Sinner-Struff, diretta live Wimbledon quarti di finale: Jannik spreca il vantaggio nel secondo set

Quella di oggi sarà la quarta sfida in carriera tra Sinner e Struff, con i tre precedenti che si sono tenuti tutti nel 2024 e sono stati tutti conquistati da Jannik:

Masters 1000 Indian Wells 2024, Sinner-Struff: 6-3 6-4

Masters 1000 Montecarlo 2024, Sinner-Struff: 6-4 6-2

ATP 500 Halle 2024, Sinner-Struff: 6-2 6-7 7-6