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Sinner-Lehecka, diretta live finale Miami: la pioggia blocca tutto

Tutto pronto per la finale del Masters 1000 di Miami, dove Jannik Sinner affronta Jiri Lehecka per completare uno storico Sunshine Double e avvicinare Alcaraz in classifica

Ultimo aggiornamento:

Matteo Morace

Matteo Morace

Live Sport Specialist

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

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Riassunto dell'evento

Masters 1000 Miami, Cemento

Finale – Stadium – Live dalle ore 21.00

Sinner (ITA)
Lehecka (CZA)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Finita la pioggia

    La pioggia concede una tregua a Miami e forse, forse, a breve Sinner e Lehecka potranno fare il loro ingresso in campo. I ventilatori stanno infatti asciugando il centrale per permettere ai giocatori di sfruttare questa finestra di tempo senza pioggia

    22:10
  2. Pre
    Ancora nessuna novità da Miami

    Ancora niente da fare per Sinner e Lehecka, con il loro match rimandato a orario da destinarsi

    21:46
  4. Pre
    Nuovo slittamento

    Torna la pioggia su Miami e l’inizio del match viene ulteriormente ritardato. Nuovo teorico inizio alle 21:30

    21:17
  5. Pre
    La pioggia ritarda l'inizio del match

    Sinner e Lehecka erano pronti a fare il loro ingresso in campo, ma un nuovo scroscio di pioggia ha ritardato l’inizio del match di un ulteriore quarto d’ora. Ingresso in campo dunque programmato per le 21:15, tempo permettendo

    21:03
  6. Pre
    I precedenti

    Quella di oggi sarà la quarta sfida tra Sinner e Lehecka, con Jannik che vinto tutti i precedenti senza perdere nemmeno un set:

    • Masters 1000 Indian Wells 2024, Sinner-Lehecka: 6-3 6-3
    • ATP 500 Pechino 2024, Sinner-Lehecka: 6-2 7-6
    • Roland Garros 2025, Sinner-Lehecka: 6-0 6-1 6-2
    21:01
  7. Pre
    Il percorso di Lehecka

    Percorso praticamente perfetto anche per Lehecka, che ha lasciato per strada un solo set ma non ha ancora subito un break nel torneo:

    • 1° turno, Bye
    • 2° turno, Moise Kouame: 6-2 7-5
    • 3° turno, Ethan Quinn: 6-3 7-6
    • Ottavi di finale, Taylor Fritz: 6-4 6-7 6-2
    • Quarti di finale, Martin Landaluce: 7-6 7-5
    • Semifinale, Arthur Fils: 6-2 6-2
    20:59
  8. Pre
    Il percorso di Sinner

    Percorso senza sbavature di Sinner, arrivato in finale senza concedere un set ai suoi avversari:

    • 1° turno, Bye
    • 2° turno, Damir Dzumhur: 6-3 6-3
    • 3° turno, Corentin Moutet: 6-1 6-4
    • Ottavi di finale, Alex Michelsen: 7-5 7-6
    • Quarti di finale, Frances Tiafoe: 6-2 6-2
    • Semifinale, Alexander Zverev: 6-3 7-6
    20:55

  11. Jannik Sinner vuole concludere nel migliore dei modi il Sunshine Double. Tra l’azzurro e la conquista del torneo di Miami dopo quello di Indian Wells c’è solo la sorpresa del torneo Jiri Lehecka, suo avversario in finale in Florida, dove il numero 2 ATP cerca punti importanti per il sorpasso a Carlos Alcaraz in classifica e un record che avrebbe dell’incredibile.

Sinner-Lehecka, diretta live finale Miami: la pioggia blocca tutto Fonte: Getty

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