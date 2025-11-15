Virgilio Sport
Sinner-De Minaur diretta live semifinale ATP Finals: pochi minuti prima dell'ingresso in campo

Jannik Sinner dà la caccia alla sua terza finale consecutiva a Torino. Le ATP Finals vedranno l'ennesimo confronto tra il tennista italiano e Alex de Minaur

Riassunto dell'evento

ATP Finals 2025

Inalpi Arena – Torino

Semifinale – Live dalle 14

Sinner (ITA)
De Minaur (AUS)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Sinner sceglie di rispondere

    Sta per cominciare la semifinale alle ATP Finals, è il momento delle operazioni di rito con Sinner che vince il sorteggio ma decide di cominciare con il turno in risposta.

    14:37
  2. Pre
    I precedenti tra Sinner e De Minaur

    Come ben noto Alex De Minaur nel corso degli ultimi anni è diventato la vittime preferita di Jannik Sinner. I confronti tra i due vedono un nettissimo 12-0 da parte dell’atleta italiano che nella storia dei loro match ha concesso solo due set al suo avversario.

    12:01
  4. Pre
    Il percorso di Alex Di Minaur

    Percorso decisamente più accidentato quello di Alex De Minaur che è riuscito ad arrivare in semifinale nonostante una sola partita vinta nel girone. L’australiano ha ceduto in due set contro Carlos Alcaraz al debutto (6-7, 2-6). Poi ha perso dopo una battaglia di tre set contro Lorenzo Musetti (5-7, 6-3, 5-7) ma è riuscito a mettere a segno una bella impresa contro Taylor Fritz, finalista lo scorso anno, battuto in due set per 7-6, 6-3.

    12:00
  5. Pre
    Il percorso di Sinner

    Percorso netto per Jannik Sinner nel corso di queste ATP Finals. Il tennista italiano dimostra di trovarsi a suo agio sul cemento della Inalpi Arena. A Torino l’azzurro ha inanellato tre vittorie consecutive nel round robin battendo nell’ordine Felix Auger-Aliassime, Sascha Zverev e Ben Shelton e senza lasciare per strada neanche un set.

    11:56

  Jannik Sinner dà la caccia alla sua terza finale consecutiva a Torino. Le ATP Finals vedranno l'ennesimo confronto tra il tennista italiano e Alex de Minaur. Il "demone" australiano ha conquistato il passo nel girone che vedeva anche la presenza di Alcaraz e Musetti e ora vuole provare a rompere un tabù contro il numero 2 del mondo. Grande attesa alla Inalpi Arena che per l'occasione vedrà il pubblico delle grandi occasioni.

