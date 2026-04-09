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Diretta Live Sinner-Machac Montecarlo ottavi di finale: Zverev avanti di un set con Bergs, attesa per Jannik

Il numero due al mondo torna in campo nel Principato. Dopo l'esordio vincente contro Humbert, Jannik trova sulla sua strada il ceco Machac

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Masters 1000 Montecarlo, terra

Ottavi di finale – Court Ranieri III – Live dalle ore 12.30

Sinner (ITA)
Machac (CZE)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Zverev avanti di un set su Bergs

    Il primo incontro sul campo centrale è quello che vede opposti Sascha Zverev a Zizou Bergs. Solo alla fine di questo match ci sarà spazio per il confronto tra Sinner e Machac. Il tedesco ha conquistato il primo set con il punteggio di 6-2.

    12:08
  2. Pre
    Obiettivo quarti: Sinner vuole continuità

    In palio c’è un posto nei quarti di finale contro uno tra Auger-Aliassime o Ruud, ma anche la conferma di un percorso sempre più solido. Il tennista altoatesino vuole continuare a vincere e a mandare segnali al circuito, dimostrando di poter essere protagonista anche sulla terra.

    09:55
  4. Pre
    Dove vedere il match

    Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW. Sul nostro sito la cronaca testuale dell’evento.

    09:53
  5. Pre
    Precedenti: Sinner sempre avanti

    I precedenti sorridono nettamente all’azzurro, che ha sempre battuto Machac nei tre confronti diretti disputati finora. Un dato che conferma la superiorità tecnica e tattica di Sinner, ma che non deve portare a sottovalutare la sfida.

    • Miami, quarti di finale (2024): Sinner-Machac 2-0 (6-4, 6-2)
    • Shanghai, semifinale (2024): Sinner-Machac 2-0 (6-4, 7-5)
    • Doha, 1°turno (2026): Sinner-Machac 2-0 (6-1, 6-4)
    09:53
  6. Pre
    Machac, avversario scomodo

    Tomas Machac non è però un avversario da prendere alla leggera. Il ceco ha qualità, velocità di braccio e una buona capacità di variare il gioco, elementi che possono creare qualche problema anche a un giocatore solido come Sinner. Il tennista di Beroun arriva agli ottavi con fiducia e senza nulla da perdere, una condizione spesso pericolosa in tornei di questo livello. Se riuscirà a trovare continuità al servizio e ad accorciare gli scambi, potrebbe rendere la partita più complicata del previsto.

    09:53
  7. Pre
    Sinner in controllo: esordio convincente

    Il debutto nel torneo ha dato risposte molto positive. Sinner ha superato Ugo Humbert con un netto 6-3 6-0, mostrando una condizione brillante e un controllo totale del match. Servizio efficace, grande solidità da fondo e pochissimi errori gratuiti: segnali chiari di un giocatore che sa esattamente cosa fare in campo. La sensazione è che l’azzurro abbia già trovato il giusto feeling con la terra rossa, una superficie su cui negli ultimi anni ha compiuto passi avanti evidenti.

    09:53

  9. Jannik Sinner torna in campo a Montecarlo per gli ottavi di finale e lo fa con i riflettori puntati addosso. L’azzurro sfida Tomas Machac in un match che lo vede partire nettamente favorito, ma che nasconde comunque qualche insidia. Il numero due al mondo vuole continuare la sua corsa nel Principato e dare continuità a un momento straordinario della stagione. Di fronte troverà un avversario solido e in crescita, deciso a giocarsi le sue carte senza pressione in uno dei palcoscenici più importanti del circuito tennistico.

Diretta Live Sinner-Machac Montecarlo ottavi di finale: Zverev avanti di un set con Bergs, attesa per Jannik Fonte: Getty

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