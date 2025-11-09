Cala il sipario all'Orogel Stadium di Cesena! Maresca manda i titoli di coda di un match dimostratosi ad un'unica direzione, conclusosi con una netta vittoria a favore del Cesena. Dopo un inizio equilibrato, a partire dalla seconda metà del primo tempo il Cesena sale in cattedra ed indirizza il match a proprio favore. Al minuto 27' è Ciervo a sbloccare la gara, con una rete a giro che si insacca sul secondo palo. Al minuto 50', dopo un lungo check da parte di Maresca al monitor, è Shpendi a siglare il 2-0 con un freddo piattone dagli undici metri. Segue una gara colma di cartellini, ma a mettere la parola 'fine' alla sfida è la rete di Blesa che al minuto 51' cala il tris. Prosegue la gara con l'Avellino che sembra non arrendersi, ma il Cesena non lascia spazio alle iniziative ospiti. Termina al minuto 95' la sfida in terra romagnola, sorride il Cesena.

Si aprono le porte dell’Orogel Stadium di Cesena, è arrivato il momento di Cesena-Avellino! Nel dodicesimo turno di B il calendario mette in palio tre punti tra Bianconeri e Biancoverdi; il Cesena ha sinora totalizzato 20 punti che hanno contribuito al momentaneo quarto posto nella classifica generale, 7^ tassello invece quello presidiato dall’Avellino, con 16 punti totalizzati nelle prime 11 di stagione.14:09

GOL! GOL SHPENDI! CESENA-Avellino: 2-0. Allunga le distanze allo scadere il Cesena, indirizza il penalty Cristian Shpendi! Dopo un rapido check al monitor da parte di Maresca, il Cesena ha possibilità di raddoppiare e lo fa con il proprio numero 99 che con freddezza batte Daffara e fa gioire i suoi. Guarda la scheda del giocatore Cristian Shpendi 15:53

Si chiude dopo un lungo extra time la prima frazione di gioco a Cesena, parziale che sorride momentaneamente ai padroni di casa. Dopo una prima metà dai ritmi compassati e segnata da numerosi contrasti, i secondi 25' di gioco del primo tempo hanno evidenziato una gara dai ritmi accelerati, sbloccata al minuto 27' da Ciervo con una prodezza a giro dal limite dell'area. Segue una serie di ammonizioni, che testimoniano l'elevato tasso agonistico della gara. Nessuna sopresa sino ai minuti di recupero, momenti in cui il direttore di gara è costretto a prolungare l'extra-time per un check del VAR, al termine del quale viene concesso un penalty che Shpendi trasforma al minuto 50'. Termina il primo tempo, Cesena che allunga le distanze.15:57

Cesena - Avellino è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 15:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Avellino sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0

Attualmente il Cesena si trova 3° in classifica con 23 punti (frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Avellino si trova 9° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 19 gol e ne ha subiti 13; l'Avellino ha segnato 16 gol e ne ha subiti 22.

In casa il Cesena ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Bari e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Pescara e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino vincendo 3-0 mentre L'Avellino ha incontrato la Reggiana vincendo 4-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 3 gol.

Cesena e Avellino si sono affrontate 18 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 10 volte, l'Avellino ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Cesena-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cesena è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite di Serie BKT contro l’Avellino (3V, 2N), dopo aver perso quattro delle otto precedenti sfide nella competizione (1N, 3V). In particolare, la squadra romagnola non ha mai registrato una striscia d’imbattibilità più lunga contro gli irpini nel torneo cadetto: le prime cinque gare senza sconfitte risalgono infatti al periodo tra il 1977 e il 1995 (4V, 1N).

Il Cesena ha perso solo uno dei nove confronti interni con l'Avellino in Serie BKT (7V, 1N) - 2-1, il 27 dicembre 2015 - realizzando ben 22 reti e subendone solo sei.

Solo Spezia (due) e Mantova (tre) hanno conquistato meno punti in casa del Cesena (cinque come la Sampdoria) in questa Serie BKT. Tuttavia, dopo il successo per 2-1 contro la Carrarese nell'ultimo match interno, la squadra romagnola potrebbe collezionare due successi di fila davanti ai propri tifosi nel torneo cadetto per la prima volta dal periodo tra ottobre-novembre 2024 (contro Brescia e Südtirol in quel caso).

L'Avellino ha pareggiato la metà delle trasferte in questo campionato (1V, 2P), inclusa la più recente contro il Pescara (1-1); in generale, la squadra campana non mette in fila due segni "X" nel torneo cadetto dal periodo tra aprile e maggio 2018 (contro Carpi e Ascoli in quel caso, sotto la guida tecnica di Claudio Foscarini).

Solo la Reggiana (11) ha guadagnato più punti dall’essere in svantaggio rispetto all’Avellino (otto, come il Modena) in questo campionato di Serie BKT. Inoltre, solo il Modena (0) ha perso meno punti una volta passata in vantaggio rispetto alla squadra campana (due, come Sampdoria e Palermo) nel torneo in corso.

Tommaso Berti ha preso parte a una rete in ognuna delle ultime due sue gare interne di Serie BKT (gol contro la Carrarese e assist contro la Reggiana) e non è mai stato coinvolto in una rete per più incontri casalinghi di fila nel torneo cadetto; in particolare, il giocatore del Cesena (classe 2004) potrebbe diventare il primo centrocampista nato dal 1° gennaio 2004 in avanti a prendere parte ad almeno 10 reti nel torneo cadetto (attualmente tre reti e sei passaggi vincenti in 41 presenze, inclusi playout e playoff).

Roberto Insigne è tornato al gol in Serie BKT nello scorso turno (contro la Reggiana) e potrebbe segnare per due gare di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra dicembre 2022 e gennaio 2023 (tre in quel caso); tuttavia, il Cesena è l'avversaria contro cui il classe '94 ha disputato sia più minuti che più incontri senza segnare nel torneo cadetto (350' divisi in sette match).

