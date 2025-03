Grazie per aver seguito la diretta scritta di Cittadella-Sudtirol 1-5 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B 2024/25.19:20

Gara dallo sviluppo incredibile al Tombolato con pochissime emozioni fino al 58' quando il Sudtirol trova il vantaggio con un lampo di Barreca, un minuto dopo arriva il raddoppio con il cross di Merkaj deviato nella propria porta da Matino. Nemmeno il tempo di respirare e arriva la terza rete ospite con Casiraghi che punisce l'errore in uscita di Kastrati. Giorgini fa poker dieci minuti dopo, dopo un altro errore di Kastrati, poi fa doppietta in tuffo di testa al 76', chiudendo di fatto il match. Il Cittadella trova poi la rete della bandiera allo scadere con Desogus, messo in porta dal tocco di Rabbi. 19:12

90'+2' Triplice fischio di Perri. Il Sudtirol sbanca il Tombolato con un netto 5-1.19:25

90'+2' GOL! CITTADELLA-Sudtirol 1-5! Rete di Jacopo Desogus. Rabbi tocca per Desogus nello spazio che realizza il primo gol in Serie B con un destro basso che si infila in mezzo alle gambe di Adamonis in uscita. Finale meno amaro per i padroni di casa che trovano il gol della bandiera allo scadere del recupero.



90'+2' Destro sbilenco di Giorgini dalla distanza, respinto comunque dalla difesa di casa.19:05

90'+1' OCCASIONE CITTADELLA! Rabbi riceve palla spalle alla porta e calcia col sinistro da dentro l'area senza però trovare lo specchio.19:04

90' Due minuti di recupero.19:04

89' Continua ad attaccare il Sudtirol mentre il Cittadella ha chiaramente tirato i remi in barca.19:01

87' Sterzata di Merkaj e cross in area piccola, nessuno la tocca e la palla finisce a fondo campo.19:00

85' Sostituzione Sudtirol: esce Edoardo Masciangelo, entra Alessio Rizza.18:58

84' Giallo per Pyythia dopo un intervento su Amatucci, giudicato eccessivamente pericoloso dal direttore di gara.18:58

84' Cross di Masciangelo dalla sinistra, Adamonis blocca la sfera in area piccola evitando qualsiasi problema ai propri compagni.18:57

83' Prova una timida reazione il Cittadella che sta, quantomeno, tenendo il Sudtirol lontano dalla propria area.18:56

81' MERKAJ A UN PASSO DAL 6-0! Imbucata centrale di Praszelik per Merkaj, fermato da un grande intervento di Kastrati che gli chiude lo specchio e devia la palla in corner.18:54

79' Sostituzione Sudtirol: fuori Antonio Barreca, dentro Federico Davi.18:52

78' Momento difficilissimo per il Cittadella, è calato anche il silenzio al Tombolato.18:51

78' Giorgini prima di oggi non aveva mai realizzato una rete in Serie B, se ne va dal Tombolato con una doppietta quasi impensabile alla vigilia.18:51

76' GOL! Cittadella-SUDTIROL 0-5! Rete di Giorgini. Pyythia mette il calcio piazzato in mezzo col mancino a uscire, sul secondo palo sbuca Giorgini che infila ancora Kastrati, stavolta con un colpo di testa perfetto.



75' Fallo di mano di Pavan sul lato corto della propria area di rigore, punizione in zona pericolosa per il Sudtirol.18:48

73' Sostituzione Cittadella: esce Alessio Vita, entra Andrea Tessiore.18:47

73' Sostituzione Cittadella: fuori Orji Okwonkwo, dentro Jacopo Desogus.18:47

72' Sostituzione Sudtirol: esce anche Luca Belardinelli, al suo posto entra Niklas Pyyhtia.18:47

72' Sostituzione Sudtirol: fuori Raphael Odogwu, dentro Gabriele Gori.18:46

71' GOL! Cittadella-SUDTIROL 0-4! Rete di Giorgini. Altra uscita difettosa di Kastrati che consegna di fatto il pallone a Giorgini, bravo nella coordinazione col sinistro che gli regala la gioria del primo gol in Serie B.



70' Barreca prova a sfondare dalla sinistra, D'Alessio lo chiude in corner dopo l'ingresso in area.18:43

69' Cross di Belardinelli col sinistro dalla destra, Odogwu viene scavalcato e la palla termina sul fondo.18:42

67' Sudtirol che ora gioca sulle ali dell'entusiasmo dopo l'incredibile tris rifilato agli avversari.18:40

66' Sostituzione Sudtirol: esce anche Andrea Masiello, al suo posto entra Andrea Giorgini.18:38

66' Sostituzione Sudtirol: fuori Daniele Casiraghi, dentro Fabian Tait.18:38

64' Intervento scomposto di Palmieri su Praszelik, per Perri è giallo.18:37

63' Casiraghi atterra fallosamente D'Alessio e viene ammonito dal direttore di gara.18:44

61' GOL! Cittadella-SUDTIROL 0-3! Rete di Casiraghi. Molina pennella in area dalla destra, Kastrati accenna l'uscita ma torna sui propri passi con Casiraghi che lo infila la palla di testa. Svolta incredibile al match con tre reti degli ospiti in poco meno di tre minuti.



60' Sostituzione Cittadella: fuori Federico Casolari, dentro Simone Rabbi.18:34

59' GOL! Cittadella-SUDTIROL 0-2! Autorete di Matino. Raddoppio ospite con Merkaj che crossa dalla destra, la palla viene deviata da Matino e diventa imparabile per Kastrati, scavalcato dalla traiettoria beffarda.



58' GOL! Cittadella-SUDTIROL 0-1! Rete di Antonio Barreca. Si sblocca il match del Tombolato! Barreca si avventa su una respinta corta della difesa veneta e scarica un sinistro di prima intenzione nel sette alla destra di Kastrati. Conclusione imparabile per il portiere del Cittadella.



56' Ritmo sempre basso al Tombolato, si prosegue senza particolari scossoni sulla falsariga di quanto visto nel primo tempo.18:31

54' Odogwu prova il mancino in girata dallo spigolo dell'area veneta, palla alle stelle.18:27

52' Punizione per il Sudtirol, Kastrati respinge centralmente il cross dalla destra e Belardinelli calcia altissimo al volo dal limite.18:25

51' Palmieri si crea lo spazio per il sinistro dalla distanza, altissimo sopra la traversa della porta di Adamonis.18:24

50' Squadre ancora molto attente a non concedere nulla agli avversari, si bada ancora al sodo senza strafare in questo avvio di ripresa.18:23

48' Proteste degli ospiti dopo un contatto tra Casolari e Casiraghi in area, Perri lascia correre, decisione confermata anche tramite silent-check con il VAR.18:21

47' Gli ospiti non riescono a sfruttare l'opportunità dalla bandierina ma rimangono a ridoesso dei sedici metri avversari.18:20

47' Sudtirol subito avanti a conquistare un corner con Casiraghi.18:19

46' Si ricomincia!18:18

Prima frazione con pochissime emozioni al Tombolato dove prevale la tensione per la posta in palio in un momento chiave della stagione. Le uniche occasioni degne di nota sono quelle avute da Carissoni e Vita al 5' per il Cittadella e Casiraghi al 26' per il Sudtirol, una produzione davvero minima per due squadre che non sono quasi mai riuscite a dare l'impressione di potersi rendere davvero pericolose.18:06

45'+1' Fine primo tempo. Si va al riposo sullo 0-0.18:02

45'+1' Masciangelo scodella in area dalla sinistra, la palla è però ancora facile preda di Adamonis in presa alta.18:02

45' Un minuto di recupero al Tombolato.18:01

45' Cittadella che fa girare palla nel campo avversario, l'azione si chiude col fallo di Molina su Masciangelo che consegna un calcio di punizione da posizione interessante ai padroni di casa.18:01

44' Merkaj ci prova in spaccata al volo su suggerimento di Belardinelli, la palla termina sul fondo.18:00

43' Cross di Palmieri dalla trequarti, Adamonis è attento e anticipa tutti bloccando la sfera.17:59

41' Uscita a vuoto di Adamonis sul corner a rientrare di Vita, il Cittadella non riesce però ad approfittarne.17:57

40' Molina prende in controtempo Adamonis col retropassaggio di testa. Il Cittadella guadagna un corner dal nulla.17:55

38' Possesso palla prolungato del Cittadella col Sudtirol molto ordinato a difesa della porta di Adamonis.17:54

36' Fase di gioco con molti errori tecnici da ambo le parti, si fa sentire anche un po' di tensione tra i 22 in campo.17:52

33' Altro cross dalla sinistra del Cittadella, troppo alto per tutti e finito in rimessa dal fondo dalla parte opposta.17:49

33' Masciangelo cerca lo spazio per il cross dalla corsia mancina, chiuso in fallo laterale dalla difesa ospite.17:49

31' Vita prova a entrare in area dalla sinistra, chiuso alla perfezione da Praszelik che guadagna anche rimessa dal fondo facendogli carambolare la palla addosso.17:47

28' Fallo in attacco di Okwonkwo, un po' fuori dal gioco in questa prima parte di gara.17:45

26' OCCASIONE SUDTIROL! Merkaj combatte in area di rigore, la palla finisce a Casiraghi che stoppa e tira col destro, trovando Carissoni sulla traiettoria a respingere la sfera.17:42

24' Scontro violento tra Vita e Praszelik con il polacco che rimane a terra tenendosi le mani al volto. Si accende un battibecco tra i giocatori in campo, tenuto a bada da Perri.17:41

22' Nessuna emozione nell'ultimo quarto d'ora di gara, dalla doppia occasione per il Cittadella con Carissoni e Vita non ci sono state infatti conclusioni verso le due porte.17:38

19' Il Cittadella non sta più riuscendo a manovrare fluidamente come in avvio di gara, merito del pressing ospite che è aumentato nettamente.17:35

16' Fallo in attacco di Merkaj che abbatte Pavan dopo un tentativo di tunnel fallito.17:32

14' Doppio tiro del Sudtirol respinto dalla difesa di casa, si alza però la bandierina dell'assistente a segnalare il fuorigioco di Merkaj che invalida tutto.17:30

13' Cross dalla destra di Belardinelli, Merkaj cerca la porta di testa trovando però la deviazione in corner di Matino.17:29

12' Il pallino del gioco ora è passato al Sudtirol che ha alzato sensibilmente il baricentro e sta provando a cercare il varco giusto tra le maglie della difesa avversaria.17:28

11' Intervento in ritardo di Pavan su Okwonkwo e giallo per il difensore veneto.17:27

9' Buon avvio di gara dei padroni di casa mentre il Sudtirol sta avendo un atteggiamento più passivo.17:24

6' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina dei padroni di casa, l'azione si chiude con un fallo in attacco.17:22

6' Corner per il Cittadella che continua ad attaccare in questa primissima parte del match.17:21

5' OCCASIONE CITTADELLA! Carissoni calcia forte e basso da dentro l'area col destro, Adamonis risponde presente, poi Vita centra in pieno Kofler col suo tentativo sotto misura. Padroni di casa subito vicini al vantaggio.17:23

4' Trattenuta piuttosto vistosa di Kofler e punizione per il Cittadella nel campo avversario. Masciangelo la manda in area dalla sinistra ma la difesa ospite respinge.17:20

3' Risponde il Sudtirol che manda Barreca al cross dal fondo, la traiettoria è però facile preda di Kastrati in area piccola.17:19

2' La prima conclusione del match è di Vita, il suo destro dalla distanza è però debole oltre che ampiamente fuori dallo specchio.17:18

Si comincia!17:16

Le due squadre, separate da soli tre punti in classifica, sono sul terreno di gioco. Manca solo il fischio d'avvio.17:15

Castori, senza Veseli, opta per Belardinelli, Pietrangeli e Masiello davanti ad Adamonis. Sugli esterni agiranno Molina e Barreca mentre in attacco c'è la conferma per la coppia d'attacco Merkaj-Odogwu. In mezzo al campo spazio a Kofler con Praszelik e Casiraghi ai propri lati.17:15

Dal Canto sceglie Matino per sostituire lo squalificato Salvi nel trio difensivo con Pavan e Carissoni. Gli altri due cambi rispetto alla vittoria sulla Juve Stabia riguardano la fascia sinistra dove ci sarà Masciangelo al posto di Rizza e l'attacco dove è Casolari il prescelto per far coppia con Okwonwko.17:13

FORMAZIONE UFFICIALE SUDTIROL: anche Castori sceglie il 3-5-2. Adamonis - Belardinelli, Pietrangeli, Masiello - Molina, Praszelik, Kofler, Casiraghi, Barreca - Merkaj, Odogwu. A disposizione: Poluzzi, El Kaoakibi, Martini, Rover, Mallamo, Gori, F. Davi, Pyythia, Tait, Ceppitelli, S. Davi, Giorgini.17:08

FORMAZIONE UFFICIALE CITTADELLA: 3-5-2 per gli uomini di Dal Canto. Kastrati - Matino, Pavan, Carissoni - D'Alessio, Vita, Amatucci, Palmieri, Masciangelo - Okwonkwo, Casolari. A disposizione: Cardinali, Maniero, Desogus, Tronchin, Tessiore, Voltan, Rabbi, Scarpa, Rizza, Piccinini, Sanogo.17:07

Dirige la gara Perri, coadiuvato da D'Ascanio e Giuggioli. Il quarto ufficiale è Andeng mentre in sala VAR ci sono Ghersini e Paganessi.17:03

Partita di grande importanza al Tombolato dove i padroni di casa, dopo aver espugnato a sorpresa il campo della Juve Stabia, vanno a caccia di altri punti pesanti in chiave salvezza. A Cittadella arriva però il Sudtirol, anch'esso invischiato nella zona pericolante della graduatoria e non farà di certo sconti ai veneti. Fischio d'inizio alle ore 17.15.17:02

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Cittadella-Sudtirol, gara valida per la giornata numero 29 del campionato di Serie B.16:59

