Sinner-De Minaur, diretta live ATP Pechino: Jannik rompe l'equilibrio nel primo set

ATP 500 Pechino
Diamond Court, semifinale
|Sinner (ITA)
|5
|–
|–
|De Minaur (AUS)
|2
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Sinner commette qualche errorino di troppo con i suoi colpi e finisce col concedere una palla break a De Minaur, che però non la sfrutta mancando la risposta su una seconda di Jannik. Ai vantaggi l’altoatesino viene costretto ad annullare un’altra chance di break e infine consolida il vantaggio tenendo la battuta grazie a un servizio vincente
Sinner alza il livello e De Minaur si ritrova subito in difficoltà, con Jannik che gli toglie il tempo a partire dalla risposta e lo fa muovere come un tergicristallo conquistando il break a zero
Prima variazione per Sinner, che però viene superato da De Minaur con un bel passante stretto e si ritrova 15-15. Dalla situazione di parità Jannik poi vince due punti stupendi con un passante in corsa e un dritto in controbalzo in avanzamento e infine chiude con una combinazione vincente servizio-dritto
Primo turno di battuta complicato per De Minaur, costretto ai vantaggi da Sinner, che però dal 40-40 non ha più vinto un punto
Due errori dell’australiano e due servizi vincenti permettono a Sinner di tenere la battuta a zero
Errore di misura col dritto per Sinner, servizio vincente di De Minaur, ace e 40-0 per l’australiano, che dopo aver perso un 15 tiene la battuta grazie a una risposta lunga di Jannik
Il match si apre con un errore di dritto su un’accelerazione per parte, poi Sinner si porta avanti 30-15 con uno smash e chiude con due servizi vincenti
Si parte con Sinner al servizio
Sinner e De Minaur stanno facendo il loro ingresso in campo in questo momento. Qualche minuto di riscaldamento e il match potrà iniziare
Alex de Minaur rappresenta in un certo una sorta di portafortuna per Sinner, che quando lo ha battuto in un torneo ha poi vinto il titolo in ben 8 occasioni su 10
Battendo oggi De Minaur Sinner raggiungerebbe la sua terza finale consecutiva a Pechino, dove eventualmente affronterebbe il vincente della sfida tra Learner Tien e Daniil Medvedev, e si garantirebbe la chance di accorciare in classifica su Carlos Alcaraz di almeno 170 punti
Quello di oggi sarà l’undicesimo confronto tra Sinner e De Minaur, con l’azzurro che ha vinto tutti i 10 precedenti:
Questi invece gli avversari battuti da Alex De Minaur per approdare in semifinale a Pechino:
Percorso senza particolari intoppi per Sinner a Pechino, dove ha fatto il suo ritorno in campo dopo la finale dello US Open persa contro Alcaraz:
Jannik Sinner affronta per l’undicesima volta in carriera l’amico Alex de Minaur per conquistare la terza finale consecutive all’ATP 500 di Pechino e garantirsi la chance di conquistare il suo terzo titolo stagionale e accorciare le distanze su Carlos Alcaraz in classifica.
