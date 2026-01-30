Sinner-Djokovic, diretta live Australian Open: Jannik in difficoltà nel secondo set

Australian Open-Rod Laver Arena, semifinale
Inizio match live dalle ore 11:00
|Sinner (ITA)
|6
|3
|–
|–
|–
|Djokovic (SRB)
|3
|5
|–
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Classico game interlocutorio, con Sinner che tiene agevolmente la battuta a zero
Sinner si fa aggressivo e sale 15-30, Nole però è bravo a reagire e a salire a palla game, che però non riesce a sfruttare per bravura di Sinner. Ai vantaggi Jannik si procura una palla break che viene annullata da Djokovic che poi tiene la battuta e si salva
Sinner interrompe l’emorragia di game e torna a tenere agevolmente la battuta concedendo un solo 15 a Djokovic
Reazione immediata di Sinner, che – anche grazie a qualche errore di Djokovic – sale subito 0-40 e si procura tre palle break. Nole però non molla e annulla la prima con una bella volée e la altre due con due prime vincenti allungando il game ai vantaggi dove si tira fuori dai guai grazie a un errore di Jannik e una combinazione vincente servizio e dritto.
Game complicato per Sinner, che prima rimonta da 15-30 grazie a un ace e poi annulla la seconda palla break dell’incontro con un altro servizio vincente. Ai vantaggi Nole si procura altre due palle break, con la seconda che viene concretizzata e Djokovic che strappa dunque la battuta a Jannik
Bene Nole al servizio, che tiene la battuta a zero
Sinner parte con un errore di rovescio, poi però rimonta il game e tiene la battuta a 15 grazie ai tanti errori di misura di Djokovic, che per superare Jannik forza troppo e va fuori giri
Sinner mette pressione a Djokovic prendendo sempre il controllo dello scambio, ma l’azzurro commette qualche errorino di troppo e permette a Nole di conquistare il primo game del parziale
Djokovic si difende come può, ma contro questo Sinner non sembrano esserci chance per Nole, che perde anche quest’ultimo game del set a zero
Game a zero anche per Djokovic, che ha sfruttato alla grande le palle nuove
Game perfetto di Sinner, che anche senza ace tiene la battuta a zero
Cresce anche al servizio Djokovic, che per la prima volta tiene la battuta senza concedere palla break
Sinner parte con il suo quarto ace dell’incontro e sale sul 30-0. A questo punto però Djokovic gioca sempre più aggressivo e mette in difficoltà l’azzurro, che finisce col farsi rimontare e concedere una palla break che però annulla con una splendida seconda. Scampato il pericolo ai vantaggi Jannik tiene la battuta obbligando Nole all’errore e poi superandolo con un ace
Djokovic cerca di abbreviare il più velocemente gli scambi per non rischiare di finire invischiato nella tela intessuta da Sinner ma finisce col commettere qualche errore e a concedere palla break, che però annulla alla grande con il suo primo ace. Ai vantaggi poi Nole riesce poi a tenere il suo primo turno di battuta
Altro ottimo game di Sinner, che tiene nuovamente la battuta a 15 grazie a un’ottima percentuale di prime in campo
Sinner parte sbagliando un rovescio, poi però Djokovic commette una serie di errori che portano a palla break Jannik a palla break, che converte immediatamente grazie a un altro errore di Nole
Ottimo start di Sinner, che mette in campo solo prime e – a parte un colpo lungo – non sbaglia nulla, tenendo la battuta a 15
Si parte con Sinner al servizio
Sinner e Djokovic hanno fatto il loro ingresso in campo. Qualche minuto di riscaldamento e la semifinale potrà avere inizio
Sinner e Djokovic sono nel tunnel che porta al campo. Tra qualche minuto avrà inizio il match
Termina con la vittoria di Alcaraz la prima semifinale dell’Australian Open. Lo spagnolo ha avuto la meglio su Zverev con il risultato di 6-4 7-6 6-7 6-7 7-5 dopo essersi fatto rimontare due set di vantaggio ed essere finito sotto di un break nel quinto parziale. Quarta finale slam consecutiva per Carlos, che ora attende il vincente della sfida tra Sinner e Djokovic che avrà inizio non appena verrà ultimato il cambio di spettatori tra quelli della sessione diurna e quelli della notturna
Anche grazie a un bel po’ di fortuna, il sogno di conquistare il 25° titolo dello slam in singolare è ancora vivo per Djokovic, che punta a tornare in finale in un major a distanza di circa un anno e mezzo da quella di Wimbledon raggiunta nel 2024
Contro Djokovic Sinner si gioca l’accesso alla terza finale consecutiva all’Australian Open (torneo da lui vinto nelle due passate edizioni) e la sesta di fila a livello slam, striscia inaugurata nel 2024 allo US Open
Quella di oggi sarà l’undicesima sfida tra Djokovic e Sinner, diventato un vero e proprio tabù Nole visti i cinque successi consecutivi negli ultimi cinque incontri:
Torneo invece certamente peculiare per Djokovic, che è approdato in semifinale nonostante non vinca un set dal terzo turno:
Torneo senza grandi ostacoli, a parte lo spavento nel terzo turno, per Sinner fino a questo momento:
In attesa di Sinner e Djokovic sono in campo per la prima semifinale Alcaraz e Zverev, arrivati al quinto set dopo che Carlos si era trovato avanti per due parziali a zero
Ennesima semifinale slam tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Contro il serbo l’azzurro (diventato ormai un vero e proprio tabù per Nole) va a caccia della sua terza finale consecutiva all’Australian Open (e la sesta totale considerando tutti i tornei dello slam) dove affronterebbe il vincitore della sfida tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.
