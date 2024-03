Grazie per aver seguito la diretta di Catanzaro-Reggiana 0-1 e arrivederci ai prossimi impegni della Serie BKT 2023-24.18:17

Nel prossimo turno di campionato, il Catanzaro sarà ospite del Brescia al Rigamonti, per una gara in programma sabato 16 marzo dalle ore 14:00. Reggiana impegnata invece tra le mura amiche, sempre sabato 26 marzo ma dalle ore 16:15, contro lo Spezia. 18:16

Dopo sette risultati utili consecutivi, il Catanzaro incappa nella sconfitta e vede complicarsi i suoi sogni di promozione diretta in Serie A. Tre punti invece fondamentali per il cammino della Reggiana, che non vinceva dal 27 gennaio scorso e che torna così al successo dopo sei turni (con cinque pareggi) confermando un grande ruolino di marcia in trasferta. 18:14

90'+6' FINISCE QUI. Catanzaro-Reggiana 0-1. Impresa della squadra di mister Nesta, che espugna il Ceravolo con l'autogol di Fulignati al 12' del primo tempo. Animi tesi a fine gara, con proteste di mister Vivarini per il recupero assegnato nella ripresa. 18:11

90'+4' CAMBIO REGGIANA. Esce Pieragnolo e, per il suo ultimo cambio di questa gara, mister Nesta dà fiducia a Marko Pajac.18:08

90'+3' Satalino dice no a Oliveri! Altro forcing del Catanzaro, col neo-entrato che rientra sul mancino e calcia sul primo palo, trovando però la pronta opposizione del portiere granata. Satalino decisivo in questo finale di gara. 18:08

90'+1' Proteste del Catanzaro per un presunto tocco di mano in area di Fiamozzi. Controllo del VAR che non ravvisa alcuna irregolarità, ma intanto si scaldano gli animi tra le panchine, con mister Nesta che ha qualcosa da ridire allo staff delle Aquile. 18:07

90'+1' Saranno cinque i minuti di recupero in questo secondo tempo tra Catanzaro e Reggiana. Sfida ancora aperta a qualsiasi risultato!18:05

90' COSA SALVA PIERAGNOLO! Cross di Situm dalla sinistra, Biasci prolunga di testa e trova la deviazione aerea di Donnarumma. Il Ceravolo sta già esultando per l'1-1, ma il terzino della Reggiana salva sulla linea con un grande colpo di testa. 18:05

89' Rischia Satalino. Il portiere della Regia non è perfetto sul tiro dal limite di Donnarumma, lasciando palla vacante nell'area piccola. Brignola si lancia sulla sfera ma commette fallo sullo stesso Satalino, peraltro dopo essere partito in offside. Gioco fermo, punizione per gli ospiti. 18:04

86' NON CE LA FA MARCANDALLI. Out il difensore della Regia, mister Nesta inserisce al suo posto Lorenzo Libutti, il quale andrà ad agire sul centro-sinistra. 18:00

85' Problemi fisici per Marcandalli, a terra nei pressi dell'area di rigore della Reggiana. Ha ancora due slot a disposizione mister Nesta per eventuali sostituzioni: uno lo spenderà adesso, perché il difensore sembra non farcela a proseguire. 17:59

84' ENTRA DONNARUMMA. Alfredo prende il posto del capitano Iemmello, il quale viene abbracciato da mister Nesta all'uscita dal campo. 17:58

83' Assedio del Catanzaro, che però non riesce mai ad andare al tiro verso la porta di Satalino. Possesso palla come sempre a favore dei padroni di casa (62-39%) ma pochissime le occasioni da gol per le Aquile. 17:57

80' AMMONITO BRIGHENTI. Pettinari lo spinge, ma il numero 23 da terra scalcia l'avversario con un fallo di reazione abbastanza evitabile. 17:55

79' DOPPIO CAMBIO CATANZARO. Ingresso di Andrea Oliveri al posto di un Veroli calato tanto nel corso di questa partita qui al Ceravolo. Oliveri passa a destra, con Situm a sinistra. 17:53

78' OUT PETRICCIONE. Il numero 10 delle Aquile lascia spazio a Dimitris Sounas, ma questa non è l'unica sostituzione decisa da mister Vivarini. 17:52

77' Manca tanta lucidità al Catanzaro negli ultimi 20-25 metri. Qui cross di Vandeputte dalla destra, ma palla troppo addosso a Satalino, il quale esce con una comoda presa aerea. Intanto si preparano dei cambi per mister Vivarini. 17:52

74' Brignola riceve in area, porta palla sul mancino e calcia verso la porta della Reggiana. Conclusione murata, che gli carambola poi sul braccio sinistro. Il direttore di gara Bonacina fischia allora fallo in favore della formazione ospite. 17:49

72' Pochissimi squilli finora in questa ripresa tra Catanzaro e Reggiana. Le Aquile faticano a trovare la conclusione verso la porta di Satalino, mentre la Regia è compatta dietro la linea della palla, per poi attendere di fare male in contropiede. 17:47

70' TRIPLO CAMBIO REGGIANA. Cambia tutto l'attacco mister Nesta: richiamato in panchina anche Portanova, per lasciare spazio a Filippo Melegoni.17:44

69' FUORI ANCHE GIRMA. Il provvisorio "match-winner" lascia spazio a Varela Djamanca.17:43

69' SOSTITUZIONE PER LA REGIA. Finisce qui il match di Gondo, comincia invece quello di Stefano Pettinari.17:43

67' CAMBIO CATANZARO. Esce pure D'Andrea, al suo posto c'è ora spazio per Enrico Brignola. 17:42

66' Vandeputte cerca la porta su punizione, sebbene da distanza impegnativa. Satalino fa sua la sfera in due tempi, ma poi richiede l'intervento dello staff sanitario della Reggiana per problemi di crampi. 17:41

63' Forcing continuo del Catanzaro, che va alla disperata ricerca del pari. Iemmello punto di riferimento in attacco, buono l'ingresso a partita in corso di Biasci e Vandeputte sempre a svariare molto sul fronte offensivo. 17:39

61' Punizione di Portanova dall'out di destra, poco oltre la metà campo. Cross molto tagliato, ma che finisce troppo "sotto" a Fulignati senza permettere alcuna deviazione di giocatori della Regia. Può così ripartire il Catanzaro. 17:36

60' Ci prova D'Andrea. Solito movimento da destra a rientrare, per calciare col mancino a giro. Il numero sette delle Aquile cerca il secondo palo dal vertice destro dell'area, ma la sua conclusione finisce larga. 17:34

58' AMMONITO BIANCO. Fallo di Marcandalli su D'Andrea, fischio di Bonacina e Bianco lancia via il pallone a gioco fermo. Inevitabile il cartellino giallo per lui. 17:33

56' Tanti i giocatori della Reggiana che si stanno scaldando a bordo campo, anche se mister Nesta per ora non sembra intenzionato ad effettuare alcuna sostituzione. Disposta molto bene tatticamente la sua Regia finora. 17:31

54' Ci prova Biasci. D'Andrea scappa via sulla destra, rientra sul mancino e trova in orizzontale Biasci, perché Bianco buca l'intervento in anticipo in scivolata. Biasci controlla e calcia dal limite col destro, non trovando però lo specchio della porta avversaria. 17:29

53' A terra Girma per un colpo subito alla testa durante un contrasto con Scognamillo. Punizione per la Reggiana nella sua metà campo, utile a far rifiatare un po' la squadra ospite. 17:28

50' Non cambia lo spartito della gara, rispetto al primo tempo. Catanzaro che manovra sempre con prolungati possessi palla, Reggiana con 11 giocatori dietro la linea della palla, in attesa di ripartire in contropiede alla ricerca del 2-0. 17:26

48' A terra Petriccione al limite dell'area della Regia, proteste del numero 10 del Catanzaro. Non fischia Bonacina, riparte così la Reggiana e Vandeputte frena l'azione di Pieragnolo con un fallo tattico. 17:23

46' COMINCIA LA RIPRESA. Catanzaro-Reggiana 0-1. Fischio del direttore di gara, il signor Bonacina, e allora si riparte qui al Ceravolo. 17:20

46' CAMBIO CATANZARO. Fuori Ambrosino, al suo posto spazio per Tommaso Biasci. 17:19

Per quanto manchi concretezza negli ultimi 20-25 metri, difficile prevedere cambi per mister Vivarini, anche perché il suo Catanzaro è padrone del campo qui al Ceravolo. Pure Nesta non dovrebbe rivedere granché nell'11 reggiano che ha comincato questa giornata numero 29 della Serie BKT 2023-24.17:08

Catanzaro che fa la partita, come testimoniato anche dal possesso palla (59-41%), ma finora non ha ancora creato veri pericoli a Satalino. Dall'altra parte, la Reggiana ha sfruttato al meglio una delle due conclusioni verso lo specchio dei padroni di casa, con Girma (aiutato dal palo) a trafiggere Fulignati per il provvisorio 1-0 granata. 17:05

45'+2' FINE 1° TEMPO. Catanzaro-Reggiana 0-1. Avanti la Regia grazie all'autogol di Fulignati, propiziato dal tiro a fil di palo di Girma. 17:04

45'+1' Fulignati dice no a Bianco. Azione insistita della Reggiana, con Portanova che allarga sulla sinistra per Pieragnolo. Il cross del terzino viene deviato dalla difesa del Catanzaro, ma finisce al limite sui piedi di Bianco, il quale controlla e calcia col destro. Palla che rimbalza davanti al portiere di casa, bravo a prolungare in angolo. 17:03

45' Ci saranno due minuti di recupero in questo primo tempo tra Catanzaro e Reggiana. Al Ceravolo è avanti 1-0 la Regia, grazie all'autogol di Fulignati. 17:02

42' Eccesso di altruismo da parte di Girma. Bel contropiede della Reggiana, con Fiamozzi che infila un bel tracciante in verticale per lo stesso Girma, il quale entra in area e prova a servire Gondo all'altezza del dischetto anziché calciare col destro da posizione defilata. Passaggio troppo lungo e occasione sfumata. 16:59

39' Break di Pieragnolo, il quale anticipa D'Andrea sulla sinistra e si lancia in campo aperto sulla stessa fascia. Arrivato sulla trequarti avversaria, l'esterno della Regia sbaglia però il suggerimento in orizzontale per Girma al limite, favorendo così l'intervento della difesa avversaria. 16:56

37' Rientra D'Andrea, sebbene molto zoppicante. Il numero 7 delle Aquile non è al meglio, ma proverà a stringere i denti prima dell'intervallo dopo aver ricevuto le cure del suo staff sanitario. Reggiana sempre avanti 1-0: tanto possesso palla, ma poche occasioni per il Catanzaro. 16:54

34' Fase caratterizzata da tanti presunti contatti, ma pochi fischi del direttore di gara Bonacina. A terra c'è ora D'Andrea, che richiede prontamente l'intervento dello staff sanitario per un problema alla tibia sinistra. 16:51

32' Altra azione manovrata del Catanzaro, con possesso palla in ampiezza da destra a sinistra e viceversa. Il cross di Petriccione è però troppo su Satalino, così il portiere della Regia può bloccare comodamente. Poi richiamo del direttore di gara allo stesso Satalino, per perdita di tempo. 16:49

29' Che rischio per Kabashi. Cross di Petriccione dopo azione manovrata dei padroni di casa, il mediano della Regia interviene di testa e causa un brivido a Satalino. Sarà comunque soltanto calcio d'angolo per il Catanzaro. 16:45

27' Azione insistita dei padroni di casa, con Veroli che accomoda per Vandeputte. Il numero 27 cerca il fondo e mette in mezzo un cross teso, su cui Satalino ha qualche problema nel bloccare in tre tempi. Crescono le Aquile.16:43

25' Catanzaro che prova a salire di colpi, ovviamente perché alla ricerca del pareggio. Il gioco passa soprattutto dai piedi di Petriccione e da quelli di Situm, quest'ultimo molto vivace sulla fascia destra. 16:41

22' Ci prova Iemmello in rovesciata. Situm scappa via sulla destra e mette in mezzo un pallone a mezza altezza. A centro area, il numero nove delle Aquile stoppa non perfettamente, ma ritrova la coordinazione per la rovesciata verso la porta di Satalino. Conclusione strozzata, facile la presa per il portiere della Regia.16:39

20' D'Andrea sfiora l'1-1. Petriccione allarga a destra per il numero 7, che rientra sul mancino e, dal limite, calcia verso il primo palo. Palla che sfiora l'esterno della rete e dà così l'illusione del gol ai tanti presenti qui al Ceravolo. 16:37

18' Occcasione Catanzaro. Cross dalla sinistra di Vandeputte, Ambrosino sfiora di testa a centro area ma propizia l'intervento di Situm sul secondo palo. Il numero 92 non riesce però a deviare verso la porta difesa da Satalino. 16:35

17' Schema da calcio d'angolo per il Catanzaro, con una serie di blocchi a favorire il taglio sul primo palo di Iemmello. Il bomber delle Aquile non riesce però a impattare come vorrebbe col destro di prima intenzione, smorzando la conclusione e non trovando la porta avversaria. 16:33

16' Ancora Girma. Tantissimo spazio concesso al numero 80 della Regia, che avanza palla al piede e, dai 25 metri, prova il destro. Conclusione centrale su cui Fulignati non ha alcuna difficoltà nell'intervento in presa in due tempi. 16:32

14' AMMONITO VEROLI. Intervento in ritardo del numero 72 su Portanova e nessun dubbio per il direttore di gara nell'estrarre il cartellino giallo. 16:30

12' GOL! Catanzaro-REGGIANA 0-1! Autorete di Andrea Fulignati. Girma riceve in area e lascia partire un destro sul primo palo che incoccia sul montante e poi sulla schiena del portiere di casa, prima di infilarsi in rete. Gol all'andata e gol pure al ritorno per l'attaccante della Regia.



11' Reggiana che ora prova a imbastire qualche trama offensiva degna di nota. Kabashi qui con un gran cross di mancino dalla destra, ma Pieragnolo non ci arriva per un soffio sul secondo palo. Molto attivo Girma sul fronte offensivo della Regia. 16:27

8' Ambrosino mette giù un buon servizio di un compagno, aiutandosi però con un braccio. Il direttore di gara Bonacina fischia allora il fallo e si riprenderà con un calcio di punizione in favore della Regia sulla sua trequarti. 16:24

5' Break di Girma, il quale scappa via al Catanzaro sull'out di sinistra e poi mette in mezzo un cross interessante, su cui però la difesa di casa interviene a chiudere. Poi fallo di Gondo sul rinvio tentato da Fulignati. 16:22

3' Possesso palla prolungato delle Aquile, col Ceravolo già tutto in piedi per sostenere i suoi beniamini. Reggiana che per ora vanta tutti e 11 gli effettivi dietro la linea del pallone. 16:19

2' Parte forte D’Andrea. Sfuriata sull'out di destra, movimento a rientrare e sinistro dal vertice dell'area di rigore smorzato in calcio d'angolo dalla difesa della Regia. Parte forte, molto forte, il Catanzaro. 16:18

1' INIZIA Catanzaro-Reggiana, fischio di Bonacina e si può partire qui al Ceravolo. Meteo sereno e temperatura di 15°, per la più classica delle giornate primaverili . Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa. 16:16

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Ceravolo. A dirigere questo Catanzaro-Reggiana sarà Kevin Bonacina (sezione di Bergamo), coadiuvato da Luca Mondin (Treviso) e Andrea Niedda (Ozieri). IV Ufficiale Gianluca Renzi (Pesaro), VAR Francesco Meraviglia (Pistoia) e AVAR Giacomo Paganessi (Bergamo).15:58

Nei 34 precedenti tra questi due club – tra tutte le competizioni – perfetto equilibrio quanto a vittorie ottenute: 11 a testa, a fronte di 12 gare terminate in parità. Al Nicola Ceravolo, Catanzaro e Reggiana si sono affrontati 16 volte: otto vittorie dei giallorossi, sette pari e un solo successo della Regia.15:58

Mister Nesta deve invece fare i conti con l’assenza dell’infortunato Francesco Bardi, pertanto tra i pali ci sarà Giacomo Satalino. Out anche Mario Sampirisi e allora spazio a Przemysław Szymiński nei tre di difesa coi confermati Rozzio-Marcandalli. In mediana ritorna invece Elvis Kabashi, mentre Luca Cigarini comincia questa sfida dalla panchina.15:58

11 tipo per mister Vivarini, che non cambia neanche un interprete rispetto al derby vinto (2-0) a Cosenza. Solito 4-4-2 in cui il classe 2003 Giuseppe Ambrosino agirà in coppia d’attacco con l’espertissimo Pietro Iemmello. Nessuno squalificati e nemmeno problemi dell’ultima ora per la Regina del Sud.15:54

FORMAZIONI UFFICIALI: La Reggiana risponde con un 3-4-2-1 in cui figurano: Satalino - Szyminski, Rozzio, Marcandalli - Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo - Portanova, Girma - Gondo. All. Nesta. A disposizione: Sposito, Motta, Varela, Cigarini, Reinhart, Libutti, Okwonkwo, Blanco, Pettonari, Antiste, Pajac, Melegoni.15:51

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Catanzaro si schiera con un 4-4-2 formato da: Fulignati - Sitium, Scognamillo, Brighenti, Veroli - D’Andrea, Pompetti, Petriccione, Vandeputte - Iemmello, Ambrosino. All. Vivarini. A disposizione: Sala, Antonini, Verna, Brignola, Stoppa, Pontisso, Sounas, Biasci, Krajnc, Oliveri, Miranda, Donnarumma.15:50

La Reggiana arriva invece a questa sfida in trasferta dopo tre pareggi di fila, ma soprattutto dopo un mese e mezzo senza vittorie: l’ultimo successo risale infatti al 27 gennaio scorso (2-0 a Bari) e, nelle sei gare successive, sono maturati cinque pareggi oltre a un k.o. (0-2 contro la Ternana). La Regia occupa attualmente il 15° posto con 33 punti.15:48

Il Catanzaro è reduce da tre vittorie consecutive nonché da una striscia di sette risultati utili di fila: l’ultimo k.o. delle Aquile risale infatti al 20 gennaio scorso (0-3 con la FeralpiSalò). I giallorossi occupano attualmente il quinto posto in classifica grazie a 48 punti e in casa hanno perso soltanto tre volte sulle 14 gare disputate in questa Serie B.15:48

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Catanzaro e Reggiana, gara valida per la Giornata 29 della Serie BTK 2023-24. Si gioca allo Stadio Nicola Ceravolo.15:48