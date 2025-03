Grazie per aver seguito la diretta di Spezia-Pisa e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.17:07

90'+7' FISCHIO FINALE: SPEZIA-PISA 3-2. I bianconeri vincono e si portano a meno tre dai nerazzurri.16:56

90'+6' Abildgaard fa passare il pallone per Lind, che si gira e calcia subito con il sinistro, ma allarga troppo la conclusione.16:55

90'+4' AMMONITO Alexander Lind per un fallo di reazione ai danni di Hristov.16:53

90'+3' Ultimi attacchi del Pisa. Lo Spezia si difende.16:52

90' Segnalati sei minuti di recupero.16:49

88' Quinta sostituzione per lo Spezia. Richiamato in panchina Arkadiusz Reca, minuti per Giuseppe Aurelio.16:47

88' AMMONITO Arkadiusz Reca per perdita di tempo.16:47

87' Quarta sostituzione per lo Spezia. Luca Vignali lascia spazio a Rachid Kouda.16:47

86' AMMONITO Oliver Abildgaard per un fallo su Francesco Pio Esposito.16:45

84' Quinta sostituzione per il Pisa. Finisce la partita di Marius Marin, al suo posto Louis Buffon.16:43

84' Quarta sostituzione per il Pisa. Esce Antonio Caracciolo, entra Gabriele Piccinini.16:43

81' Intensità alta in questa ultima fase del match.16:41

78' Terza sostituzione per lo Spezia. Fuori Gianluca Lapadula, dentro Giuseppe Di Serio.16:37

78' Seconda sostituzione per lo Spezia. Non ne ha più Salvatore Esposito, minuti per Ádám Nagy.16:37

77' Terza sostituzione per il Pisa. Henrik Meister lascia spazio ad Alessandro Arena.16:36

76' Morutan crossa sul secondo palo, dove Chichizola anticipa tutti e blocca.16:35

74' AMMONITO Simone Canestrelli per una manata a Bandinelli.16:33

73' AMMONITO Aleš Matějů per un intervento in ritardo su Tramoni. Era diffidato, salterà la sfida contro il Cesena.16:32

72' Problema fisico per Salvatore Esposito, che richiama la panchina. Tra poco, probabilmente, verrà sostituito.16:32

69' Seconda sostituzione per il Pisa. Finisce la partita di Idrissa Touré, al suo posto Olimpiu Moruțan.16:28

68' Prima sostituzione per il Pisa. Esce Giovanni Bonfanti, entra Samuele Angori.16:28

65' GOL! SPEZIA-Pisa 3-2! Rete di Przemysław Wiśniewski! Calcio di punizione dalla destra di Salvatore Esposito, sponda aerea di Lapadula per l'inserimento di Reca, che cerca il cross al volo. Abildgaard respinge ma lascia il pallone nell'area piccola, dove Wisniewski ribadisce in porta la rete del vantaggio bianconero.



Guarda la scheda del giocatore Przemyslaw Wisniewski16:26

63' ALTRA OCCASIONE PER LIND! Mateju perde palla a centrocampo e la lascia al numero 45, che la porta fino al limite dell'area e poi calcia con il sinistro, ma non trova la porta.16:23

61' Mateju verticalizza per l'inserimento di Vignali, il quale non riesce ad arrivare sul pallone, che si perde sul fondo.16:20

58' GOL! SPEZIA-Pisa 2-2! Rete di Francesco Pio Esposito! Salvatore Esposito scava un gran pallone sulla sinistra per Reca, che di testa fa la sponda per l'inserimento del numero 9, il quale da due passi spinge in porta la rete del pareggio.16:18

57' Nello Spezia Mateju si abbassa nel terzetto difensivo, mentre Elia prende il suo posto sulla fascia destra.16:16

56' Prima sostituzione per lo Spezia. Fuori Nicolò Bertola, dentro Salvatore Elia.16:15

54' Giropalla prolungato dello Spezia. Il Pisa attende nella propria metà campo.16:13

51' Tramoni porta palla fino al limite dell'area e calcia con il destro. Tiro debole e centrale, facile per Chichizola.16:11

47' GOL! Spezia-PISA 1-2! Rete di Henrik Meister! Lind allarga sulla destra per Toure, che va via a Reca e crossa basso sul primo palo per la girata di prima intenzione di Meister, il quale batte Chichizola con un bel tiro sotto la traversa.



Guarda la scheda del giocatore Henrik Meister16:09

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Spezia-Pisa. Nessun cambio all'intervallo.16:06

Difficile immaginare che i due allenatori scelgano di fare subito dei cambi, visto l'equilibrio che regna sia in campo sia dal punto di vista del risultato. Sono comunque molte le possibilità sia per D'Angelo, che potrebbe far entrare tra gli altri Falcinelli e Di Serio, sia per Inzaghi, il quale ha in panchina soprattutto Morutan.16:04

Nel primo tempo del Picco succede tutto in otto minuti. Al 37', infatti, il Pisa passa in vantaggio con l'autorete di Wisniewski, sfortunato nella deviazione decisiva sul tiro-cross dalla sinistra di Lind, servito benissimo da Bonfanti. Lo Spezia pareggia al 45' con il calcio di punizione perfetto di Salvatore Esposito, che calcia a giro dai 20 metri e pareggia la partita. Prima dei due gol, da segnalare soltanto una grande occasione capitata al 10' a Lind, incapace di spingere in porta un cross basso di Meister.16:04

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: SPEZIA-PISA 1-1. Nerazzurri in vantaggio con l'autogol di Wisniewski, poi splendido pareggio di Salvatore Esposito.15:50

45' Concessi due minuti di recupero.15:48

45' GOL! SPEZIA-Pisa 1-1! Rete di Salvatore Esposito! Calcio di punizione dai 20 metri fantastico del numero 5, che fa girare il pallone sopra la barriera e manda il pallone sotto l'incrocio dei pali.



Guarda la scheda del giocatore Salvatore Esposito15:48

43' AMMONITO Henrik Meister per aver impedito a Chichizola di rinviare.15:45

40' Ottimo recupero difensivo di Lind, che non si fa saltare da Reca e guadagna anche un calcio di punizione.15:42

37' GOL! Spezia-PISA 0-1! Autorete di Przemysław Wiśniewski! Bella azione degli ospiti, con Bonfanti che porta palla fino al limite dell'area e apre a sinistra per Lind, il quale fa partire qualcosa a metà tra un tiro e un cross. Il pallone colpisce Wisniewski, che lo manda nella sua porta.



Guarda la scheda del giocatore Przemyslaw Wisniewski15:44

35' Giropalla difensivo del Pisa. Lo Spezia aspetta.15:38

32' Calcio di punizione di Salvatore Esposito, sponda aerea di Hristov e apertura di controbalzo sul secondo palo da parte di Vignali, che pesca Reca, il quale colpisce al volo, ma manda alto.15:35

31' Ottima difesa del pallone di Francesco Pio Esposito, che guadagna un calcio di punizione per fallo di Caracciolo.15:33

28' Rimessa lunghissima di Reca per Francesco Pio Esposito, che viene anticipato da Canestrelli e commette anche fallo sullo stesso.15:31

25' Calcio di punizione dalla sinistra di Salvatore Esposito e altro colpo di testa del fratello Francesco Pio che, anche questa volta, non trova la porta.15:27

23' Si riprende ora a giocare.15:25

21' Scontro aereo tra Meister e Salvatore Esposito, che restano entrambi a terra doloranti. Gioco fermo al Picco.15:24

19' Lapadula si defila sulla sinistra e crossa basso sul primo palo per Bandinelli, che controlla e scarica per la conclusione di prima di Vignali. Tiro altissimo.15:21

16' Lind sbraccia e colpisce Hristov. Calcio di punizione per lo Spezia.15:18

13' Ritmo basso in questa fase del match.15:15

10' CHE OCCASIONE PER LIND! Grande azione del Pisa, con Toure che va via a destra e imbuca per Meister, il quale mette al centro di prima per il numero 45. Lind anticipa Bertola, ma non riesce a girare in porta da due passi.15:13

7' Corner di Reca sul secondo palo e sponda aerea di Francesco Pio Esposito, che rimette il pallone al centro dell'area, dove Semper riesce ad allontanare con un pugno.15:09

4' Calcio di punizione dalla trequarti di Salvatore Esposito e colpo di testa del fratello Francesco Pio, che anticipa tutti ma non trova la porta.15:07

3' Gioco subito molto spezzettato.15:05

CALCIO D'INIZIO! Comincia Spezia-Pisa. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.15:02

Quasi tutto pronto allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Tra pochi minuti l'arbitro Maurizio Mariani darà il via al match.14:58

Due indisponibili, invece, per Inzaghi, che deve fare a meno di Moreo e Vignato, mentre Solbakken recupera, ma solo per la panchina. L'ex allenatore del Milan rilancia Meister sulla trequarti, mentre Toure e Sernicola vincono il ballottaggio a tre per due maglie con Angori sulle fasce. Spazio anche per Bonfanti in difesa e per Abildgaard in mezzo al campo.14:57

Quattro assenze per D'Angelo, che deve rinunciare allo squalificato Cassata e agli infortunati Degli Innocenti, Sarr e Soleri. L'ex allenatore proprio del Pisa ripropone Mateju sulla fascia destra e non rinucia a Salvatore Esposito, nonostante non sia in perfette condizioni. In attacco, dopo il turno di squalifica, si rivede Lapadula, che farà coppia con il capocannoniere del campionato, Francesco Pio Esposito.14:55

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Pisa si schiera in campo con il 3-4-2-1: Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Toure, Abildgaard, Marin, Sernicola; Tramoni, Meister; Lind. A disposizione: Nicolas, Loria, Angori, Hojholt, Buffon, Rus, Solbakken, Castellini, Arena, Calabresi, Piccinini, Morutan.14:51

FORMAZIONI UFFICIALI - Lo Spezia si schiera in campo con il 3-5-2: Chichizola; Wisniwski, Hristov, Bertola; Mateju, Vignali, S. Esposito, Bandinelli, Reca; Lapadula, F.P. Esposito. A disposizione: Gori, Ferrer, Elia, Nagy, Falcinelli, Colak, Di Serio, Aurelio, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Kouda.14:55

Vuole scappare a più nove e avvicinarsi sempre di più alla promozione diretta in Serie A, invece, il Pisa, che difficilmente potrà sperare di riprendere il Sassuolo capolista, viste le dodici lunghezze di vantaggio dei neroverdi, che hanno vinto lo scontro diretto nella scorsa giornata di campionato. All'andata, la sfida dell'Arena Garibaldi contro lo Spezia era terminata in pareggio, con il 2-2 finale causato dai gol di Toure e Canestrelli per il Pisa e di Esposito e Bertola per lo Spezia.14:49

Scontro diretto per la Serie A allo Stadio Picco di La Spezia, dove i padroni di casa cercano i tre punti per accorciare proprio sugli ospiti, secondi in classifica con sei punti di vantaggio sui bianconeri. La squadra di Luca D'Angelo vuole incrementare anche la distanza rispetto al quarto posto occupato dalla Cremonese, a meno sei con una partita giocata in più. Lo Spezia, però, non vive un grande momento di forma, visto che non vince da quattro partite, nelle quali ha collezionato tre pareggi e una sconfitta, in casa, contro il Catanzaro.14:45

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Spezia-Pisa, gara valida per la 29^ giornata di Serie B.14:32

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp