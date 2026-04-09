Diretta Live Sinner-Machac Montecarlo ottavi di finale: Zverev avanti di un set con Bergs, attesa per Jannik

Masters 1000 Montecarlo, terra
Ottavi di finale – Court Ranieri III – Live dalle ore 12.30
|Sinner (ITA)
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Masters 1000 Montecarlo, terra
Ottavi di finale – Court Ranieri III – Live dalle ore 12.30
|Sinner (ITA)
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Il primo incontro sul campo centrale è quello che vede opposti Sascha Zverev a Zizou Bergs. Solo alla fine di questo match ci sarà spazio per il confronto tra Sinner e Machac. Il tedesco ha conquistato il primo set con il punteggio di 6-2.
In palio c’è un posto nei quarti di finale contro uno tra Auger-Aliassime o Ruud, ma anche la conferma di un percorso sempre più solido. Il tennista altoatesino vuole continuare a vincere e a mandare segnali al circuito, dimostrando di poter essere protagonista anche sulla terra.
Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW. Sul nostro sito la cronaca testuale dell’evento.
I precedenti sorridono nettamente all’azzurro, che ha sempre battuto Machac nei tre confronti diretti disputati finora. Un dato che conferma la superiorità tecnica e tattica di Sinner, ma che non deve portare a sottovalutare la sfida.
Tomas Machac non è però un avversario da prendere alla leggera. Il ceco ha qualità, velocità di braccio e una buona capacità di variare il gioco, elementi che possono creare qualche problema anche a un giocatore solido come Sinner. Il tennista di Beroun arriva agli ottavi con fiducia e senza nulla da perdere, una condizione spesso pericolosa in tornei di questo livello. Se riuscirà a trovare continuità al servizio e ad accorciare gli scambi, potrebbe rendere la partita più complicata del previsto.
Il debutto nel torneo ha dato risposte molto positive. Sinner ha superato Ugo Humbert con un netto 6-3 6-0, mostrando una condizione brillante e un controllo totale del match. Servizio efficace, grande solidità da fondo e pochissimi errori gratuiti: segnali chiari di un giocatore che sa esattamente cosa fare in campo. La sensazione è che l’azzurro abbia già trovato il giusto feeling con la terra rossa, una superficie su cui negli ultimi anni ha compiuto passi avanti evidenti.
Jannik Sinner torna in campo a Montecarlo per gli ottavi di finale e lo fa con i riflettori puntati addosso. L’azzurro sfida Tomas Machac in un match che lo vede partire nettamente favorito, ma che nasconde comunque qualche insidia. Il numero due al mondo vuole continuare la sua corsa nel Principato e dare continuità a un momento straordinario della stagione. Di fronte troverà un avversario solido e in crescita, deciso a giocarsi le sue carte senza pressione in uno dei palcoscenici più importanti del circuito tennistico.
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