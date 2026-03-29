Sinner-Lehecka, diretta live finale Miami: la pioggia blocca tutto

Masters 1000 Miami, Cemento
Finale – Stadium – Live dalle ore 21.00
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Ultimo aggiornamento:
Masters 1000 Miami, Cemento
Finale – Stadium – Live dalle ore 21.00
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La pioggia concede una tregua a Miami e forse, forse, a breve Sinner e Lehecka potranno fare il loro ingresso in campo. I ventilatori stanno infatti asciugando il centrale per permettere ai giocatori di sfruttare questa finestra di tempo senza pioggia
Ancora niente da fare per Sinner e Lehecka, con il loro match rimandato a orario da destinarsi
Torna la pioggia su Miami e l’inizio del match viene ulteriormente ritardato. Nuovo teorico inizio alle 21:30
Sinner e Lehecka erano pronti a fare il loro ingresso in campo, ma un nuovo scroscio di pioggia ha ritardato l’inizio del match di un ulteriore quarto d’ora. Ingresso in campo dunque programmato per le 21:15, tempo permettendo
Quella di oggi sarà la quarta sfida tra Sinner e Lehecka, con Jannik che vinto tutti i precedenti senza perdere nemmeno un set:
Percorso praticamente perfetto anche per Lehecka, che ha lasciato per strada un solo set ma non ha ancora subito un break nel torneo:
Percorso senza sbavature di Sinner, arrivato in finale senza concedere un set ai suoi avversari:
Jannik Sinner vuole concludere nel migliore dei modi il Sunshine Double. Tra l’azzurro e la conquista del torneo di Miami dopo quello di Indian Wells c’è solo la sorpresa del torneo Jiri Lehecka, suo avversario in finale in Florida, dove il numero 2 ATP cerca punti importanti per il sorpasso a Carlos Alcaraz in classifica e un record che avrebbe dell’incredibile.
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