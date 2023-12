Dallo Zini è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.16:06

Nella diciasettesima giornata, la squadra di Stroppa è attesa dal derby contro la FeralpiSalò mentre i ragazzi di Vanoli ospiteranno il Sudtirol.16:03

I grigiorossi si assicurano il big-match dimezzando le distanze dalla vetta: Ravanelli firma una vittoria pesante e cinica sfruttando una sanguinosa uscita a vuoto di Bertinato sugli sviluppi di corner. Gli arancioneroverdi, nonostante la superiorità numerica per larga parte del secondo tempo (fallo da ultimo uomo di Antov su Johnsen, decisione di un impreciso Giua corretta dal VAR) non incidono sottomisura, Johnsen spreca e si devono arrendere dopo un filotto di cinque vittorie consecutive.16:01

90'+6' FINITA! Cremonese-Venezia 1-0, triplice fischio di Giua.15:55

90'+4' AMMONITO Bianchetti per perdita di tempo.15:53

90'+4' ULTIMO CAMBIO CREMONESE. Stroppa guadagna tempo: Ghiglione per Collocolo.15:53

90'+3' OCCASIONE VENEZIA! Cheryshev addomestica per Johnsen che piazza il destro, la palla rasenta il palo.15:52

90'+2' Ripartenza di Okereke, Andersen vince l'uno contro uno.15:51

90'+1' Altare in proiezione offensiva, sinistro murato da Castagnetti.15:50

90' Cinque minuti di recupero.15:49

90' AMMONITO Pickel per comportamento scorretto.15:49

90' AMMONITO Dembele.15:49

89' Quagliata e Pickel la buttano in rissa, Giua consente ai giallorossi di perdere tempo.15:48

88' Da corner, colpo di testa di Altare, oltre la traversa.15:46

87' Lancio millimetrico di Tessmann per Johnsen, Sernicola determinante in scivolata.15:47

85' AMMONITO Castagnetti per proteste.15:44

84' Bianchetti si rotola a terra, gioco nuovamente fermo.15:43

83' SOSTITUZIONE CREMONESE. Crampi per Vazquez, Stroppa si copre con Pickel.15:42

80' GOL! CREMONESE-Venezia 1-0! Rete di Ravanelli. Da angolo, Bertinato manca la sfera in uscita, Vazquez rimette in mezzo, Ravanelli gira di testa a porta vuota.



Guarda la scheda del giocatore Luca Ravanelli15:41

80' Castagnetti caparbio sulla sinistra, contrasto con Tessmann, Giua assegna il corner.16:01

78' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Energie fresche sulla fascia: Dembele per Zampano.15:37

78' SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli richiama Busio e inserisce Andersen.15:37

78' SOSTITUZIONE VENEZIA. Staffetta in attacco tra Pierini e Cheryshev.15:36

76' Rinvio corto di Sverko, Buonaiuto esplode il destro al volo che prende Okereke in pieno volto, gioco fermo.15:36

75' Lancio per Okereke, ottima chiusura di Sverko.15:33

74' Buonaiuto punta l'area, Altare non si fa superare.15:33

72' Lancio di Tessmann, Zampano serve Johnsen, stoppato da Collocolo.15:31

70' Ripartenza di Okereke, recupero difensivo di Busio.15:29

68' Johnsen punta l'area dalla sinistra, raddoppiato, non passa.15:27

66' Tessmann scodella in area, Gytkjaer in caduta non inquadra la porta.15:25

65' Tiro di Tessmann sul fondo, la bandierina si alza con notevole ritardo, fuorigioco di Gytkjaer.15:24

64' SOSTITUZIONE VENEZIA. Finisce la gara di Jajalo, spezzone per Ellertsson.15:23

64' SOSTITUZIONE VENEZIA. Modolo lascia il campo a favore di Sverko.15:23

62' Traversone di Candela, Sernicola si rifugia in angolo.15:21

61' Subito Okereke in avanti, scambo con Buonaiuto, piattone in fallo laterale.15:20

61' SOSTITUZIONE CREMONESE. Stroppa rinuncia a Coda, spazio all'ex Okereke.15:20

61' SOSTITUZIONE CREMONESE. Buonaiuto prende il posto di Majer.15:19

59' Lancio d'esterno di Johnsen, Gytkjaer addomestica di tacco per Zampano che spara altissimo da ottima posizione.15:18

58' Da corner, colpo di testa di Gytkjaer, fuori.15:16

57' OCCASIONE VENEZIA! Jajalo apre per Zampano che trova nel corridoio Johnsen, Jungland riesce a sporcare il tiro oltre il palo.15:16

54' Azione insistitta degli arancioneroverdi, Busio non riesce a concludere, Bianchetti spazza.15:12

52' Punizione di Johnsen, il suo destro non scende.15:11

51' ESPULSO Antov, Giua cambia il colore del cartellino dopo aver rivisto le immagini al VAR: fallo da ultimo uomo su Johnsen.15:10

50' Giua viene richiamato nuovamente dal VAR, giornata da dimenticare per l'arbitro.15:09

48' Busio in verticale per Johnsen lanciato verso la porta e steso al limite da Antov, Giua estrae solo il giallo.15:12

46' COMINCIA LA RIPRESA. Cremonese-Venezia 0-0, nessun cambio durante l'intervallo.15:04

Stroppa ha bisogno di aumentare la qualità delle giocate offensive; Vanoli deve chiedere ai suoi maggiore concretezza sottomisura.14:54

Frazione combattuta ed equilibrata, gara tattica giocata a buoni ritmi ma senza reali occasioni da rete: il VAR corregge un grave errore di Giua, annullato un gol a Coda per un fallo evidente di Sernicola su Busio.14:51

45'+3' FINE PRIMO TEMPO. Cremonese-Venezia 0-0, reti bianche all'intervallo.14:49

45'+3' Punizione di Tessmann, girata di testa di Altare tra le braccia di Jungland.14:49

45'+2' Giocata di Tessmann sulla destra, Ravanelli allontana il pericolo.14:48

45'+1' Coda di testa mette sul fondo, l'azione era viziata da un fuorigioco di Majer.14:46

45' Tre minuti di recupero.14:46

44' Tentativo dalla distanza di Vazquez, palla in orbita.14:45

43' Candela sfonda sulla destra, Busio ciabatta malamente, Ravanelli spazza.14:44

43' Azione nello stretto dei grigiorossi, cross di Vazquez, girata centrale di Majer, facile preda di Bertinato.14:44

42' Gytkjaer prolunga di testa, Johnsen è pescato in offside.14:42

40' Ritmi leggermente calati, le due squadre si affrontano sulla mediana.14:41

38' Castagnetti dai 20 metri, sinistro a lato.14:39

37' Coda si defila sulla destra, Quagliata la spizza di testa senza riuscire ad indirizzare verso la porta.14:37

36' AMMONITO Altare, in ritardo su Vazquez.14:36

35' Punizione di Jajalo, Antov salta più in alto di Gytkjaer.14:35

34' AMMONITO Majer, fallo tattico su Johnsen.14:34

31' Vazquez a terra, gioco fermo per qualche istante.14:31

29' Johnsen premia la sovrapposizione di Zampano, il cross scavalca Jungland, Ravanelli decisivo in anticipo su Gytkjaer.14:30

28' Lancio di Altare, troppo profondo per Pierini.14:29

26' Nervosismo tra Bianchetti e Vanoli, Giua riporta la calma.14:27

24' Giua dopo aver rivisto le immagini rettifica la propria decisione: vantaggio grigiorosso annullato per fallo di Sernicola su Busio.14:46

23' Giua viene richiamato al VAR per rivedere le immagini.14:25

22' GOL ANNULLATO CREMONESE! Busio perde palla su una spinta evidente di Sernicola, Giua fa proseguire, Coda spara il sinistro oltre Bertinato.14:26

20' Lancio di Altare, Antov è in vantaggio su Johnsen.14:21

18' Candela arriva sul fondo, Jungdal agguanta in presa alta.14:18

16' Zampano tocca al limite per Tessmann, piattone centrale, Jungdal si accartoccia sulla sfera.14:17

15' Da corner, Gytkjaer svetta in area ma di testa alza sopra la traversa.14:16

14' Johnsen fa scattare Pierini, intervento al limite di Bianchetti, palla in angolo.14:15

14' Traversone di Castagnetti, Quagliata tenta il sinistro al volo, svirgolando in curva.14:14

13' Da corner, Johnsen devia con il corpo, Jungdal raccoglie la sfera.14:14

13' Tessmann in area per Candela, chiuso in angolo da Bianchetti.14:13

12' Da corner, Castagnetti rimette in mezzo, Coda schiaccia di testa sul fondo.14:20

11' Altro errore di Jajalo, Vazquez cerca nel corridoio Coda che non ci arriva per un soffio.14:12

9' Jajalo rischia sulla pressione di Castagnetti, il rimpallo lo favorisce.14:10

8' Sugli sviluppi del corner, palla fuori per Majer, destro strozzato ampiamente a lato.14:08

7' Quagliata scende sulla sinistra, Candela concede il primo angolo della gara.14:07

6' Gytkjaer allarga per Candela, Bianchetti è ben posizionato.14:06

5' Candela centra dalla destra, Zampano prolunga, troppo arretrato per Gytkjaer.14:05

3' Batte Castagnetti, Gytkjaer libera di testa.14:03

2' Vazquez si guadagna una punizione da posizione favorevole, fallo di Pierini.14:03

1' INIZIA Cremonese-Venezia, palla agli arancioneroverdi.14:01

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Giua.13:37

Vanoli conferma dieci undicesimi della squadra che ha battuto l'Ascoli: prima da titolare per Jajalo, dopo il lungo infortunio. In avanti, continuità al tridente Pierini-Gytkjaer-Johnsen.13:31

Stroppa sceglie Collocolo e Majer come mezzali ai lati di Castagnetti. Vazquez-Coda tandem d'attacco con Sernicola e Quagliata sulle fasce.13:33

4-3-3 per il Venezia: Bertinato - Candela, Altare, Modolo, Zampano - Tessmann, Jajalo, Busio - Pierini, Gytkjaer, Johnsen. A disp.: Grandi, Purg, Dembele, Sverko, Ullmann, Ellertsson, Andersen, Lella, Cheryshev, Mikaelsson.14:06

Ecco le formazioni. Cremonese con il 3-5-2: Jungdal - Antov, Ravanelli, Bianchetti - Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Majer, Quagliata - Vazquez, Coda. A disp.: Saro, Ghiglione, Tuia, Lochoshvili, Rocchetti, Abrego, Pickel, Valzania, Buonaiuto, Afena-Gyan, Okereke, Ciofani.13:36

Big match d'alta classifica: i grigiorossi, in striscia positiva da cinque gare di campionato, sono vogliosi di non far fuggire la capolista; gli arancioneroverdi, viceversa, puntano a continuare la marcia vincente e consolidare il primo posto.13:27

Al Giovanni Zini tutto pronto per Cremonese-Venezia, sedicesima giornata di Serie B.13:23