Sinner-Alcaraz, diretta live finale ATP Finals: Jannik e Carlos si giocano il titolo di Maestro del 2025

ATP Finals 2025
Inalpi Arena – Torino
Finale – Live dalle 18
|Sinner (ITA)
|1
|–
|–
|Alcaraz (ESP)
|2
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Turno a zero anche per Alcaraz, che strappa applausi per un bellissimo vincente in corsa col dritto sul risultato di 15-0
Prova a farsi subito aggressivo Alcaraz che però commette due errori che permettono poi a Sinner di chiudere da 30-0 grazie a un ace e a un dritto in uscita dal servizio
Parte bene al servizio Alcaraz, che commette un solo errore con un dritto in uscita dal servizio e tiene a 15 la battuta
Si parte con Alcaraz al servizio
Fanno il loro ingresso in campo Sinner e Alcaraz, accolti dagli applausi scroscianti dell’Inalpi Arena. Qualche minuto di riscaldamento e la finale potrà avere inizio
Manca sempre meno all’inizio della finale, ora l’inno italiano performato da Il Volo
Quella di oggi sarà la sesta finale (la settima se contiamo anche l’esibizione al Six Kings Slam) tra Sinner e Alcaraz, che in totale in carriera si sono affrontati 15 volte nel circuito maggiore, con lo spagnolo che si trova avanti negli scontri diretti con 10 successi:
Oltre al blasone del titolo delle ATP Finals, essendo ancora imbattuti Sinner e Alcaraz si contendono anche un montepremi da record da ben 5.071.000 dollari
Uno solo invece il set lasciato per strada da Alcaraz:
Come da previsioni Alcaraz e Sinner hanno dominato le ATP Finals fino ad approdare in finale, con Jannik che arriva all’atto conclusivo senza nemmeno aver lasciato un parziale per strada, allungando a nove la striscia di vittorie in due set a Torino:
Come da aspettative Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dimostrato la loro superiorità rispetto al resto del circuito anche a Torino dove, dopo aver sbaragliato la concorrenza, si affronteranno per un ultima volta in stagione per stabilire chi sarà il campione delle ATP Finals. Considerando anche la finale del Six Kings Slam questa sarà la settima sfida stagionale (tutte in finali) tra i due dominatori del tennis maschile.
