Sinner-Atmane diretta live, ATP Pechino ottavi di finale: Jannik sbaglia troppo, c'è il controbreak del francese

Atp 500 Pechino Cincinnati – Live dalle 9.00
Diamond Court, ottavi di finale
|Sinner (ITA)
|6
|4
|–
|Atmane (FRA)
|4
|4
|–
Ultimo aggiornamento:
Ancora un errore di Sinner che poi riesce a chiudere la lunga striscia negativa (30-15). Arriva il servizio vincente (40-15) e Jannik chiude il game.
Il francese serve con palle nuove e trova subito tre ace (40-0). Partita che vive un momento davvero particolare con Sinner che perde 8 punti di fila.
Bellissimo passante di diritto di Atmane che si prende il primo 15. Stavolta è un errore di Sinner (0-30) che arriva a sei punti consecutivi persi al servizio e arriva anche l’errore numero 7 di fila (0-40). E arriva un altro controbreak.
Il primo punto del quinto game è di Sinner (0-15). Stavolta a sbagliare è il francese che spedisce in rete il suo diritto (0-30). E ancora un errore di Atmane che se la prende con la racchetta (0-40). E arriva il break per Sinner.
Sinner ci prova ancora col serve&volley ma sbaglia a rete (0-15), stavolta l’errore è di diritto (0-30). E un errore anche di rovescio con il francese che ha tre occasioni per il controbreak. E arriva il game per il francese.
Sinner chiude con una bella volée (0-15). Atmane va fuori giri con il diritto (0-30). Splendida risposta di Sinner che si prende tre palle break. Il francese sbaglia malamente col rovescio e arriva il break.
Sinner spinge con il rovescio e costringe all’errore il suo avversario. Stavolta la palla corta funziona con Jannik che chiude con un rovescio lungolinea (30-0). Poi la prima vincente (40-0). E primo game chiuso con facilità.
Il secondo set comincia con un errore di diritto di Sinner e con il francese che trova una prima vincente (30-0). Splendido diritto di Atmane (40-0) che poi chiude con un ace.
Bravo il francese a mettere in difficoltà Sinner con un bel diritto a uscire (0-15). Errore non forzato dell’azzurro con il diritto (0-30). Punto complicato per Jannik che esce da una situazione difficile (15-30). Ancora un errore dell’italiano che sbaglia col dritto (15-40). Prima palla break annullata con il servizio mentre la seconda viene cancellata dal rovescio sbagliato di Atmane. Poi ancora palla corta ma stavolta a essere sbagliato è il lob. Atmane non ne approfitta. Bellissimo scambio con il francese che si difende alla grande prima di sbagliare col rovescio. Ancora un errore di Jannik con il diritto. Il francese si difende alla grande ma poi è costretto a cedere e con l’ace arriva il primo set.
Il game al servizio del francese si complica subito con Jannik che riesce a metterlo in difficoltà e a trovare la palla break che vale anche da set point ma il francese si salva due volte con il servizio e mantiene il suo turno in battuta.
Tentativo di serve&volley per Sinner con Atmane che però manda in rete la risposta. Ancora un errore del francese (30-0). Stavolta a sbagliare è proprio l’azzurro che manda in rete un diritto agevole (30-15). Jannik fa un po’ di confusione e di fatto regala un punto al suo avversario (30-30). Grande scambio per Sinner che chiude i conti con un gran rovescio.
Il francese prova a continuare a spingere con il servizio ma Jannik trova il 15 alla prima occasione (15-15). Poi Atmane trova un bellissimo smash per il 30-15 e con una prima va avanti sul 40-15. Ancora una prima vincente.
Splendido diritto di Sinner che conquista il primo 15. Poi l’azzurro trova un nastro molto fortunato (30-0). Sinner chiude con facilità con una bella volée.
Il francese si apre il gioco con il servizio e prende subito in mano il game andando avanti sul 40-0 prima di chiudere con un ace.
Sinner comincia il game subito con un punto complicato (15-0). Splendido rovescio vincente dell’azzurro (30-0). Stavolta è il francese a prendere lo scambio in mano (30-15). Sinner prova ancora la palla corta ma sbaglia la misura (30-30). Poi l’azzurro rimedia con una bella prima (40-30). Ancora un errore con la palla corta e il game va ai vantaggi. Sinner ci prova ancora con la palla corta ma stavolta sbaglia il colpo successivo col francese che ha la prima palla break. Ancora una palla corta e ancora un errore per Sinner che rimedia con un ace. Errore di diritto per il francese poi ancora una palla corta con Jannik che però chiude il punto con uno splendido rovescio.
Il francese comincia il suo turno al servizio con una prima vincente poi arriva una risposta super di Sinner (15-15). Ancora la prima vincente di Atmane (30-15). La palla corta di Sinner non è convincente ma l’azzurro trova comunque il punto (30-30). Ancora uno scambio lungo con Atmane che però manda fuori il diritto e arriva la prima palla break (30-40). Jannik chiude con una volée di rovescio e arriva il break.
Subito una prima molto potente per Sinner che poi costringe l’avversario all’errore. Ancora lo stesso schema e ancora errore del francese (30-0). Poi un errore di diritto dell’italiano (30-15). Altro scambio molto duro con Atmane che finisce per sbagliare di diritto (40-15) prima di chiudere il game con un servizio vincente.
Il francese comincia subito bene il match con una prima molto potente e poi andando a spingere con il diritto. Poi un punto bellissimo con Sinner che trova il primo 15 della partita. Poi un diritto fuori del francese fuori e un ace (40-30). Sul ritmo Atmane fa più fatica (40-40). Il primo game è già battaglia con Atmane che vuole rimanere aggressivo ma di tanto in tanto perde la misura. Poi con un ace il transalpino risolve la situazione.
Il francese Atmane ha fatto il suo ingresso nel main draw di Pechino arrivando dalle qualificazioni dopo aver battuto il cinese Sun Fajing e l’olandese van de Zandschulp. Al primo turno ha dato un’altra delusione al pubblico di casa battendo Zhang (6-4, 6-2) che tornava in campo dopo un lungo infortunio.
Jannik Sinner è tornato in campo dopo una piccola pausa proprio a Pechino. La finale persa agli US Open è stata anche l’occasione, come dichiarato dallo stesso altoatesino, di lavorare sul proprio gioco. E già contro Cilic si sono visti alcuni cambiamenti.
Secondo impegno a Pechino per Jannik Sinner che sfida il giocatore francese Terence Atamane, un match complicato per l’azzurro che ha già battuto però il francese in semifinale al torneo di Cincinnati. Dopo gli US Open, il tennista italiano ha perso la posizione numero 1 in classifica e ora vuole provare a riconquistarla una partita alla volta.
