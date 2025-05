Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento a martedì per l'ultimo atto della regular season di Serie B!22:38

90'+5' FINISCE QUI! Modena-Brescia termina 2-2!22:37

90'+3' Quinto cambio nel Modena: esce Palumbo, entra Kamate22:35

90' Cinque minuti di recupero22:34

89' GOL! Modena-BRESCIA 2-2! Rete di Calvani! Mischia furibonda in area del Modena sugli sviluppi di un calcio di punizione, dopo un batti e ribatti Defrel salva sulla linea, ma Calvani è ancora lì e scaglia il pallone in fondo al sacco!



88' Ammonito Beyuku 22:29

87' Quinto cambio nel Brescia: esce Corrado, entra Olzer22:29

85' Ammonito Caso per aver ritardato la sua uscita dal campo22:28

85' Quarto cambio nel Modena: esce Caso, entra Duca22:27

85' Terzo cambio nel Modena: esce Cotali, entra Dellavalle22:27

84' Quarto cambio nel Brescia: esce Jallow, entra Cistana22:26

84' Terzo cambio nel Brescia: esce Galazzi, entra D'Andrea22:26

82' SALVA TUTTO GAGNO! Moncini riceve dentro l'area e controlla bene, conclude da distanza ravvicinata trovando la parata formidabile in uscita del portiere del Modena!22:25

80' Che giocata di Defrel! L'attaccante del Modena arriva davanti a Gagno con uno slalom in mezzo a tre avversari e finisce giù. Per Santoro è tutto regolare22:23

77' Ammonito Palumbo22:18

76' Secondo cambio nel Modena: esce Di Pardo, entra Ponsi22:18

76' Primo cambio nel Modena: esce Gliozzi, entra Defrel22:18

75' Secondo cambio nel Brescia: esce Bianchi, entra Moncini22:18

75' Primo cambio nel Brescia: esce Besaggio, entra Nuamah22:17

74' Sponda di Borrelli verso Bianchi, il tiro al volo termina alto22:17

71' Aumenta i giri del motore il Brescia, determinato a rientrare in partita22:14

67' Arriva il cartellino giallo per Di Pardo, che si è tolto la maglia dopo il gol22:11

67' GOL! MODENA-Brescia 2-1! Rete di Di Pardo! Gran gol dell'esterno gialloblù che riceve sulla linea laterale, si invola convergendo leggermente verso il centro e dal limite dell'area infila la sfera sul palo lontano!



64' Punizione morbida battuta sul secondo palo da Palumbo, Beyuku si coordina al volo mandando fuori22:06

61' È il Modena a provarci di più in questa fase22:04

59' Incursione offensiva di Beyuko, buon ripiegamento di Besaggio che subisce fallo e guadagna un calcio di punizione22:02

56' Ritmi più bassi in questo avvio di ripresa rispetto al primo tempo21:58

54' Besaggio si coordina bene sul suggerimento verticale di Borrelli, blocca Gagno21:56

50' Il Modena respinge un'offensiva del Brescia, Verreth intercetta la ripartenza dei gialloblù e conclude dal limite senza inquadrare lo specchio21:53

47' Il secondo tempo è iniziato con un po' di ritardo a causa di qualche fumogeno lanciato dai tifosi del Modena, entrati solo all'intervallo per lo sciopero del tifo. È stato necessario riparare la rete che in questa ripresa sarà difesa da Gagno21:48

46' SI RIPARTE AL BRAGLIA! È iniziato il secondo tempo di MODENA-BRESCIA!21:47

Alla luce dei risultati degli altri campi, in questo momento il Brescia sarebbe al di sopra della zona play out 22:04

Regna l'equilibrio al Braglia dopo il primo tempo. Il Brescia sblocca il risultato sugli sviluppi di un calcio di punizione di Galazzi, deviato nella propria porta da Cauz. Immediata la risposta dei padroni di casa che pareggiano con Caso, il più pericoloso dei suoi, bravo a convertire in rete il cross basso di Di Pardo21:24

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! All'intervallo le due squadre sono in parità!21:22

45' Un minuto di recupero21:21

43' Cross sul secondo palo di Palumbo, arriva Cotali più alto di tutti ma l'incornata è troppo debole per impensierire Lezzerini21:19

41' OCCASIONE MODENA! Gliozzi pesca Caso che si inserisce bene alle spalle di Jallow, Lezzerini bravo in uscita a respingere la conclusione dell'ex Frosinone!21:17

39' Cross dalla sinistra di Cauz, allontana la difesa del Brescia21:14

34' Gerli riceve dentro l'area e prova la soluzione a giro, conclusione mal calibrata che si perde innocua sul fondo21:09

32' Iniziativa personale di Galazzi che circumnaviga la difesa del Modena e conclude con il mancino dal limite, palla alta21:08

28' GOL! MODENA-Brescia 1-1! Rete di Caso! Palumbo scambia con Di Pardo sulla destra, l'esterno gialloblù appoggia sul secondo palo dove arriva Caso a bucare la porta di Lezzerini! Risposta immediata del Modena!



25' GOL! Modena-BRESCIA 0-1! Autorete di Cauz! Punizione laterale battuta da Galazzi, la traiettoria velenosa viene allungata in rete dalla deviazione sfortunata di Cauz e la sfera si insacca alle spalle di Gagno!



23' Tutto ok per il Var, si può proseguire20:58

22' Check in corso per giudicare un fallo di mano, dopo che Santoro aveva asseagnato una punizione in difesa per il Brescia20:58

19' Corrado cerca il cross al centro, uscita tempestiva di Gagno che anticipa Galazzi e fa sua la sfera20:55

17' Cartellino giallo per Adorni, trattenuta su Gliozzi20:52

16' Imbucata di Corrado all'interno dell'area, malinteso con i due attaccanti che avevano fatto un movimento diverso. Tutto facile per Gagno20:52

14' Altro tentativo da fuori di Caso, stavolta la conclusione viene smorzata e ribattuta sul nascere20:49

13' Sponda aerea di Bianchi a cercare Borrelli dentro l'area, attento Gagno in uscita20:48

12' Prova ad accendersi Borrelli, il suo colpo di testa da centro area sorvola la traversa20:48

9' RISPONDE IL BRESCIA! Anche gli ospiti pericolosi da lontano, Bianchi scaglia la conclusione dalla distanza. Il pallone, deviato, sibila vicino al palo!20:46

7' CASO! Converge dalla sinistra e lascia partire un destro velenoso, palla a lato non di molto!20:43

6' Adorni cerca la verticalizzazione immediata verso Besaggio, suggerimento troppo lungo che si perde in fallo laterale20:42

3' Subito grande intensità in questi primi minuti20:39

SI PARTE! È iniziata MODENA-BRESCIA!20:35

Le scelte di Maran: il tecnico biancoazzurro sceglie Bianchi in attacco come partner di Borrelli, con Galazzi ad agire come trequartista. In cabina di regia tocca a Verreth, che sarà affiancato da Bisoli e Besaggio, invece dietro la linea a quattro è formata da Jallow, Calvani, Adorni e Corrado. Tra i pali Lezzerini19:59

Le scelte di Mandelli: davanti a Gagno, la linea a tre è formata da Beyuko, Zaro e Cauz, con Di Pardo e Cotali sugli esterni. In mediana ci sono Gerli e Magnino, mentre davanti Palumbo e Caso agiranno alle spalle di Gliozzi19:55

FORMAZIONE UFFICIALE BRESCIA: gli ospiti rispondono con un 4-3-1-2: Lezzerini - Jallow, Calvani, Adorni, Corrado - Bisoli, Verreth, Besaggio - Galazzi - Bianchi, Borrelli19:52

FORMAZIONE UFFICIALE MODENA: i padroni di casa si schierano con un 3-4-2-1: Gagno - Beyuko, Zaro, Cauz - Di Pardo, Gerli, Magnino, Cotali - Palumbo, Caso - Gliozzi19:51

La direzione di gara è affidata ad Alberto Santoro della sezione di Messina, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti D'Ascanio e Catallo e dal quarto ufficiale Gemelli. Al Var ci sono invece Serra e Muto19:48

Grande bagarre in zona salvezza dove il Brescia con 39 punti si trova al pari della Salernitana al 16° posto, a +2 dal Cittadella e a +1 dalla Sampdoria, mentre davanti ci sono Frosinone e Mantova a 40 e la Reggiana 41. Tutti gli scenari sono ancora possibili, tutto si deciderà in queste ultime due sfide. La squadra di Maran, reduce dal pareggio casalingo per 0-0 con la Juve Stabia, ha collezionato cinque punti nelle ultime cinque partite19:46

Ultimo treno probabilmente per il Modena per restare agganciato alla zona play off, anche se nel contempo i gialloblù devono guardarsi le spalle considerando che i play put distano solo quattro punti. La squadra di Mandelli è reduce da due sconfitte consecutive e al Braglia non ottiene una vittoria dallo scorso 29 marzo19:41

Benvenuti alla diretta di Modena-Brescia, gara valida per la 38° giornata di campionato di Serie AB!19:37

