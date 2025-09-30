Virgilio Sport
Sinner-De Minaur, diretta live ATP Pechino: Jannik rompe l'equilibrio nel primo set

Tra Sinner e la terza finale consecutiva all'ATP 500 di Pechino c'è l'amico Alex de Minaur, il quale proverà a infrangere il tabù Jannik, sempre vincente nei dieci precedenti tra i due

Matteo Morace

Matteo Morace

Riassunto dell'evento

ATP 500 Pechino

Diamond Court, semifinale

Sinner (ITA) 5
De Minaur (AUS) 2

Cronaca in diretta

  1. 1° set
    Sinner-De Minaur 5-2: Jannik consolida il break

    Sinner commette qualche errorino di troppo con i suoi colpi e finisce col concedere una palla break a De Minaur, che però non la sfrutta mancando la risposta su una seconda di Jannik. Ai vantaggi l’altoatesino viene costretto ad annullare un’altra chance di break e infine consolida il vantaggio tenendo la battuta grazie a un servizio vincente

    08:44
  2. 1° set
    Sinner-De Minaur 4-2: BREAK JANNIK!

    Sinner alza il livello e De Minaur si ritrova subito in difficoltà, con Jannik che gli toglie il tempo a partire dalla risposta e lo fa muovere come un tergicristallo conquistando il break a zero

    08:37
  4. 1° set
    Sinner-De Minaur 3-2

    Prima variazione per Sinner, che però viene superato da De Minaur con un bel passante stretto e si ritrova 15-15. Dalla situazione di parità Jannik poi vince due punti stupendi con un passante in corsa e un dritto in controbalzo in avanzamento e infine chiude con una combinazione vincente servizio-dritto

    08:31
  5. 1° set
    Sinner-De Minaur 2-2

    Primo turno di battuta complicato per De Minaur, costretto ai vantaggi da Sinner, che però dal 40-40 non ha più vinto un punto

    08:28
  6. 1° set
    Sinner-De Minaur 2-1

    Due errori dell’australiano e due servizi vincenti permettono a Sinner di tenere la battuta a zero

    08:20
  7. 1° set
    Sinner-De Minaur 1-1

    Errore di misura col dritto per Sinner, servizio vincente di De Minaur, ace e 40-0 per l’australiano, che dopo aver perso un 15 tiene la battuta grazie a una risposta lunga di Jannik

    08:18
  8. 1° set
    Sinner-De Minaur: 1-0

    Il match si apre con un errore di dritto su un’accelerazione per parte, poi Sinner si porta avanti 30-15 con uno smash e chiude con due servizi vincenti

    08:14
  10. 1° set
    Match iniziato

    Si parte con Sinner al servizio

    08:12
  11. Pre
    Giocatori in campo

    Sinner e De Minaur stanno facendo il loro ingresso in campo in questo momento. Qualche minuto di riscaldamento e il match potrà iniziare

    08:04
  12. Pre
    De Minaur talismano di Sinner

    Alex de Minaur rappresenta in un certo una sorta di portafortuna per Sinner, che quando lo ha battuto in un torneo ha poi vinto il titolo in ben 8 occasioni su 10

    08:03
  13. Pre
    In palio la terza finale consecutiva a Pechino e punti importanti per Sinner

    Battendo oggi De Minaur Sinner raggiungerebbe la sua terza finale consecutiva a Pechino, dove eventualmente affronterebbe il vincente della sfida tra Learner Tien e Daniil Medvedev, e si garantirebbe la chance di accorciare in classifica su Carlos Alcaraz di almeno 170 punti

    08:01
  14. Pre
    I precedenti

    Quello di oggi sarà l’undicesimo confronto tra Sinner e De Minaur, con l’azzurro che ha vinto tutti i 10 precedenti:

    • Next Gen Finals 2019, Sinner-De Minaur: 4-2 4-1 4-2
    • ATP 250 Sofia 2020, Sinner-De Minaur: 6-7 6-4 6-1
    • Australian Open 2022, Sinner-De Minaur: 7-6 6-3 6-4
    • Masters 1000 Madrid 2022, Sinner-De Minaur: 6-4 6-1
    • Masters 1000 Canada 2023, Sinner-De Minaur: 6-4 6-1
    • Davis Cup Finals 2023, Sinner-De Minaur: 6-3 6-0
    • ATP 500 Rotterdam 2024, Sinner-De Minaur: 7-5 6-4
    • ATP Finals 2024, Sinner-De Minaur: 6-3 6-4
    • Davis Cup Finals 2024, Sinner-De Minaur: 6-3 6-4
    • Australian Open 2025, Sinner-De Minaur: 6-3 6-2 6-1
    07:50
  16. Pre
    Il percorso di De Minaur

    Questi invece gli avversari battuti da Alex De Minaur per approdare in semifinale a Pechino:

    • 1° turno, Yunchaokete Bu: 6-4 6-0
    • Ottavi di finale, Arthur Rinderknech: 6-3 3-6 7-6
    • Quarti di finale, Jakub Mensik: 4-1 rit.
    07:33
  17. Pre
    Il percorso di Sinner

    Percorso senza particolari intoppi per Sinner a Pechino, dove ha fatto il suo ritorno in campo dopo la finale dello US Open persa contro Alcaraz:

    • 1° turno, Marin Cilic: 6-2 6-2
    • Ottavi di finale, Terence Atmane: 6-4 5-7 6-0
    • Quarti di finale, Fabian Marozsan: 6-1 7-5
    07:30

  19. Jannik Sinner affronta per l’undicesima volta in carriera l’amico Alex de Minaur per conquistare la terza finale consecutive all’ATP 500 di Pechino e garantirsi la chance di conquistare il suo terzo titolo stagionale e accorciare le distanze su Carlos Alcaraz in classifica.

Sinner-De Minaur, diretta live ATP Pechino: Jannik rompe l'equilibrio nel primo set Fonte: Ansa

