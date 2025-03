Termina in parità il match tra Sassuolo e Bari, un gol per tempo. Lasagna al 37' sblocca il risultato, al minuto 87 Volpato segna la rete del pareggio.

Nel prossimo turno di Serie B per il Sassuolo impegno in trasferta sul campo del Cittadella, il Bari affronterà in casa la Salernitana.