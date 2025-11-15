ATP Finals 2025
Inalpi Arena – Torino
Semifinale – Live dalle 14
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|De Minaur (AUS)
|–
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
ATP Finals 2025
Inalpi Arena – Torino
Semifinale – Live dalle 14
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|De Minaur (AUS)
|–
|–
|–
Sta per cominciare la semifinale alle ATP Finals, è il momento delle operazioni di rito con Sinner che vince il sorteggio ma decide di cominciare con il turno in risposta.
Come ben noto Alex De Minaur nel corso degli ultimi anni è diventato la vittime preferita di Jannik Sinner. I confronti tra i due vedono un nettissimo 12-0 da parte dell’atleta italiano che nella storia dei loro match ha concesso solo due set al suo avversario.
Percorso decisamente più accidentato quello di Alex De Minaur che è riuscito ad arrivare in semifinale nonostante una sola partita vinta nel girone. L’australiano ha ceduto in due set contro Carlos Alcaraz al debutto (6-7, 2-6). Poi ha perso dopo una battaglia di tre set contro Lorenzo Musetti (5-7, 6-3, 5-7) ma è riuscito a mettere a segno una bella impresa contro Taylor Fritz, finalista lo scorso anno, battuto in due set per 7-6, 6-3.
Percorso netto per Jannik Sinner nel corso di queste ATP Finals. Il tennista italiano dimostra di trovarsi a suo agio sul cemento della Inalpi Arena. A Torino l’azzurro ha inanellato tre vittorie consecutive nel round robin battendo nell’ordine Felix Auger-Aliassime, Sascha Zverev e Ben Shelton e senza lasciare per strada neanche un set.
Jannik Sinner dà la caccia alla sua terza finale consecutiva a Torino. Le ATP Finals vedranno l’ennesimo confronto tra il tennista italiano e Alex de Minaur. Il “demone” australiano ha conquistato il passo nel girone che vedeva anche la presenza di Alcaraz e Musetti e ora vuole provare a rompere un tabù contro il numero 2 del mondo. Grande attesa alla Inalpi Arena che per l’occasione vedrà il pubblico delle grandi occasioni.
Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026LEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND