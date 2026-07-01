Diretta Live Sinner-Borges Wimbledon 2°turno: Jannik per dimenticare la prova con Kecmanovic e salire di livello

Wimbledon, Centre Court, 2° TURNO
LIVE dalle ore 14.30
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Wimbledon, Centre Court, 2° TURNO
LIVE dalle ore 14.30
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Legge alla grande la palla corta Jannik che va a segno, Borges rimedia con la prima al corpo. Poi smorzata del portoghese, l’altoatesino va lungo col diritto e il portoghese riesce a tenere il servizio con l’ace.
Servizio-rovescio vincente di Jannik, l’azzurro piazza poi l’ace esterno. Dall’altra parte appena lunga la risposta di Borges, Sinner ringrazia e tiene comodamente la battuta.
Prima vincente del portoghese, che replica con l’ace esterno e va avanti di due. Borges in fiducia chiude la volèe e tiene la battuta a zero. Partito forte anche Nuno.
Concreto Jannik! Altro giro, altro turno di battuta rapidissimo e senza sbavature. Jannik sta salendo esponenzialmente game dopo game a differenza di quello che ha fatto vedere contro Kecmanovic.
Parte forte Borges che mette tre punti consecutivi con la prima di servizio, poi doppio fallo e grande manovra in accelerazione di Jannik che portano l’azzurro a un solo quindici di distanza. Ma il portoghese fa valere il servizio e porta a casa il terzo game.
Turno di battuta agevole per Sinner che tiene Borges a zero e pareggia i conti in questo primo set.
Inizia con l’ace Borges, poi sbaglia il diritto; mentre il nastro dà una mano a Jannik che piazza il sorpasso. Poi errore grave col back del portoghese e Sinner ha dalla sua due palle break, le quali vengono cancellate dall’avversario. Ai vantaggi, l’azzurro fa male col diritto e si crea una terza possibilità, ma non concretizza. Borges, dopo aver scampato il pericolo, alza il rendimento al servizio e tiene la battuta.
Borges al servizio, in risposta Jannik.
Fanno in questo momento l’ingresso sul Centrale Sinner e Borges. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare
La corsa di Sinner verso un nuovo trionfo passa anche da sfide come questa. Dopo la sofferenza del primo turno, l’azzurro cerca una prestazione più convincente per continuare il suo cammino e avvicinarsi ancora una volta al sogno di alzare il trofeo sull’erba di Londra.
Contro Borges servirà la versione più solida del numero 1 al mondo: quella capace di alternare potenza, precisione e freddezza nei momenti importanti. La differenza di classifica è evidente, ma Wimbledon insegna che nessuna partita può essere considerata già vinta.
Per Sinner il secondo turno è anche un test per capire il suo stato di forma. Dopo una stagione da protagonista assoluto, l’azzurro arriva a Londra con l’obiettivo di confermare la propria leadership e dimostrare di poter dominare anche sul palcoscenico più prestigioso del tennis.
Dall’altra parte della rete ci sarà Nuno Borges, portoghese capace di ritagliarsi uno spazio importante nel circuito. Non parte con i favori del pronostico, ma rappresenta un avversario da affrontare con attenzione: sull’erba il servizio e la capacità di giocare punti rapidi possono diventare armi molto pericolose.
L’esordio ha mostrato ancora una volta il carattere del campione azzurro. Sinner non ha trovato subito il suo miglior tennis, ma nei momenti decisivi è riuscito a cambiare ritmo e a prendersi la vittoria. Un segnale importante su una superficie come l’erba, dove ogni dettaglio può fare la differenza.
Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon con l’obiettivo di continuare il suo percorso verso la difesa del titolo. Il numero 1 del mondo affronta Nuno Borges nel secondo turno dei Championships, una sfida che arriva dopo il debutto tutt’altro che semplice contro Miomir Kecmanovic, superato al termine di una battaglia durata cinque set.
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