Sinner-Griekspoor diretta live Masters Shanghai sedicesimi di finale: Djokovic-Hanfmann, si decide al terzo

Sono 6 i precedenti confronti tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor con l’azzurro che ha sempre avuto la meglio. Nel corso delle ultime stagioni i due si sono incontrati spesso in particolar modo nel 2024 quando i confronti sono stati 4: Rotterdam, Miami, Halle e nella finale di Coppa Davis. E il dato è ancora più positivo visto che in tutte e 4 le circostanze poi Sinner ha alzato la coppa al cielo.