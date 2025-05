Dal Romeo Menti è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Juve Stabia-Reggiana. Arrivederci e alla prossima di Serie B! Buona serata! 22:46

90'+4' Fine partita! Juve Stabia-Reggiana 1-2! Alla doppietta di Girma risponde Adorante.22:38

90'+2' Ancora tutta in avanti la Juve Stabia che ora cerca il gol del pareggio sul finale.22:37

90' Saranno 4 i minuti di recupero.22:34

87' Per la Juve Stabia esce Giuseppe Leone per Marco Meli.22:32

87' Altra parata decisiva di Francesco Bardi! Colpo di testa di Candellone da posizione ravvicinata, Bardi con la mano in allungo riesce ad allontanare! 22:32

85' Assist di Kevin Piscopo.22:32

85' GOOOOOOL! JUVE STABIA-Reggiana 1-2! Rete di Andrea Adorante! Tap-in dell'attaccante in scivolata da cross di Kevin Piscopo! Accorcia le distanze la squadra di casa!



Guarda la scheda del giocatore Andrea Adorante22:32

84' Esce il protagonista della partita Natan Girma, al suo posto Justin Kumi.22:26

82' Continua a rimanere alta la Juve Stabia, cross di Morachioli in area, la palla rimane lì poi la blocca Bardi.22:27

80' Tuffo di testa di Leone, non impatta bene il giocatore della Juve Stabia, la palla finisce fuori.22:25

78' Esce Manolo Portanova per Kabashi.22:24

78' Per la Reggiana fuori Andrea Meroni per Yannis Nahounou.22:22

75' Fuori anche Yuri Rocchetti per Gregorio Morachioli.22:22

75' La Juve Stabia sostituisce Fabio Maistro per Edgaras Dubickas.22:17

73' Un altro intervento decisivo di Bardi! Il portiere della Reggiana allontana anche il tiro dalla distanza ma potente di Maistro!22:17

72' Contropiede della Reggiana con Girma involato verso la porta avversaria: intervento preciso di Ruggero che in scivolata manda in calcio d'angolo.22:16

71' Girata di Mosti che colpisce con il mancino al volo, ci pensa Rozzio a liberare prima di tutti! 22:13

70' Ancora la Juve Stabia ad attaccare, Piscopo salta anticipando gli avversari ma la palla sul primo palo è facile per Bardi. 22:12

69' Sul pallone Maistro che ancora una volta serve una palla precisa per i compagni: Ruggero ci arriva di testa ma per poco spara alto!22:11

68' Tocco di braccio di Reinhart che regala calcio di punizione alla Juve Stabia.22:11

67' Ammonito Francesco Bardi per aver perso tempo sulla rimessa dal fondo.22:10

66' Rimane alta la Juve Stabia che continua a insistere: cross di Piscopo sul secondo palo, ci arriva Maistro di testa che però non trova lo specchio della porta. 22:08

61' Bardi dice ancora di no! Intervento straordinario del portiere delal Reggiana su conclusione di testa di Bellich! 22:05

60' Due cartellini rossi diretti alla panchina della Juve Stabia! Prima espulso il fisioterapista, poi il direttore sportivo Matteo Lovisa.22:03

58' Calcio d'angolo battuto sul primo palo dalla Juve Stabia, attento Meroni che allontana di testa e poi prende anche fallo. 22:02

54' Continua a insistere la Juve Stabia, cross di Maistro in area, colpisce di testa Adorante ma la palla finisce alta sopra la traversa.22:00

49' Lucchesi prova la conclusione in porta murata da Candellone. L'arbitro ferma tutto per fallo in attacco.21:59

48' Come nel primo tempo, è partita meglio la Juve Stabia subito molto alta con qualche tentativo verso la porta. 21:52

46' Prima sostituzione per la Juve Stabia: esce Christian Pierobon per Leonardo Candellone.21:44

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Juve Stabia-Reggiana!21:48

Cremonese in vantaggio all'intervallo che si allontana così dalla Juve Stabia di 6 punti. Si avvicina invece il Palermo a -3. Vola la Reggiana che raggiunge momentaneamente il 12esimo posto in classifica superando anche la Carrarese. 21:34

Parte bene la formazione di casa ma a sbloccare la partita è la Reggiana con Girma. La Juve Stabia prova a reagire e va vicina al gol in più occasioni ma a proteggere i pali c'era un Bardi particolarmente ispirato che non ha fatto passare nulla. Sul finale del primo tempo una cavalcata di Manolo Portanova sorprende gli avversari, lo ringrazia Girma che fa la doppietta personale. 2 a 0 per la Reggiana dopo i primi 45 minuti.21:32

Partita che finisce con qualche discussione: Marras si tocca la schiena dolorante. L'arbitro ristabilisce la calma.21:26

45'+3' Fine primo tempo! Juve Stabia-Reggiana 0-2! 21:25

45' Segnalati 3 minuti di recupero. 21:23

45' Assist di Manolo Portanova.21:23

45' GOOOOL! Juve Stabia-REGGIANA 0-2! Segna Girma ma i meriti vanno tutti a Portanova! Cavalcata del numero 90 che parte da centrocampo e supera ben 2 difensori avversari: poi Girma deve solo appoggiare sul primo palo!



Guarda la scheda del giocatore Natan Girma21:23

44' Si riparte dopo circa due minuti. Sembra farcela il portiere della Reggiana. 21:20

42' Ancora Juve Stabia in attacco, Bardi si allunga e toglie la palla dalla testa di Pierobon, infortunandosi nella caduta. Rimane a terra il giocatore della Reggiana. 21:19

41' Insiste la Juve Stabia ancora a un passo dal gol! Tentativo di Leone dal limite dell'area, Bardi in tuffo para!21:17

40' Altra occasione per la Juve Stabia! Torre di Pierobon per Mosti il cui tiro viene ribattuto, poi Rocchetti riesce nella conclusione parata!21:16

38' Che occasione per la Juve Stabia! Maistro spizzica di testa su calcio d'angolo, la palla finisce sul secondo palo dove Pierobon tutto solo non ci arriva per un soffio! 21:14

34' Altra occasione buttata via dalla Reggiana, possibilità di contropiede degli emiliani ma Lucchesi sbaglia il passaggio per Gondo, troppo lungo. 21:13

32' Rischia la Juve Stabia che perde palla a centrocampo, Girma non riesce ad approfittarne sbagliando il passaggio per i compagni. 21:11

30' Terzo gol in campionato per il giocatore della Reggiana Natan Girma assente nella prima fase della stagione per un'operazione al ginocchio.21:08

29' GOOOOOL! Juve Stabia-REGGIANA 0-1! Rete di Girma! Ripartenza degli emiliani con Gondo che di tacco riesce a servire Girma: la prima conclusione viene parata da Thiam in tuffo, poi sulla ribattuta ci prova Gondo e nuovamente Girma che al terzo tentativo trova la rete del gol!



Guarda la scheda del giocatore Natan Girma21:06

26' Ammonito Diomandè Yann Cedric Gondo per un fallo su Pierobon.21:02

22' Calcio d'angolo per la Juve Stabia: Gondo anticipa di testa Adorante e spazza via il pallone.20:59

20' Conclusione al volo di Piscopo respinta dalla difesa granata, l'aritro poi interrompe il gioco per un tocco di mano di Leone. 21:00

18' Nel frattempo la Cremonese è avanti 2 a 0 contro lo Spezia. In questo momento il quarto posto per la Juve Stabia si allontana di 6 punti.20:54

14' Continua ad attaccare la Juve Stabia, dall'altra parte molto attenti i difensori della Reggiana che hanno concesso poco finora agli avversari. 20:51

10' Pressing altissimo dei giocatori della Juve Stabia, ancora una volta però la conclusione è facile da intercettare per Bardi. 20:46

7' Molto alta la Juve Stabia in questo inizio di partita: arriva al cross anche Rocchetti, questa volta dalla sinistra, ma la palla finisce direttamente tra le braccia di Bardi. 20:43

4' Murato il tiro di Gondo al volo a due passi dalla porta! L'attaccante aveva sfruttato la respinta degli avversari dopo il calcio di punizione di Ignacchiti.20:40

2' Bell'inizio dei padroni di casa che con un buon ritmo si sono avvicinati subito alla porta opposta: inserimento di Adorante che poi apre per Leone, il suo cros dalla destra viene respinto dagli avversari. 20:38

1' Si parte! Comincia Juve Stabia-Reggiana! Fischia l'arbitro Luca Zufferli!20:36

FORMAZIONE UFFICIALE REGGIANA (3-4-2-1): Bardi - Lucchesi, Rozzio, Meroni - Marras, Reinhart, Ignacchiti, Libutti - Portanova, Girma - Gondo. All. Dionigi.20:30

FORMAZIONE UFFICIALE JUVE STABIA(3-4-2-1): Thiam - Ruggero, Peda, Bellich - Mosti, Leone, Pierobon, Rocchetti - Piscopo, Maistro - Adorante. All. Pagliuca.20:29

Obiettivi diversi per la Reggiana che ha bisogno di punti per raggiungere la salvezza ed evitare i playout, impresa che sembrava molto complicata qualche settimana fa. Tre vittorie consecutive per la squadra emiliana, successi che hanno consentito il sorpasso in classifica su Mantova, Frosinone e Brescia. 16:29

A due giornate dalla fine, la Juve Stabia è già certa di avere un posto nei playoff di Serie B ma gli obiettivi non sono finiti: con un solo punto la squadra di Guido Pagliuca giocherebbe la gara secca del primo turno al Menti e inoltre la Cremonese, al quarto posto, è solo a 4 punti in più. 16:19

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Juve Stabia-Reggiana, match valido per la 38ª giornata di Serie B!15:59

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp