Il match termina con la vittoria della Cremonese per 3-1. La prima parte di gara è caratterizzata da poche emozioni. A sbloccare il risultato ci pensa Vandeputte intorno alla mezz’ora, che finalizza un’azione di contropiede, complice anche un incertezza di Ademonis. I lombardi successivamente sprecano con Pickel una grossa opportunità per raddoppiare, prima che Odogwu nell’ultima azione del primo tempo sfiori con un diagonale il gol del pareggio. Intorno all’ora di gioco il Sudtirol pareggia con un diagonale di sinistro di Davi. A un quarto d’ora dalla fine un grande stacco di testa del subentrato De Luca riporta in vantaggio i grigiorossi. Lo stesso De Luca, in pieno recupero, imposta e finalizza una grande azione di contropiede, mettendo dentro di esterno il gol del definitivo 3-1.16:58