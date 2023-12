Grazie per aver seguito la diretta di Ascoli-Spezia 1-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2023-24. 16:04

L'Ascoli tornerà in campo sabato 16 dicembre 2023, alle ore 16:15, per la sfida interna contro il Catanzaro. Per lo Spezia, nel 17° turno di Serie B, sarà invece ritorno tra le mura amiche: venerdì 15 dicembre 2023, i bianconeri ospiteranno infatti il Bari, in una sfida con calcio d'inizio previsto per le ore 20:30.16:03

La rete di Hristov vale tre punti pesantissimi per lo Spezia, che raggiunge proprio l'Ascoli a quota 13 e al 18° posto in classifica, ritrovando la vittoria in Serie B dopo quasi due mesi e mezzo dal 2-1 sulla FeralpiSalò. L'Ascoli ha di che recriminare con se stesso, dopo aver dominato la ripresa ma sprecato almeno due contropiedi in superiorità numerica e potenzialmente decisivi. 16:01

90'+7' FINISCE QUI. Ascoli-Spezia 1-2. Triplice fischio del direttore di gara, il signor Marchetti. Successo di clamorosa importanza per la squadra allenata da D'Angelo. 15:59

90'+6' ZOET SALVA TUTTO! Rimessa laterale molto lunga di Falasco, Mendes fa la sponda aerea per Di Tacchio ma il sinistro al volo di quest'ultimo viene bloccato in due tempi da un ottimo Zoet.15:57

90'+3' GIALLO PER HAVERI. Duro intervento ancora su Zurkowski, stavolta punito con l'ammonizione. 15:54

90'+2' Haveri si esibisce in un palleggio evitabile e poi commette fallo su Zurkowski. Calcio di punizione in favore dello Spezia, praticamente sulla linea di metà campo. 15:54

90' Saranno sei i minuti di recupero in questo secondo tempo tra Ascoli e Spezia. Sfida completamente ribaltata dal gol di Hristov. 15:52

89' GOL! Ascoli-SPEZIA 1-2! Rete di Petko Hristov. Punizione stupenda di S. Esposito, il difensore bulgaro parte alle spalle della difesa di casa e, in tuffo, trafigge di testa un incolpevole Viviano, lasciandosi poi andare in un pianto liberatorio nell'esultanza.



87' Ancora Ascoli in pressione: i padroni di casa gestiscono il possesso-palla e, quando lo perdono, attuano un pressing molto alto che manda in tilt lo Spezia. Ai punti, forse la squadra di Castori meriterebbe di più i tre punti rispetto agli ospiti. 15:49

86' ULTIMO CAMBIO ASCOLI. Masini viene sostituito da Giovane. 15:47

85' Cinque minuti più recupero al termine di questo Ascoli-Spezia. Partita ancora aperta a qualsiasi risultato finale...15:46

83' DOPPIO CAMBIO ASCOLI. Richiamato in panchina anche Rodriguez, ottimo quest'oggi, per fare spazio a Millico. 15:45

83' CAMBIO ASCOLI. Fuori proprio Bellusci, al suo posto Haveri. 15:44

81' Crampi per Bellusci, il quale si accascia a terra dopo un rinvio difensivo e chiede prontamente il cambio ai suoi compagni. 15:43

79' Altro buon contropiede sprecato dall'Ascoli. Masini mura S. Esposito al limite della sua area, scappando poi in ripartenza ma non riuscendo a servire alcun compagno una volta arrivato sulla trequarti dello Spezia. 15:41

77' AMMONITO ZURKOWSKI. Il numero 17 dello Spezia si arrangia come può su D'Uffizi, che l'aveva saltato di netto col dribbling. 15:39

76' Clamorosa ripartenza sprecata da D'Uffizi. Rodriguez gli fa una meravigliosa sponda aerea, lanciandolo in un due contro due e riproponendosi lui stesso sulla sinistra, tutto solo. D'Uffizi arriva però al limite e allarga male per Mendes, il quale viene murato dalla difesa dello Spezia. 15:38

73' Dominio territoriale e di gioco ora evidente per i padroni di casa. Ascoli arrembante, mentre lo Spezia è calato tantissimo in termini di qualità nel possesso palla. 15:35

71' Campanile forse non voluto di Zurkowski, ma la palla diventa buona per P. Esposito. Il numero 9 dello Spezia non riesce però a girare con forza di testa verso la porta difesa da Viviano. 15:32

69' CAMBIO SPEZIA. Verde, l'autore del gol, lascia il posto ad Antonucci. 15:30

68' Le sostituzioni potrebbero giocare un ruolo importante in questa partita. D'Uffizi qui approfitta di un brutto errore di Nikolaou, scappandogli alle spalle e calciando da posizione defilata. Zoet è però attento e blocca senza patemi. 15:30

65' CAMBIO ASCOLI. Adjapong viene richiamato in panchina, mister Castori si gioca la carta Bayeye.15:26

63' SOSTITUZIONE OSPITE. Muhl, davvero imperfetto sul gol del pari avversario, lascia il posto a Hristov. 15:25

63' CAMBIO SPEZIA. Fuori Cassata, spazio a uno Zurkowski che non è al meglio. 15:25

62' Grande invenzione di P. Esposito, il quale fa boa su un avversario e lancia Bandinelli nello spazio. Il numero 25 dello Spezia si allunga però troppo palla, finendo a terra in area tra timidi proteste. Tutto regolare, rimessa dal fondo per l'Ascoli. 15:24

59' Viviano sembra poter proseguire questa partita. Ascoli che rimane dominante in questa fase della gara, mentre lo Spezia sembra aver subito il contraccolpo psicologico dell'1-1. 15:22

57' Cross di Bandinelli dalla destra, con palla che prende una strana traiettoria. Viviano la battezza male in uscita ed è costretto a intervenire in tre tempi. Poi l'estremo difensore dell'Ascoli paga un problema fisico all'addome. 15:19

55' Spezia ora rintanato nella sua metà campo. Soltanto l'Ascoli che sembra in campo in questo momento della ripresa, ovviamente perché galvanizzato dopo il pari firmato da Bellusci. 15:17

54' GIALLO ANCHE PER D'UFFIZI. Ammonizione in sostanza identica a quella precedente di Amian. 15:15

53' AMMONITO AMIAN. Battibecco prolungato con D'Uffizi e per il direttore di gara pochi dubbi: cartellino giallo. 15:14

51' GOL! ASCOLI-Spezia 1-1. Rete di Giuseppe Bellusci. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Mendes sovrasta tutta la difesa ospite e fa un'ottima sponda per il rimorchio del compagno. Bellusci arriva in corsa e col destro non dà scampo a Zoet, realizzando il suo primo gol stagionale.



51' Lungo controllo del VAR, ma si ripartirà con un calcio d'angolo. Intanto, cartellino rosso per un collaboratore tecnico di mister Castori. 15:12

49' Proteste veementi dell'Ascoli, che si lamenta per un presunto tocco di mano di Amian nella sua area di rigore. Nuovamente lavoro per il VAR e gioco fermo. 15:11

48' Prima iniziativa personale per D'Uffizi, il quale prova la fuga sull'out di sinistra e ottiene un buon calcio d'angolo. Sugli sviluppi, contro-cross da dimenticare effettuato da Bellusci. 15:09

47' COMINCIA LA RIPRESA. Ascoli-Spezia 0-1. Si riparte al Del Duca. Manovrano gli ospiti di mister D'Angelo. 15:06

46' CAMBIO ASCOLI. Milanese lascia spazio a D'Uffizi.15:06

Stante il provvisorio vantaggio, difficile pensare che mister D'Angelo possa cambiare qualcosa già al rientro dagli spogliatoi. Discorso simile per l'Ascoli poiché, nonostante lo svantaggio, la squadra di Castori ha comunque costruito occasioni (tre tiri in porta) e mostrato grande intensità. 14:54

Primo tempo in cui lo Spezia ha trovato la via del gol con Verde, ma impegnato in altre tre occasioni - due delle quali con Kouda - Viviano. L'Ascoli era invece cresciuto tanto nel primo quarto d'ora e ha comunque avuto diverse potenziali occasione: alla squadra allenata da Castori è però mancata lucidità per concludere con efficacia verso la porta di Zoet. 14:52

45'+3' FINE 1° TEMPO. Ascoli-Spezia 0-1. Per ora decide il rigore trasformato da Verde al 22' di gioco. Prima metà di gara frammentata, ma molto godibile e con diverse occasioni. 14:51

45'+2' VIVIANO VOLA! Sugli sviluppi di una punizione per lo Spezia, la palla arriva sui piedi di Kouda. L'attaccante ospite si coordina stupendamente e lascia partire un destro diretto all'incrocio, ma il portiere dell'Ascoli devia in angolo con una super-parata. 14:49

45'+1' Saranno tre i minuti di recupero in questo primo tempo tra Ascoli e Spezia. Gioco troppo interrotto per diversi contatti fallosi. 14:48

45' Sugli sviluppi di un corner, Botteghin spizza e trova involontariamente l'assist per Rodriguez. L'attaccante dell'Ascoli non riesce però a orientare la deviazione aerea praticamente da due passi, così Zoet ci arriva con la presa a terra. 14:47

43' Falasco prima sbaglia lo stop, poi recupera con un tunnel a un avversario, e infine dosa malissimo l'imbucata per la profondità di Rodriguez. Insolitamente impreciso il giocatore dell'Ascoli oggi. 14:46

41' Tantissimi i cross dell'Ascoli, ma i padroni di casa mancano l'appuntamento con deviazioni di testa potenzialmente decisive. Qui Masini non arriva sul traversone di un Rodriguez molto attivo, poi va a commettere fallo. 14:43

39' Cross interessante di Cassata dalla destra, Kouda sovrasta Bellusci nell'area piccola ma colpisce praticamente di nuca. Viviano deve comunque impegnarsi per deviare in calcio d'angolo. 14:41

36' Dialogo a due tra Elia e P. Esposito, col numero 7 che riceve la chiusura del triangolo ma, in area, viene anticipato in maniera ottimale da Adjapong. Rimessa dal fondo per l'Ascoli. 14:39

34' Occasione per l'Ascoli. Rodriguez, lanciato in profondità, ruba il tempo a un difensore ospite e mette in mezzo un cross interessante, su cui però Milanese non ci arriva. Nikolaou ripulisce allora tutto, regalando però corner ai padroni di casa. 14:37

33' Gioco adesso davvero troppo frammentato da questi continui falli. Ammonito anche mister Castori per proteste. 14:35

32' GIALLO PER BELLUSCI. Ripartenza furente dello Spezia, il numero 55 interviene bene difensivamente ma poi rifila una manata a Bandinelli, venendo così ammonito. 14:35

31' AMMONITO CASSATA. Il numero 29 ritarda la ripresa del gioco dopo un fallo di Nikolaou e si becca il giallo.14:33

29' A terra S. Esposito per un intervento scomposto e in ritardo di Milanese. Problema che sembra abbastanza serio per il numero 10 dello Spezia, il quale viene portato fuori a braccio dallo staff sanitario. 14:32

28' Schema su corner per l'Ascoli e palla che arriva a Bellusci, il quale non riesce però a concludere al volo. Poi ottimo Zoet in uscita plastica sul successivo cross dei padroni di casa. 14:30

27' Si è abbassato tanto lo Spezia, dopo il gol di Verde. L'Ascoli prende allora campo e coraggio, cercando di imbastire qualche trama utile a ritrovare prontamente la parità. 14:29

25' Pezzo di bravura di Mendes nello stretto, ma il numero 90 bianconero chiude troppo il mancino e non trova lo specchio della porta difesa da Zoet. 14:27

23' Rodriguez scatenato sulla sinistra, con Amian costretto a fermarlo con un fallo per evitare una ghiotta occasione dei padroni di casa. Punizione interessante per l'Ascoli. 14:26

22' GOL! Ascoli-SPEZIA 0-1! Rete di Daniele Verde. Il numero 99 prende una breve rincorsa, spiazza Viviano col mancino e trova il primo gol stagionale.



20' RIGORE PER LO SPEZIA. Viene ora richiamato al monitor il direttore di gara, c'è il tocco di mano. Di Tacchio col braccio troppo largo e allora è tiro di rigore per lo Spezia. Sul dischetto si prepara Verde.14:27

19' Evidenti proteste dello Spezia per un presunto tocco di mano nell'area dell'Ascoli su palla lavorata bene da P. Esposito. Nulla di irregolare però, né per il direttore di gara e nemmeno per il VAR. 14:21

18' Rodriguez riceve in area, prova il gioco di gambe e poi il cross morbido. Ottima l'opposizione di Nikolaou, il quale agevola così l'uscita comoda di Zoet. 14:20

16' Tanta densità a centrocampo per entrambe le squadre e sicuramente un po' troppa imprecisione in quei passaggi che potrebbero avviare azioni potenzialmente interessanti. Ritmi che si sono riabbassati, dopo qualche sfuriata dei padroni di casa. 14:19

14' Sta crescendo molto l'Ascoli, dopo un avvio di completa marca spezzina. La coppia offensiva Mendes-Rodriguez molto abile nel dialogare di continuo. Partita che può comunque ancora salire di tono. 14:17

12' OCCASIONE ASCOLI! Sugli sviluppi di una punizione, capitan Botteghin è tutto solo nel mezzo dell'area piccola, ma non trova la porta col mancino poiché scoordinato al momento della battuta a rete. Ghiotta opportunità per i padroni di casa, non concretizzata. 14:14

10' Ecco l'Ascoli! Rodriguez lancia Mendes, il quale entra in area e, quasi dal fondo, cerca di nuovo il compagno. Muhl anticipa l'avversario, rischiando però grosso con la deviazione. Per sua fortuna, la palla carambola soltanto in angolo. 14:13

8' Primo squillo dello Spezia. Verde scappa centralmente e poi allarga per Kouda. Quest'ultimo entra in area, si sposta palla sul mancino e calcia nonostante l'opposizione di un difensore. Viviano alza sopra la traversa, concedendo soltanto calcio d'angolo. 14:10

7' Verde tenta di essere già molto attivo sull'out di destra, mentre il pubblico di casa ancora si lamenta per la direzione della terna arbitrale, che sta lasciando correre su tanti presunti contatti. 14:09

5' Ascoli che, quando recupera palla, non riesce per ora a imbastire trame offensive continuate e degne di nota. Rodriguez a terra dopo essersi auto-lanciato verso la porta avversaria, ma per il direttore di gara è tutto regolare.14:07

3' Spezia che prova a manovrare sull'asse composto dai due fratelli Esposito, mentre l'Ascoli di mister Castori per ora sembra lasciare il pallino del gioco tra i piedi degli avversari. 14:05

1' INIZIA Ascoli-Spezia. Fischio del direttore di gara, il signor Marchetti, e allora si parte qui al Del Duca. Meteo sereno, temperatura di 12° e leggera brezza. Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa.14:02

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco. A dirigere questo Ascoli-Spezia sarà Matteo Marchetti (sezione di Ostia Lido), coadiuvato da Davide Moro (Schio) e Thomas Miniutti (Maniago). IV Ufficiale Francesco Zago (Conegliano), VAR Lorenzo Maggioni (Lecco) e AVAR Luca Zufferli (Udine).13:42

FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Spezia risponde invece col 4-3-3 in cui figurano: Zoet - Amian, Muhl, Nikolaou, Elia - Cassata, S. Esposito, Bandinelli - Verde, Kouda, P. Esposito. All. D’Angelo. A disposizione: Zovko, Pietra, Gelashvili, Hristov, Bertola, Ekdal, Zurkowski, Candelari, Antonucci, Krollis, Cipot, Moro.13:38

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Ascoli si schiera con un 3-4-1-2 formato da Viviano - Adjapong, Bellusci, Quaranta - Botteghin, Milanese, Di Tacchio, Falasco - Masini - Mendes, Rodriguez. All. Castori. A disposizione: Barosi, Bolletta, Rossi, Haveri, Bayeye, Maiga Silvestri, Giovane, Gnahorè, D’Uffizi, Millico, Manzari.13:37

Reduce dal k.o. dell’ultimo minuto col Parma (0-1), lo Spezia non trova il successo in Serie B praticamente da due mesi e mezzo: l’ultima vittoria risale infatti al 30 settembre scorso, nel 2-1 sulla FeralpiSalò. Bianconeri che vantano il peggior attacco del torneo con 11 gol, otto dei quali segnati però in trasferta.13:34

L’Ascoli non vince dal 21 ottobre scorso (2-0 in trasferta a Lecco) e, nelle ultime cinque giornate, ha incassato ben quattro k.o., segnando peraltro soltanto tre gol. In casa, la squadra allenata da Fabrizio Castori è reduce da due sconfitte di fila, avendo però già conquistato sette dei suoi tredici punti.13:33

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Ascoli e Spezia, gara valida per la Giornata 16 della Serie BKT 2023-24. Si gioca allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.13:33