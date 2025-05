Grazie per aver seguito la diretta scritta di Spezia-Cremonese 2-3 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B.22:52

Il secondo tempo sembrava poco più che una formalità visto il netto 0-3 con cui la Cremonese aveva chiuso i primi quarantacinque minuti. Invece, come un fulmine a ciel sereno, l’improvvisa e molto discussa espulsione di Bianchetti ha cambiato il corso del match. Al 59’ il capitano grigiorosso ha ricevuto il secondo giallo ed il conseguente rosso, con le vigorose proteste della panchina che riteneva eccessiva la doppia sanzione. Espulso anche il tecnico Giovanni Stroppa. La bagarre e l’uomo in più galvanizzano i padroni di casa, che al 69’ accorciano le distanze con Pio Esposito, che incorna in rete su assist di Wisniewski. Al 75’ il rigore di Lapadula (braccio di Ravanelli) riaccende le speranze della squadra ligure, ma la Cremonese resiste nel concitato finale e porta a casa la vittoria.22:48

90'+9' Finisce la partita! 2-3 (13’ Barbieri, 17’ Azzi, 43’ Vandeputte, 69’ Pio Esposito, 75’ rig. Lapadula)!22:40

90'+8' AZZI! Contropiede dell'esterno, arriva in area ma calcia sull'esterno della rete!22:40

90'+7' Angolo per lo Spezia, al 98esimo!22:38

90'+7' Ultimissime speranze per i padroni di casa.22:38

90'+6' Ammonito Mattia Valoti: fallo su Wisniewski.22:37

90'+5' Tiro cross di Hristov dalla trequarti: palla sopra la traversa.22:36

90'+2' Assedio Spezia, alla disperata ricerca del pari.22:34

90' Sei minuti di recupero.22:31

89' Flipper in area Cremonese, Fulignati riesce a far suo il pallone.22:30

88' Ammonito Marco Nasti, che allontana il pallone a gioco fermo.22:30

88' Kouda in controbalzo, pallone sul fondo.22:29

87' Sostituzione Spezia: D'Angelo tenta il tutto per tutto, fuori Luca Vignali e dentro Diego Falcinelli.22:28

82' Doppio cambio Cremonese: escono Castagnetti e De Luca per Majer e Nasti.22:23

81' Sostituzione Spezia: fuori Giuseppe Di Serio e dentro Antonio-Mirko Čolak.22:22

79' VIGNALI! Sinistro dal limite, para Fulignati!22:20

78' WISNIEWSKI! Ancora un'occasione al tiro per il difensore: palla fuori!22:20

76' Sostituzione Cremonese: fuori Johnsen e Pickel per Valoti e Gelli.22:17

76' Un quarto d'ora più recupero da giocare.22:18

75' GOL! LAPADULA! SPEZIA-Cremonese 2-3! Il centravanti spiazza Fulignati e riapre la partita!



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Lapadula22:16

72' RIGORE PER LO SPEZIA! Affondo sulla sinistra di Candelari, Lapadula anticipato con il braccio da Ravanelli!22:14

69' RETE DI PIO ESPOSITO! SPEZIA-Cremonese 1-3! Cross di Wisniewski, stacco imperioso di Francesco Pio Esposito che accorcia le distanze!22:11

67' OCCASIONE PER DI SERIO! L'attaccante si trova la palla sui piedi e devia in porta, Fulignati mette in angolo.22:09

66' Doppio cambio per lo Spezia: escono Cassata e Aurelio per Lapadula e Kouda.22:07

64' Molto nervosismo in campo.22:05

63' Sostituzione Cremonese: fuori Jari Vandeputte, dentro Lorenzo Moretti.22:04

61' Espulso anche il tecnico Giovanni Stroppa!22:02

59' Rosso per Matteo Bianchetti! Il capitano della Cremonese, già ammonito, prende il secondo giallo e viene espulso! Protestano vivacemente i grigiorossi per i due gialli.22:03

57' Bello spunto di Di Serio sulla destra, ma il cross è troppo lungo.21:58

56' Cartellino giallo per Luca Vignali, duro su Azzi.21:57

55' Tiro da fuori di Wisniewski: palla in curva.21:56

54' JOHNSEN! Azzi crossa, Johnsen la tocca con il ginocchio: palla a lato!21:55

53' Rimane a terra Hristov, dolorante alla coscia destra.21:54

52' Check al Var, fuorigioco confermato.21:53

51' PIO ESPOSITO! RETE ANNULLATA! Punizione di Candelari dalla sinistra, colpo di testa di Di Serio che colpisce il palo, poi Pio Esposito insacca, ma l'arbitro fischia il fuorigioco!21:53

50' Ammonito Pickel: intervento falloso su Candelari.21:51

49' Prova ad attaccare lo Spezia.21:50

46' Ripresa cominciata con oltre dieci minuti di ritardo, per consentire la contemporaneità dei match in tutti i campi.21:47

45' Inizia il secondo tempo! SPEZIA-CREMONESE 0-3 (13’ Barbieri, 17’ Azzi, 43’ Vandeputte)!21:46

45' Sostituzione Spezia: esce Salvatore Esposito, entra Pietro Candelari.21:43

Movimenti sulle panchine: pronto ad entrare Candelari, si scalda anche Lapadula.21:42

Con una vittoria, la Cremonese si porterebbe a soli due punti dallo Spezia.21:38

Primi quarantacinque minuti intensi e combattuti, con le squadre che sentono molto la partita. Parte forte lo Spezia ma già al 13’ arriva il vantaggio ospite: grande ripartenza con Azzi che arriva sul fondo e crossa morbido in mezzo, Barbieri insacca con un bellissimo tiro al volo di sinistro. Passano quattro minuti ed arriva il raddoppio grigiorosso, protagonista ancora Azzi che, servito da Vandeputte, si accentra e lascia partire un destro imprendibile per Gori. I padroni di casa provano a reagire ma gli ospiti si difendono bene. Non mancano le scaramucce ed i colpi proibiti, con il direttore di gara che prova a mantenere la calma anche a suon di cartellini. Sul finale di tempo arriva il tris della Cremonese: ancora contropiede di Azzi che mette in mezzo sulla trequarti, uscita azzardata di Gori che viene saltato da De Luca, la palla arriva a Vandeputte che insacca a porta vuota. Preoccupano le condizioni di Salvatore Esposito, che accusa problemi muscolari. 21:29

45'+3' Finisce la prima frazione di gioco. SPEZIA-CREMONESE 0-3 (13’ Barbieri, 17’ Azzi, 43’ Vandeputte)!21:22

45' Due minuti di recupero.21:21

43' VANDEPUTTE! Spezia-CREMONESE 0-3! Contropiede di Azzi che mette in mezzo, Gori esce sulla trequarti e viene beffardemente saltato da De Luca, palla a Vandeputte che insacca da porta vuota!



Guarda la scheda del giocatore Jari Vandeputte21:20

41' Tiro di Salvatore Esposito, palla a lato di pochi centimetri!21:20

40' Sulla palla il fratello, Salvatore Esposito.21:15

39' Pio Esposito abbattuto al limite dell'area: punizione interessante per i liguri.21:14

38' FOLINO! Occasione per il difensore, ma il tiro è centrale!21:13

37' Contropiede Cremonese: Azzi si invola sulla fascia sinistra ma Wisniewski riesce a mandarla in angolo.21:12

36' Dieci minuti alla fine del primo tempo.21:11

33' Cartellino giallo anche per Johnsen che entra in maniera pericolosa su Mateju. Diffidato, salterà l'ultima di campionato.21:09

31' Ammonito anche Tommaso Barbieri.21:06

31' Ammonito Aleš Matějů per una reazione nei confronti di Barbieri.21:05

30' Corner di Salvatore Esposito, spizzata in mezzo e Di Serio non riesce a mandarla in porta.21:05

27' Partita molto nervosa.21:01

26' Cartellino giallo per Matteo Bianchetti che abbatte Di Serio.21:01

25' Di Serio, lanciato da Wisniewski, prova a liberarsi di due uomini e a metterla in mezzo: allontana la difesa della Cremonese.21:00

22' Vandeputte mette in mezzo una palla insidiosa, libera in qualche modo la difesa della squadra ligure.20:56

21' Palla in area della Cremonese, colpo di testa debole di Vignati: para Fulignati.20:56

21' Prova a reagire la squadra di D'Angelo.20:55

17' RADDOPPIO DI AZZI! Spezia-CREMONESE 0-2! Vandeputte appoggia per l'esterno che si accentra, punta Vignati e lascia partire un diagonale che colpisce il secondo palo e si insacca in rete!



Guarda la scheda del giocatore Paulo Azzi20:54

16' Lancio lungo per Johnsen che prova a dribblare il portiere con uno stop al volo: Gori intuisce e ferma il fantasista grigiorosso.20:51

13' BARBIERI! GOL! Spezia-CREMONESE 0-1! Azzi scende sulla sinistra, cross morbido in mezzo e sinistro al volo di Barbieri che insacca!



Guarda la scheda del giocatore Tommaso Barbieri20:49

12' GOL ANNULLATO ALLO SPEZIA! Palla lunga a campanile in area della Cremonese, Fulignati in uscita viene contrastato da Di Serio che poi segna a porta vuota: Il diirettore di gara fischia il fallo.20:48

9' Di Serio si crea lo spazio per il tiro dal limite: palla fuori.20:44

9' Castagnetti chiede ai compagni di alzare il ritmo.20:44

5' Ottimo assist di Johnsen per Barbieri, che al momento del dribbling scivola e sciupa una buonissima occasione.20:40

2' SUBITO SPEZIA! Vignali crossa dalla destra, Pio Esposito anticipa il compagno Hristov e di testa mette a lato di poco!20:38

Ci prova subito Francesco Pio Esposito: stop e tiro al volo da fuori area, palla a lato.20:36

Allo stadio Picco di La Spezia è tutto pronto. Comincia la sfida SPEZIA-CREMONESE!20:35

Arbitra la sfida Daniele Rutella di Enna, coadiuvato dagli assistenti Rocca e Trasciatti e dal quarto uomo Gangi. Maggioni e Paganessi rispettivamente al Var e Avar.20:08

La Cremonese deve fare a meno degli infortunati Antov, Zanimacchia, Collocolo e Saro e degli squalificati Ceccherini e Vazquez. Folino titolare nei tre dietro, a centrocampo rientra Vandeputte e Azzi è titolare sulla sinistra. Davanti occasione per De Luca.20:06

Lo Spezia deve rinunciare allo squalificato Elia e agli indisponibili Sarr, Soleri, Degli Innocenti, Reca, Bertola e Bandinelli. Spazio quindi a Mateju sulla corsia di destra e a Di Serio in avanti.20:06

FORMAZIONI UFFICIALI: La Cremonese si schiera con il 3-5-1-1: Fulignati – Folino, Ravanelli, Bianchetti – Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi – Johnsen – De Luca. A disposizione: Valoti, Drago, Gelli, Tannander, Majer, Moretti, Bonazzoli, Nasti. All. Stroppa.19:58

FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Spezia scende in campo con il 3-5-2: Gori – Wisniewski, Hristov, Vignali – Mateju, Nagy, S. Esposito, Cassata, Aurelio – Di Serio, F. Esposito. A disposizione: Ferrer, Lapadula, Falcinelli, Mascardi, Colak, Chichizola, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Kouda, Djankpata. All. D’Angelo.19:53

La Cremonese è invece quarta a 58 punti. Nove punti nelle ultime cinque gare per la squadra di Stroppa.20:06

Lo Spezia occupa il terzo posto con 63 punti. La squadra di D’Angelo è reduce dalla sconfitta contro la Reggiana, che ha di fatto regalato al Pisa la promozione diretta con due giornate di anticipo.19:50

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Spezia e Cremonese, gara valida per la 38esima giornata del campionato di serie B.19:49

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp