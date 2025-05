Grazie per avere seguito con noi la diretta di Cosenza-Cesena, arrivederci al prossimo turno di Serie B!22:46

Ammonito FRANCESCONI per gioco scorretto su Kouan.22:39

Sponda di Cruz, Novello di tacco non riesce a dare forza al pallone, blocca Klinsmann. 22:37

Cosenza pericoloso con Rizzo Pinna: tiro di destro da fuori area, pallone non distante dal palo. 22:34

Ciervo non trova spazio sulla corsia di destra, chiuso da Antonucci. 22:31

Fraseggio prolungato del Cosenza, il Cesena non concede varchi. 22:28

Ammonito SGARBI per gioco scorretto su Antonucci.22:24

Shpendi penetra in area, Vettorel intercetta il tiro-cross. 22:19

Cosenza in avanti: due cross dalla destra, ma si chiude la difesa ospite. 22:16

Punizione da posizione invitante per il Cosenza, fallo di Prestia su Kouan. 22:06

54'

Problema fisico per Micai, staff medico del Cosenza in campo per le cure del caso. 22:01