Sinner-Alcaraz, diretta live finale Montecarlo: in palio titolo e numero 1

Masters 1000 Montecarlo, terra
Finale – Court Ranieri III – ore 15.00
|Sinner (ITA)
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|ALCARAZ (ESP)
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Masters 1000 Montecarlo, terra
Finale – Court Ranieri III – ore 15.00
|Sinner (ITA)
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Sinner oggi si gioca anche la chance di conquistare il suo quarto Masters 1000 consecutivo avendo vinto quello di Parigi che ha chiuso la stagione 2025 e i primi due del 2026, ovvero Indian Wells e Miami. In caso di vittoria Jannik emulerebbe Djokovic e Nadal
Oltre al titolo, i due oggi si sfidano anche per la leadership della classifica mondiale. I due infatti si trovano distanti 190 punti nella classifica live (13240 Alcaraz, 13050 Sinner) e chi vincerà oggi sarà numero 1 al mondo la prossima settimana
Hanno fatto il loro ingresso in campo Sinner e Alcaraz. Qualche minuto di riscaldamento e il match potrà avere inizio
Quella di oggi sarà la diciassettesima sfida nel circuito maggiore tra Sinner e Alcaraz, che comanda gli scontri diretti con 10 successi:
Percorso pressoché identico per Alcaraz, che pure ha perso un solo set negli ottavi:
Percorso netto di Sinner, che a parte le difficoltà nel match contro Machac non ha concesso un set per arrivare in finale a Montecarlo:
Dopo quattro mesi di attesa ecco il primo confronto del 2026 tra Sinner e Alcaraz, che tornano ad affrontarsi in una finale dopo quella delle ultime ATP Finals. Oltre al titolo del Masters 1000 di Montecarlo, Jannik e Carlos si sfidano anche per il trono della classifica, con il vincitore che sarà il nuovo numero 1 a partire da settimana prossima.
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