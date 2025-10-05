Sinner-Griekspoor diretta live Masters Shanghai sedicesimi di finale: Djokovic-Hanfmann, si decide al terzo

Masters 1000 Shanghai
Qizhong Forest Sports City Arena, sedicesimi di finale – Live dalle 14
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|Griekspoor (OLA)
|–
|–
|–
Continua il match tra Djokovic e Hanfmann con il serbo che nel secondo set trova la reazione nel 12esimo game e riesce a vincere il parziale e a mandare la gara al terzo set.
Prima del match tra Sinner e Griekspoor, sul campo centrale di Shanghai va in sfida il confronto tra Djokovic e Hanfmann, match tiratissimo con il tedesco che ha vinto 6-4 il primo set.
Debutto posticipato per Jannik Sinner che infatti scende in campo per il secondo giorno consecutivi sul cemento di Shanghai. L’azzurro ha ottenuto una deroga per riposare un giorno in più dopo la finale di Pechino, ed è sceso in campo ieri contro il tedesco Altmaier battuto con un doppio 6-3 che però nasconde anche un po’ di fatica fatta dall’altoatesino.
L’olandese Griekspoor ha cominciato la sua avventura a Shanghai affrontando lo statunitense Brooksby con cui ha avuto la meglio dopo una partita molto strana e solo al terzo set. Per l’olandese il successo è arrivato con il punteggio di 6-1, 1-6, 6-1.
Sono 6 i precedenti confronti tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor con l’azzurro che ha sempre avuto la meglio. Nel corso delle ultime stagioni i due si sono incontrati spesso in particolar modo nel 2024 quando i confronti sono stati 4: Rotterdam, Miami, Halle e nella finale di Coppa Davis. E il dato è ancora più positivo visto che in tutte e 4 le circostanze poi Sinner ha alzato la coppa al cielo.
Jannik Sinner pronto al suo secondo match sul cemento di Shanghai. Di fronte c’è una vecchia conoscenza, visto che negli ultimi anni l’azzurro ha sfidato in più di una circostanza l’olandese Tallon Griekspoor. Ma in questo periodo in cui Jannik sta portando dei cambiamenti del suo gioco non c’è da fidarsi con l’azzurro che deve tenere altissimo il livello di gioco e di concentrazione se vuole superare l’olandese.
