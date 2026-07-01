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Diretta Live Sinner-Borges Wimbledon 2°turno: Jannik per dimenticare la prova con Kecmanovic e salire di livello

Il numero uno al mondo riabbraccia il Centrale dopo un esordio di fuoco contro il serbo, superato in cinque set. Sulla sua strada, adesso, c'è il portoghese

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Wimbledon, Centre Court, 2° TURNO

LIVE dalle ore 14.30

Sinner (ITA) 3
Borges (POR) 4

Cronaca in diretta

  1. 1° set
    Sinner-Borges 3-4

    Legge alla grande la palla corta Jannik che va a segno, Borges rimedia con la prima al corpo. Poi smorzata del portoghese, l’altoatesino va lungo col diritto e il portoghese riesce a tenere il servizio con l’ace.

    15:02
  2. 1° set
    Sinner-Borges 3-3

    Servizio-rovescio vincente di Jannik, l’azzurro piazza poi l’ace esterno. Dall’altra parte appena lunga la risposta di Borges, Sinner ringrazia e tiene comodamente la battuta.

    14:58
  4. 1° set
    Sinner-Borges 2-3

    Prima vincente del portoghese, che replica con l’ace esterno e va avanti di due. Borges in fiducia chiude la volèe e tiene la battuta a zero. Partito forte anche Nuno.

    14:55
  5. 1° set
    Sinner-Borges 2-2

    Concreto Jannik! Altro giro, altro turno di battuta rapidissimo e senza sbavature. Jannik sta salendo esponenzialmente game dopo game a differenza di quello che ha fatto vedere contro Kecmanovic.

    14:53
  6. 1° set
    Sinner-Borges 1-2

    Parte forte Borges che mette tre punti consecutivi con la prima di servizio, poi doppio fallo e grande manovra in accelerazione di Jannik che portano l’azzurro a un solo quindici di distanza. Ma il portoghese fa valere il servizio e porta a casa il terzo game.

    14:49
  7. 1° set
    Sinner-Borges 1-1

    Turno di battuta agevole per Sinner che tiene Borges a zero e pareggia i conti in questo primo set.

    14:45
  8. 1° set
    Sinner-Borges 0-1

    Inizia con l’ace Borges, poi sbaglia il diritto; mentre il nastro dà una mano a Jannik che piazza il sorpasso. Poi errore grave col back del portoghese e Sinner ha dalla sua due palle break, le quali vengono cancellate dall’avversario. Ai vantaggi, l’azzurro fa male col diritto e si crea una terza possibilità, ma non concretizza. Borges, dopo aver scampato il pericolo, alza il rendimento al servizio e tiene la battuta.

    14:43
  10. 1° set
    Match iniziato

    Borges al servizio, in risposta Jannik. 

    14:39
  11. Pre
    Tennisti in campo

    Fanno in questo momento l’ingresso sul Centrale Sinner e Borges. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare

    14:31
  12. Pre
    La corsa verso il titolo

    La corsa di Sinner verso un nuovo trionfo passa anche da sfide come questa. Dopo la sofferenza del primo turno, l’azzurro cerca una prestazione più convincente per continuare il suo cammino e avvicinarsi ancora una volta al sogno di alzare il trofeo sull’erba di Londra.

    14:18
  13. Pre
    La chiave della partita

    Contro Borges servirà la versione più solida del numero 1 al mondo: quella capace di alternare potenza, precisione e freddezza nei momenti importanti. La differenza di classifica è evidente, ma Wimbledon insegna che nessuna partita può essere considerata già vinta.

    14:08
  14. Pre
    Sinner, test importante

    Per Sinner il secondo turno è anche un test per capire il suo stato di forma. Dopo una stagione da protagonista assoluto, l’azzurro arriva a Londra con l’obiettivo di confermare la propria leadership e dimostrare di poter dominare anche sul palcoscenico più prestigioso del tennis.

    14:06
  16. Pre
    Borges vuole stupire

    Dall’altra parte della rete ci sarà Nuno Borges, portoghese capace di ritagliarsi uno spazio importante nel circuito. Non parte con i favori del pronostico, ma rappresenta un avversario da affrontare con attenzione: sull’erba il servizio e la capacità di giocare punti rapidi possono diventare armi molto pericolose.

    13:58
  17. Pre
    Esordio complicato

    L’esordio ha mostrato ancora una volta il carattere del campione azzurro. Sinner non ha trovato subito il suo miglior tennis, ma nei momenti decisivi è riuscito a cambiare ritmo e a prendersi la vittoria. Un segnale importante su una superficie come l’erba, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

    13:49

  19. Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon con l’obiettivo di continuare il suo percorso verso la difesa del titolo. Il numero 1 del mondo affronta Nuno Borges nel secondo turno dei Championships, una sfida che arriva dopo il debutto tutt’altro che semplice contro Miomir Kecmanovic, superato al termine di una battaglia durata cinque set.

Diretta Live Sinner-Borges Wimbledon 2°turno: Jannik per dimenticare la prova con Kecmanovic e salire di livello Fonte: Getty

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