Wimbledon, Campo Centrale, Semifinale
LIVE dalle ore 17.00
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Wimbledon, Campo Centrale, Semifinale
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Djokovic prova a essere aggressivo sulla seconda di servizio ma sbaglia (15-0). Poi arriva l’ace di Jannik (30-0). Un carico rimbalzo tradisce Sinner (30-15). Nole domina lo scambio e chiude con un rovescio in lungolinea (30-30). Prima e schiaffo al volo per l’azzurro (40-30). Ancora la prima a chiudere il game.
Primo scambio del secondo set e stavolta è la palla di Djokovic a essere più pesante (15-0). Il serbo però sbaglia l’uscita dal servizio (15-15). Ancora una volta Sinner approfitta della seconda (15-30) ma non approfitta della situazione di vantaggio (30-30). Stavolta è il rovescio del serbo a fare la differenza (40-30) e col servizio arriva il game.
Sinner comincia subito con un ace (15-0). Grande risposta di Djokovic (15-15). Ancora la prima vincente di Jannik (30-15). La prima ad aprirsi il campo poi lo schiaffo al volo (40-15). Stavolta è il serbo a prendere in mano lo scambio (40-30). Il diritto di Jannik è vincente e vale il primo set.
Sinner spinge con il rovescio e conquista il primo punto (0-15). Ancora il servizio del serbo a fare la differenza (15-15). Succede di tutto nello scambio con Sinner che è anche un po’ fortunato (15-30). Gran rovescio di Jannik che conquista due palle break (15-40). Clamoroso smash sbagliato dall’azzurro (30-40). Ma arriva un altrettanto clamoroso passante per il break.
Sinner spinge subito forte con il diritto (15-0). Il serbo prova a essere aggressivo in risposta ma sbaglia (30-0). Ancora una volta Jannik prende il controllo dello scambio e chiude a rete (40-0). Poi la prima vincente a chiudere il game.
Il settimo game si apre con un altro scambio molto duro (15-0). Djokovic continua a spingere forte e va sul 40-0. Il serbo però commette il secondo doppio fallo della sua partita (40-15). Poi chiude con un ace.
Sinner riesce a disinnescare una palla molto insidiosa e chiude a rete (15-0). Ancora un tentativo di palla corta del serbo che però non è precisa (30-0). L’azzurro trova l’ace (40-0). Poi la seconda basta per chiudere il game.
Il serbo però al servizio non è da meno (15-0). Djokovic continua a essere preciso (30-0). Poi arriva il primo doppio fallo della partita (30-15). Errore di diritto del serbo che però manda in corridoio (30-30). Ancora uno scambio dai ritmi alti con Sinner che si guadagna la prima palla break della partita (30-40). Ma Nole non sbaglia e si va ai vantaggi. Il serbo si aggrappa al servizio e si porta avanti prima di chiudere con l’ace.
Subito servizio vincente per Sinner (15-0). Errore di diritto dell’azzurro (15-15) molto falloso in questi primi game. Il servizio però funziona (30-15). Il numero 1 del mondo si apre il campo e poi chiude a rete (40-15). E l’ace chiude il game.
Djokovic si apre bene il campo col servizio e chiude col rovescio (15-0). Poi l’ace del serbo (30-0). Splendida risposta di Sinner (30-15). Stavolta l’azzurro sbaglia col rovescio in uno dei pochi scambi fino a questo momento (40-15). Ancora un errore, stavolta di diritto e Nole chiude il game.
Sinner segue a rete un diritto incrociato e chiude con lo smash (15-0). Poi arriva il primo ace per l’azzurro (30-0). Risposta fortunata di Djokovic aiutato dal nastro (30-15). Ancora una prima robusta (40-15). E ancora col servizio Sinner vince il game.
Djokovic comincia il match al servizio e trova subito il primo 15 con un bel diritto. Arriva anche il servizio vincente (30-0). Stavolta è la risposta di Sinner a fare la differenza (30-15). Ancora una prima vincente del serbo (40-15). E il serbo tiene il turno di battuta.
Cominciato il riscaldamento sul campo Centrale, ancora qualche minuto prima della sfida tra Sinner e Djokovic.
Dopo aver vinto il Roland Garros, Sascha Zverev continua il suo momento d’oro e per la prima volta in carriera raggiunge la finale anche a Wimbledon battendo l’inglese Fery con il punteggio di 7-6, 6-1, 6-4.
Prima del match tra Sinner e Djokovic, va in scena la prima semifinale di Wimbledon con Zverev che sta rispettando le aspettative della vigilia ed è in controllo dell’incontro dopo aver vinto i primi due set contro l’inglese Fery.
Sono 11 i precedenti tra Jannik Sinner e Novak Djokovic con l’azzurro avanti solo di una lunghezza (6-5). Nei primi tre confronti tutte vittorie per il serbo con Jannik che riesce a vincere la sua prima partita solo nel round robin delle ATP Finals del 2023 per poi perdere il confronto successivo in finale. Da quel momento striscia vincente dell’azzurro che conquista la semifinale di Coppa Davis, la semifinale degli Australian Open 2024, la finale del Masters di Shanghai e le semifinali al Roland Garros e a Wimbledon nel 2025. Agli Australian Open del 2026 però a sorridere è Djokovic che vince al quinto set.
Novak Djokovic ha ormai concentrato tutta la sua attenzione solo sui tornei dello slam ma qualche piccola difficoltà l’ha incontrata a Londra a cominciare dal primo turno contro il cinese Wu Yibing battuto in quattro set. Nel secondo turno prestazione dominante contro Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-4, 6-2). Poi ancora vittoria in quattro set contro il francese Rinderknech e contro il russo Safiullin. Nei quarti di finale una vera e propria maratona per il serbo che ha vinto la battaglia contro il canadese Auger-Aliassime solo al supertiebreak del quinto set.
Jannik Sinner arriva in finale con qualche dubbio in più rispetto alle altre edizioni. L’azzurro ha dato la sensazione di essere meno dominante rispetto ad altri tornei cominciando la sua avventura con la vittoria in rimonta in cinque set contro il croato Kecmanovic. Poi percorso netto per il numero 1 del mondo che pur senza brillare particolarmente ha superato il portoghese Borges, lo statunitense Brooksby, il giapponese Mochizuki e il tedesco Struff.
Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Esattamente come un anno fa, l’azzurro torna a sfidare l’intramontabile campione serbo nella semifinale di Wimbledon. Per il numero 1 al mondo l’opportunità di centrare la seconda finale consecutiva sull’erba inglese mentre per Nole c’è in palio la possibilità di andare a conquistare lo slam numero 25 di una carriera clamorosa.
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