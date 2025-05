Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci a Martedì per l'ultimo impegno stagionale di Serie B!22:44

Un cinico Catanzaro passa per 2-0 a Reggio Emilia contro i trionfatori di questa Serie B. Gli unici tiri in porta delle aquile corrispondo alle marcature di questo match. Biasci la sblocca al 52' di testa e sempre di testa la chiude Bonini, con il suo 9° centro stagionale, al minuto 90+1.22:38

90'+5' TRIPLICE FISCHIO AL MAPEI STADIUM! Sassuolo-Catanzaro 0-222:36

90'+4' Doig crossa dalla sinistra. Vola ancora Pigliacelli a bloccare la palla e a portarla a terra.22:35

90'+3' Pigliacelli vola a catturare in presa un cross dalla destra. 22:34

90'+2' Il Catanzaro raddoppia e ipoteca un posto nei playoff, complice la sconfitta del Bari che sta maturando a Cittadella. 22:34

90'+1' GOL!! Sassuolo-CATANZARO 0-2!! Gol di Federico Bonini!! 9 gol in campionato per Bonini! Calcio d'angolo dalla sinistra calciato da Petriccione con Bonini che stacca a centro area e mette alle spalle di Satalino.



90' 5 minuti di recupero.22:31

90' 5a sostituzione Catanzaro. Esce Giacomo Quagliata ed entra Matias Antonini Lui.22:31

90' 4a sostituzione Catanzaro. Esce Rareş Ilie ed entra Nicolò Buso.22:31

88' Staziona in attacco il Sassuolo. Doig tenta da sinistra una conclusione col mancino che sbatte sulla schiena di un avversario.22:29

86' 5a sostituzione Sassuolo. Esce Domenico Berardi ed entra Simone Verdi.22:27

85' Finisce un rapido check al VAR per la mano di Cassandro e la gara riprende.22:25

84' Ammonito Domenico Berardi per proteste.22:25

83' Corner dalla sinistra per il Sassuolo. Azione confusissima con la palla che rimbalza come in un flipper e carambola sul braccio di Cassandro. Esplodono le proteste dei calciatori del Sassuolo.22:25

82' Break di Mulattieri che semina il panico nell'area del Catanzaro scartando mezza difesa. RInviene Quagliata che scaglia il pallone in corner.22:23

81' Doppio tentativo di Bonini. Prima di testa su un cross dalla sinistra che viene respinto dalla difesa. La palla torna a lui che tenta il destro a botta sicura ma ancora sbatte sulla difesa avversaria.22:22

79' Berardi cade in area di rigore sull'intervento di Ilie che non sembra prendere il pallone. Perenzoni indica che si può continuare tra le proteste accese dei giocatori del Sassuolo.22:20

78' 3a sostituzione Catanzaro. Esce Tommaso Biasci ed entra Filippo Maria Pittarello.22:19

77' Che partita del portiere del Catanzaro, che ora blocca in 2 tempi una conclusione dalla distanza di Boloca.22:18

76' MIRACOLO DI PIGLIACELLI!! Cross di Berardi dal calcio piazzato. Romagna spizza di testa da posizione ravvicinata e indirizza la palla verso l'incrocio alla sinistra del portiere giallorosso che vola e toglie il pallone dalla porta!22:18

75' Berardi conquista un altro calcio di punizione largo a destra sulla trequarti avversaria. Fallo di Ilie.22:16

74' Volpato riceve in area di rigore ma controlla malamente. Brighenti, senza fronzoli, mette in rimessa laterale.22:15

73' Tenativo dalla distanza di Berardi che da destra si accentra e col mancino conclude centralmente. Parata facile per Pigliacelli.22:14

72' 4a sostituzione Sassuolo. Esce Andrea Ghion ed entra Daniel Boloca.22:13

72' 3a sostituzione Sassuolo. Esce Armand Laurienté ed entra Samuele Mulattieri.22:13

72' 2a sostituzione Sassuolo. Esce Laurs Skjellerup ed entra Nicholas Pierini.22:13

70' Rimane a terra, apparentemente molto dolorante, Scognamillo nella propria area di rigore dopo aver ricevuto un pestone sul braccio da Skjellerup.22:12

69' Coulibaly, appena entrato, conquista un ottimo pallone in zona offensiva e arriva al limite. Non serve un compagno e va direttamente alla conclusione sbattendo addosso alla difesa.22:11

68' Buono spunto di Quagliata sulla sinistra che salta in velocità Missori. Successivamente Lipani riesce a recuperare e fermare la sortita offensiva.22:09

67' 2a sostituzione Catanzaro. Esce Simone Pontisso ed entra Mamadou Coulibaly.22:08

66' 1a sostituzione Catanzaro. Esce Mattia Compagnon ed entra Tommaso Cassandro.22:07

66' Berardi e Volpato tentano la combinazione. Il passaggio di ritorno non è preciso e si spegne sul fondo.22:07

64' Pontisso pasticcia scivolando sul pallone e nel tentativo di recuperare travolge Laurienté. Ammonito.22:05

63' Traversone pericoloso di Berardi dalla destra. La palla però attraversa tutta l'area senza trovare la deviazione di un compagno. Ravvisato anche un fallo in attacco del Sassuolo.22:04

60' Scintille tra Berardi e Bonini, reo di essere entrato duramente sul capitano neroverde.22:01

59' 1a sostituzione Sassuolo. Esce Pedro Obiang ed entra Cristian Volpato.22:00

57' La prima ammonizione del match arriva per Laurinté per un intervento a centrocampo su Compagnon.22:01

57' ASSEDIO SASSUOLO! Da calcio d'angolo la palla arriva a Skjellerup che di testa trova lo specchio della porta. Respinge ancora il portiere giallorosso.21:59

56' CONTO APERTO TRA LAURIENTE' E PIGLIACELLI! Guizzo dell'esterno francese che riceve da Berardi e salta l'uomo avvicinandosi al limite. Stavolta calcia di destro tentando di incrociare sul palo lungo. Superlativo Pigliacelli devia nuovamente in angolo.21:58

54' ANCORA LAURIENTE', ANCORA PIGLIACELLI! Laurientè, da posizione leggermente decentrata a sinistra, prova ancora da fuori area a sorpendere Pigliacelli sul primo palo. Attentoil portiere del Catanzaro si allunga e mette nuovamente in corner.21:56

52' GOL!! Sassuolo-CATANZARO 0-1!! Gol di Tommaso Biasci!! Dal nulla passa in avanti il Catanzaro! Cross di Pontisso dalla destra che coglie impreparata la difesa neroverde; Biasci incorna di testa e trafigge Satalino sul primo palo.



50' OCCASIONE SASSUOLO! Laurintè riceve a sinistra e da appena dentro l'area di rigore tenta la conclusione da posizione impossibile! Il tiro è violentissimo sul primo palo e costringe Pigliacelli a superarsi ancora una volta e a mettere in corner.21:52

48' Il cross di Berardi viene respinto dalla difesa avversaria. La palla arriva fuori area sui piedi di Doig che calcia di prima intenzione mettendo ampiamente a lato.21:49

47' Lungo possesso palla del Sassuolo in avvio di ripresa. Laurienté riceve sulla sinistra e subisce fallo da Brighenti. 21:48

46' SI RIPARTE! Rispettata la contemporaneità di tutti i campi di Serie B, la partita ricomincia con il possesso palla al Sassuolo. Nessun cambio all'intervallo.21:46

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita!21:22

Il primo tempo termina con l'unico vero grande squillo della partita fin'ora. Pigliacelli si oppena alla conclusione al volo di Lipani e mantiene la partita sullo 0-0.21:22

45' TERMINA IL PRIMO TEMPO! Sassuolo-Catanzaro 0-021:21

44' MOSTRUOSO PIGLIACELLI!! Lipani riceve un cross dalla sinistra e devia con il mancino dal limite dell'area piccola indirizzando alla destra di Pigliacelli. La palla è destinata ad accarezzare il palo e finire in rete ma l'estremo difensore del Catanzaro riesce con un guizzo a mettere le mani sul pallone e a mettere in corner.21:21

42' Azione prolungata dal Sassuolo con Berardi che sulla sinistra finta di allargare a destra e va dall'altra parte del campo su Laurientè. Palla al centro per Lipani che si gira in un fazzoletto e calcia sbattendo su Brighenti.21:17

38' Berardi tenta la conclusione da calcio piazzato scegliendo la precisione al posto della potenza. La sua traiettoria morbida però termina alta sopra la traversa.21:14

36' Magia di Domenico Berardi che fa sparire palla al limite e conquista un calcio di punizione pericoloso.21:12

36' Da un angolo per il Catanzaro, il Sassuolo rilancia avanti cercando la solita ripartenza di Laurienté. Palla al centro dalla sinistra con Skjellerup che non riesce a controllare e a coordinarsi ottimamente per il tiro.21:12

35' Inizia a spingere di più il Catanzaro. Compagnon scende sulla fascia destra e mette palla rasoterra al centro. Iemmello anticipato.21:10

34' Quagliata va dalla bandierina e mette un buon pallone al centro. Pontisso non stacca con i tempi giusti e non riesce ad indirizzare verso la porta.21:09

33' Cross di Brighenti dalla destra. Romagna non si fida a lasciar sfilare e di testa allunga in corner.21:08

30' Decisivo Pigliacelli. Ripartenza fulminea del Sassuolo con Lipani che con un tracciante manda in area Laurintè. Uscita perfetta dell'estremo difensore del Catanzaro che in scivolata prende solo il pallone ed allontana.21:06

29' Scambio tra Compagnon e Iemmello che restituisce palla al compagno sulla linea di fondo. Interviene Muharemovic a mettere in corner.21:04

28' Scontro tra Brighenti e Laurintè con le teste che sbattono tra di loro. Ha la peggio il difensore del Catanzaro che nel girodi un minuto riesce comunque a rialzarsi e a tornare in posizone.21:03

26' Intervento irregolare di Quagliata su Berardi. Calcio di punizione dalla destra per il Sassuolo che Berardi batte passando palla all'indietro facendo ripartire il fraseggio.21:01

24' Skjellerup allontana di testa la palla di Quagliata e lancia il contropiede di Berardi che parte velocissimo ma viene arginato dalla difesa giallorossa.20:59

23' Buon calcio di punizione per il Catanzaro. Esagera nella pressione Skjellerup commettendo fallo su Brighenti sulla trequarti.20:58

22' Ci riprova il Sassuolo dalla distanza. Obiang, da posizione leggermente decentrata a sinistra, lascia partire un destro che sorvola la traversa.20:56

20' Trascorsi i primi 20 minuti di gioco senza particolari emozioni. Le squadre si alternano in fasi di palleggio prolungate alla ricerca dell'imbucata vincente.20:56

17' Romagna avanza palla al piede nella trequarti avversaria e tenta il destro potente da fuori che termina sopra la traversa.20:52

17' Cambio gioco di Berardi per Laurienté sulla sinistra. Il lancio non è precisissimo e costringe Laurientè a un controllo complicato con la palla che esce in rimessa laterale.20:52

15' Pregevole anche in fase difensiva Ilie che recupera un pallone in posizione arretrata e disimpegna dribblando Berardi facendo ripartire l'azione della formazione ospite.20:50

13' Buona azione di Ilie che salta Missori 2 volte sulla sinistra ed entra in area di rigore. Tenta di mettere palla al centro ma il tocco è debole e la palla viene raccola da Satalino.20:49

12' Laurientè viene messo giù da Pietriccione al limite dell'area con Perenzoni che lascia correre. Timide proteste dei neroverdi.20:47

11' Compagnon scambia con Iemmello al limite ma tocca con il braccio. Punizione Sassuolo.20:45

10' Scognamillo mette ordine in difesa dopo una serie di passaggi imprecisi del Catanzaro in posizione arretrata.20:45

7' Berardi prende la mira dalla lontananza calciando di mancino da posizione centrale. La palla non gira e termina a lato.20:42

5' Si rende pericoloso il Sassuolo con un lancio sulla sinistra per Laurienté bravo a partire in posizione regolare. L'esterno francese si impegna su questa palla lunga raggiungedola sul fondo e tentando di girare palla al centro dove trova solo i guantoni di Pigliacelli.20:40

3' Quagliata batte una punizione aprendo sulla destra. Cross al centro dove Bonini, 8 gol per il difensore del Catanzaro questa stagione, tenta la deviazione area. Palla allontanata dalla difesa neroverde.20:38

2' Primissime fasi di gioco a tinte giallorosse. Il Catanzaro muove bene palla ed esce egregiamente dalla difesa avanazando nella metà campo avversaria.20:37

INIZIA LA PARTITA! Perenzoni fischia e il Catanzaro muove il primo pallone del match.20:35

All'ingresso in campo i giocatori del Catanzaro concedono "el pasillo de honor" al Sassuolo accogliendo e omaggiando la squadra che ha dominato questa stagione di Serie B.20:31

A disposizione Catanzaro. Borrelli, Gelmi, Corradi, Coulibaly, Seck, D'Alessandro, Antonini Lui, Cassandro, La Mantia, Maiolo, Pittarello, Buso.19:52

A disposizione Sassuolo. Moldovan, Lovato, Moro, Odenthal, Iannoni, Yeferson Paz, Mulattieri, Boloca, Pierini, Pieragnolo, Volpato, Verdi.19:50

FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO. 3-5-2. Pigliacelli; Bonini, Scognamillo, Brighenti; Quagliata, Ilie, Petriccione, Pontisso, Compagnon; Biasci, Iemmello.20:29

FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO. 4-2-3-1. Satalino; Doig, Muharemovic, Romagna, Missori; Ghion, Obiang, Lipani; Laurienté, Skjellerup, Berardi.20:27

Il direttore di gara designato per questa sera è il signor Davide Perenzoni della sezione di Rovereto. Gli sono Scarpa e Di Giacinto. Il IV ufficiale sarà Mazzoni, l’addetto al VAR sarà Serra e AVAR Muto on site al Mapei Stadium.19:35

Il Catanzaro è in piena lotta per un posto nei playoff. Le aquile imperiali si trovano al 6° posto in classifica con 49 punti e hanno solamente 2 lunghezze di vantaggio sul Cesena che occupa la 9a posizione. Momento negativo per i giallorossi che hanno ottenuto la loro ultima vittoria nel derby tutto calabrese con il Cosenza il 16 Marzo. Da li in avanti sono arrivati solo 3 punti in 6 partite, frutto di 3 sconfitte e 3 pareggi, l'ultimo di questi maturato in casa per 2-2 contro la Sampdoria.19:32

Campionato dominato dal Sassuolo di Fabio Grosso che, con 82 punti totalizzati e ancora 2 partite da disputare, ha chiuso i giochi anticipatamente(il Pisa è distante 10 punti) ottendendo il 1° posto e la promozione diretta in Serie A. I neroverdi arrivano a questa sfida da una serie di 4 utili consecutivi in cui ha ottenuto 3 vittorie e il pareggio nell'ultimo impegno stagionale a casa della Cremonese per 1-1 (gol di Laurienté e Barbieri).19:27

Questa sera va in scena l'ultima giornata della serie cadetta. I giochi non finiranno però con queste partite visto che Martedì 13 si disputeranno i recuperi della 34a giornata.19:24

Siamo al Mapei Stadium! Il Sassuolo di Fabio Grosso ospita il Catanzaro di Fabio Caserta.19:20

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sassuolo e Catanzaro, gara valida per la 38a giornata di Serie B.19:18

