Sinner-Alcaraz, diretta live Six Kings Slam: Jannik subito avanti di due break!

La rivalità tra Sinner e Alcaraz nell’ultimo anno e mezzo ha preso una piega nettamente favorevole allo spagnolo, che dal 2024 ha perso contro Jannik solamente due volte (a fronte di sette vittorie), una a Wimbledon quest’anno, l’altra proprio qui a Riad in occasione del Six Kings Slam nella finale del 2024, finita 6-7 6-3 6-3, anche se ovviamente trattandosi di un’esibizione non vale per le statistiche ufficiali