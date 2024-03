Grazie per aver seguito la diretta scritta di Cosenza-Cittadella 0-0 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B.16:02

Nel prossimo turno il Cosenza sarà impegnato in trasferta contro la Ternana, mentre il Cittadella ospiterà il Modena.16:04

Un punto che cambia poco la classifica di entrambe le squadre. Il Cosenza rimane al quattordicesimo posto con 34 punti; sale invece all'ottavo posto il Cittadella che con 37 punti rientra in zona playoff, ma soprattutto interrompe la striscia negativa di otto sconfitte consecutive.16:04

Non cambia il risultato dopo la seconda frazione di gioco. Le due squadre hanno combattuto senza però riuscire a creare grosse occasioni da gol. Nemmeno con i cambi i due tecnici sono riusciti a migliorare le sorti della propria squadra. Forse un po' meglio i padroni di casa, con maggior possesso palla e più tiri verso la porta avversaria.16:00

OCCASIONE COSENZA! Botta al volo di Florezi da fuori area, Maniero devia in corner!15:53

Azione del Cosenza: la palla arriva a Calò che ci prova da fuori area: palla deviata in corner.15:52

Buona azione del Cittadella, con Mastrantonio che inbuca per Carriero: il cross basso in mezzo è bloccato da Micai.15:43

Cartellino giallo per Federico Zuccon.15:37

Ammonito Simone Branca per una trattenuta su Zuccon.15:26

CRESPI! Il Cosenza segna con il neoentrato Crespi su cross di Calò, ma il gol viene annullato per fuorigioco!15:25

OCCASIONE CITTADELLA! Pittarello, servito da Magrassi, calcia in porta: la palla è deviata ma para comodamente Micai.15:22

OCCASIONE COSENZA! Canotto tutto solo davanti a Maniero indugia troppo e il suo tiro viene deviato in corner!15:21

Corner per il Cittadella: la palla arriva fuori area a Carissoni che provo il tiro al volo: palla fuori!15:20

Doppio cambio per il Cosenza: escono Forte e Marras, entrano Crespi e Canotto.15:18

Occasione per il Cosenza con Antonucci che calcia a lato! Fischiato però il fuorigioco.15:10

Cartellino giallo per il neoentrato Andrea Magrassi.15:11

Pronto ad entrare Magrassi per il Cittadella.15:02

Partita equilibrata ma priva di grosse emozioni. Le due squadre combattono e tentano di prevalere una sull'altra. Un'occasione per il Cittadella con Pittarello che gira alto; due occasioni per il Cosenza che prima con Florenzi e Marra e poi con Antonucci tenta di infilare Maniero senza però riuscirci.14:54

Cartellino giallo per Bright Gyamfi che commette fallo su Rizza.14:43

Cross ancora di Carissoni dalla destra, Cassano non riesce ad intervenire di testa.14:42

Adesso è Forte ad occupare il ruolo di centravanti: Florenzi sulla trequarti sinistra, Calò in mediana.14:39

Cartellino giallo per Francesco Amatucci che stende Florenzi.14:38

OCCASIONE COSENZA! Frabotta la mette in mezzo, Antonucci va di testa, Maniero smorza il pallone che viene poi respinto sulla linea da Carissoni!14:35

Corner del Cittadella: Cassano dalla bandierina, palla in mezzo per Negro che svetta di testa: para Micai.14:26

Antonucci serve Forte in mezzo all'area: il tiro è murato dai difensori del Cittadella.14:22

Attacca il Cittadella in questa fase.14:15

Cassano la mette in mezzo bassa, la palla viene allontanata dalla difesa del Cosenza.14:09

Punizione interessante per il Cittadella.14:09

Bella azione di Florenzi sulla fascia sinistra, mette un pallone in mezzo che attraversa tutta l'area ma non interviene nessuno.14:07

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cittadella si schiera con un 3-5-2: Maniero – Salvi, Negro, Frare – Carissoni, Amatucci, Branca, Cassano, Rizza – Pittarello, Pandolfi. A disposizione: Angeli, Mastrantonio, Sottini, Magrassi, Vita, Tessiore, Carriero, Maistrello, Kastrati, Baldini, Giraudo. All. Gorini.13:33

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cosenza scende in campo con il 4-2-3-1: Micai – Gyamfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta – Florenzi, Zuccon – Marras, Forte, Antonucci – Voca. A disposizione: Lai, Calò,Cimino, Crespi, Viviani, Praszelik, Canotto, Occhiuto, Novello, Marson. All. Caserta.13:30

Non sta certo meglio il Cittadella, che non vince dal 13 gennaio con il Palermo: da allora una striscia poco invidiabile di otto sconfitte consecutive. Dopo un grandioso avvio di stagione la squadra di Gorini è scesa al nono posto in classifica con 36 punti.13:27