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Sinner-Medvedev, diretta live finale Indian Wells

Nuovo atto della rivalità tra Daniil Medvedev e Jannik Sinner, che in finale al Masters 1000 di Indian Wells va a caccia del primo titolo del 2026 e di un primato storico

Ultimo aggiornamento:

Matteo Morace

Matteo Morace

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La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

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Riassunto dell'evento

Masters 1000 Indian Wells, Cemento

Finale – Stadium 1 – Live dalle ore 22.00

Sinner (ITA)
Medvedev (RUS)

Cronaca in diretta

  2. A distanza di quasi un anno e mezzo dall’ultima loro sfida, risalente ai gironi delle Nitto ATP Finals del 2024, Jannik Sinner e Daniil Medvedev tornano ad affrontarsi e lo fanno in uno dei palcoscenici più importanti e iconici del tennis mondiale, lo Stadium 1 (il campo centrale) di Indian Wells in occasione della finale del primo Masters 1000 del 2026, con l’azzurro che va a caccia del primo titolo stagionale e di punti importanti per riavvicinarsi al n°1 ATP attualmente occupato dal suo rivale Carlos Alcaraz.

Sinner-Medvedev, diretta live finale Indian Wells Fonte: Ansa

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