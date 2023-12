Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:11

Prosegue il buon momento del Catanzaro che avanza in classifica. Si ferma invece la striscia senza sconfitte del Pisa di Aquilani18:11

Il Catanzaro trionfa con due gol nella ripresa dopo un primo tempo con poche emozioni. Ambrosino, in campo da trenta secondi, converte in rete il contro cross di Vandeputte, mentre nel finale Katseris propizia il raddoppio con un'azione culminata con la sfortunata deviazione nella propria porta di Marin dopo la parata di Nicolas.18:11

90'+4' TRIPLICE FISCHIO! Catanzaro batte Pisa per due reti a zero!18:10

90'+4' Vignato ci prova da fuori, palla trattenuta da Fulignati18:09

90'+2' Arena ci prova in acrobazia su un cross dalla sinistra, ma l'attaccante del Pisa si trovava in offside18:08

90' Quattro minuti di recupero18:05

90' Vignato si coordina in girata dal limite dell'area, palla alta18:05

86' Due cambi nel Catanzaro: fuori Ghion per Pontisso e Sounas per Oliveri. Sostituzioni terminate anche per Vivarini18:02

85' Punizione battuta da Canestrelli, respinge con il corpo Scognamillo18:00

84' Cartellino Giallo Gabriele Piccinini18:01

84' Fallo al limite dell'area di Verna su Masucci, giallo e punizione invitante per il Pisa17:59

82' GOL! CATANZARO-Pisa 2-0! Autorete sfortunata di Marin! Katseris se ne va sulla destra e conclude verso la porta, Nicolas respinge addosso al suo compagno che devia involontariamente il pallone in fondo al sacco!



81' Ultimo cambio per il Pisa, entra Masucci per Tramoni17:56

80' Ripartenza di Vandeputte che dopo una cavalcata di trenta metri calcia debolmente tra le braccia di Nicolas17:55

79' OCCASIONE CATANZARO! Conclusione di Stoppa dopo lo slalom di Sounas, Nicolas si distende e respinge17:55

78' Moreo! Intervento decisivo di Scognamillo che intercetta il tiro a botta sicura dell'attaccante del Pisa sul cross di Estevez!17:54

73' Cambia anche il Pisa, con Vignato che subentra a Mlakar17:48

72' Doppio cambio nel Catanzaro: escono Pompetti e Biasci ed entrano Verna e Stoppa17:48

69' Ancora Marin! Stavolta ci va decisamente più vicino il centrocampista del Pisa, il suo tiro al volo da fuori termina a lalto non di molto!17:45

68' Marin prova la soluzione da lontano ma impatta sul muro del Catanzaro17:43

66' PICCININI! Tiro velenoso e potente in diagonale, palla fuori di poco!17:42

63' Triplo cambio nel Pisa: fuori Valoti, Beruatto e Gliozzi per Arena, Barbieri e Moreo17:39

62' Prova l'incursione Marin, fa buona guardia la difesa di casa17:38

59' VALOTI! Prima ci prova senza fortuna su punizione, in seguito trova l'ottima risposta di Fulignati con un tiro dal limite17:35

54' Cartellino giallo per lo stesso Ambrosino che nell'esultanza si è tolto la maglia17:31

53' GOL! CATANZARO-Pisa 1-0! Gol lampo proprio di Ambrosino! Contro cross di Vandeputte dopo che Biasci non era arrivato sul pallone in precedenza, non sbaglia invece Ambrosino che dopo nemmeno 30 secondi dal suo ingresso in campo batte Nicolas!



52' Esce Iemmello, evidentemente non al massimo dopo il problemino del primo tempo. Dentro Ambrosino al suo posto17:28

49' Cross insidioso di Tramoni, respinge la difesa del Catanzaro17:26

46' SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo!17:20

Sembrava dover abbandonare il campo Iemmello dopo un problema accusato a metà frazione, ma il centravanti di Vivarini è rimasto in campo. Vedremo se rientrerà dagli spogliatoi o se il tecnico di calabresi opterà per una sostituzione17:07

Primo tempo non certo indimenticabile al Ceravolo, una buona chance a testa in avvio e poi poco altro. Nel finale Gliozzi impegna Fulignati con un tiro potente sul primo palo ben respinto dal portiere di casa, per il resto ritmi piuttosto bassi in questi primi 45 minuti17:05

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Reti inviolate all'intervallo tra Catanzaro e Pisa!17:03

45' Due minuti di recupero17:01

43' Ricade male Biasci, l'attaccante del Catanzaro viene soccorso dallo staff medico17:01

41' ANCORA GLIOZZI! Esterno in verticale di Estevez per il centravanti del Pisa che di prima chiama alla gran parata Fulignati!16:57

36' Primo ammonito anche nel Pisa, giallo per Canestrelli16:53

36' RISCHIA FULIGNATI! Il portiere del Catanzaro sbaglia in impostazione e rinvia sui piedi di Valoti che però non riesce a controllare!16:52

33' Primo giallo del match, fallo di Krajnc a centrocampo e Ghersini mette mano al taccuino16:49

28' Iemmello! Riceve al limite dell'area e conclude verso la porta, tiro respinto da un difensore e successiva carambola su Sounas con la sfera che poi viene controllata da Nicolas16:45

25' Rientra in campo Iemmello ma vanno monitorate le sue condizioni, non sembra al meglio l'ex attaccante del Sassuolo16:42

23' Staff medico in campo per soccorrere Iemmello, qualche problema per l'attaccante del Catanzaro16:40

20' Sta provando il Catanzaro a testa bassa a trovare un varco tra la difesa del Pisa16:37

17' Ritmi bassi in questo momento, dopo un avvio con una grande occasione per entrambe le squadre16:33

11' OCCASIONE CATANZARO! Un rimpallo favorisce Biasci che a tu per tu calcia addosso Nicolas il quale devia la sfera in calcio d'angolo!16:27

8' Cross di Tramoni a cercare Gliozzi, il pallone arriva docile tra le braccia di Fulignati16:24

4' Vanifica un buon contropiede il Catanzaro con Iemmello che si attarda nel controllo del pallone sulla trequarti avversaria e viene rimontato dalla difesa del Pisa16:21

3' OCCASIONE PISA! Subito vicini al vantaggio i toscani, cross basso di Piccinini per Gliozzi che di prima intenzione sfiora il palo alla sinistra di Fulignati!16:19

SI PARTE! È iniziata Catanzaro-Pisa!16:16

Stanno entrando in campo le squadre, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!16:14

C'è un cambio nella formazione del Pisa: problemi per D'Alessandro, gioca Tramoni al suo posto16:30

Le scelte di Vivarini: il tecnico del Catanzaro si affida al tandem formato da Biasci e Iemmello in avanti, mentre Vandeputte e Sounas agiranno sugli esterni con Ghion e Pompetti al centro. Difesa governata invece da Scognamillo e Brighenti.15:51

FORMAZIONE UFFICIALE PISA: gli ospiti rispondono a loro volta con un 4-4-2: Nicolas - Beruatto, Canestrelli, Hermansson, Esteves - Piccinini, Marin, Valoti, D'Alessandro- Mlakar, Gliozzi.16:31

FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO: i padroni di casa si schierano con un 4-4-2: Fulignati - Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli - Sounas, Ghion, Pompetti, Vandeputte - Biasci, Iemmello.15:49

La gara sarà diretta da Davide Ghersini della sezione di Genova, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Raspollini e Yoshikawa e dal quarto ufficiale Renzi. Al Var opereranno Nasca e Pagnotta14:27

Quattro risultati utili consecutivi invece per il Pisa che ha ottenuto tre pareggi e una vittoria nelle ultime quattro giornate. In trasferta la squadra di Aquilani ha ottenuto fin qui undici dei suoi attuali 18 in classifica14:24

Il Catanzaro ha riscattato tre sconfitte consecutive con due vittorie nelle ultime due uscite contro Cosenza e Palermo. I giallorossi sono la sorpresa di questa prima parte di stagione e si trovano in piena zona ply off al sesto posto in classifica14:21

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Catanzaro e Pisa, gara valida per la 16' giornata del campionato di Serie B.14:19