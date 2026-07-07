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Sinner-Struff, diretta live Wimbledon quarti di finale: Jannik spreca il vantaggio nel secondo set

Un Jannik Sinner sempre più in crescita a Wimbledon affronterà il 36enne esordiente a livello di quarti di finale slam per strappare il pass per le semifinali e avvicinarsi sempre più all'obiettivo di confermarsi ai Championships

Ultimo aggiornamento:

Matteo Morace

Matteo Morace

Live Sport Specialist

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Wimbledon, Campo n°1, Quarti di finale

LIVE dalle ore 14.00

Sinner (ITA) 7 3
Struff (GER) 5 4

Cronaca in diretta

  1. 2° set
    Sinner-Struff 3-4

    Torna invece a commettere qualche errore in risposta Sinner, con Struff che – nonostante un doppio fallo in apertura di game – ha dunque vita facile per tenere la battuta, chiudendo il game con un ace

    15:30
  2. 2° set
    Sinner-Struff 3-3

    Momento favorevole a Struff, che in risposta mette in difficoltà Sinner, obbligato ancora una volta ai vantaggi, dove però si salva alla grande

    15:28
  4. 2° set
    Sinner-Struff 2-3

    Struff parte bene e sale 40-0, poi commette due errori ma riesce a evitare i vantaggi grazie a una prima vincente

    15:20
  5. 2° set
    Sinner-Struff 2-2: IMMEDIATO CONTROBREAK DEL TEDESCO

    Sinner parte male e si ritrova 0-30, poi rimonta con un dritto potente e una prima vincente. Successivamente Jannik però non chiude uno smash e finisce con lo sbagliare offrendo una palla break a Struff che lo concretizza con un dritto potente nell’angolino

    15:15
  6. 2° set
    Sinner-Struff 2-1: BREAK JANNIK!

    Sinner ormai ha imparato a leggere alla perfezione il servizio di Struff e si procura due palle break, che questa volta va a segno al primo colpo con una risposta che corre impreparato il tedesco che si stava avvicinando a rete

    15:10
  7. 2° set
    Sinner-Struff 1-1

    Ancora bene al servizio Sinner, che tiene la battuta a 15

    15:08
  8. 2° set
    Sinner-Struff 0-1: Jannik non sfrutta una palla break

    Sinner si fa più aggressivo in risposta e con un’ottima difesa porta all’errore Struff, che poi sbaglia anche una complicata volée sotto rete e offre una palla break a Jannik, che però se la vede annullare dal tedesco col servizio. Ai vantaggi poi Struff tiene la battuta

    15:03
  10. 1° set
    Sinner-Struff 7-5: JANNIK CONQUISTA IL PRIMO SET

    Altro ottimo game di Sinner, che perde un solo 15 e conquista così il primo set

    14:56
  11. 1° set
    Sinner-Struff 6-5: BREAK JANNIK!

    Game a vuoto di Struff, che parte con due errori e finisce col concedere tre palle break consecutive a Sinner, che si vede annullare le prime due dal servizio dal tedesco ma concretizza la terza con una fulminea risposta vincente

    14:52
  12. 1° set
    Sinner-Struff

    Finalemente un game facile per Sinner, che torna a tenere la battuta a zero

    14:48
  13. 1° set
    Sinner-Struff 4-5

    Struff vince il primo 15, poi incappa in due errori ma rimedia con una prima vincente che porta il game sul 30-30. Il tedesco poi sfrutta un errore di Jannik e chiude tiene la battuta grazie a un ace

    14:45
  14. 1° set
    Sinner-Struff 4-4

    Sinner sale rapidamente sul 40-0, ma ancora una volta poi finisce col trovarsi in difficoltà sulla diagonale di dritto, dove viene spesso e volentieri investito dalla potenza dei colpi di Struff che si spinge nuovamente ai vantaggi che premiamo Jannik

    14:41
  16. 1° set
    Sinner-Struff 3-4

    Continuano le difficoltà in risposta di Sinner, che sembra dover ancora trovare la distanza giusta e leggere bene il servizio di Struff, che ha ancora una volta vita facile e chiude rapidamente il game a zero

    14:35
  17. 1° set
    Sinner-Struff 3-3

    Altro game complicato per Sinner, nuovamente obbligato ai vantaggi. L’impressione è comunque quella che più lo scambio si allunga più Jannik ha facilità nel conquistare il punto

    14:33
  18. 1° set
    Sinner-Struff 2-3

    Game facile facile invece per Struff, che tiene la battuta a 0

    14:26
  19. 1° set
    Sinner-Struff 2-2

    Sinner sale rapidamente sul 40-0 ma poi commette una serie di errori che riaprono il game e lo portano ai vantaggi dove Jannik non sbaglia più nulla e tiene la battuta

    14:26
  20. 1° set
    Sinner-Struff 1-2

    Game a zero anche per Struff

    14:18
  22. 1° set
    Sinner-Struff 1-1

    Risponde subito presente Sinner, che tiene il proprio turno di battuta senza perdere un 15

    14:15
  23. 1° set
    Sinner-Struff 0-1

    Parte bene Struff, che fa male col servizio e sfrutta un errore di Sinner per tenere la battuta a 30

    14:13
  24. 1° set
    Match iniziato

    Si parte con Struff al servizio

    14:09
  25. Pre
    Giocatori in campo

    Sinner e Struff hanno fatto il loro ingresso sul Campo n°1. Qualche minuto di riscaldamento e il match potrà avere inizio

    14:02
  26. Pre
    Sinner a caccia del primo slam del 2026

    Oggi Sinner va a caccia della semifinale a Wimbledon, dove dopo le delusioni dell’Australian Open e, soprattutto, del Roland Garros l’azzurro insegue il suo primo titolo slam del 2026

    13:58
  28. Pre
    I precedenti

    Quella di oggi sarà la quarta sfida in carriera tra Sinner e Struff, con i tre precedenti che si sono tenuti tutti nel 2024 e sono stati tutti conquistati da Jannik:

    • Masters 1000 Indian Wells 2024, Sinner-Struff: 6-3 6-4
    • Masters 1000 Montecarlo 2024, Sinner-Struff: 6-4 6-2
    • ATP 500 Halle 2024, Sinner-Struff: 6-2 6-7 7-6
    13:33
  29. Pre
    Il percorso di Struff

    Arrivato a sorpresa ai quarti di finale di Wimbledon, durante il suo percorso Struff ha faticato contro tutti gli avversari, tranne con quello più temibile sulla carta, ovvero Daniil Medvedev:

    • 1° turno, Sebastian Baez: 6-1 7-6 4-6 2-6 7-5
    • 2° turno, Brandon Nakashima: 4-6 7-6 7-6 6-7 7-6
    • 3° turno, Daniil Medvedev: 7-6 7-6 7-5
    • Ottavi di finale, Hubert Hurkacz: 3-6 6-7 7-6 7-5 4-2 rit.
    13:31
  30. Pre
    Il percorso di Sinner

    Percorso in crescendo a Wimbledon per Sinner, che dopo le fatiche dell’esordio contro Kecmanovic si è sbarazzato dei suoi avversari senza più perdere un set:

    • 1° turno, Miomir Kecmanovic: 4-6 6-3 6-7 6-2 6-3
    • 2° turno, Nuno Borges: 7-6 7-6 6-4
    • 3° turno, Jenson Brooksby: 6-4 6-3 6-4
    • Ottavi di finale, Shintaro Mochizuki: 6-3 7-6 6-3
    13:27

  32. Obiettivo semifinale di Wimbledon per Jannik Sinner, che dopo le belle vittorie su Jenson Brooksby e Shintaro Mochizuki affronta una delle sorprese del torneo, Jan Lennard Struff, esperto giocare che esprime il proprio miglior tennis sull’erba e che conquistato il suo primo quarto di finale a livello slam in carriera si presenta alla sfida consapevole di non avere nulla da perdere

Sinner-Struff, diretta live Wimbledon quarti di finale: Jannik spreca il vantaggio nel secondo set Fonte: Ansa

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