Il Monza batte il Pescara in trasferta e si posiziona al primo posto in classifica. Prima Keita Balde e poi Colpani stendono un Pescara praticamente mai sceso in campo. Nessun rischio per i brianzoli che trovano la sesta vittoria concescutiva.
Nel prossimo turno il Pescara giocherà contro il Catanzaro, mentre il Monza dovrà vedersela con il Cesena.
Cronaca
Grazie per aver seguito con noi la diretta di Pescara-Monza, arrivederci al prossimo turno di Serie B.19:14
90'+4'
Fine partita: PESCARA-MONZA 0-2 (28' Keita Balde, 48' Colpani).19:11
90'
Sono stati concessi 4 minuti di recupero.19:07
88'
Ci prova Oliveri che viene però fermato sul più bello da Delli Carri.19:04
84'
Sostituzione Pescara: esce Antonio Di Nardo, entra Alessandro Vinciguerra.19:04
82'
Sostituzione Monza: esce Andrea Colpani, entra Nicolas Galazzi.18:57
82'
Sostituzione Monza: esce Patrick Ciurria, entra Lorenzo Lucchesi.18:57
79'
Conclusione di Di Nardo dalla distanza, palla abbondantemente alta sopra la traversa.18:58
75'
Sostituzione Pescara: esce Lorenzo Meazzi, entra Orji Okwonkwo.18:51
72'
Pieno controllo del Monza che palleggia a ritmo basso e non corre rischi.18:48
68'
Sostituzione Monza: esce Paulo Azzi, entra Samuele Birindelli.18:45
64'
Grandissima occasione per Di Nardo che conclude con il destro da buona posizione e mette parecchio fuori a lato.18:40
60'
Sostituzione Pescara: esce Tommaso Corazza, entra Andrea Oliveri.18:35
60'
Sostituzione Pescara: esce Gabriele Corbo, entra Lorenzo Sgarbi.18:35
In casa Pescara scalpitano Sgarbi e Vinciguerra per la seconda frazione, occhio invece a Petagna nel Monza.18:06
La prima frazione di Pescara-Monza è quasi totalmente a tinte biancorosse. Dopo un inizio timido, il Monza guadagna terreno e comincia a collezionare occasioni su occasioni. Colpani colpisce un palo su punizione, Pessina sfiora il gol dalla distanza, ma alla fine il risultato si sblocca grazie ad un preciso e puntuale Keita Balde. Un Pescara molto timido va sotto all'intervallo.18:06
45'+1'
Finisce il primo tempo di PESCARA-MONZA!18:05
45'
E' stato concesso 1 minuto di recupero!18:04
41'
Grandissima occasione per il Pescara con Dagasso che, su assist di Di Nardo, viene murato sul più bello da Ravanelli.17:58
39'
Ennesimo spunto interessante di Keita sulla sinistra, riesce a salvarsi il Pescara.17:56
36'
Ancora nessuna reazione registrata dal Pescara, fin qui praticamente inoffensivo.17:54
32'
Ritmi bassi dopo il gol del Monza, gioco spezzettato.17:50
28'
GOL! Pescara-MONZA! Rete di KEITA BALDE! Splendida azione del Monza che si presenta in area con Ravanelli, bravo a servire Keita Balde. L'ex Lazio a porta vuota non sbaglia.
Momento del match senza dubbio favorevole al Monza che ha il pieno controllo del possesso. Pescara molto chiuso.17:46
23'
Grandissima occasione per il Monza con Colpani che colpisce il palo con il mancino direttamente da punizione.17:41
20'
Ci prova dalla distanza Pessina, palla deviata in angolo.17:41
17'
Cartellino giallo per Keita Baldé.17:34
14'
Guadagna campo il Monza che costringe il Pescara ad avere un baricentro molto basso. Fase di stallo del match.17:34
11'
Cartellino giallo per Gabriele Corbo.17:29
7'
Ci prova Colpani su punizione, palla abbondantemente alta sulla traversa.17:25
4'
Parte molto bene il Pescara, intenzionato a condurre il gioco. Per ora il Monza si difende.17:24
1'
Inizia il primo tempo di PESCARA-MONZA!17:19
Le scelte di Bianco: confermato Pessina in mediana, giocano Colpani e Keita a sostegno di Mota. Panchina per Birindelli e Petagna.17:08
Le scelte di Vivarini: gioca Di Nardo in avanti sostenuto da Meazzi. Spazio a Corbo in difesa, gioca Valzania in mediana con Caligara e Dagasso.17:08
Pescara - Monza è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara. Arbitro di Pescara - Monza sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Luca Pairetto
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
41
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
8
Espulsioni
0
Cartellini per partita
8.0
Falli per cartellino
5.1
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 5 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie B
Spezia-Carrarese 0-2
20-09-2025
Serie B
Mantova-Modena 1-3
05-10-2025
Serie B
Sampdoria-Pescara 4-1
25-10-2025
Serie B
Catanzaro-Palermo 1-0
30-10-2025
Serie A
Cagliari-Sassuolo 1-2
09-11-2025
Serie B
Pescara-Monza 0-2
Attualmente il Pescara si trova 19° in classifica con 8 punti (frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece il Monza si trova 1° in classifica con 26 punti (frutto di 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Il Pescara ha segnato 15 gol e ne ha subiti 25; il Monza ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Pescara ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Palermo e il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Palermo e lo Spezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 0-2 mentre Il Monza ha incontrato lo Spezia vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Dany Mota con 4 gol.
Pescara e Monza si sono affrontate 27 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 9 volte, il Monza ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 13.
Pescara-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Pescara ha pareggiato la metà delle gare disputate contro il Monza nella stagione regolare di Serie BKT; 13 su 26, inclusa l'ultima datata 5 aprile 2021 (1-1); in generale, tra le squadre affrontate almeno 10 volte in questa fase nella competizione, solo contro Virtus Entella (55%) e Cosenza (53%), la squadra abbruzzese ha una percentuale più alta di segni "X" che contro la formazione biancorossa (50% come contro il Catania) nel torneo cadetto.
Il Monza ha vinto due delle ultime quattro partite contro il Pescara in Serie BKT (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 21 (12N, 7P).
Il Monza ha perso ognuna delle ultime quattro sfide di Serie BKT contro squadre neopromosse, incluse quelle con Avellino (2-1) e Padova (1-0) in questo torneo; in particolare, la squadra biancorossa non ha mai registrato più sconfitte di fila contro questo tipo di formazioni nel torneo cadetto (quattro anche tra gennaio e maggio 1990).
Sette degli otto punti conquistati dal Pescara in questa Serie BKT sono arrivati in casa, frutto di un successo e quattro pareggi in sei incontri interni (1P). In particolare, la formazione abruzzese ha pareggiato le ultime tre gare casalinghe nel torneo e potrebbe registrare più segni "X" consecutivi in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2019 (quattro in quel caso, con Luciano Zauri in panchina).
Il Monza ha registrato 23 punti nelle prime 11 gare di questa Serie BKT - record per il club a questo punto del torneo, superando i 21 del 1958/59 (considerando i tre punti a vittoria da sempre). La formazione biancorossa ha vinto ciascuna delle ultime cinque gare nel torneo cadetto e non ha mai registrato più successi di fila nella competizione.
Il Monza ha vinto ognuna delle ultime due trasferte di Serie BKT senza subire reti (contro Frosinone e Palermo); in generale, la squadra brianzola non ha mai ottenuto tre successi esterni di fila con annesso clean sheet nella competizione mentre non mantiene la porta inviolata per tre gare fuori casa consecutivamente da dicembre 2020-gennaio 2021 (2V, 1N).
Pescara (quattro come il Frosinone) e Monza (tre come la Reggiana) sono due delle quattro squadre con almeno tre giocatori con almeno tre reti all'attivo in questa Serie BKT: Andrea Oliveri, Giacomo Olzer, Lorenzo Meazzi e Antonio Di Nardo per la squadra abbruzzese (tutti a quota tre) e Dany Mota (quattro), Armando Izzo e Agustín Álvarez (entrambi tre) per quella brianzola.
Il Monza è la squadra che ha realizzato più gol nei primi 15 minuti del secondo tempo in questo campionato di Serie BKT (cinque, pari al 33% del totale realizzato - entrambi record nel torneo). Al contrario, il Pescara ha incassato 17 reti nella seconda frazione di gioco, almeno quattro in più di qualsiasi altra squadra, di cui ben sette nei primi 15 minuti dopo l’intervallo (altro primato negativo).
Lorenzo Meazzi è il giocatore che ha realizzato più gol con la maglia del Pescara in match casalinghi in questo torneo cadetto: tre, tutti entrando a gara in corso; in particolare, nessun calciatore ha realizzato più reti del classe 2001 da subentrato in questo campionato di Serie BKT (tre come Bogdan Popov).
Dany Mota è il miglior marcatore del Monza in questo campionato: quattro reti, tutte nel primo tempo; in generale, nessun giocatore ha realizzato più gol dell'attaccante nella prima frazione in questo torneo (quattro, appunto come Andrea Adorante).
