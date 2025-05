90'+6' E' FINITA! CITTADELLA-BARI 3-1! Reti di Favilli, Rabbi, Palmieri e Pandolfi. 22:37

90'+5' QUARTO CAMBIO NEL CITTADELLA: entra Vita, esce Tronchin. 22:36

90'+3' Rabbi punta ancora la retroguardia biancorossa, che chiude in raddoppio. 22:34

90'+1' Destro di Rabbi potente, fuori di poco. 22:32

90' Cinque minuti di recupero. 22:32

89' Intervento di Pucino su Amatucci giudicato falloso. 22:31

87' AMMONITO PEREIRO: fallo su Rabbi. 22:28

85' Scontro in uscita tra Kastrati e Maggiore, tutto regolare per Massimi. 22:27

83' Il parziale consolida la situazione della formazione di Dal Canto. Playoff difficilissimi per quella di Longo. 22:30

82' I veneti l'hanno ribaltata praticamente dalla panchina con gli ingressi di Rabbi e Pandolfi. 22:26

81' PILLOLA STATISTICA: 8° centro stagionale per l'attaccante numero 7 granata. 22:24

81' GOL! CITTADELLA-Bari 3-1! Rete di Pandolfi. Tris dei padroni di casa: assist di Rabbi e diagonale sinistro vincente di Pandolfi.



80' QUARTO CAMBIO NEL BARI: entra Pereiro, esce Maiello. 22:21

78' GOL ANNULLATO AL BARI! Lasagna insacca sulla respinta di Kastrati ma in precedenza Maggiore ha controllato la sfera con la mano. 22:20

76' Corpo a corpo tra Mantovani e Pandolfi, fallo di quest'ultimo. 22:18

74' Trasformazione di Salvi che si perde sul fondo. 22:15

73' Pandolfi conquista un calcio di punizione in posizione interessante. 22:14

72' TERZO CAMBIO NEL BARI: entra Maggiore, esce Oliveri. 22:13

71' Tiro dalla bandierina per gli ospiti. 22:12

69' TERZO CAMBIO NEL CITTADELLA: entra D'Alessio, esce Palmieri. 22:11

68' Aggiornamento in classifica: Cittadella a quota 39 con Salernitana e Brescia; Bari fermo a 47, a -3 dall'ottavo posto. 22:10

67' SECONDO CAMBIO NEL CITTADELLA: entra Pandolfi, esce Okwonkwo. 22:09

67' AMMONITO PALMIERI: eccesso di esultanza. 22:08

67' PILLOLA STATISTICA: primo centro in campionato con la maglia granata. 22:08

66' GOL! CITTADELLA-Bari 2-1! Rete di Palmieri. Padroni di casa in vantaggio: cross di Salvi e colpo di testa vincente di Palmieri.



65' Cross di Lella completamente fuori misura, pallone sul fondo. 22:06

63' Conclusione di Palmieri deviata, blocca Pissardo. 22:04

62' Traversone di Salvi per Rabbi, svetta Pucino che allontana la minaccia. 22:03

60' SECONDO CAMBIO NEL BARI: entra Novakovich, esce Favilli. 22:02

60' PRIMO CAMBIO NEL BARI: entra Lasagna, esce Bonfanti. 22:01

59' AMMONITO FAVILLI: manata in faccia ai danni di Angeli. 22:01

57' I parziali degli altri campi non sono positivi né per il Cittadella né per il Bari. 21:58

56' Fischiato un tocco di braccio di Rabbi in area ospite. 21:57

55' AMMONITO MAIELLO: proteste. 21:57

53' Forcing dei padroni di casa che sono rientrati dagli spogliatoi con tutt'altra intensità rispetto alla prima frazione. 21:56

52' GOL ANNULLATO AL CITTADELLA! Sugli sviluppi di un altro corner, Rabbi insacca di testa ma spinge vistosamente Pucino. 21:54

50' Traversone di Dorval, colpo di testa di Oliveri che non riesce a indirizzare a rete. 21:51

49' Cross di Oliveri, uscita in presa di Kastrati. 21:50

47' PILLOLA STATISTICA: 4° centro per l'attaccante numero 21 granata. 21:50

47' GOL! CITTADELLA-Bari 1-1! Rete di Rabbi. Pareggio dei padroni di casa: Angeli svetta su corner, tocco di Salvi, miracolo di Pissardo, Rabbi insacca.



46' PRIMO CAMBIO NEL CITTADELLA: entra Rabbi, esce Tessiore. 21:47

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CITTADELLA-BARI! Si riparte dal risultato di 0-1. 21:46

Il parziale del ''Tombolato'' condanna i veneti alla retrocessione in Serie C mentre i pugliesi sgomitano per un piazzamento playoff. 21:25

All'intervallo il Bari conduce meritatamente sul campo del Cittadella: gol di Favilli alla mezz'ora su assist di Dorval e clamorosa traversa di Oliveri. Padroni di casa poco incisivi in zona d'attacco. 21:23

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! CITTADELLA-BARI 0-1! Rete di Favilli al 31'. 21:22

45' Un minuto di recupero. 21:20

45' Cross profondo di Amatucci che termina direttamente sul fondo. 21:19

43' Lella in anticipo su Tessiore, che pregustava la conclusione a rete. 21:18

41' Chiusura di Salvi su Falletti, che stava per lanciare Dorval in campo aperto. 21:16

39' Chance per il Cittadella con Okwonkwo ma la conclusione si perde in curva. 21:14

38' TRAVERSA DEL BARI! Oliveri sulla corsia mancina, si accentra e fa partire un destro a giro che si stampa sulla traversa a Kastrati battuto! 21:13

36' Calcio d'angolo per il Bari. 21:12

35' TIRO DI CARISSONI! Conclusione potente alta di poco sopra la traversa. 21:10

34' In virtù degli risultati, si aggrava la posizione dei padroni di casa mentre i pugliesi riagganciano la zona playoff. 21:10

33' Lungo check del VAR: tutto regolare, confermata la marcatura. 21:09

31' PILLOLA STATISTICA: 5° centro per l'attaccante numero 99 biancorosso. 21:08

31' GOL! Cittadella-BARI 0-1! Rete di Favilli. Ospiti in vantaggio: azione insistita di Dorval, assist per la deviazione vincente di Favilli in spaccata.



30' Colpo di testa di Okwonkwo: buono lo smarcamento, debole il tiro, non difficile per Pissardo. 21:05

29' Oliveri stoppa Carissoni in fallo laterale. 21:04

27' Dorval si accentra, avvia l'azione e poi va alla conclusione, muro granata. 21:02

25' FALLETTI! Destro dal limite, rasoterra che termina fuori di poco. 21:00

24' Palmieri addomestica il pallone e calcia di prima intenzione, mancino fuori misura. 20:58

23' Metà della prima frazione al ''Tombolato'', parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 20:58

22' Cross di Dorval e colpo di testa di Favilli che non riesce a inquadrare la porta. 20:57

21' Affondo di Dorval fermato in raddoppio di marcatura. 20:56

18' Ripartenza veloce del Cittadella, infine Carissoni si accentra e calcia: destro potente a lato rispetto al primo palo. 20:54

16' COLPO DI TESTA DI LELLA! Assist di Favilli a centro area, stacco aereo e parata di Kastrati. 20:51

14' Gioco fermo, scontro aereo tra Pavan e Favilli. 20:49

13' Destro di Amatucci da posizione defilata, blocca l'estremo difensore ospite in due tempi. 20:48

12' Aggiornamento che interessa al Bari: Cesena avanti a Cosenza, biancorossi superati e ora al 9° posto. 20:49

11' SINISTRO DI PALMIERI! Sinistro da fuori area alto sopra la traversa. 20:46

10' Salvi va alla conclusione dalla media distanza, sinistro distante dal bersaglio vincente. 20:45

9' Colpo di testa di Tronchin su assist di Pavan a lato alla sinistra della porta di Pissardo. 20:44

7' Pallone vagante sulla trequarti granata, Tronchin prova la conclusione al volo ma colpisce male. 20:42

6' AMMONITO SALVI: fallo su Falletti. 20:41

5' Tessiore strappa la palla a Pucino ma poi apre male per Carissoni e la ripartenza sfuma. 20:40

3' FAVILLI! Occasionissima per il Bari con la sfera che sfila in area, sinistro dell'attaccante deviato in corner in maniera provvidenziale. 20:38

2' Anticipo di Angeli in fallo laterale, rimessa in favore dei pugliesi in zona d'attacco. 20:37

1' INIZIA CITTADELLA-BARI! Primo pallone giocato da Palmieri. 20:35

Squadre agli ordini di Massimi: padroni di casa in maglia granata, ospiti in completo bianco con bordi rossi. 20:33

All'andata, disputata lo scorso 24 novembre al ''San Nicola'', vittoria dei 'Galletti' per 3 a 2. 22:13

Dal Canto stravolge le previzioni della vigilia, scegliendo Okwonkwo come terminale d'attacco e inserendo Palmieri e Tessiore sulla trequarti; Masciangelo appiedato dal Giudice Sportivo, dentro Salvi con Carissoni che slitta a sinistra. Migliaccio (squalificato Longo) deve fare a meno degli squalificati Radunovic, Maita e Benali: in porta Pissardo, a centrocampo Lella e Falletti; tandem offensivo Bonfanti-Favilli. 20:28

FORMAZIONE BARI (3-5-2): Pissardo - Pucino, Vicari, Mantovani - Oliveri, Lella, Maiello, Falletti, Dorval - Bonfanti, Favilli. A disposizione: De Lucci, Marfella, Novakovich, Tripaldelli, Lasagna, Pereiro, Maggiore, Favasuli, Simic, Obaretin, Saco. 20:22

FORMAZIONE CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati - Salvi, Angeli, Capradossi, Carissoni - Tronchin, Pavan, Amatucci - Palmieri, Tessiore - Okwonkwo. A disposizione: Cardinali, Maniero, Casolari, Matino, Pandolfi, Desogus, Vita, D'Alessio, Voltan, Rabbi, Piccinini, Sanogo. 20:27

Nell'ultimo turno, pari dei veneti a Frosinone mentre i pugliesi hanno sconfitto il Pisa tra le mura amiche. 22:11

Dirige l'incontro il signor Luca Massimi della sezione di Termoli coadiuvato dagli assistenti Di Monte e Arace. Quarto Ufficiale Andrea Zoppi. Al VAR Volpi di Arezzo, AVAR Colombo di Como. 22:10

Il match del ''Tombolato'', a 180 minuti dal termine della regular season, vale tantissimo in chiave salvezza per i padroni di casa (penultimi con 36 punti) e in chiave playoff per gli ospiti (8° posto a quota 47). 22:07

Benvenuti alla diretta di Cittadella-Bari, gara valida per il 38° turno di Serie B. 22:05

