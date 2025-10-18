Virgilio Sport
Sinner-Alcaraz, diretta live Six Kings Slam: Jannik subito avanti di due break!

Non sarà un match ufficiale né tanto meno una finale slam, ma quella del Six Kings Slam tra Sinner e Alcaraz è una finale attesissima, con i protagonisti pronti a darsi battaglia per aggiudicarsi i sei milioni in palio

Matteo Morace

Riassunto dell'evento

Six Kings Slam Exhibition – Cemento

Finale – Live non prima delle 20.00

Sinner (ITA) 5
Alcaraz (ESP) 2

Cronaca in diretta

  1. 1° set
    Sinner-Alcaraz 5-2

    Grande spettacolo a Ryad tra smorzate vincenti e risposte fulminanti, con Alcaraz che alla fine conquista il suo secondo game con una prima vincente

    21:13
  2. 1° set
    Sinner-Alcaraz 5-1

    Sinner dominante al servizio, che sia prima o seconda Jannik ha sempre il pallino del gioco in mano, mentre Alcaraz sembra star faticando parecchio a trovare le contromisure

    21:10
  4. 1° set
    Sinner-Alcaraz 4-1: SECONDO BREAK DI JANNIK!

    Sinner è una macchina in risposta, trova sempre grande profondità e mette in difficoltà Alcaraz, che infatti incappa in una serie di errori finendo col cedere nuovamente la battuta, ancora una volta dopo aver conquistato un solo 15

    21:07
  5. 1° set
    Sinner-Alcaraz 3-1

    Game perfetto di Sinner, che al servizio non concede nemmeno un punto ad Alcaraz

    21:04
  6. 1° set
    Sinner-Alcaraz 2-1

    Si sblocca Alcaraz in questo primo set. Bravo lo spagnolo, che serve meglio rispetto al primo game e muove bene Sinner, che conquista l’unico 15 grazie a un bel punto vinto dopo uno scambio a rete

    21:00
  7. 1° set
    Sinner-Alcaraz 2-0: Jannik consolida il break

    Alcaraz prova a farsi subito sotto vincendo il primo 15 e poi portandosi sul 30-30, ma Sinner non ci sta e, anche grazie al servizio, chiude il game tenendo la battuta

    20:57
  8. 1° set
    Sinner-Alcaraz 1-0: SUBITO BREAK DI JANNIK!

    Ottima partenza di Sinner, che spinge da subito forte e si procura tre palle break, con Alcaraz che annulla la prima grazie a una bella combinazione servizio-dritto, ma poi commette doppio fallo e cede la battuta

    20:53
  10. 1° set
    Match iniziato

    Si parte con Alcaraz al servizio

    20:50
  11. Pre
    Giocatori in campo

    Fanno il loro ingresso in campo Sinner e Alcaraz. Qualche minuto di riscaldamento e il match potrà avere inizio

    20:42
  12. Pre
    La finale del 2024

    La rivalità tra Sinner e Alcaraz nell’ultimo anno e mezzo ha preso una piega nettamente favorevole allo spagnolo, che dal 2024 ha perso contro Jannik solamente due volte (a fronte di sette vittorie), una a Wimbledon quest’anno, l’altra proprio qui a Riad in occasione del Six Kings Slam nella finale del 2024, finita 6-7 6-3 6-3, anche se ovviamente trattandosi di un’esibizione non vale per le statistiche ufficiali

    20:37
  13. Pre
    Il massiccio montepremi in palio

    Sinner e Alcaraz non si sfideranno solamente per la gloria stasera, ma anche per il montepremi da record in palio in Arabia, con il vincitore di stasera che si aggiudicherà l’impressionante cifra di 6 milioni di dollari

    20:13
  14. Pre
    Djokovic si ritira

    Dopo un primo set intensissimo contro Fritz, perso al tie-break dopo quasi un’ora e mezza di battaglia, Novak Djokovic ha deciso di ritirarsi per non rischiare di compromettere la sua condizione fisica per il finale di stagione. Tra non molto entreranno in campo Sinner e Alcaraz

    20:11
  16. Pre
    Il percorso di Sinner e Alcaraz

    Come da aspettative, in finale al Six Kings Slam sono approdati Alcaraz e Sinner, che si sono sbarazzati senza problemi dei rivali, con Jannik che contrariamente a Carlos ha dovuto affrontare un turno in più.

    Il percorso di Sinner:

    • Quarti di finale, Stefanos Tsitsipas: 6-2 6-3
    • Semifinale, Novak Djokovic: 6-4 6-2

    Il percorso di Alcaraz:

    • Quarti di finale, Bye
    • Semifinale, Taylor Fritz: 6-4 6-2
    19:55

  18. Esattamente come un anno fa il ricchissimo torneo di esibizione Six Kings Slam sarà deciso (come da attese) da una finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con l’azzurro che cercherà di confermarsi campione in Arabia Saudita per aggiudicarsi il ricchissimo montepremi da ben 6 milioni di dollari.

Sinner-Alcaraz, diretta live Six Kings Slam: Jannik subito avanti di due break! Fonte: Ansa

