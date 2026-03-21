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Sinner-Dzumhur, diretta live ATP Miami: inizio perfetto di Jannik, subito avanti di un break

Tutto pronto per l'esordio al Masters 1000 di Miami contro Dzumhur per Sinner, che in Florida va a caccia del titolo che gli permetterebbe di completare uno storico Sunshine Double

Ultimo aggiornamento:

Matteo Morace

Matteo Morace

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La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

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Riassunto dell'evento

Masters 1000 Miami, Cemento

Secondo turno – Stadium – Live dalle ore 18.10

Sinner (ITA) 5
Dzumhur (BIH) 2

Cronaca in diretta

  1. 1° set
    Sinner-Dzumhur 5-2: Jannik annulla palla break

    Sinner varia e scende tanto a rete ma commette anche qualche errore di troppo, come una volée troppo aperta sotto rete che finisce lunga e concede palla break a Dzumhur. Palla break che Jannik annulla con un ace prima di chiudere il game ai vantaggi

    18:46
  2. 1° set
    Sinner-Dzumhur 4-2: Jannik non sfrutta una palla break

    Ancora aggressivo in risposta Sinner, che si procura una palla break, ben annullata però da Dzumhur, che arrivato ai vantaggi poi tiene la battuta

    18:42
  4. 1° set
    Sinner-Dzumhur 4-1

    Ancora una volta Sinner perde il primo punto del game, poi però non sbaglia più nulla e tiene per la terza volta su tre la battuta a 15

    18:37
  5. 1° set
    Sinner-Dzumhur 3-1

    Ottimo game di Dzumhur, che dipinge bene il campo col rovescio, va a segno con una palla corta e sfrutta un errore di Sinner per tenere la battuta a zero

    18:33
  6. 1° set
    Sinner-Dzumhur 3-0

    Sinner parte con un doppio fallo, poi non sbaglia più nulla e tiene la battuta ancora una volta a 15 consolidando il break

    18:29
  7. 1° set
    Sinner-Dzumhur 2-0: BREAK IMMEDIATO DI JANNIK!

    Consapevole di doversi prendere dei rischi per arginare Sinner, Dzumhur commette tanti errori e finisce col concedere due palle break, con Jannik che gli strappa subito la battuta grazie a un altro gratuito del bosniaco

    18:27
  8. 1° set
    Sinner-Dzumhur 1-0

    Buon primo game di Sinner, che sale 40-0, perde un 15 e poi chiude il game

    18:23
  10. 1° set
    Match iniziato

    Si parte con Sinner al servizio

    18:19
  11. Pre
    Giocatori in campo

    Sinner e Dzumhur hanno fatto il loro ingresso in campo. Qualche minuto di riscaldamento e il match potrà avere inizio

    18:11
  12. Pre
    Obiettivo Sunshine Double

    Dopo il successo a Indian Wells Sinner a Miami insegue un traguardo storico. Conquistando il torneo Jannik infatti completerebbe il Sunshine Double, un traguardo in passato riuscito a solamente altri sette giocatori tra gli uomini e quattro tra le donne

    18:06
  13. Pre
    Sinner-Dzumhur inizierà prima del previsto

    Già terminato il match precedente a quello di Sinner per via del ritiro di Francesca Jones, che si trovava sotto 6-1 3-0 nel punteggio contro Jessica Pegula, che vola dunque al turno successivo

    17:59
  14. Pre
    I precedenti

    Quella di oggi tra Sinner e Dzumhur sarà una prima volta assoluta. I due infatti non si sono mai affrontati in carriera

    17:57
  16. Pre
    La storia di Sinner a Miami

    Quella di quest’anno sarà la quinta partecipazione di Sinner a Miami, torneo col quale nutre un rapporto speciale. Al Masters 1000 della Florida Jannik ha infatti raggiunto tre finali – conquistando anche il titolo nel 2024 -, compresa la prima a questo livello al debutto assoluto nel torneo nel 2021, quando venne sconfitto in finale dall’amico Hubert Hurkacz. Un torneo al quale l’azzurro manca da due anni non avendo potuto prendere parte all’edizione 2025 per via della sospensione concordata con la Wada

    17:54

  18. A distanza di pochi giorni dal successo a Indian Wells Jannik Sinner torna in campo a Miami, torneo dove andrà a caccia di uno storico bis che gli permetterebbe di completare il Sunshine Double. Ad attenderlo all’esordio nel Masters 1000 della Florida ci sarà il bosniaco Damir Dzumhur, che al primo turno ha avuto la meglio su Ignacio Buse.

Sinner-Dzumhur, diretta live ATP Miami: inizio perfetto di Jannik, subito avanti di un break Fonte: Ansa

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