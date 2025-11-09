Il Pescara ha pareggiato la metà delle gare disputate contro il Monza nella stagione regolare di Serie BKT; 13 su 26, inclusa l'ultima datata 5 aprile 2021 (1-1); in generale, tra le squadre affrontate almeno 10 volte in questa fase nella competizione, solo contro Virtus Entella (55%) e Cosenza (53%), la squadra abbruzzese ha una percentuale più alta di segni "X" che contro la formazione biancorossa (50% come contro il Catania) nel torneo cadetto.17:09

La prima frazione di Pescara-Monza è quasi totalmente a tinte biancorosse. Dopo un inizio timido, il Monza guadagna terreno e comincia a collezionare occasioni su occasioni. Colpani colpisce un palo su punizione, Pessina sfiora il gol dalla distanza, ma alla fine il risultato si sblocca grazie ad un preciso e puntuale Keita Balde. Un Pescara molto timido va sotto all'intervallo.18:06

Pescara - Monza è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.

Arbitro di Pescara - Monza sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Luca Pairetto Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 41 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 8 Espulsioni 0 Cartellini per partita 8.0 Falli per cartellino 5.1 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Spezia-Carrarese 0-2 20-09-2025 Serie B Mantova-Modena 1-3 05-10-2025 Serie B Sampdoria-Pescara 4-1 25-10-2025 Serie B Catanzaro-Palermo 1-0 30-10-2025 Serie A Cagliari-Sassuolo 1-2 09-11-2025 Serie B Pescara-Monza 0-2

Attualmente il Pescara si trova 19° in classifica con 8 punti (frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece il Monza si trova 1° in classifica con 26 punti (frutto di 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Pescara ha segnato 15 gol e ne ha subiti 25; il Monza ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Pescara ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Palermo e il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Palermo e lo Spezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 0-2 mentre Il Monza ha incontrato lo Spezia vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Dany Mota con 4 gol.

Pescara e Monza si sono affrontate 27 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 9 volte, il Monza ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Pescara-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pescara ha pareggiato la metà delle gare disputate contro il Monza nella stagione regolare di Serie BKT; 13 su 26, inclusa l'ultima datata 5 aprile 2021 (1-1); in generale, tra le squadre affrontate almeno 10 volte in questa fase nella competizione, solo contro Virtus Entella (55%) e Cosenza (53%), la squadra abbruzzese ha una percentuale più alta di segni "X" che contro la formazione biancorossa (50% come contro il Catania) nel torneo cadetto.

Il Monza ha vinto due delle ultime quattro partite contro il Pescara in Serie BKT (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 21 (12N, 7P).

Il Monza ha perso ognuna delle ultime quattro sfide di Serie BKT contro squadre neopromosse, incluse quelle con Avellino (2-1) e Padova (1-0) in questo torneo; in particolare, la squadra biancorossa non ha mai registrato più sconfitte di fila contro questo tipo di formazioni nel torneo cadetto (quattro anche tra gennaio e maggio 1990).

Sette degli otto punti conquistati dal Pescara in questa Serie BKT sono arrivati in casa, frutto di un successo e quattro pareggi in sei incontri interni (1P). In particolare, la formazione abruzzese ha pareggiato le ultime tre gare casalinghe nel torneo e potrebbe registrare più segni "X" consecutivi in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2019 (quattro in quel caso, con Luciano Zauri in panchina).

Il Monza ha registrato 23 punti nelle prime 11 gare di questa Serie BKT - record per il club a questo punto del torneo, superando i 21 del 1958/59 (considerando i tre punti a vittoria da sempre). La formazione biancorossa ha vinto ciascuna delle ultime cinque gare nel torneo cadetto e non ha mai registrato più successi di fila nella competizione.

Il Monza ha vinto ognuna delle ultime due trasferte di Serie BKT senza subire reti (contro Frosinone e Palermo); in generale, la squadra brianzola non ha mai ottenuto tre successi esterni di fila con annesso clean sheet nella competizione mentre non mantiene la porta inviolata per tre gare fuori casa consecutivamente da dicembre 2020-gennaio 2021 (2V, 1N).

Pescara (quattro come il Frosinone) e Monza (tre come la Reggiana) sono due delle quattro squadre con almeno tre giocatori con almeno tre reti all'attivo in questa Serie BKT: Andrea Oliveri, Giacomo Olzer, Lorenzo Meazzi e Antonio Di Nardo per la squadra abbruzzese (tutti a quota tre) e Dany Mota (quattro), Armando Izzo e Agustín Álvarez (entrambi tre) per quella brianzola.

Il Monza è la squadra che ha realizzato più gol nei primi 15 minuti del secondo tempo in questo campionato di Serie BKT (cinque, pari al 33% del totale realizzato - entrambi record nel torneo). Al contrario, il Pescara ha incassato 17 reti nella seconda frazione di gioco, almeno quattro in più di qualsiasi altra squadra, di cui ben sette nei primi 15 minuti dopo l’intervallo (altro primato negativo).

Lorenzo Meazzi è il giocatore che ha realizzato più gol con la maglia del Pescara in match casalinghi in questo torneo cadetto: tre, tutti entrando a gara in corso; in particolare, nessun calciatore ha realizzato più reti del classe 2001 da subentrato in questo campionato di Serie BKT (tre come Bogdan Popov).

Dany Mota è il miglior marcatore del Monza in questo campionato: quattro reti, tutte nel primo tempo; in generale, nessun giocatore ha realizzato più gol dell'attaccante nella prima frazione in questo torneo (quattro, appunto come Andrea Adorante).

