Sono 11 i precedenti tra Jannik Sinner e Novak Djokovic con l’azzurro avanti solo di una lunghezza (6-5). Nei primi tre confronti tutte vittorie per il serbo con Jannik che riesce a vincere la sua prima partita solo nel round robin delle ATP Finals del 2023 per poi perdere il confronto successivo in finale. Da quel momento striscia vincente dell’azzurro che conquista la semifinale di Coppa Davis, la semifinale degli Australian Open 2024, la finale del Masters di Shanghai e le semifinali al Roland Garros e a Wimbledon nel 2025. Agli Australian Open del 2026 però a sorridere è Djokovic che vince al quinto set.