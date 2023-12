Grazie per aver seguito la diretta scritta di Sampdoria-Lecco 2-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con il campionato di Serie B.16:03

Nel prossimo turno la squadra di Pirlo sarà impegnata in trasferta contro la Reggiana, quella di Bonazzoli ospiterà invece la Ternana in un match fondamentale per la salvezza.16:03

I blucherchiati si tirano fuori dalla zona calda toccando quota 19 punti al pari del Cosenza, il Lecco rimane a 16 con tre punti di vantaggio sul terz'ultimo posto, ora occupato dall'Ascoli.16:05

La Samp porta a casa la quinta vittoria nelle ultime sette gare grazie alla doppietta pregiata di Sebastiano Esposito. Il giocatore di proprietà dell'Inter, dopo il missile scagliato in porta al 39', si ripete al 71' dribblando Bianconi prima di beffare Saracco con un mancino a giro. Il Lecco prova a reagire ma trova anche uno Stankovic perfetto nell'erigere un muro davanti alla porta doriana. Nel finale Lemmens evita il 3-0 salvando sulla linea un tocco sotto di De Luca che aveva scavalcato Saracco.16:05

90'+6' Triplice fischio a Marassi. Samp batte Lecco 2-0.15:56

90'+5' LEMMENS SALVA SULLA LINEA! Ntanda-Lukisa subito protagonista con l'assist in profondità per De Luca, l'ex Perugia salta Saracco con lo scavetto ma Lemmens arriva in scivolata a togliere la palla dalla porta!15:55

90'+4' Sostituzione Sampdoria: standing ovation per Esposito che lascia il posto a Ntanda-Lukisa, all'esordio in B.15:54

90'+4' Sostituzione Sampdoria: esce Stojanovic, entra Conti.15:54

90'+3' Di Stefano prova a liberare il destro dal limite ma viene murato dalla difesa di casa. La Samp poi si distende in contropiede con Girelli ma non trova il modo di arrivare alla conclusione.15:53

90'+2' Kasami viene ammonito da Perenzoni dopo una gomitata ai danni di Tordini.15:53

90'+1' OCCASIONE SAMP! Esposito si divora il 3-0 calciando fuori col destro al volo da pochi passi!15:51

90' Crociata perde palla in uscita e travolge Kasami. Perenzoni estrae il giallo per il centrocampista ospite.15:50

90' Quattro minuti di recupero.15:51

89' Sostituzione Sampdoria: fuori uno stremato Verre, al suo posto entra Askildsen.15:49

89' Sostituzione Sampdoria: fuori Yepes, dentro Ricci.15:48

86' STANKOVIC! Paratissma del portiere doriano sul mancino ravvicinato di Caporale. Lecco vicino al gol, fermato solo dall'intervento felino del portiere di casa.15:47

86' Giocata difensiva fantastica di Yepes che evita il tiro di Eusepi in area piccola con un tackle perfetto.15:46

85' De Luca spreca un contropiede invitante calciando addosso a Celjak anziché servire Verre tutto solo alla propria sinistra.15:45

83' Cartellino giallo per Verre dopo un'entrataccia su Crociata.15:43

82' Stankovic ancora molto sicuro in area piccola, il portiere di proprietà dell'Inter blocca in due tempi in colpo di testa ravvicinato ma centrale di Caporale.15:42

81' Azione confusa in area blucerchiata, Stankovic esce a valanga su Eusepi in area piccola, poi Buso prova la rovesciata ma viene murato corner.15:41

80' Sostituzione Lecco: Bonazzoli si gioca l'ultimo cambio togliendo Degli Innocenti per inserire Tordini.15:40

79' Sostituzione Sampdoria: esce Murru, entra Girelli.15:39

78' Prova a reagire il Lecco ma la Samp sta gestendo ottimamente il doppio vantaggio.15:38

75' CAPORALE! Occasione per il Lecco con il difensore che stacca liberamente di testa al centro dell'area ma trova Stankovic a bloccare il suo tentativo centrale.15:36

74' Stankovic esce in presa alta e blocca in sicurezza un tiro dalla bandierina del Lecco.15:34

73' Ghilardi commette fallo su Buso e viene ammonito.15:34

71' GOL! SAMPDORIA-Lecco 2-0! Rete di Esposito. Giordano ruba palla a Di Stefano e serve Verre, l'ex Verona prolunga in area per Esposito che, con un dribbling a rientrare, fa secco Bianconi e fulmina Saracco col mancino a giro sul secondo palo. Doppietta per l'ex Bari che, prima di oggi, non aveva mai segnato a Marassi.



68' Sgambetto di Murru su Di Stefano, Perenzoni estrae il cartellino giallo per il difensore doriano.15:30

66' Kasami nasconde il pallone a Crociata a centrocampo, poi viene atterrato dal giocatore lecchese. L'ex Palermo si rivolge poi direttamente ai propri tifosi chiedendo di aumentare i decibel del Ferraris.15:28

64' Bonazzoli si gioca il triplo cambio per dare una scossa ai suoi, apparsi in balìa della Samp negli ultimissimi minuti.15:24

63' Sostituzione Lecco: esce Ionita, entra Lemmens.15:23

63' Sostituzione Lecco: fuori anche Novakovich che lascia il posto a Eusepi.15:23

63' Sostituzione Lecco: esce Lepore ed entra Galli.15:22

61' DOPPIA OCCASIONE SAMP! Prima Bianconi salva sulla linea una conclusione di Kasami, liberato al tiro dai veli di De Luca ed Esposito, poi Verre si aggiusta la palla al limite e calcia col destro a giro trovando la grande risposta di Saracco.15:22

59' CELJAK SALVA! Contropiede doriano con Verre che apre a sinistra per De Luca, l'ex Perugia calcia a botta sicura col destro ma trova l'opposizione di Celjak a salvare i suoi.15:19

58' Mezza rovesciata tentata da Esposito in area avversaria, palla ampiamente sopra la traversa.15:18

56' Esposito aggira Buso, Caporale è costretto a spendere il fallo per evitare l'ingresso in area dalla destra dell'autore del gol blucerchiato. Perenzoni estrae il giallo per il difensore ospite.15:17

56' Errore di Saracco che spara la palla direttamente in fallo laterale, vanificando l'impostazione dal basso ospite.15:16

54' Sostituzione Lecco: Sersanti fa spazio a Di Stefano.15:14

53' Caporale la spizza dallo spigolo dell'area piccola, Novakovich ci arriva di testa ma Murru si immola salvando la propria porta con un tocco di testa decisivo. L'esterno sinistro blucerchiato resta poi a terra, colpito alla testa.15:14

52' Lepore prova il destro a giro direttamente verso la porta, palla respinta in fallo laterale. Sulla susseguente azione il Lecco guadagna un corner. Premono i lombardi a caccia del pari.15:12

51' Ghilardi atterra Novakovich sulla propria trequarti difensiva. Calcio di punizione per il Lecco che cercherà di creare qualcosa col traversone in area dalla sinistra.15:11

49' ESPOSITO! Controllo in area da fantascienza del numero 7 doriano che poi però spreca tutto cercando la trivela col destro sul secondo palo anziché una soluzione più semplice. Palla ampiamente a lato da ottima posizione.15:10

47' Verre calcia direttamente in porta col destro a giro, Saracco fa buona guardia respingendo in tuffo alla propria sinistra.15:07

46' Subito Samp in attacco a conquistare un piazzato dal limite per fallo di Ionita su Kasami.15:06

46' Si ricomincia!15:05

Dopo un inizio di gara di marca lecchese, culminato con la traversa di Lepore, la Samp prende in mano le redini del gioco e trova il vantaggio con una perla di Sebastiano Esposito al minuto 39. L'attaccante di proprietà dell'Inter, vince un contrasto al limite e scaglia una sassata all'incrocio dei pali col mancino che non lascia scampo a Saracco. Gli ospiti non riescono a reagire e la prima frazione si chiude con la squadra di Pirlo in vantaggio su quella di Bonazzoli.14:53

45'+3' Fine primo tempo a Marassi. Samp-Lecco 1-0 al riposo.14:50

45'+1' De Luca calcia verso Saracco dal cuore dell'area, la palla viene respinta dalla difesa ospite, poi Murru non riesce a controllare il rimpallo e regala una rimessa dal fondo al Lecco.14:49

45' Due minuti di recupero.14:48

44' Novakovich tocca per Ionita in area doriana, il moldavo però sbaglia il primo tocco e perde palla.14:47

42' Giallo per Gonzalez che ributta in campo un pallone per rallentare un'azione offensiva ospite.14:44

39' GOL! SAMP-Lecco 1-0! Rete di Esposito. Eurogol del giocatore cresciuto nell'Inter che spedisce la palla nel sette col mancino dal limite dopo un contrasto vinto su Sersanti. Samp in vantaggio con la fiammata del proprio gioiellino.



38' Corner per la Samp concluso con un nulla di fatto, poi Esposito si trascina la palla oltre la linea laterale.14:41

37' Triangolazione bassa della Samp al limite dell'area avversaria, Giordano viene però anticipato al momento dell'ingresso in area.14:39

35' Lepore tocca corto per Crociata che calcia direttamente a rete col destro, Stankovic non balbetta e blocca con sicurezza la sfera.14:38

34' Torre di Novakovich per Buso che calcia dai 30 metri, la palla si impenna dopo una deviazione e finisce alta sopra la porta di Stankovic.14:37

33' Celjak abbatte Esposito nei pressi della linea laterale. Perenzoni richiama verbalmente il difensore ospite.14:36

33' Si riparte con Giordano che riprende il proprio posto in campo.14:35

32' Gioco fermo per permettere i soccorsi a Giordano, ferito all'arcata sopraccigliare dopo il colpo subito da Sersanti.14:35

30' Sersanti colpisce col gomito il volto di Giordano. Perenzoni estrae il primo giallo del match per il centrocampista ospite.14:35

29' Sersanti anticipa di un soffio Esposito sul secondo palo, la palla carambola anche sulla testa del doriano e finisce a fondo campo.14:32

27' MURRU! Azione insistita della Samp, il cross dalla destra di Verre viene respinto corto dagli ospiti, Murru si avventa sulla sfera e calcia col mancino all'angolino basso ma trova ancora la gamba di Celjak a negargli la rete.14:31

26' La Samp ha decisamente aumentato il ritmo in questa fase dopo l'inizio di gara targato quasi completamente Lecco.14:28

25' Destro masticato di De Luca da posizione defilata, Saracco controlla con lo sguardo la traiettoria che si spegne a fondo campo.14:28

24' Kasami colpisce di testa in area avversaria, tentativo troppo debole che finisce a fondo campo.14:27

23' Punizione per la Samp a circa trenta metri dalla porta avversaria, Verre la scodella in mezzo col destro trovando però solo la respinta della difesa avversaria.14:27

20' SQUILLO SAMP! Verre calcia col destro dal limite, palla fuori di un soffio alla destra di Saracco. Samp vicinissima al vantaggio.14:23

19' Altro cross di Lepore dalla destra, la difesa di casa respinge, poi Perenzoni ferma tutto per un fuorigioco dei lombardi.14:23

18' Possesso palla quasi stabilmente del Lecco che sta tenendo ottimamente il campo.14:20

15' TRAVERSA LECCO! Tiro-cross di Lepore dalla destra con l'esterno, Stankovic compie un miracolo deviando la palla sulla traversa con la punta delle dita!14:19

14' Cross di Lepore dalla destra, Gonzalez libera l'area ma il Lecco è ancora in attacco.14:17

13' Kasami tocca per Yepes nella lunetta dell'area lecchese, lo spagnolo calcia col piatto destro ma trova la respinta della difesa ospite.14:16

10' Calcio d'angolo per la Samp, non riesce però lo schema per mandare Yepes al tiro dal limite dell'area avversaria.14:13

8' Dopo il corner del Lecco, la Samp prova a uscire dalla propria metà campo. De Luca fa a sportellate nel campo avversario e guadagna una punizione che fa spostare il baricentro dei suoi avanti di 40 metri.14:11

7' IONITA! L'ex Cagliari conclude nello specchio dai 25 metri, la palla scende all'ultimo e costringe Stankovic alla deviazione in corner.14:10

6' Inizio di gara senza emozioni con la Samp che ora ha però preso campo dopo una prima fase caratterizzata dal maggior possesso palla del Lecco.14:09

4' Sersanti cerca Novakovich in verticale ma l'americano perde il duello fisico con Gonzalez e non riesce a domare la sfera in area di rigore avversaria.14:07

2' Caporale arriva al cross dalla sinistra ma colpisce male e spedisce la palla direttamente a fondo campo. Si riparte con una rimessa dal fondo per la Samp.14:05

Si comincia!14:03

Dirige il match Perenzoni, coadiuvato da De Meo e Catallo. Quarto uomo D'Eusanio. Al VAR ci sono Miele e Di Paolo.14:04

Pirlo deve fare i conti con le assenze di Depaoli e Vieira, sostituiti da Stojanovic e Murru, con Giordano avanzato a centrocampo. Il resto della formazione combacia con quella scesa in campo dal 1' a Brescia. Stankovic tra i pali, coppia centrale Ghilardi-Gonzalez, mediana completata da Kasami e Yepes, trio offensivo Verre-Esposito-De Luca. Nel Lecco Lepore viene arretrato sulla linea dei difensori, gli fa spazio Lemmens, a centrocampo c'è l'inserimento di Sersanti con Crociata che scala nel trio offensivo con Novakovich e Buso.14:02

FORMAZIONE UFFICIALE LECCO: consueto 4-3-3- per Bonazzoli. Saracco - Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale - Degli Innocenti, Sersanti, Ionita - Crociata, Novakovich, Buso. A disposizione: Melgrati, Giudici, Eusepi, Tordini, Battistini, Donati, Marrone, Boci, Di Stefano, Agostinelli, Lemmens, Galli.13:48

FORMAZIONE UFFICIALIE SAMPDORIA: 4-3-1-2 per i liguri. Stankovic - Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez, Murru - Kasami, Yepes, Giordano - Verre - Esposito, De Luca. A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Panada, Ricci, A. Conti, Malagrida, Girelli, Buyla, Costantino, F. Conti, Ntanda-Lukisa, Delle Monache.13:46

Nessuno avrebbe potuto immaginarlo a inizio campionato ma Samp e Lecco si ritrovano a pari punti dopo 15 turni e si giocano una gara molto importante in chiave salvezza. Le due squadre sono appaiate a quota 16, in coabitazione con la Reggiana, con soli cinque punti sulla Ternana terz'ultima ma comunque in zona playout. Gli uomini di Pirlo, dopo una serie di tre vittorie che ha contribuito a risalire la china, nell'ultimo turno sono incappati nella brutta sconfitta di Brescia, quelli di Bonazzoli hanno invece ottenuto un prestigioso successo casalingo sul Bari. La gara di oggi sarà dunque tutta da gustare e pronta a regalare emozioni.13:43

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria-Lecco, gara valida per la 16esima giornata del campionato di Serie B.13:38