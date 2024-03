Da Cremona è tutto, grazie per aver seguito con noi Cremonese-Como. Arrivederci e alla prossima partita di Serie B!18:26

La Cremonese torna in campo sabato prossimo, appuntamento contro il Sudtirol alle ore 14:00. Per il Como invece ci sarà il Pisa.18:25

Il Como non sfrutta l'occasione per poter effettuare il sorpasso in classifica sulla Cremonese che ora vola a +4, avvicinandosi al Parma, reduce dall'ennesima vittoria e ben salda in prima posizione. La squadra di Roberts invece deve aspettare il match di domani del Venezia che, attualmente a -1, potrebbe tornare al terzo posto. 18:24

La sfida che può valere un posto in Serie A la vince la Cremonese che nel pomeriggio allo Zini ha battuto il Como, inizialmente a solo un punto in meno in classifica. Partita condizionata dagli episodi che si apre dopo 13 minuti con l'espulsione di Strefezza. La Cremonese approfitta della superiorità numerica per creare occasioni ma dall'altra parte il Como non si è mai scomposto tenendo un ottimo primo tempo in fase di copertura, prima di regalare agli avversari un calcio di rigore, realizzato da Coda. Nel secondo tempo Da Cunha, direttamente dalla punizione, riapre il match siglando la rete del pareggio ma sul finale, poco prima del recupero, una tiro potente e preciso di Zanimacchia riporta la Cremonese in vantaggio.18:22

90'+8' Fischio finale! Termina Cremonese-Como, 2-1. Gol di Coda e Zanimacchia per i padroni di casa, Da Cunha per gli ospiti. 18:14

90'+7' Jungdal perde palla che rimane in area, ma poi i giocatori del Como nella mischia commettono fallo in attacco.18:13

90'+4' Si sta facendo medicare Goldaniga che nel mentre continua a protestare. Arbitro a colloquio con il VAR.18:10

90'+4' Ammonito Edoardo Goldaniga per proteste. Il difensore del Como era rimasto a terra. 18:09

90'+2' Due palloni in campo ora, gioco interrotto.18:08

90'+2' Risponde il Como che cerca di attaccare guadagnando calcio d'angolo. In area anche Semper.18:08

90'+1' Fuori anche Massimo Coda per Paolo Ghiglione.18:08

90'+1' Nella Cremonese esce Franco Damián Vázquez per Gonzalo Damián Abrego Federicci.18:07

90' Segnalati cinque minuti di recupero.18:07

89' Brivido per la Cremonese con Jungdal che si fa anticipare, poi in due tempi recupera il pallone.18:06

88' Assist Franco Damián Vázquez.18:05

88' ZANIMACCHIAAAAAAA!!! CREMONESE-Como 2-1! Destro secco e potente sul secondo palo che spiazza Semper. Torna in vantaggio la squadra di Stroppa.



Guarda la scheda del giocatore Luca Zanimacchia18:05

86' Nel Como fuori Alessandro Gabrielloni per Federico Barba.18:02

85' Esterno di Massimo Coda che tenta il tiro a incrociare, la palla termina fuori. 18:01

83' Fuori Marco Sala per Nicholas Ioannou.17:59

79' Triplo cambio per la Cremonese: fuori Michele Castagnetti per Zan Majer.17:56

79' Fuori César Alejandro Falletti dos Santos per Giacomo Quagliata.17:55

79' Leonardo Sernicola lascia il campo per Daniel Ciofani.17:55

79' Ancora un tentativo di Falletti, tiro non preciso che termina alto.17:54

77' Ancora Cremonese! Cerca la sponda Pickel che però trova la chiusura degli avversari. 17:54

74' Cambio per il Como, fuori Alessio Iovine per Tommaso Cassandro.17:50

74' Super chance per la Cremonese! Semper dice di no in tuffo a una conclusione di Antov! 17:50

72' Tentantivo di testa di Pickel che termina fuori. Si riparte da Semper. 17:48

70' Proteste dalla panchina del Como, l'arbitro estrae cartellino rosso. 17:46

67' GOOOOOOLLLLL! DA CUNHAAA! Cremonese-COMO 1-1! Direttamente da calcio di punizione il francese trova l'angolino.



Guarda la scheda del giocatore Lucas Da Cunha17:44

67' Ammonito Massimo Coda.17:43

65' Proteste dei giocatori del Como per un tocco di mano di Ravanelli. Azione naturale secondo l'arbitro.17:41

64' Ammonito Michele Castagnetti per aver fermato la ripartenza del Como.17:39

61' Conclusione al volo di Falletti che tenta il tiro da fuori area: la palla termina in curva.17:38

60' Falletti arriva in zona tiro, fermato da Iovine. 17:36

56' Prova a crescere il Como fermato però da un ottimo intervento di Castagnetti.17:36

51' Finta di Sernicola e conclusione deviata. Calcio d'angolo per la Cremonese.17:27

49' Vazquez cerca l'imbucata di Coda, l'attaccante non arriva sulla palla, esce e anticipa Semper. 17:25

48' Scontro duro di gioco tra Gabrielloni e Ravanelli. I due però si rialzano.17:24

47' Controllo di petto e tiro al volo di Vazquez sul primo palo, la palla finisce fuori di poco.17:23

46' Ancora un giallo per un giocatore del Como, Oliver Abildgaard Nielsen, diffidato, salterà la sfida contro il Pisa.17:22

46' Alessandro Bellemo fuori per Matthias Braunöder.17:21

46' Subito cambi per il Como: fuori Simone Verdi per Nicholas Selson Gioacchini.17:21

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Cremonese-Como.17:21

In questo momento la Cremonese allunga sul Como di 4 lunghezze, lasciando invariate le posizioni in classifica. Roberts non può nemmeno contare sul jolly Cutrone, non presente in panchina. 17:21

Primo tempo condizionato dagli episodi: dopo appena 13 minuti di gioco il Como rimane in 10 uomini a causa dell'espulsione di Strefezza. La Cremonese gestisce bene la partita e la superiorità numerica dovendo però fare i conti con gli avversari molto attenti in fase difensiva. Proprio sul finale un tocco di mano di Odenthal regala alla squadra di Stroppa un calcio di rigore: non sbaglia Coda che manda così all'intervallo la Cremonese sopra di un gol. 17:21

45'+2' Fine primo tempo! Cremonese-Como 1-0, gol di Coda su calcio di rigore.17:04

45' Segnalati due minuti di recupero. 17:02

45' GOOOL! MASSIMO CODA! CREMONESE-Como 1-0! Spiazzato Semper dal dischetto.



Guarda la scheda del giocatore Massimo Coda17:01

43' Calcio di rigore per la Cremonese! Tocco di mano di Odenthal!17:00

41' Rimane alta la Cremonese, sempre ben anticipata dalla copertura difensiva degli avversari. Nell'ultima azione, prova a girarsi in area Coda che però nel farlo commette fallo in attacco su Abildgaard.16:58

39' Ottimo intervento in copertura di Verdi che anticipa su Sernicola, pronto alla conclusione. 16:55

35' Prova a reagire il Como, prima con Da Cunha poi con Verdi. Conclusione alta, si riparte da Jugdal.16:51

33' Verticale di Coda che cerca l'imbucata di Castagnetti, intuiscono gli avversari che chiudono.16:49

31' Ammonito Lucas da Cunha, il giocatore del Como lancia via il pallone per proteste prendendo il giallo.16:48

29' Richia qualcosa Antov con un retropassaggio di testa.16:46

24' Tentativo da calcio di punizione di Falletti, la palla termina alta sopra la traversa.16:41

21' Ancora Zanimacchia che serve per i compagni un cross preciso in area: ci arriva Sernicola che manda fuori di poco.16:38

19' Rimane alta la Cremonese, ancora con Zanimacchia che però non riesce ad arrivare su una palla lunga di Castagnetti.16:36

18' ZANIMACCHIA! Il giocatore della Cremonese si sposta il pallone da sinistra a destra con qualche finta, poi tenta la conclusione da posizione defilata, il tiro in diagonale termina fuori non di molto.16:35

14' Check over! È cartellino rosso per Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato. Como in 10.16:30

13' Check del VAR in corso per un intervento duro di Strefezza ai danni di Vazquez. Possibile cartellino rosso per il giocatore del Como.16:31

10' TRAVERSA DI ZANIMACCHIA! L'eventuale gol sarebbe stato comunque annullato a causa della posizione di partenza in fuorigioco di Coda, che con una sponda di testa aveva servito il compagno. 16:27

8' Cross teso raso terra di Zanimacchia alla ricerca di Coda, in area. Odenthal con sicurezza manda in calcio d'angolo.16:25

6' Palla lunga per Coda che sorprende al limite del fuorigioco gli avversari: bravo Semper in uscita che anticipa l'attaccante.16:22

2' Cross-tiro di Verdi dopo un bello sviluppo del Como. La palla termina sopra la rete.16:18

1' Parte aggressiva la Cremonese, intervento duro di Castagnetti su Strefezza.16:17

1' Si parte! Comincia Cremonese-Como. Fischia l'arbitro Camplone.16:16

Per il Como la grande novità riguarda l'attacco, non al meglio Cutrone, l'attaccante non è presente nemmeno in panchina. Spazio dunque a Gabrielloni davanti, alle sue spalle il tridente Strefezza-Verdi-Da Cunha. Confermata la restante parte di campo, unica eccezione per Curto, dalla panchina, parte titolare Iovine.16:11

Stroppa conferma 10 giocatori su 11 rispetto all'ultima partita contro il Modena. L'unica novità riguarda il centrocampo dove, vista la squalifica di Johnsen, parte titolare Vazquez.16:06

FORMAZIONE UFFICIALE COMO (4-2-3-1): Semper - Iovine, Goldaniga, Odenthal, Sala - Abildgaard, Bellemo - Strefezza, Verdi, Da Cunha - Gabrielloni. Allenatore: Roberts.16:03

FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE (3-5-2): Jugdal - Antov, Bianchetti, Ravanelli - Zanimacchia, Pickel, Vazquez, Castagnetti, Sernicola - Falletti, Coda. Allenatore: Stroppa.16:03

Poco diverso il rendimento del Como che però nelle ultime giornate ha registrato anche qualche sconfitta, come quella contro il Palermo di metà febbraio. La squadra guidata da Roberts è reduce dall'importante vittoria contro un'altra pretedente diretta al secondo posto, il Venezia, battuta sul finale grazie al gol di Cutrone al 90+1'. 16:02

Una sfida che ha il sapore della Serie A: allo Zini si sfidano seconda contro terza in classifica, la Cremonese (53 punti) ospita il Como, a quota 52, entrambe inseguitrici del Parma, ormai volato a +9 e reduce dall'ennesima vittoria. La squadra di Stroppa arriva da due vittorie consecutive e non perde in campionato da dicembre scorso: dopo la sconfitta contro il Palermo ben 9 risultati utili consecutivi. 16:00

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Cremonese-Como, match valido per la 29ª giornata di Serie B.15:53