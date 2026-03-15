Sinner-Medvedev, diretta live finale Indian Wells

Masters 1000 Indian Wells, Cemento
Finale – Stadium 1 – Live dalle ore 22.00
|Sinner (ITA)
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Masters 1000 Indian Wells, Cemento
Finale – Stadium 1 – Live dalle ore 22.00
|Sinner (ITA)
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|Medvedev (RUS)
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A distanza di quasi un anno e mezzo dall’ultima loro sfida, risalente ai gironi delle Nitto ATP Finals del 2024, Jannik Sinner e Daniil Medvedev tornano ad affrontarsi e lo fanno in uno dei palcoscenici più importanti e iconici del tennis mondiale, lo Stadium 1 (il campo centrale) di Indian Wells in occasione della finale del primo Masters 1000 del 2026, con l’azzurro che va a caccia del primo titolo stagionale e di punti importanti per riavvicinarsi al n°1 ATP attualmente occupato dal suo rivale Carlos Alcaraz.
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