TENNIS AUSTRALIAN OPEN LIVE

Sinner-Djokovic, diretta live Australian Open: Jannik in difficoltà nel secondo set

Tutto pronto per il match di Jannik Sinner, che affronta Novak Djokovic per conquistare la sua terza finale consecutiva all'Australian Open

Ultimo aggiornamento:

Matteo Morace

Matteo Morace

Live Sport Specialist

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Riassunto dell'evento

Australian Open-Rod Laver Arena, semifinale

Inizio match live dalle ore 11:00

Sinner (ITA) 6 3
Djokovic (SRB) 3 5

Cronaca in diretta

  1. 2° set
    Sinner-Djokovic 3-5

    Classico game interlocutorio, con Sinner che tiene agevolmente la battuta a zero

    12:47
  2. 2° set
    Sinner-Djokovic 2-5: Nole annulla palla break

    Sinner si fa aggressivo e sale 15-30, Nole però è bravo a reagire e a salire a palla game, che però non riesce a sfruttare per bravura di Sinner. Ai vantaggi Jannik si procura una palla break che viene annullata da Djokovic che poi tiene la battuta e si salva

    12:46
  4. 2° set
    Sinner-Djokovic 2-4

    Sinner interrompe l’emorragia di game e torna a tenere agevolmente la battuta concedendo un solo 15 a Djokovic

    12:33
  5. 2° set
    Sinner-Djokovic 1-4: Nole annulla tre palle break

    Reazione immediata di Sinner, che – anche grazie a qualche errore di Djokovic – sale subito 0-40 e si procura tre palle break. Nole però non molla e annulla la prima con una bella volée e la altre due con due prime vincenti allungando il game ai vantaggi dove si tira fuori dai guai grazie a un errore di Jannik e una combinazione vincente servizio e dritto.

    12:29
  6. 2° set
    Sinner-Djokovic 1-3: BREAK NOLE!

    Game complicato per Sinner, che prima rimonta da 15-30 grazie a un ace e poi annulla la seconda palla break dell’incontro con un altro servizio vincente. Ai vantaggi Nole si procura altre due palle break, con la seconda che viene concretizzata e Djokovic che strappa dunque la battuta a Jannik

    12:25
  7. 2° set
    Sinner-Djokovic 0-2

    Bene Nole al servizio, che tiene la battuta a zero

    12:15
  8. 2° set
    Sinner-Djokovic 1-1

    Sinner parte con un errore di rovescio, poi però rimonta il game e tiene la battuta a 15 grazie ai tanti errori di misura di Djokovic, che per superare Jannik forza troppo e va fuori giri

    12:13
  10. 2° set
    Sinner-Djokovic 0-1

    Sinner mette pressione a Djokovic prendendo sempre il controllo dello scambio, ma l’azzurro commette qualche errorino di troppo e permette a Nole di conquistare il primo game del parziale

    12:08
  11. 1° set
    Sinner-Djokovic 6-3: Jannik conquista il primo set

    Djokovic si difende come può, ma contro questo Sinner non sembrano esserci chance per Nole, che perde anche quest’ultimo game del set a zero

    12:05
  12. 1° set
    Sinner-Djokovic 5-3

    Game a zero anche per Djokovic, che ha sfruttato alla grande le palle nuove

    11:58
  13. 1° set
    Sinner-Djokovic 5-2

    Game perfetto di Sinner, che anche senza ace tiene la battuta a zero

    11:55
  14. 1° set
    Sinner-Djokovic 4-2

    Cresce anche al servizio Djokovic, che per la prima volta tiene la battuta senza concedere palla break

    11:53
  16. 1° set
    Sinner-Djokovic 4-1: Jannik annulla palla break

    Sinner parte con il suo quarto ace dell’incontro e sale sul 30-0. A questo punto però Djokovic gioca sempre più aggressivo e mette in difficoltà l’azzurro, che finisce col farsi rimontare e concedere una palla break che però annulla con una splendida seconda. Scampato il pericolo ai vantaggi Jannik tiene la battuta obbligando Nole all’errore e poi superandolo con un ace

    11:46
  17. 1° set
    Sinner-Djokovic 3-1

    Djokovic cerca di abbreviare il più velocemente gli scambi per non rischiare di finire invischiato nella tela intessuta da Sinner ma finisce col commettere qualche errore e a concedere palla break, che però annulla alla grande con il suo primo ace. Ai vantaggi poi Nole riesce poi a tenere il suo primo turno di battuta

    11:40
  18. 1° set
    Sinner-Djokovic 3-0: Jannik consolida il break

    Altro ottimo game di Sinner, che tiene nuovamente la battuta a 15 grazie a un’ottima percentuale di prime in campo

    11:33
  19. 1° set
    Sinner-Djokovic 2-0: BREAK JANNIK!

    Sinner parte sbagliando un rovescio, poi però Djokovic commette una serie di errori che portano a palla break Jannik a palla break, che converte immediatamente grazie a un altro errore di Nole

    11:30
  20. 1° set
    Sinner-Djokovic 1-0

    Ottimo start di Sinner, che mette in campo solo prime e – a parte un colpo lungo – non sbaglia nulla, tenendo la battuta a 15

    11:26
  22. 1° set
    Match iniziato

    Si parte con Sinner al servizio

    11:23
  23. Pre
    Sinner e Djokovic in campo

    Sinner e Djokovic hanno fatto il loro ingresso in campo. Qualche minuto di riscaldamento e la semifinale potrà avere inizio

    11:18
  24. Pre
    Manca poco all'inizio

    Sinner e Djokovic sono nel tunnel che porta al campo. Tra qualche minuto avrà inizio il match

    11:11
  25. Pre
    Alcaraz vola in finale!

    Termina con la vittoria di Alcaraz la prima semifinale dell’Australian Open. Lo spagnolo ha avuto la meglio su Zverev con il risultato di 6-4 7-6 6-7 6-7 7-5 dopo essersi fatto rimontare due set di vantaggio ed essere finito sotto di un break nel quinto parziale. Quarta finale slam consecutiva per Carlos, che ora attende il vincente della sfida tra Sinner e Djokovic che avrà inizio non appena verrà ultimato il cambio di spettatori tra quelli della sessione diurna e quelli della notturna

    10:18
  26. Pre
    Djokovic insegue il sogno 25° slam

    Anche grazie a un bel po’ di fortuna, il sogno di conquistare il 25° titolo dello slam in singolare è ancora vivo per Djokovic, che punta a tornare in finale in un major a distanza di circa un anno e mezzo da quella di Wimbledon raggiunta nel 2024

    10:07
  28. Pre
    Sinner insegue la terza finale consecutiva all'Australian Open

    Contro Djokovic Sinner si gioca l’accesso alla terza finale consecutiva all’Australian Open (torneo da lui vinto nelle due passate edizioni) e la sesta di fila a livello slam, striscia inaugurata nel 2024 allo US Open

    10:04
  29. Pre
    I precedenti

    Quella di oggi sarà l’undicesima sfida tra Djokovic e Sinner, diventato un vero e proprio tabù Nole visti i cinque successi consecutivi negli ultimi cinque incontri:

    • Masters 1000 Montecarlo 2021, Djokovic-Sinner: 6-4 6-2
    • Wimbledon 2022, Djokovic-Sinner: 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2
    • Wimbledon 2023, Djokovic-Sinner: 6-3 6-4 7-6
    • ATP Finals 2023, Sinner-Djokovic: 7-5 6-7 7-6
    • ATP Finals 2023, Djokovic-Sinner: 6-3 6-3
    • Final eight Coppa Davis 2023, Sinner-Djokovic: 6-2 2-6 7-5
    • Australian Open 2024, Sinner-Djokovic: 6-1 6-2 6-7 6-3
    • Masters 1000 Shanghai 2024, Sinner-Djokovic: 7-6 6-3
    • Roland Garros 2025, Sinner-Djokovic: 6-4 7-5 7-6
    • Wimbledon 2025, Sinner-Djokovic: 6-3 6-3 6-4
    09:53
  30. Pre
    Il percorso di Djokovic

    Torneo invece certamente peculiare per Djokovic, che è approdato in semifinale nonostante non vinca un set dal terzo turno:

    • 1° turno, Djokovic-Martinez: 6-3 6-2 6-2
    • 2° turno, Djokovic-Maestrelli: 6-3 6-2 6-2
    • 3° turno, Djokovic-Van de Zandschulp: 6-3 6-4 7-6
    • Ottavi di finale, Djokovic-Mensik: a tavolino
    • Quarti di finale, Djokovic-Musetti: 6-4 6-3 1-3 rit.
    09:32
  31. Pre
    Il percorso di Sinner

    Torneo senza grandi ostacoli, a parte lo spavento nel terzo turno, per Sinner fino a questo momento:

    • 1° turno, Sinner-Gaston: 6-2 6-1 rit.
    • 2° turno, Sinner-Duckworth: 6-1 6-4 6-2
    • 3° turno, Sinner-Spizzirri: 4-6 6-3 6-4 6-4
    • Ottavi di finale, Sinner-Darderi: 6-1 6-3 7-6
    • Quarti di finale, Sinner-Shelton: 6-3 6-4 6-4
    09:28
  32. Pre
    Grande battaglia tra Alcaraz e Zverev

    In attesa di Sinner e Djokovic sono in campo per la prima semifinale Alcaraz e Zverev, arrivati al quinto set dopo che Carlos si era trovato avanti per due parziali a zero

    09:06

  35. Ennesima semifinale slam tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Contro il serbo l’azzurro (diventato ormai un vero e proprio tabù per Nole) va a caccia della sua terza finale consecutiva all’Australian Open (e la sesta totale considerando tutti i tornei dello slam) dove affronterebbe il vincitore della sfida tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Sinner-Djokovic, diretta live Australian Open: Jannik in difficoltà nel secondo set Fonte: Ansa

