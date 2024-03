Grazie per avere seguito con noi la diretta di Pisa-Ternana, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:14

Nel prossimo turno di Serie B per il Pisa impegno in trasferta sul campo del Como, la Ternana affronterà in casa il Cosenza.18:13

Il Pisa in extremis batte la Ternana e guadagna tre punti preziosi. La gara si sblocca nel finale, Moreo al minuto 89 di testa batte Iannarilli. Due legni per la formazione ospite colpiti da Luperini e Favilli, almeno tre interventi decisivi di Loria.18:13

90'+5' Fine partita! PISA-TERNANA 1-0 (89' Moreo).18:10

90'+4' Ammonito SGARBI per gioco scorretto su Marin.18:08

90'+3' OCCASIONE TERNANA! Casasola mette al centro, Dionisi colpisce di testa, Loria fa buona guardia e in tuffo respinge lateralmente.18:07

90'+1' L'arbitro ha concesso quattro minuti di recupero, si giocherà fino al 94'.18:05

90' Sostituzione TERNANA: entra Dionisi esce Carboni.18:04

89' GOL! PISA-Ternana 1-0! Rete di Moreo. Corner di Veloso, Moreo anticipa tutti sul primo palo e di testa batte Iannarilli.



87' Si lotta a centrocampo, Barbieri si accentra e guadagna un calcio di punizione.18:02

84' Touré non trova spazio sulla destra, Lucchesi in scivolata concede un corner.17:58

81' Sostituzione PISA: entra Veloso esce Esteves.17:56

80' Colpo di testa centrale di Lucchesi, nessun problema per Loria.17:53

79' Sostituzione TERNANA: entra Labojko esce Pyyhtia.17:53

78' Sostituzione TERNANA: entra Distefano esce Favilli.17:52

77' Lungo possesso del Pisa, la Ternana adesso attende nella propria metà campo.17:52

74' Tentativo di Beruatto dalla distanza, tiro decisamente fuori misura.17:48

72' Calcio d'angolo battuto da Amatucci, Luperini di testa non riesce a dare forza alla palla.17:46

69' Sostituzione TERNANA: entra Raimondo esce Pereiro.17:44

67' La Ternana resta in attacco, punizione dalla trequarti per gli ospiti.17:41

64' Cross di Casasola, Luperini in area ci prova in acrobazia ma non riesce a direzionare il pallone verso la porta.17:39

62' OCCASIONE TERNANA! Luperini in area libera il destro, Loria in tuffo risponde presente.17:37

61' Sostituzione PISA: entra D'Alessandro esce Arena.17:36

61' Sostituzione PISA: entra Beruatto esce Calabresi.17:35

58' Terzo legno colpito dalla Ternana, questa volta con Lucchesi, ma l'arbitro ferma il gioco per una posizione di fuorigioco.17:35

57' OCCASIONE TERNANA! Favilli conclude dal limite dell'area, pallone indirizzato sotto la traversa, Loria si rifugia in corner.17:31

54' Secondo legno colpito dalla Ternana, ma nessun tiro nello specchio della porta.17:29

51' PALO TERNANA! Pereiro serve Favilli sul filo del fuorigioco, l'attaccante in area calcia da posizione defilata: il pallone finisce sul legno.17:28

49' Valoti parte largo a sinistra, Touré alle spalle di Moreo.17:22

46' Conclusione di Barbieri sugli sviluppi di un corner, pallone abbondantemente a lato.17:22

46' Inizio secondo tempo di PISA-TERNANA! Si riparte dal risultato di 0-0.17:19

46' Sostituzione PISA: entra Valoti esce Lisandru Tramoni.17:19

Possesso palla nettamente a favore del Pisa nel corso della prima frazione di gioco: 63,2%.17:07

Il primo tempo tra Pisa e Ternana termina senza gol, gara equilibrata, un'occasione per parte. Al 10' Lisandru Tramoni si fa ipnotizzare da Iannarilli. Al 33' Luperini con un colpo di testa centra la traversa. 17:06

45'+2' Fine primo tempo: PISA-TERNANA 0-0! Si va al riposo senza reti.17:03

45' L'arbitro Giua concede un solo minuto di recupero.17:01

42' Ammonito FAVILLI per proteste.16:58

41' Ammonito MARIN per gioco scorretto su Pereiro.16:57

39' Moreo carica il destro da fuori area, tiro impreciso.16:55

38' Traversone da destra di Arena, troppo alto per tutti. Si riparte da una rimessa dal fondo per la formazione ospite.16:54

35' Risponde il Pisa: sinistro al volo in area di Barbieri, tiro respinto da Casasola.16:52

33' TRAVERSA TERNANA! Cross di Casasola, colpo di testa di Luperini da pochi passi dalla porta, il pallone sbatte sulla traversa.16:50

30' Sgarbi si sgancia in avanti e guadagna un calcio d'angolo. Battuto senza esito.16:48

27' Fraseggio della Ternana, ma il Pisa non concede varchi.16:44

24' Favilli in area calcia verso la porta, ma l'attaccante è scattato da una posizione irregolare.16:40

22' Contrasto vigoroso tra Marin e Amataucci, entrambi doloranti. Sanitari in campo per le cure del caso.16:38

21' Favilli protegge il pallone e si procura una punizione dalla trequarti.16:37

18' Amatucci ci prova dal limite dell'area, tiro murato da Calabresi.16:34

15' Possesso prolungato del Pisa, ma c'è un fallo in attacco di Touré.16:31

13' Combinazione tra Barbieri e Touré sulla corsia di sinistra, Sgarbi scorta il pallone sul fondo.16:30

10' OCCASIONE PISA! Opportunità per Lisandru Tramoni, servito da Touré: Iannarilli con una tempestiva uscita bassa gli chiude lo specchio.16:27

8' Corpo a corpo al limite dell'area tra Favilli e Caracciolo, l'arbitro non interviene e lascia giocare.16:24

6' Corner di Amatucci, svetta Sgarbi, pallone lontano dalla porta.16:22

3' Esteves schierato a centrocampo, Lisandru Tramoni parte largo a destra: Pisa con la difesa a quattro.16:27

1' Inizio primo tempo di PISA-TERNANA! Dirige la partita l'arbitro Giua.16:16

Il Pisa non ha mai perso in casa contro la Ternana in Serie B.15:56

Le scelte di Breda: Favilli e Pereiro in avanti, Dionisi e Raimondo in panchina. Amatucci in regia, Casasola e Carboni gli esterni. Pyyhtia preferito a Labojko.15:56

Le scelte di Aquilani: Moreo al centro dell'attacco, Arena e Lisandru Tramoni a supporto. Out Bonfanti e Torregrossa. Esteves e Marin in mediana, Barbieri e Calabresi sulle fasce.16:28

Panchina TERNANA: Franchi, Boloca, Zuberek, Sorensen, Dalle Mura, Favasuli, Faticanti, Marginean, Labojko, Destefano, Dionisi, Raimondo.15:54

Panchina PISA: Nicolas, Sala, Leverbe, Hermannsson, Beruatto, De Vitis, Piccinini, Valoti, Veloso, D'Alessandro, Masucci, Mlakar.15:53

Formazione TERNANA (3-5-2): Iannarilli - Sgarbi, Capuano, Lucchesi - Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia, Carboni - Pereiro, Favilli.15:52

Formazione PISA (4-2-3-1): Loria - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Barbieri - Marin, Esteves - Lisandru Tramoni, Arena, Touré - Moreo.16:28

Manca poco all'inizio di Pisa-Ternana. Squadre separate da cinque punti in classifica.15:49

Benvenuti alla diretta della partita della 29^ giornata di Serie B, si affrontano Pisa e Ternana.15:49