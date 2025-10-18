Sinner-Alcaraz, diretta live Six Kings Slam: Jannik subito avanti di due break!

Six Kings Slam Exhibition – Cemento
Finale – Live non prima delle 20.00
|Sinner (ITA)
|5
|–
|–
|Alcaraz (ESP)
|2
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Six Kings Slam Exhibition – Cemento
Finale – Live non prima delle 20.00
|Sinner (ITA)
|5
|–
|–
|Alcaraz (ESP)
|2
|–
|–
Grande spettacolo a Ryad tra smorzate vincenti e risposte fulminanti, con Alcaraz che alla fine conquista il suo secondo game con una prima vincente
Sinner dominante al servizio, che sia prima o seconda Jannik ha sempre il pallino del gioco in mano, mentre Alcaraz sembra star faticando parecchio a trovare le contromisure
Sinner è una macchina in risposta, trova sempre grande profondità e mette in difficoltà Alcaraz, che infatti incappa in una serie di errori finendo col cedere nuovamente la battuta, ancora una volta dopo aver conquistato un solo 15
Game perfetto di Sinner, che al servizio non concede nemmeno un punto ad Alcaraz
Si sblocca Alcaraz in questo primo set. Bravo lo spagnolo, che serve meglio rispetto al primo game e muove bene Sinner, che conquista l’unico 15 grazie a un bel punto vinto dopo uno scambio a rete
Alcaraz prova a farsi subito sotto vincendo il primo 15 e poi portandosi sul 30-30, ma Sinner non ci sta e, anche grazie al servizio, chiude il game tenendo la battuta
Ottima partenza di Sinner, che spinge da subito forte e si procura tre palle break, con Alcaraz che annulla la prima grazie a una bella combinazione servizio-dritto, ma poi commette doppio fallo e cede la battuta
Si parte con Alcaraz al servizio
Fanno il loro ingresso in campo Sinner e Alcaraz. Qualche minuto di riscaldamento e il match potrà avere inizio
La rivalità tra Sinner e Alcaraz nell’ultimo anno e mezzo ha preso una piega nettamente favorevole allo spagnolo, che dal 2024 ha perso contro Jannik solamente due volte (a fronte di sette vittorie), una a Wimbledon quest’anno, l’altra proprio qui a Riad in occasione del Six Kings Slam nella finale del 2024, finita 6-7 6-3 6-3, anche se ovviamente trattandosi di un’esibizione non vale per le statistiche ufficiali
Sinner e Alcaraz non si sfideranno solamente per la gloria stasera, ma anche per il montepremi da record in palio in Arabia, con il vincitore di stasera che si aggiudicherà l’impressionante cifra di 6 milioni di dollari
Dopo un primo set intensissimo contro Fritz, perso al tie-break dopo quasi un’ora e mezza di battaglia, Novak Djokovic ha deciso di ritirarsi per non rischiare di compromettere la sua condizione fisica per il finale di stagione. Tra non molto entreranno in campo Sinner e Alcaraz
Come da aspettative, in finale al Six Kings Slam sono approdati Alcaraz e Sinner, che si sono sbarazzati senza problemi dei rivali, con Jannik che contrariamente a Carlos ha dovuto affrontare un turno in più.
Il percorso di Sinner:
Il percorso di Alcaraz:
Esattamente come un anno fa il ricchissimo torneo di esibizione Six Kings Slam sarà deciso (come da attese) da una finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con l’azzurro che cercherà di confermarsi campione in Arabia Saudita per aggiudicarsi il ricchissimo montepremi da ben 6 milioni di dollari.
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND