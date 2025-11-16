Virgilio Sport
Sinner-Alcaraz, diretta live finale ATP Finals: Jannik e Carlos si giocano il titolo di Maestro del 2025

Per la settima e ultima volta in stagione Sinner e Alcaraz si affrontano in una finale per decretare chi si aggiudicherà le ATP Finals e il titolo di maestro dei maestri

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Riassunto dell'evento

ATP Finals 2025

Inalpi Arena – Torino

Finale – Live dalle 18

Sinner (ITA) 1
Alcaraz (ESP) 2

Cronaca in diretta

  1. 1° set
    Sinner-Alcaraz 1-2

    Turno a zero anche per Alcaraz, che strappa applausi per un bellissimo vincente in corsa col dritto sul risultato di 15-0

    18:23
  2. 1° set
    Sinner-Alcaraz 1-1

    Prova a farsi subito aggressivo Alcaraz che però commette due errori che permettono poi a Sinner di chiudere da 30-0 grazie a un ace e a un dritto in uscita dal servizio

    18:20
  4. 1° set
    Sinner-Alcaraz 0-1

    Parte bene al servizio Alcaraz, che commette un solo errore con un dritto in uscita dal servizio e tiene a 15 la battuta

    18:17
  5. 1° set
    Match iniziato

    Si parte con Alcaraz al servizio

    18:15
  6. Pre
    Giocatori in campo

    Fanno il loro ingresso in campo Sinner e Alcaraz, accolti dagli applausi scroscianti dell’Inalpi Arena. Qualche minuto di riscaldamento e la finale potrà avere inizio

    18:05
  7. Pre
    Tempo dell'inno italiano

    Manca sempre meno all’inizio della finale, ora l’inno italiano performato da Il Volo

    18:02
  8. Pre
    I precedenti

    Quella di oggi sarà la sesta finale (la settima se contiamo anche l’esibizione al Six Kings Slam) tra Sinner e Alcaraz, che in totale in carriera si sono affrontati 15 volte nel circuito maggiore, con lo spagnolo che si trova avanti negli scontri diretti con 10 successi:

    • Masters 1000 di Parigi 2021, Alcaraz-Sinner: 7-6 7-5
    • Wimbledon 2022, Sinner-Alcaraz: 6-1 6-4 6-7 6-3
    • Umago 2022, Sinner-Alcaraz: 6-7 6-1 6-1
    • US Open 2022, Alcaraz-Sinner: 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3
    • Masters 1000 Indian Wells 2023, Alcaraz-Sinner: 7-6 6-3
    • Masters 1000 Miami 2023, Sinner-Alcaraz: 6-7 6-4 6-2
    • ATP 500 Pechino 2023, Sinner-Alcaraz: 7-6 6-1
    • Masters 1000 Indian Wells 2024, Alcaraz-Sinner: 1-6 6-3 6-2
    • Roland Garros 2024, Alcaraz-Sinner: 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3
    • ATP 500 Pechino 2024, Alcaraz-Sinner: 6-7 6-4 7-6
    • Internazionali d’Italia 2025, Alcaraz-Sinner: 7-6 6-1
    • Roland Garros 2025, Alcaraz-Sinner: 4-6 6-7 6-4 7-6 7-6
    • Wimbledon 2025, Sinner-Alcaraz: 4-6 6-4 6-4 6-4
    • Masters 1000 di Cincinnati, Alcaraz-Sinner: 5-0 rit.
    • US Open 2025, Alcaraz-Sinner: 6-2 3-6 6-1 6-4
    17:48
  10. Pre
    In palio un montepremi da record

    Oltre al blasone del titolo delle ATP Finals, essendo ancora imbattuti Sinner e Alcaraz si contendono anche un montepremi da record da ben 5.071.000 dollari

    17:37
  11. Pre
    Il percorso di Alcaraz

    Uno solo invece il set lasciato per strada da Alcaraz:

    • Fase a gironi, De Minaur: 7-6 6-2
    • Fase a gironi, Fritz: 6-7 7-5 6-3
    • Fase a giorni, Musetti: 6-4 6-1
    • Semifinale, Auger-Aliassime: 6-2 6-4
    17:35
  12. Pre
    Il percorso di Sinner

    Come da previsioni Alcaraz e Sinner hanno dominato le ATP Finals fino ad approdare in finale, con Jannik che arriva all’atto conclusivo senza nemmeno aver lasciato un parziale per strada, allungando a nove la striscia di vittorie in due set a Torino:

    • Fase a gironi, Auger-Aliassime: 7-5 6-1
    • Fase a gironi, Zverev: 6-4 6-3
    • Fase a gironi, Shelton: 6-3 7-6
    • Semifinale, De Minaur: 7-5 6-2
    17:33

  14. Come da aspettative Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dimostrato la loro superiorità rispetto al resto del circuito anche a Torino dove, dopo aver sbaragliato la concorrenza, si affronteranno per un ultima volta in stagione per stabilire chi sarà il campione delle ATP Finals. Considerando anche la finale del Six Kings Slam questa sarà la settima sfida stagionale (tutte in finali) tra i due dominatori del tennis maschile.

Sinner-Alcaraz, diretta live finale ATP Finals: Jannik e Carlos si giocano il titolo di Maestro del 2025 Fonte: Ansa

