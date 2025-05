Grazie per aver seguito con noi la diretta di Palermo-Frosinone, arrivederci al prossimo turno di Serie B!22:47

90'+5' Fine partita: PALERMO-FROSINONE 2-0 (31', 49' Brunori)22:41

90'+3' Sostituzione Frosinone: esce Emanuele Pecorino, entra Alejandro Gabriel Cichero Terrero.22:40

90'+3' Sostituzione Frosinone: esce Benjamin Lhassine Kone, entra Filippo Grosso.22:39

90'+1' Sostituzione Palermo: esce Claudio Amarildo Gomes, entra Aljoša Vasić.22:33

90'+1' Sostituzione Palermo: esce Matteo Brunori, entra Jérémy Le Douaron.22:33

88' Ci prova il Frosinone con il solito Kvernadze, libera però bene la difesa del Frosinone!22:33

84' Cartellino giallo per Matteo Brunori!22:24

82' Cartellino giallo per Alexis Blin.22:23

79' Sostituzione Palermo: esce Jacopo Segre, entra Filippo Ranocchia.22:20

79' Sostituzione Palermo: esce Salim Diakité, entra Francesco Di Mariano.22:20

77' Sfiora il gol del 2-1 il Frosinone con Kvernadze che lascia partire una splendida conclusione dalla lunga distanza che si infrange però sul palo.22:19

74' Problemi fisici per Diakite, costretto all'ingresso in campo lo staff medico del Palermo.22:16

71' Sostituzione Palermo: esce Federico Di Francesco, entra Kristoffer Lund.22:11

68' Super occasione per il Frosinone con Pecorino che da solo dinanzi ad Audero si lascia ipnotizzare dal portiere del Palermo, bravissimo a respingere. Si salva il Palermo.22:09

66' Sostituzione Frosinone: esce Mateus Lusuardi, entra Anthony Oyono.22:07

66' Sostituzione Frosinone: esce Farès Ghedjemis, entra Anthony Partipilo.22:07

64' Si rivede in avanti il Frosinone con Ambrosino che si presenta a tu per tu con Audero, l'assistente dell'arbitro ferma però tutto per posizione di fuorigioco.22:06

60' Brunori tenta la conclusione da metà campo, Cerofolini è costretto ad intervenire e a deviare in calcio d'angolo.22:02

56' Possesso palla reiterato del Frosinone che non riesce però ad affondare il colpo. Si difende bene il Palermo.22:02

51' Sostituzione Frosinone: esce Gabriele Bracaglia, entra Giuseppe Ambrosino.21:52

49' GOL! PALERMO-Frosinone 2-0! Rete di Matteo BRUNORI! Splendida iniziativa di Gomes che crossa in maniera perfetta per Brunori, bravo a concludere in rete di prima intenzione con il destro.



46' Inizia il secondo tempo di PALERMO-FROSINONE!21:44

In casa Palermo potrebbero ovviamente tornare utili Le Douaron e Henry nel secondo tempo, tra le fila del Frosinone scalpitano Ambrosino e Partipilo.21:23

Prima frazione non particolarmente esaltante, ma non priva di reti. Infatti un gol arriva ed è quello segnato da Brunori alla mezz'ora: una splendida iniziativa del centravanti rosanero che si mette in proprio e conclude a giro in maniera repentina e veloce. Un Frosinone molto timido non riesce ad impensierire particolarmente un Palermo cinico e compatto. E' 1-0 all'intervallo.21:22

45'+1' Finisce il primo tempo di PALERMO-FROSINONE!21:20

45' E' stato concesso 1 minuto di recupero!21:20

42' Cross tagliato e insidioso di Ghedjemis, sicuro Audero in uscita.21:16

38' Problemi fisici per Bettella, gioco fermo. Costretto all'ingresso in campo lo staff medico del Frosinone.21:13

34' Intervento decisivo di Nikolau di testa che evita a Ghedjemis di colpire a botta praticamente sicura.21:09

31' GOL! PALERMO-Frosinone 1-0! Rete di Matteo BRUNORI! Splendido gol del centravanti del Palermo che sfrutta l'ottimo suggerimento di Di Francesco. Stop orientato e conclusione a giro di pregevole fattura che si spegne alle spalle di Cerofolini nell'angolino basso alla sua sinistra.



27' Buona iniziativa di Segre che tenta il tiro dalla lunga distanza, ribatte bene la difesa del Frosinone.21:04

23' Ci prova Bracaglia con una percussione in solitaria che culmina con un tiro di mancino che termina alto sopra la traversa.20:58

20' Molto ben contenuto Pohjanpalo dalla difesa del Frosinone fino a questo momento. L'ex Venezia si è visto poco.20:55

16' Ritmi calati in maniera esponenziale, le due squadre faticano ad affondare il colpo.20:51

12' Grande occasione per Ghedjemis che conclude a giro di mancino, la palla termina di pochissimo fuori a lato.20:47

10' Ci prova Gomes dalla lunga distanza, la palla termina abbondantemente fuori a lato.20:44

7' Ci prova Kvernadze con il destro, la palla termina fuori a lato.20:42

4' Il copione appare chiaro fin dai primi minuti: il Palermo gestisce il possesso, il Frosinone si difende.20:38

1' Inizia il primo tempo di PALERMO-FROSINONE!20:29

Il Palermo è imbattuto nelle due gare casalinghe contro il Frosinone in Serie BKT: vittoria 1-0 il 10 marzo 2018 e pareggio 1-1 il 18 febbraio 2023.19:58

Grande equilibrio nelle cinque sfide tra Palermo e Frosinone in Serie BKT: una vittoria per parte e ben tre pareggi (inclusi i due match più recenti, terminati entrambi 1-1).19:58

Le scelte di Bianco: Kvernadze e Ghedjemis a supporto di Pecorino, gioca Bohinen in cabina di regia. Monterisi titolare, in porta spazio a Cerofolini.19:58

Le scelte di Dionisi: ovviamente confermato Pohjanpalo con Brunori e Segre. Gioca Di Francesco, in porta c'è Audero. Dalla panchina Henry.19:57

Panchina Frosinone: Sorrentino, Cittadini, Vural, Cichero, Ambrosino, Lucioni, Oyono, Canotto, Barcella, Grosso, Cichella, Partipilo.19:56

Panchina Palermo: Desplanches, Sirigu, Lund, Di Mariano, Ranocchia, Insigne, Vasic, Henry, Le Douaron, Buttaro, Verre.19:55

Formazione FROSINONE (3-4-3): Cerofolini; Lusardi, Bettella, Monterisi; Oyono J., Bohinen, Kone; Bracaglia; Ghedjemis, Pecorino, Kvernadze.19:55

Formazione PALERMO (3-4-2-1): Audero; Diakite, Nikolaou, Baniya; Pierozzi, Blin, Gomes, Di Francesco; Segre, Brunori; Pohjanpalo.19:54

Il Palermo è reduce dalla sconfitta in trasferta per 2-1 con il Cesena, mentre il Frosinone arriva dall'1-1 con il Cittadella19:54

Benvenuti alla diretta di Palermo-Frosinone, match valevole per la 38a giornata di Serie B!19:53

