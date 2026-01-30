Sinner-Djokovic, diretta live Australian Open: Jannik in difficoltà nel secondo set

Reazione immediata di Sinner, che – anche grazie a qualche errore di Djokovic – sale subito 0-40 e si procura tre palle break. Nole però non molla e annulla la prima con una bella volée e la altre due con due prime vincenti allungando il game ai vantaggi dove si tira fuori dai guai grazie a un errore di Jannik e una combinazione vincente servizio e dritto.