Da Juve Stabia - Bari é tutto, appuntamento alla prossima sfida di B!19:18

90'+6' FINISCE JUVE STABIA - BARI! 3-1 il finale!19:17

90'+5' GOL! JUVE STABIA - Bari 3-1! Rete di Giuseppe Leone. Contropiede Juve Stabia, Piscopo trova il tocco per il centrocampista che realizza sottoporta.



90'+4' MIRACOLO PER RADUNOVIC! Meli a botta sicura, il portiere con il pugno salva i suoi!19:14

90'+2' AMMONITO Romano Floriani. Giallo per l'esterno. 19:13

90'+2' AMMONITO Nicola Bellomo. Trattenuta con Floriani, giallo per lui. 19:12

90'+1' Sei i minuti di recupero.19:10

90' AMMONITO Gastón Rodrigo Pereiro. Giallo alla punta, tera i piú nervosi iin campo. 19:10

90' Ancora scintille in campo, due formazioni che non si amano.19:10

89' CANDELLONE! Conclusione improvvisa, palla di poco alta!19:08

88' Sostituzione JUVE STABIA: esce Andrea Adorante, entra Marco Meli.19:07

87' Sostituzione JUVE STABIA: esce Marco Ruggero, entra Cristian Andreoni.19:07

85' Sostituzione BARI: esce Costantino Favasuli, entra César Falletti.19:06

85' Nervosismo ora tra le due panchine, gioco fermo.19:04

83' Adorante finta il tiro e cerca il filtrante per Leone, palla messa in angolo.19:02

81' TRIPALDELLI! Lasagna anticipato, il neo entrato conclude di potenza va trov Thiam.19:01

77' Check del VAR, gol convalidato. Bari che riapre la partita.18:57

75' GOL! Juve Stabia - BARI 2-1 Rete di Gastón Rodrigo Pereiro. Punizione per i pugliesi, sul secondo palo salta in cielo l'ex Cagliari che mette in porta il pallone di Pucino



74' Sostituzione JUVE STABIA: esce Fabio Maistro, entra Leonardo Candellone.18:54

73' Sostituzione JUVE STABIA: esce Christian Pierobon, entra Giuseppe Leone.18:54

70' Sostituzione BARI: esce Mehdi Emile Dorval, entra Alessandro Tripaldelli.18:50

70' Sostituzione BARI: esce Nicholas Bonfanti, entra Nicola Bellomo.18:49

69' Trattenuta in area su Varnier, per Sacchi si continua a giocare.18:49

68' AMMONITO Francesco Vicari. Il difensore stande Maistro al limite. 18:48

66' Bari che fatica ora nel pressing, Juve Stabia che controlla il pallone.18:45

63' Bari che sta spingendo per la reazione, Vespe che provano a controllare il pallone.18:43

60' Sostituzione BARI: esce Andrea Favilli, entra Kevin Lasagna.18:40

60' Sostituzione BARI: esce Giulio Maggiore, entra Gastón Pereiro.18:40

60' AMMONITOMehdi Emile Dorval. Fallo su Floriani, altro giallo nel match. 18:39

58' Juve Sabia che continua a spingere, Dorval costretto all'angolo.18:37

55' Problemi per Vicari, gioco fermo.18:34

52' AMMONITO Christian Pierobon. Intervento in ritardo su Pucino. 18:31

52' Colpo di testa di Favilli deviato in angolo: Bari che prova la reazione.18:31

50' JUVE STABIA VICINO AL TERZO GOL! Colpo di testa ravvicinato di Maistro, palla di poco a lato!18:29

49' Inizio subito in discesa per la Juve Stabia, in salita per il Bari che ora deve recuperare due reti.18:28

47' GOL! JUVE STABIA - Bari 2-0! Rete di Andrea Adorante. Conclusione potente di Maistro, respinta da Radunovic: sul tap della punta il portiere non puó nulla.



46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!18:24

Bari che ha provato la reazione, senza peró trovare l'occasione pericolosa.18:09

Tensione nel finale in una partita equilibrata ma che ha visto la Juve Stabia passare in vantaggio grazie alla rete di Piscopo su assist di Ruggero.18:09

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO! JUVE STABIA - BARI 1-0!18:08

45'+1' Conclusione murata per Favilli, Bari che spinge nel finale.18:06

45' Saranno tre i minuti di recupero.18:03

43' Scontro tra Piscopo e Vicari, gioco fermo.18:01

41' Piscopo spara alto dopo la sponda di Adorante. Juve Stabia che continua a fare il match.17:57

38' Conclusione di potenza di Favilli, palla respinta dalla barriera in angolo.17:55

37' Lella steso da Maistro: punizione dal limite per il Bari.17:54

35' ADORNANTE! Conclusione a giro dal limite, atteno Radunovic che mette in angolo!17:52

34' Palla dentro di Maiello, ancora attento Thiam.17:52

32' Falllo in attacco per Floriani, anticipato da Vicari.17:50

31' Bonfanti anticipato da Thiam, Bari che fatica nella reazione.17:49

28' Conclusione di Adorante, deviata: Juve Stabia che continua a spingere.17:45

25' Sostituzione JUVE STABIA: esce Marco Bellich, entra Danilo Quaranta.17:44

24' Problemi per Bellich, che deve lasciare il campo.17:43

23' Locali che passano in vantaggio al primo vero tiro, dopo peró aver spinto nei primi 15 minuti.17:41

21' GOL! JUVE STABIA - Bari 1-0! Rete dil Kevin Piscopo. Verticalizzazione di Ruggiero per l'attaccante che, solo davanti a Rdunovic, realizza il goal!



19' Floriani entra in area e crossa al centro, facile la presa per Radunovic.17:38

17' Cross di Rocchetti, non ci arriva Floriani. Juve Stabia che sts prendendo metri.17:35

14' Molto equilibrio in questo primo quarto d'ora, poche le occasioni.17:32

11' Favasuli rischia ma chiude in scivolata Rocchetti, rischio per l'esterno che peró salva i suoi.17:29

9' Favilli difende bene il pallone e prova a calciare, lo chiude la difesa delle Vespe.17:27

7' Vicari ci prova dalla distanza, palla altissima.17:25

5' Partita fisica, entrambe le formazioni stanno alzando il pressing.17:22

3' Juve Stabia con la classica maglia giallonera, Bari in bianco.17:19

1' INIZIA LA PARTITA!17:18

Dirige il match l'arbitro Sacchi.17:14

Pagliuca, squalificato, opta per Adorante supportato da Piscopo e Maistro; Longo con Favilli e Bonfanti in attacco, Miaello in regia, Favasuli da quinto di sinistra.17:13

La formazione del BARI (3-5-2): Radunovic - Pucino, Vicari, Mantovani - Favasuli, Lella, Maiello, Maggiore, Dorval - Bonfanti, Favilli.17:07

Sono ufficiali le formazioni del match: JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam - Ruggero, Varnier, Bellich - Floriani, Buglio, Pierobon, Rocchetti - Maistro, Piscopo - Adorante.17:06

La Juve Stabia ospita in casa il Bari in questa sfida delle 17.15 della domenica di Serie B: due formazioni alla ricerca di punti per migliorare la propria zona play off.17:04

