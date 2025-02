Grazie per aver seguito la diretta scritta di Spezia-Palermo 2-2 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B.17:11

Secondo tempo entusiasmante al Picco, con lo Spezia che nel recupero riprende la partita e porta a casa un punto quasi insperato. Dopo il vantaggio fulmineo del primo tempo, nei secondi quarantacinque minuti il Palermo si dimostra cinico e spietato, trovando anche il 2-0 al 72' con Brunori, bravo a capitalizzare un ottimo contropiede dei rosanero. La squadra di Dionigi controlla bene la partita fino al 90'. Al secondo minuto di recupero Kouda riesce a crossare dalla destra e ne approfitta Pio Esposito, che di testa gira in rete per il gol che dimezza lo svantaggio. Poi al 95' ancora decisivo un calcio piazzato: angolo di Salvatore Esposito, spizzata di Colak e palla che arriva ad Aurelio che non deve fare altro che insaccare per il 2-2 definitivo.17:12

90'+7' Finisce qui la partita! SPEZIA-PALERMO 2-2 (1’ Ranocchia, 72’ Brunori, 92’ Pio Esposito, 95' Aurelio).16:57

90'+5' GOL! SPEZIA-Palermo 2-2! AURELIO! Angolo di S. Esposito, spizzata di Colak per Aurelio che tocca in rete!



90'+4' ANCORA PIO ESPOSITO! L'attaccante si gira e calcia di destro: palla deviata in calcio d'angolo!16:55

90'+3' Tutto avanti lo Spezia.16:54

90'+2' GOL! SPEZIA-Palermo 1-2! PIO ESPOSITO! Cross di Kouda dalla destra, colpo di testa a girare del numero nove dello Spezia che segna il gol della speranza!16:52

90'+1' Altro corner per i rosanero.16:50

90'+1' Cinque minuti di recupero.16:50

90' Tiene palla in questa fase il Palermo.16:50

89' Altra incursione di Diakite: respinge la difesa dello Spezia.16:49

89' Contropiede Diakite: primo calcio d'angolo della partita per il Palermo.16:48

87' Ammonito Matějů.16:47

86' Cross di Aurelio, para Audero.16:46

83' Ci prova Pio Esposito: palla fuori.16:43

82' Risponde Dionigi con un doppio cambio: escono Baniya e Brunori per Nikolaou e Di Francesco.16:42

81' Dieci più recupero al termine della partita.16:41

80' Doppio cambio Spezia: escono Reca e Vignali per Čolak e Aurelio.16:40

79' Colpo di testa di Hristov respinto dalla difesa! i giocatori dello Spezia protestano per un presunto tocco con il braccio!16:39

77' Altro cross dello Spezia, para Audero.16:37

75' Angolo di S. Esposito, Kouda gira verso la porta: palla fuori.16:35

72' GOL! BRUNORI! Spezia-PALERMO 0-2! Segre ruba palla e calcia, para Chichizola e palla a Brunori che insacca indisturbato!



72' Calcia dritto in porta: para facile Audero.16:31

71' Ennesima punizione dalla trequarti per lo Spezia. Sempre S. Esposito sulla palla.16:31

70' Doppio cambio per il Palermo: fuori Blin e Pohjanpalo per Gomes e Le Duaron.16:30

69' Cross di Vignali che attraversa tutta l'area di rigore senza che nessuno riesca ad intervenire.16:29

68' I padroni di casa cercano di chiudere gli avversari nella propria metà campo.16:28

67' Sostituzione Spezia: fuori Cassata e dentro Kouda.16:27

66' Parte Lapadula, palla in mezzo che viene respinta dalla difesa del Palermo.16:26

65' Lapadula abbattuto sulla trequarti. Punizione interessante per lo Spezia.16:24

63' Attacca a piene forze lo Spezia, che ha davanti quasi trenta minuti per ribaltare il risultato.16:23

62' Sostituzione Palermo: esce Lund ed entra Pierozzi.16:21

60' Contropiede Spezia, Pio Esposito guadagna un corner.16:19

57' Cross di Brunori che cerca Pohjanpalo: respingono i difensori rosanero. Poi ancora l'attaccante finlandese: para Chichizola.16:19

55' Cerca di prendere campo il Palermo.16:15

52' Sinistro di Mateju da fuori: palla alta.16:11

51' OCCASIONE SPEZIA! Pio Esposito appoggia per Reca: diagonale deviato in corner!16:11

50' Contrattacca lo Spezia che guadagna un calcio d'angolo.16:10

49' Bel cross di Lund, troppo lungo però per Pohjanpalo che sfiora solo la palla!16:09

46' Subito in attacco lo Spezia! S. Esposito cade in area, poi la palla arriva a Lapadula che non riesce ad incidere. L'arbitro lascia correre.16:08

45' Sostituzione Spezia: esce Salvatore Elia ed entra Duccio Degli Innocenti.16:05

45' Inizia il secondo tempo! SPEZIA-PALERMO 0-1 (1’ Ranocchia).16:05

Pronti dei cambi per lo Spezia.16:04

Primi quarantacinque minuti che partono col botto. Vantaggio fulmineo del Palermo con un capolavoro di Ranocchia, che dopo trenta secondi riceve palla da Diakite, infila un difensore con un tunnel e disegna un arcobaleno con il sinistro che si insacca alle spalle di Chichizola. Risponde subito lo Spezia che dopo pochi minuti colpisce la traversa con Pio Esposito. Dopo un altro paio di occasioni per i padroni di casa, la partita diventa più equilibrata e senza squilli.15:51

45'+3' Finisce la prima frazione di gioco. SPEZIA-PALERMO 0-1 (1’ Ranocchia).15:50

45' Tre minuti di recupero.15:48

44' Altra punizione di S. Esposito: palla ribattuta, ci prova Elia da fuori area: palla sul fondo.15:46

43' Rimane a terra Elia, dolorante.15:44

42' Ammonito Lund che stende Elia!15:44

41' Corner battuto, allontana la difesa rosanero.15:43

40' Azione Spezia! Cassata serve Reca sulla sinistra, palla deviata in corner!15:42

39' Cross di Elia dalla destra, colpo di testa di Cassata: palla a lato.15:40

36' Punizione di Salvatore Esposito: palla alta.15:38

35' Cartellino giallo per Alexis Blin.15:37

34' Spizza di testa Pio Esposito: Audero blocca.15:36

33' Diagonale di Mateju, abbondantemente a lato.15:34

29' Ammonito Matteo Luigi Brunori per proteste.15:32

28' ANNULLATO GOL DELLO SPEZIA! Calcio d'angolo, mischia in area con Audero che ribatte il primo tentativo ma non riesce a trattenere e Mateju segna! Ma il gol viene annullato per fallo del giocatore dello Spezia!15:33

26' Ammonito Rayyan Baniya.15:28

26' Lotta Pio Esposito, tenta il tiro ma Magnani copre bene.15:27

23' Parte Salvatore Esposito: palla alta!15:24

22' Altra punizione interessante. S. Esposito sulla palla.15:24

22' Attacca con più incisività lo Spezia.15:23

18' OCCASIONE SPEZIA! Punizione di S. Esposito che attraversa tutta l'area, poi Reca da posizione molto angolata non riesce a rendere il pallone pericoloso!15:20

15' Reca da fuori area: palla deviata in calcio d'angolo.15:17

12' Attacca ancora il Palermo con Pohjanpalo e Diakite: rimedia la difesa dello Spezia.15:14

8' ANCORA SPEZIA! Vignali scarica un destro pericoloso sopra la traversa! Ma l'arbitro ferma per un fuorigioco di Lapadula.15:11

5' OCCASIONE SPEZIA! Corner di S. Esposito, il fratello Pio Esposito di testa colpisce la traversa!15:08

4' Punizione Spezia: Dalla sinistra S. Esposito, Audero mette in corner.15:06

1' GOL! Spezia-PALERMO 0-1! RANOCCHIA! Gol fantastico del rosanero, che dopo nemmeno 30 secondi, su passaggio di Diakite, prima infila un difensore con un tunnel e poi prepara un sinistro magico che si infila nella porta difesa da Chichizola!



Allo stadio “Picco” di La Spezia è tutto pronto. Comincia la sfida SPEZIA-PALERMO!15:02

Arbitra la sfida Davide Ghersini di Genova, coadiuvato dagli assistenti Luciani e Monaco e dal quarto uomo Cerbasi. Maggioni e Di Vuolo rispettivamente al Var e Avar.14:45

Il Palermo deve fare a meno degli infortunati Henry, Insigne, Di Mariano, Gomis. Titolari Audero, Baniya, Blin e Pohjanpalo.14:45

Lo Spezia deve rinunciare agli indisponibili Sarr, Nagy e Soleri e allo squalificato Bandinelli (sostituito da Cassata). Prima occasione per mettersi in mostra per la nuova coppia d’attacco Lapadula – F. P. Esposito.14:42

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo si schiera con il 3-5-2: Audero – Magnani, Baniya, Ceccaroni – Diakite, Segre, Ranocchia, Blin, Lund – Pohjanpalo, Brunori. A disposizione: Desplanches, Gomes, Vasic, Di Francesco, Le Duaron, Buttaro, Verre, Pierozzi, Nikolaou, Sirigu. All. Dionisi.14:59

FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Spezia scende in campo con il 3-5-2: Chichizola – Wisniewski, Hristov. Mateju – Elia, Vignali, S. Esposito, Cassata, Reca – Lapadula, F. P. Esposito. A disposizione: Ferrer, Degli Innocenti, Falcinelli, Colak, Di Serio, Aurelio, Candelari, Giorgeschi, Gori, Bertola, Kouda, Djankpata. All. D’Angelo.14:20

Il Palermo invece occupa l’ottavo posto con 30 punti, accompagnato da Cesena, Modena e Cittadella.13:30

Lo Spezia è terzo in classifica con 48 punti, a meno cinque dal Pisa secondo. La squadra di D’Angelo ha conquistato dieci punti nelle ultime cinque partite, e tre vittorie consecutive nelle ultime tre.13:28

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Spezia e Palermo, gara valida per la 25esima giornata del campionato di serie B.13:25

