Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.16:01

Con l'odierno trionfo, il Cit si proietta a quota 28 punti, resta invece invariata la situazione dei Lupi della Sila. Uomini di Gorini e Caserta che saranno impegnati nella 17^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Modena, e tra le mura domestiche contro il Parma.16:01

Cala il sipario allo Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella! Bonacina manda i titoli di coda di un match prevalentemente condotto dallo schieramento casalingo, che guadagna il quinto trionfo consecutivo di questa stagione. Apre le danze Alessio Vita, che al minuto 12' disegna una traiettoria da palla inattiva imprendibile per Micai, che non può nulla; segue la rete al minuto 27' di Salvi, che prende il tempo su tutti i giocatori avversari e compie una decisa torsione che si insacca alle spalle dell'estremo difensore cosentino. Nella ripresa, i ritmi risultano decisamente meno rapidi, con il Cit che continua a portarsi in avanti senza riuscire però a trovare la via del tris; nel secondo tempo, molte le sostituzioni, ben 10, che non mutano però l'andamento degli ultimi istanti di gara. Match che si chiude sul 2-0 a favore del Cittadella.16:00

90'+6' TRIPLICE FISCHIO DI BONACINA! Cittadella-Cosenza termina 2-0.15:56

90'+5' AMMONITO Valerio Crespi: ripartenza interrotta fallosamente.15:55

90'+4' Destro rasoterra di Kornvig che si stampa sulla coscia di Meroni, posizione però di fuorigioco e punizione a favore del Cosenza.15:54

90'+2' AMMONITO Stefano Negro: intervento falloso ai danni di Zilli.15:53

90' Sono 5' i minuti segnalati dalla lavagnetta del Sig. Bozzetto, si giocherà fino al 95'.15:52

89' Palla troppo corta, Zilli può allontanare senza particolare difficoltà.15:50

89' Rimpallo creato da Mastrantonio e Voca, l'ultimo tocco è del 42 in maglia bianca e sarà corner. Batte Tessiore.15:49

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà recupero.15:48

88' Palla inattiva che non da alcun frutto, barriera colpita in pieno da Kornvig.15:48

88' Punizione dai 30 metri spendibile dal Citta, sul punto di battuta compare Kornvig.15:48

87' AMMONITO Andrea Tessiore: il subentrato commette un duro intervento ai danni di Zilli.15:47

85' Sostituzione Cittadella: fuori Alessio Vita, dentro Emil Nestved Kornvig.15:47

82' Vita procede all'esecuzione dello schema da palla inattiva, triangolo che non produce però alcun frutto e si tornerà da Micai.15:43

81' AMMONITO Baldovino Cimino: fallo tattico ai danni di Tommy Maistrello, punizione a favore del Cittadella.15:43

80' Ultimi 600'' del match, poi spazio all'assegnazione dell'extra-time.15:40

79' Con le recenti sostituzioni, il tecnico Gorini ha terminato i cambi a propria disposizione.Ancora uno invece spendibile da parte di Mister Caserta.15:38

77' Sostituzione Cosenza: esce dal campo Mateusz Jakub Praszelik, dentro Aldo Florenzi.15:41

77' Sostituzione Cittadella: fuori anche Luca Pandolfi, lo sostituisce Andrea Magrassi.15:37

77' Sostituzione Cittadella: fuori Giuseppe Mattia Carriero, dentro al suo posto Valerio Mastrantonio.15:37

76' Sostituzione Cosenza: fuori Federico Zuccon, dentro Valerio Crespi.15:42

76' Cross calibrato del subentrato, Kastrati è reattivo ed elude la conclusione di Zuccon.15:36

75' Corner a favore dei Lupi, se ne incarica Voca.15:35

73' Testa a testa tra Pandolfi e Meroni, il centravanti granata ha la peggio ed è costretto a ricevere le cure mediche. Gioco fermo al Tombolato.15:34

71' Il suggerimento del centrocampista cosentino è invitante, ma su esso non svetta alcun compagno. Palla tra i guantoni di Kastrati.15:32

71' Palla inattiva dai 35 metri a favore dei Lupi, batte Praszelik.15:31

69' STACCO DI MAISTRELLO! Il centravanti subentrato si libera dalla marcatura di Meroni, attende il suggerimento di Tessiore e compie una torsione che risulta però presa facile per Micai. Cit che continua ad impensierire, resiste il Cosenza che può contrattaccare.15:30

66' AMMONITO Simone Branca: sanzione inevitabile da parte del capitano del Cit, primo ammonito dei granata quest'oggi.15:27

65' Profonda rimessa laterale battuta da Salvi, il rimpallo crea il presupposto per la conclusione di Carissoni, che calcia in porta di prima intenzione non centrando però lo specchio.15:26

63' Giro dalla bandierina che non produce alcun effetto, si ritorna dalle parti di Micai.15:25

63' Primo corner granata della ripresa, batte Alessio Vita.15:23

62' Velenosa palla rasoterra servita da Tessiore verso il centro dell'area avversaria, Praszelik è attento e mantenendo la posizione allontana in corner.15:22

61' Sostituzione Cittadella: fuori anche Claudio Cassano, al suo posto Andrea Tessiore.15:22

61' Sostituzione Cittadella: esce dal campo Filippo Maria Pittarello, al suo posto subentra Tommy Maistrello.15:21

60' CHECK OVER: anche in questa occasione, così come nei primi 45', non sarà concesso il penalty.15:21

59' Proteste generali da parte dei cosentini per un presunto tocco di mano in area di rigore da parte di Negro, check in corso.15:20

58' Sostituzione Cosenza: fuori anche Tommaso D'Orazio, subentra Baldovino Cimino.15:20

58' Sostituzione Cosenza: fuori Francesco Forte, dentro al suo posto Massimo Zilli.15:19

53' Pittarello resiste all'urto di due avversari, poi sportella Venturi ed appoggia per Vita. Ripiegamento efficace da parte di Martino che concede soltanto una rimessa con le mani.15:14

51' STREPITOSO KASTRATI! Primo errore della gara di Negro, che tarda a rinviare un velenoso pallone e permette a Mazzocchi di calciare a pochi passi dalla porta; risposta decisiva del portiere granata che respinge con il busto.15:11

49' Sostituzione Cosenza: fuori Manuel Marras, dentro Idriz Voca.15:09

46' La prima manovra del secondo tempo è amministrata dal Cittadella.15:09

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.15:08

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.14:53

Si chiude dopo poco più di 2' addizionali la prima frazione di gioco al Tombolato di Cittadella, parziale che sorride momentaneamente ai padroni di casa. I primi 45' hanno mostrato una gara caratterizzata da una più marcata impronta granata, apre le danze Alessio Vita al minuto 12': il centrocampista alla corte di Gorini si incarica della battuta di un invitante calcio piazzato, trasformandolo con una precisa pennellata sotto l'incrocio dei pali. Il Cit non si accontenta, proprio al minuto 27' è Salvi ad allungare le distanze, sfruttando efficacemente il morbido cross disegnato da Cassano dalla bandierina. Il Cosenza tenta di reagire, portandosi in avanti in due occasioni differenti con Tutino, in entrambe le situazioni però la sfera di poco oltre la traversa. Tasso agonistico molto elevato, ciò è testimoniabile dalla grande quantità di falli commessi da entrambi gli schieramenti.14:53

45'+3' FISCHIO DI BONACINA: termina il primo tempo.14:50

45'+1' Buon lavoro da parte di Marras, che dapprima con decisione recupera la sfera soffiandola a Pittarello, poi subisce fallo e fa riposizionare i suoi.14:49

45'+1' Presumibilmente vi saranno trenta secondi aggiuntivi al recupero, gioco che riprende ora a Cittadella.14:48

45' Sono 2' i minuti addizionali concessi dal direttore di gara, si giocherà fino al 47'.14:48

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi spazio al possibile recupero.14:47

43' AMMONITO Federico Zuccon: fallo tattico speso dal mediano calabrese.14:45

41' Vita alza lo sguardo e cambia fronte con una sventagliata verso Carriero, si alza però la bandierina dell'assistente. Punizione Cosenza.14:47

39' Palla lunga di Pavan all'indirizzo di Vita, interviene Mazzocchi che recupera il possesso ed appoggia su Tutino.14:46

38' Tentativo di filtrante da parte di Praszelik verso il contromovimento di Mazzocchi, lettura determinante di Negro che con sicurezza permette a Kastrati di abbracciare la sfera.14:43

36' Tutino prova a suonare la carica scagliando un potente tiro al volo, palla che termina però di molto oltre la traversa.14:40

34' Rinvio impreciso di Kastrati, che tentava di pescare lo scatto di Pandolfi. Rimessa laterale a favore del Cosenza.14:39

33' Zuccon resta a terra dopo un doloroso pestone ricevuto da Vita, il numero 20 tuttavia sembra poter proseguire.14:35

31' D'Orazio scorre lungo l'out di destra, chiama Tutino all'uno-due ma il tocco di ritorno del numero 9 è troppo corto. Si torna dalle parti di Kastrati.14:34

30' Zuccon, nel tentativo di rinvio, colpisce in pieno il direttore di gara. Gioco fermo come da regolamento.14:32

27' GOL! GOL SALVI! CITTADELLA-Cosenza: 2-0. Arriva al minuto 27' la rete del raddoppio granata, la firma è del difensore Alessandro Salvi! Dagli sviluppi del corner servito da Cassano, Salvi con un efficace terzo tempo svetta su tutti e con una decisa torsione beffa l'intervento di Micai. Cit che allunga le distanze, assist a cura di Claudio Cassano.



Guarda la scheda del giocatore Alessandro Salvi14:31

27' Calcio d'angolo a favore del Citta, batte Cassano.14:29

26' Squillo del Cosenza, con Zuccon che riceve la sponda da Mazzocchi, alza lo sguardo e scaglia un potente destro che si infrange però sui guantoni di un attento Kastrati.14:29

23' CHECK OVER: nessun intervento falloso ai danni di Tutino, si può proseguire senza interruzioni.14:26

22' Proteste generali da parte dei giocatori in maglia bianca, Tutino cade a terra in area di rigore avversaria dopo un presunto contatto di Pavan, check in corso da parte del VAR.14:25

22' AMMONITO Mateusz Jakub Praszelik: sanzionate le proteste del mediano.14:24

21' ANCORA VITA! L'autore della rete si dimostra particolarmente ispirato, in questa occasione calcia in porta dal limite dell'area, non trovando lo specchio soltanto per pochissimi centimetri.14:24

18' Pittarello tenta di raccogliere la rimessa laterale di Salvi, Martino lo anticipa e l'attaccante granata cade a terra; per Bonacina si può proseguire senza interruzioni.14:20

16' AMMONITO Tommaso D'Orazio: sanzionata la gomitata ai danni di Pandolfi.14:18

16' Serie di numerosi contatti fallosi, stavolta è D'Orazio a commettere un intervento irregolare su Pandolfi.14:18

14' Bonacina assegna un calcio piazzato ai Lupi della Sila, intervento di Salvi su Zuccon che viene considerato falloso.14:17

13' Meroni tenta di fornire una scossa ai suoi, sfida e salta Cassano, cerca il doppio dribbling su Carriero ma viene schermato dallo stesso numero 20 che recupera il possesso.14:16

12' GOL! GOL VITA! CITTADELLA-Cosenza: 1-0. Si sblocca il match al minuto 12', parabola disegnata perfettamente da Vita! Il numero 16 si incarica della battuta della palla inattiva, mette il mirino sulla porta e con un delizioso mancino batte Micai. Cit in vantaggio, firma di Alessio Vita.



Guarda la scheda del giocatore Alessio Vita14:15

10' Calcio di punizione a favore del Cit dai 20 metri, si presenta Vita per la battuta.14:14

8' Pavan tenta il lancio verso Cassandro, traiettoria però fuori misura.14:13

6' OCCASIONE COSENZA! Tutino si libera efficacemente dalla marcatura di Pavan, poi imbuca un difficile pallone per Forte che calcia ma strozza la conclusione. Palla tra le braccia di Kastrati.14:09

4' Arriva il primo calcio di punizione della gara, è a favore del Cit. Batte Carriero.14:08

1' Il primo possesso è amministrato dal Cosenza.14:03

1' PARTITI! Via a Cittadella-Cosenza.14:02

Fischio d'inizio programmato alle ore 14:00.13:44

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.13:44

All'assetto disposto dal tecnico granata, Mister Caserta risponde con 4-2-3-1 con Micai a difesa dello specchio, linea a 4 con Martino e D'Orazio a supporto di Venturi-Meroni, in mediana spazio alla coppia Zuccon-Praszelik, densità sulla trequarti con Marras-Tutino-Mazzocchi, davanti tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Forte.13:44

Le scelte di Mister Gorini delineano un solido 4-3-1-2, schiera Kastrati tra i pali, linea difensiva a 4 composta dai centrali Pavan-Negro affiancati da Salvi e Carissoni, in cabina di regia siede Branca ausiliato dalle mezzale Vita e Carriero, zona di trequarti presidiata da Cassano, in avanti scelto il tandem Pandolfi-Pittarello.13:40

FORMAZIONI UFFICIALI: COSENZA (4-2-3-1). Ospiti che rispondono con: Micai; Martino-Venturi-Meroni-D'Orazio; Zuccon-Praszelik; Marras-Tutino-Mazzocchi; Forte. Allenatore: Fabio Caserta. A disposizione: Rispoli, Fontanarosa, Sgarbi, La Vardera, Cimino, Voca, Florenzi, Crespi, Zilli, Marson, Lai.13:40

FORMAZIONI UFFICIALI: CITTADELLA (4-3-1-2). Scendono in campo: Kastrati; Salvi-Pavan-Negro-Carissoni; Vita-Branca-Carriero; Cassano; Pandolfi-Pittarello. Allenatore: Edoardo Gorini. A disposizione: Rizza, Giraudo, Frare, Angeli, Kornvig, Danzi, Mastrantonio, Saggionetto, Tessiore, Magrassi, Maistrello, Maniero.13:28

A coadiuvare il fischietto lombardo sono chiamati gli assistenti di linea Affatato di Verbano-Trasciatti di Foligno; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig.Bozzetto di Bergamo; postazione VAR affidata al Sig. Irrati di Pistoia, ausiliato dall'A.VAR Paganessi di Bergamo.13:26

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Kevin Bonacina, della sezione di Bergamo.13:23

Tutto pronto allo Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella, è tempo di Cittadella-Cosenza! In questo copioso primo pomeriggio, il calendario mette a confronto granata e Lupi della Sila dopo ben 8 mesi dall'ultima volta, rintracciabile allo scorso 15 aprile nel match che si concluse con un equo pareggio per 1-1. Nell'odierna sfida, il Cit ospita un Cosenza che vede alle proprie spalle due sconfitte consecutive, rispettivamente contro Catanzaro e Ternana, momentaneamente fisso in 9^ posizione a 19 punti; Cittadella invece che occupa la 7^ posizione a 25 punti.13:22

Benvenuti alla diretta scritta Cittadella-Cosenza, gara valida per il turno numero 16 del Campionato di Serie B.13:10