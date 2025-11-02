Virgilio Sport
TENNIS LIVE

Sinner-Auger-Aliassime diretta live finale ATP Masters 1000 Parigi: terminata la finale del doppio

Jannik Sinner sfida Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi: il tennista azzurro vincendo tornerebbe al numero 1 della classifica ATP scavalcando Carlos Alcaraz

Ultimo aggiornamento:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

ATP Parigi – Cemento – Defense Arena

Semifinale – Live dalle 17.00

Sinner (ITA)
Auger-Aliassime (CAN)

Cronaca in diretta

  1. Pre

    Terminata la finale del torneo di doppio con la vittoria della coppia formata da Heliovaara e Patten ai danni di Cash e Glasspool con il punteggio di 6-3, 6-4. Quindi la finale del torneo singolare dovrebbe cominciare poco dopo le 15.

    14:34
  2. Pre
    Sinner-Auger: i precedenti

    I precedenti tra Sinner e Felix Auger-Aliassime sono in parità sul 2-2. Il canadese ha vinto i primi due confronti diretti che risalgono al 2022 con una vittoria in due set ai sedicesimi di Madrid e poi sempre nei 16esimi a Cincinnati. Non si è disputato il match dei quarti di finale a Madrid nel 2024 con Sinner che ha dato forfait per un problema all’anca. Nel 2025 due confronti: vittoria agevole per Sinner a Cincinnati (6-0, 6-2), decisamente più complicata agli US Open con l’azzurro che si è imposto in quattro set.

    10:43
  4. Pre
    Il cammino di Auger-Aliassime

    Cammino decisamente più accidentato quello di Felix Auger-Aliassime. Il canadese ha vinto in rimonta i primi tre turni. Ai 32esimi dopo aver perso il primo set ha battuto l’argentino Comesaña con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-3. Al secondo ha avuto la meglio del francese Alexandre Muller dopo una vera e propria battaglia per 5-7, 7-6, 7-6. Al terzo turno altra vittoria in rimonta contro Altmaier per 3-6, 6-3, 6-2. Molto più agevole il confronto con Vacherot battuto con un doppio 6-2. Mentre in semifinale ha avuto la meglio di Bublik per 7-6, 6-4.

    10:40
  5. Pre
    Il cammino di Sinner

    Il cammino di Sinner ai Masters 1000 di Parigi non è stato per nulla semplice. Nei sedicesimi la sfida con il belga Bergs risolta in due set con il punteggio di 6-4 6-2, decisamente più complicato il match con Cerundolo che ha visto l’azzurro soffrire nel primo set prima di vincere 7-5 e di volare con un agevole 6-1 nel secondo. Partita controllata senza grandi patemi invece quella con Ben Shelton, nonostante lo statunitense a Parigi avesse fatto molto bene. Non c’è stata storia contro uno Zverev molto stanco: 6-0, 6-1 per chiudere la semifinale.

    10:40
  6. Pre
    Percorso impeccabile di Sinner

    Jannik ha dominato tutti i match a Parigi (Bergs, Cerundolo e Shelton) senza perdere set, mostrando autorità e grande adattamento ai campi indoor della nuova sede del torneo.

    13:16

  8. Jannik Sinner ha la chance, decisamente inaspettata, di tornare al numero 1 nella classifica ATP. Ma a Parigi c’è in ballo anche più di quello. Il pensiero di primeggiare il ranking non sembra essere la priorità del campione italiano che vuole mettere le mani sul quinto Masters 1000 della sua carriera. La sfida con Felix Auger-Aliassime però non sarà per nulla semplice visto che il canadese, che ha appena tolto Musetti dalle ATP Finals, è uno dei tennisti più in forma dell’intero circuito.

Sinner-Auger-Aliassime diretta live finale ATP Masters 1000 Parigi: terminata la finale del doppio Fonte: Ansa

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio