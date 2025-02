Grazie per aver seguito questa diretta ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.17:03

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI ARENA! Reggiana-Cesena termina 0-1.16:57

90'+4' Possibilità per Gondo che riceve un suggerimento profondo, il centravanti non mette però bene il corpo in ricezione e non riesce ad addomesticare.16:56

90'+3' Palla messa dentro in area granata, Meroni è attento ed ancora una volta rilancia in avanti evitando il raddoppio cesenese.16:55

90' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Gianquinto, si giocherà fino al 95'.16:53

89' AMMONITO Antonio Vergara: revocata l'espulsione al 30 granata.16:52

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà recupero al Città del Tricolore.16:50

88' Espulso William Viali che dovrà abbandonare il campo di gioco, non gradite le eccessive proteste del tecnico da Arena.16:52

86' Corner velenoso della Reggiana, sul suggerimento Meroni prende il tempo su Pieraccini e svetta impattando la sfera, pallone che termina di un soffio al lato dello specchio di Klinsmann.16:48

83' Bardi respinge con la mano destra una difficile conclusione di Adamo, estremo granata che tiene ancora a galla i suoi a 6' più recupero dal triplice fischio.16:45

83' Terminate le sostituzione per il tecnico dei Bianconeri, ancora un cambio invece spendibile da Viali.16:44

82' Sostituzione Cesena: fuori l'autore del vantaggio Dario Šarić, dentro per lui Flavio Russo.16:44

81' Sostituzione Cesena: fuori Mirko Antonucci, dentro Lars Joseph Ceesay.16:43

80' Ultimi 600'' della gara, poi sarà concesso l'extra-time.16:43

80' Sostituzione Reggiana: fuori Lorenzo Lucchesi, lo sostituisce Luca Cigarini.16:43

79' Vido prova a prolungare nello spazio aperto per Gondo, Pieraccini taglia la strada al centravanti e subisce fallo sventando la minaccia del pareggio granata.16:42

76' Punizione Cesena da posizione arretrata, Adamo batte corto per Mangraviti e da vita ad un nuovo possesso.16:38

74' Sostituzione Cesena: esce dal campo Simone Bastoni, subentra al suo posto Leonardo Mendicino.16:37

74' Sostituzione Reggiana: fuori Enzo Joaquín Sosa Romañuk, dentro Oliver Urso.16:37

71' Fase molto statica della gara, possesso della Reggiana che però non riesce a creare occasioni insidiose. Attende il Cesena.16:36

70' Superate le porte degli ultimi venti di gioco, risultato fisso sullo 0-1.16:33

68' Sostituzione Reggiana: fuori anche Elvis Kabashi, dentro al suo posto Luca Vido.16:33

68' Sostituzione Reggiana: fuori Natan Girma, lo sostituisce Matteo Maggio.16:32

66' Momento delle sostituzioni, altri cambi in vista alle porte degli ultimi 20' di gioco.16:32

66' Sostituzione Cesena: fuori anche Cristian Shpendi, lo sostituisce Antonino La Gumina.16:28

65' Sostituzione Cesena: fuori Andrea Ciofi, dentro Simone Pieraccini.16:27

64' Punizione dalla quale non accade nulla, possesso Reggiana al minuto 64'.16:26

62' AMMONITO Lorenzo Ignacchiti: punizione Cesena dai 25 metri.16:25

61' Gioco interrotto da Arena, colpo alla zona lombare subito da un giocatore bianconero che resta a terra e chiede il cambio. Si tratta di Ciofi.16:23

58' GOL! GOL SARIC! Reggiana-CESENA: 0-1. Si sblocca il match al minuto 57', firma di Dario Saric! Dall'out di destra, Bastoni si insedia in area avversaria e scarica la sponda per Saric, che scopre il mancino, calcia in porta e trova una netta deviazione che spedisce la palla in rete. Cesena in vantaggio, assist servito da Simone Bastoni.16:20

56' Colpo subito da Saric e gioco interrotto, si ripartirà da una laterale a favore della Reggiana.16:19

53' Verticalizzazione di Ciofi su Shpendi, palla forzata che non può passare e il rimpallo torna da Klinsmann.16:18

51' AMMONITO Daniele Donnarumma: fallo tattico che stronca la ripartenza granata.16:13

47' AMMONITO Lorenzo Lucchesi: terzo giallo del match.16:13

46' Il primo possesso della ripresa è giostrato dal Cesena.16:12

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:12

CHECK OVER: REVOCATA L'ESPULSIONE A VERGARA. Intervento che rivisto al VAR fa mutare valutazione ad Arena.16:52

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.15:53

Si chiude dopo 120'' addizionali la prima parte di questo derby emiliano, parziale fisso a reti bianche sullo 0-0. Primi 45' che hanno messo in mostra una gara equilibrata, come testimoniato dalle attuali statistiche, con poche occasioni pericolose ed altrettante azioni. Un primo tempo in cui entrambe le compagini hanno lasciato molta possibilità agli avversari di manovrare il pallone, attendendo e nonm optando per un pressing asfissiante. Nota da sottolineare l'importanza delle percussioni di Girma, che hanno finora mietuto due ammonizioni tra le fila bianconere.15:53

45'+2' FISCHIO DI ARENA: termina il primo tempo.15:50

45' Due i minuti addizionali, si giocherà fino al 47'.15:48

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi possibile recupero.15:48

42' Fallo di Girma ai danni di Bastoni, niente giallo per il granata e possesso per il Cesena.15:47

39' Punizione a favore del Cesena messa dentro da Bastoni, svetta Sampirisi che allontana in avanti.15:42

38' Ignacchiti da il via alla ripartenza granata appoggiandosi su Gondo, poi compie una sovrapposizione che viene premiata dall'ex Ascoli, chiusura tempestiva di Adamo che interrompe la chance di contropiede.15:41

35' Squadre che sembrano lasciare molto spazio di manovra ai rispettivi avversari, pressing finora praticamente nullo da parte di entrambe le compagini. Siamo alle porte degli ultimi 10' della prima frazione.15:39

32' Ancora una fase di fraseggio da parte del Cesena, Reggiana che lascia giocare marcando a zona gli avversari.15:38

30' Riconquista alta per Kabashi, che appoggia su Ignacchiti, poi traversone che viene però respinto dalla difesa cesenese e sfera che torna ancora una volta tra i piedi di Kabashi.15:35

27' Fischiato un fallo a favore del Cesena, resta a terra Mangraviti che lamenta una manata, seppur involontaria, al volto.15:30

24' Lampo di gioco in una fase abbastanza statica del match, conclusione di Girma sul cui rimpallo piomba Gondo, che commette fallo e regala un calcio di punizione al Cesena.15:27

22' AMMONITO Emanuele Adamo: ancora un fallo ai danni di Girma.15:25

20' Calcio piazzato da cui non avviene alcuno sviluppo, si prosegue con degli scambi ripetuti tra Prestia e Mangraviti.15:23

19' AMMONITO Andrea Ciofi: fallo ai danni di Girma e punizione per la Reggiana.15:22

17' Possesso Cesena nella propria metà di campo, sale la pressione della Reggiana che vuole recuperare il possesso.15:20

14' Contatto sospetto in area bianconera, il direttore di gara segue perfettamente l'azione e fa proseguire senza alcuna interruzione.15:17

12' Shpendi suona la carica e compie una conclusione in diagonale che inquadra lo specchio, Bardi è attento e con i guantoni respinge in fallo laterale.15:17

10' Altra punizione calciata da Kabashi dai 30 metri, retroguardia del Cesena che allontana il pericolo. Si prosegue con un possesso bianconero.15:13

7' Corner che non produce alcun effetto, si riparte con un rinvio dal fondo per Klinsmann.15:10

6' Punizione dai 35 metri a favore della Reggiana, Kabashi serve al centro dell'area e con una deviazione ottiene il primo corner.15:09

5' Intervento pulito e difficile quello effattuato da Girma, che riesce però a recuperare il possesso creando la chance per il contropiede.15:08

3' Possesso palla della Reggiana in attesa dello spazio giusto, attende il Cesena nella propria metà di campo.15:07

1' Il primo possesso della gara è amministrato dalla Reggiana.15:03

1' PARTITI! Al via Reggiana-Cesena.15:03

Fischio d'inizio porgrammato alle ore 15:00.14:45

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:44

FORMAZIONI UFFICIALI: CESENA (3-4-2-1). Ospiti che rispondono con: Klinsmann; Ciofi-Prestia-Mangraviti; Adamo-Francesconi-Bastoni-Donnarumma; Saric-Antonucci; Shpendi. Allenatore: Michele Mignani. A disposizione: Ceesay, Pieraccini, Celia, Piacentini, Manetti, Mendicino, Berti, Russo, Tavsan, La Gumina, Fontana, Pisseri.14:44

FORMAZIONI UFFICIALI: REGGIANA (4-3-3). Scendono in campo: Bardi; Sampirisi-Meroni-Lucchesi-Sosa; Sersanti-Kabashi-Ignacchiti; Veragara-Gondo-Girma. Allenatore: William Viali. A disposizione: Nahounou, Fiamozzi, Urso, Cigarini, Maggio, Vido, Aibangbee, Sposito.14:42

A coadiuvare il fischietto campano sono designati gli assistenti di linea Trinchieri-Trasciatti; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Gianquinto; postazione VAR presidiata dal Sig. Doveri, ausiliato dall'A.VAR Volpi.14:08

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Ruben Alberto Arena, della sezione di Torre Annunziata.14:07

Tutto pronto allo Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, è tempo di Reggiana-Cesena! Nel 25^ turno della corrente stagione, il calendario chiama al confronto Granata e Bianconeri in un derby tutto emiliano che pone in palio tre punti che sarebbero fondamentali per entrambe le compagini; l'ultimo incrocio tra le due squadre risale a poco più di due mesi fa, sfida risalente allo scorso 23 novembre che terminò con un equo 1-1. Attualmente, Reggiana fissa al 13^ posto con 28 punti, 9^ posizione invece per il Cesena che è ora a difesa di un bottino di 30 punti.14:06

Benvenuti alla diretta scritta di Reggiana-Cesena, gara valida per il turno numero 25 del Campionato di Serie B.14:02

