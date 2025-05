90'+6' FINISCE PISA - SUDTIROL! 3-3 il finale!22:37

90'+4' Risultato ora di pareggio, Pisa che, senza forzare, ha trovato un probabile, ulteriore, punto.22:36

90'+3' GOL! PISA - Sudtirol 3-3! Rete di Adrian Rus. Punizione perfetta del difensore, Pisa che trova il pareggio.



90'+2' AMMONITO Niklas Anton Juhana Pyyhtiä. Fallo al limite dell'area, punizione per il Pisa. 22:34

90'+1' Cinque i minuti di recupero.22:32

89' Si avvicina il novantesimo, squadre che combattono, ma non creano occaioni.22:31

87' Le due squadre provano a spingere, partita con ritmi non alti ma che sta comunque regalando emozioni.22:26

84' AMMONITO Henrik Wendel Meister. Fallo in pressing del neo entrato. 22:26

83' Sostituzione PISA: esce Idrissa Touré, entra Tommaso Ferrari22:24

83' Sostituzione SUDTIROL: esce Jacopo Martini, entra Fabian Tait22:24

82' Sostituzione SUDTIROL: esce Silvio Merkaj, entra Daniele Casiraghi.22:24

82' Sostituzione SUDTIROL: esce Simone Davì, entra Federico Davi.22:23

80' Locali che riaprono la gara, nonostante i punti servano soprattutto agli ospiti.22:20

78' GOL! PISA - Sudtirol 2-3! Rete di Leonardo Sernicola. L'esterno rientra sul destro e conclude a giro, palla sotto il sette.



77' OCCASIONE PER PICCININI! Cross di Sernicola, colpo di testa che finisce di poco a lato.22:17

75' Sostituzione SUDTIROL: esce Gabriele Gori, entra Raphael Chidi Odogwu.22:15

72' Pisa che vuole provarci, ma ovviamente manca il fuoco della necessità del risultato.22:15

69' AMMONITO Adrian Rus. Giallo al difensore, inizia ad aumentare la tensione in campo. 22:12

67' GOL! Pisa - SUDTIROL 1-3! Rete di Nicola Pietrangeli. Devizione sottoporta,azione revisata dal VAR che conferta la poszione legal del giocatore del Sudtirol!



67' Check del VAR per valutare la posizione di Pierangeli che ha insaccato sottoporta il 3-1 del Sudtirol.22:10

66' Sostituzione PISA: esce Olimpiu Vasile Moruțan, entra Leonardo Sernicola.22:09

66' Sostituzione PISA: esce Christian Sussi, entra Alessandro Arena.22:08

66' Sostituzione PISA: esce Emanuel Vignato, entra Henrik Wendel Meister.22:07

64' Adesso è il momento del Sudtirol, Pisa chiuso nella sua trequarti.22:06

62' MARTINI! Conclusione dalla distanza, al volo: palla di poco a lato.22:03

60' Sostituzione SUDTIROL: esce Alessandro Mallamo, entra Niklas Anton Juhana Pyyhtiä.22:01

59' AMMONITO Olimpiu Vasile Moruțan. Subito il secondo giallo, trattenuta del fantasista a centrocampo. 22:00

57' AMMONITO Jacopo Martini. Fallo del centrocampista, primo giallo del match. 21:59

56' Secondo tempo che non decolla: Pisa che spinge senza troppe pretese.21:57

54' Deviazione sottoporta di Morutan, ancora attento Adamonis.21:55

51' Sudtirol che si limita per ora a difendersi, senza nemmeno provare le ripartenze.21:54

48' Pisa che parte forte, i locali vogliono festeggiare con il proprio pubblico con un risultato positivo.21:50

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:45

46' Sostituzione PISA: esce Malthe Højholt, entra Gabriele Piccinini.21:44

Come nel primo tempo, bisogna aspettare che tutte le squadre inizino allo stesso momento.21:42

In un clima di grande festa, il Sudtirol conduce per 2-1 grazie alla rete di Mallamo e il rigore di Gori. Accorcia Lind che insacca il facile tap in.21:23

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI PISA - SUDTIROL! 1-2 il risultato parziale!21:22

45' Un minuto di recupero.21:21

43' Martini prova una conclusione a sorpresa, attento Loria.21:18

41' Pisa che riapre immediatamente la partita, risposta di orgoglio dei locali.21:16

39' GOL! PISA - Sudtirol 2-1! Rete di Alexander Lind. Conclusione di Vignato, Adamonis respinge, la punta di testa insacca!



38' Sudtirol che sta prendendo punti importanti nella corsa alla salvezza, con lo sguardo sempre ai play off.21:14

37' GOL! Pisa - SUDTIROL 0-2! Rete su Rigore di Gabriele Gori. Conclusione di Potenza imprendibile per Loria, raddoppio ospite!



35' CALCIO DI RIGORE PER IL SUDTIROL! Spinta di Hojholt su Mallamo, penalty!21:13

33' Partita ora equilibrata, Pisa che vuole il pareggio.21:11

31' Problemi alla schiena per Adamonis, il portiere stringe i denti e rimane in campo.21:05

29' Reazione immediata del Pisa, che non vuole deludere il suo pubblico con una sconfitta.21:03

26' VIGNATO! Conclusione dal limite, blocca Adamonis!21:00

25' Merkaj protesta per una uscita di Loria che lo travolge in area, per Cosso si puìo continuare.20:59

23' Grande gol di Mallamo che non rovina però l'atmosfera di festa della Arena Garibaldi.20:59

22' GOL! Pisa - SUDTIROL 0-1! Rete di Alessandro Mallamo. Incredibile conclusione dalla distanza del centrocampista, che beffa Loria che era fuori dai pali.



21' Bellissima coreografia di tutto lo stadio, una enorme bandiera nerazzurra per festeggiare il Pisa in A.20:54

19' Ritmi che non si alzano, gara che non ha fretta di accendersi.20:53

17' Pisa in controllo, ritmi che non si alzano, visto che la posta in palio è abbastanza minima.20:50

15' Morutan ci prova dalla distanza, facile la presa per Adamonis.20:49

13' Angolo Pisa: schema sul primo palo, Vignato anticipato da Mallamo.20:47

11' TOURE! Adamonis manda in angolo la conclusione potente dell'esterno!20:45

10' Lind non arriva su un pallone intelligente di Hojholt, palla a Adamonis.20:43

8' Inzaghi, squalificato, guarda dalla tribuna: a Pisa c'è aria di grande festa.20:42

7' Possesso palla del Pisa, ora è il Sudtirol ad aspettare.20:41

5' Sudtirol propositivo, Pisa ovviamente con la tranquillità della squadra che ha raggiunto il proprio obbiettivo.20:39

3' Cross basso di Mallamo, Tourè salva tutto anticipando Gori sul secondo palo.20:37

2' Pisa con la maglia nerazzurra, Sudtirol in completo bianco.20:35

1' INIZIA PISA - SUDTIROL! Ritardo dovuto alla contemporaneità di tutti i campi.20:35

Dirige il match l'arbitro Cosso.20:28

Grandissimo ambiente al'Arena Garibaldi, la squadra vuole essere festeggiata dai suoi tifosi che domani avranno la festa promozione.20:29

Gran turnover per i locali, che lasciano spazio a giocatori meno impegnati durante l'anno; Sudtirol con Merkaj - Gori in avanti, Belardinelli in regia.20:27

La formazione del SUDTIROL (3-5-2): Adamonis - Giorgini, Masiello, Martini - Veseli, Mallamo, Belardinelli, Pietrangeli, Davi - Gori, Merkaj.20:26

La formazione del PISA (3-4-2-1): Loria - Canestrelli, Rus, Castellini - Touré, Hojholt, Solbakken, Sussi - Morutan, Vignato - Lind.20:25

Siamo alla giornata 38 di questa Serie B, il Pisa già promosso ospita un Sudtirol praticamente già salvo.20:24

