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Sinner-Alcaraz, diretta live finale Montecarlo: in palio titolo e numero 1

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz tornano ad affrontarsi in una finale dopo quella delle ATP Finals 2025 e lo fanno a Montecarlo, dove oltre al titolo c'è anche il numero 1 della classifica in palio

Ultimo aggiornamento:

Matteo Morace

Matteo Morace

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La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

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Riassunto dell'evento

Masters 1000 Montecarlo, terra

Finale – Court Ranieri III – ore 15.00

Sinner (ITA)
ALCARAZ (ESP)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Sinner insegue il quarto "1000" consecutivo

    Sinner oggi si gioca anche la chance di conquistare il suo quarto Masters 1000 consecutivo avendo vinto quello di Parigi che ha chiuso la stagione 2025 e i primi due del 2026, ovvero Indian Wells e Miami. In caso di vittoria Jannik emulerebbe Djokovic e Nadal

    15:11
  2. Pre
    In palio il numero 1

    Oltre al titolo, i due oggi si sfidano anche per la leadership della classifica mondiale. I due infatti si trovano distanti 190 punti nella classifica live (13240 Alcaraz, 13050 Sinner) e chi vincerà oggi sarà numero 1 al mondo la prossima settimana

    15:06
  4. Pre
    Giocatori in campo

    Hanno fatto il loro ingresso in campo Sinner e Alcaraz. Qualche minuto di riscaldamento e il match potrà avere inizio

    15:04
  5. Pre
    I precedenti

    Quella di oggi sarà la diciassettesima sfida nel circuito maggiore tra Sinner e Alcaraz, che comanda gli scontri diretti con 10 successi:

    • ATP Masters 1000 Parigi 2021, Alcaraz-Sinner: 7-6 7-5
    • Wimbledon 2022, Sinner-Alcaraz: 6-1 6-4 6-7 6-3
    • Umago 2022, Sinner-Alcaraz: 6-7 6-1 6-1
    • US Open 2022, Alcaraz-Sinner: 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3
    • Masters 100o Indian Wells 2023, Sinner-Alcaraz: 7-6 6-3
    • Masters 1000 Miami 2023, Sinner-Alcaraz: 6-7 6-4 6-2
    • Pechino 2023, Sinner-Alcaraz: 7-6 6-1
    • Masters 1000 Indian Wells 2024, Alcaraz-Sinner: 1-6 6-3 6-2
    • Roland Garros 2024, Alcaraz-Sinner: 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3
    • Pechino 2024, Alcaraz-Sinner: 6-7 6-4 7-6
    • Internazionali d’Italia 2025, Alcaraz-Sinner: 7-6 6-1
    • Roland Garros 2025, Alcaraz-Sinner: 4-6 6-7 6-4 7-6 7-6
    • Wimbledon 2025, Sinner-Alcaraz: 4-6 6-4 6-4 6-4
    • Cincinnati 2025, Alcaraz-Sinner: 5-0 ret.
    • US Open 2025, Alcaraz-Sinner 6-2 3-6 6-1 6-4
    • ATP Finals 2025, Sinner-Alcaraz: 7-6 7-5
    15:03
  6. Pre
    Il percorso di Alcaraz

    Percorso pressoché identico per Alcaraz, che pure ha perso un solo set negli ottavi:

    • 1° turno, Bye
    • 2° turno, Sebastian Baez: 6-1 6-3
    • Ottavi di finale, Tomas Martin Etcheverry: 6-1 4-6 6-3
    • Quarti di finale, Alexander Bublik: 6-3 6-0
    • Semifinale, Valentin Vacherot: 6-4 6-4

     

    14:33
  7. Pre
    Il percorso di Sinner

    Percorso netto di Sinner, che a parte le difficoltà nel match contro Machac non ha concesso un set per arrivare in finale a Montecarlo:

    • 1° turno, Bye
    • 2° turno, Ugo Humbert: 6-3 6-0
    • Ottavi di finale, Tomas Machac: 6-1 6-7 6-3
    • Quarti di finale, Felix Auger-Aliassimme: 6-3 6-4
    • Semifinale, Alexander Zverev: 6-1 6-4
    14:28

  9. Dopo quattro mesi di attesa ecco il primo confronto del 2026 tra Sinner e Alcaraz, che tornano ad affrontarsi in una finale dopo quella delle ultime ATP Finals. Oltre al titolo del Masters 1000 di Montecarlo, Jannik e Carlos si sfidano anche per il trono della classifica, con il vincitore che sarà il nuovo numero 1 a partire da settimana prossima.

Sinner-Alcaraz, diretta live finale Montecarlo: in palio titolo e numero 1 Fonte: Ansa

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