Sinner-Struff, diretta live Wimbledon quarti di finale: Jannik spreca il vantaggio nel secondo set

Wimbledon, Campo n°1, Quarti di finale
LIVE dalle ore 14.00
|Sinner (ITA)
|7
|3
|–
|–
|–
|Struff (GER)
|5
|4
|–
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Wimbledon, Campo n°1, Quarti di finale
LIVE dalle ore 14.00
|Sinner (ITA)
|7
|3
|–
|–
|–
|Struff (GER)
|5
|4
|–
|–
|–
Torna invece a commettere qualche errore in risposta Sinner, con Struff che – nonostante un doppio fallo in apertura di game – ha dunque vita facile per tenere la battuta, chiudendo il game con un ace
Momento favorevole a Struff, che in risposta mette in difficoltà Sinner, obbligato ancora una volta ai vantaggi, dove però si salva alla grande
Struff parte bene e sale 40-0, poi commette due errori ma riesce a evitare i vantaggi grazie a una prima vincente
Sinner parte male e si ritrova 0-30, poi rimonta con un dritto potente e una prima vincente. Successivamente Jannik però non chiude uno smash e finisce con lo sbagliare offrendo una palla break a Struff che lo concretizza con un dritto potente nell’angolino
Sinner ormai ha imparato a leggere alla perfezione il servizio di Struff e si procura due palle break, che questa volta va a segno al primo colpo con una risposta che corre impreparato il tedesco che si stava avvicinando a rete
Ancora bene al servizio Sinner, che tiene la battuta a 15
Sinner si fa più aggressivo in risposta e con un’ottima difesa porta all’errore Struff, che poi sbaglia anche una complicata volée sotto rete e offre una palla break a Jannik, che però se la vede annullare dal tedesco col servizio. Ai vantaggi poi Struff tiene la battuta
Altro ottimo game di Sinner, che perde un solo 15 e conquista così il primo set
Game a vuoto di Struff, che parte con due errori e finisce col concedere tre palle break consecutive a Sinner, che si vede annullare le prime due dal servizio dal tedesco ma concretizza la terza con una fulminea risposta vincente
Finalemente un game facile per Sinner, che torna a tenere la battuta a zero
Struff vince il primo 15, poi incappa in due errori ma rimedia con una prima vincente che porta il game sul 30-30. Il tedesco poi sfrutta un errore di Jannik e chiude tiene la battuta grazie a un ace
Sinner sale rapidamente sul 40-0, ma ancora una volta poi finisce col trovarsi in difficoltà sulla diagonale di dritto, dove viene spesso e volentieri investito dalla potenza dei colpi di Struff che si spinge nuovamente ai vantaggi che premiamo Jannik
Continuano le difficoltà in risposta di Sinner, che sembra dover ancora trovare la distanza giusta e leggere bene il servizio di Struff, che ha ancora una volta vita facile e chiude rapidamente il game a zero
Altro game complicato per Sinner, nuovamente obbligato ai vantaggi. L’impressione è comunque quella che più lo scambio si allunga più Jannik ha facilità nel conquistare il punto
Game facile facile invece per Struff, che tiene la battuta a 0
Sinner sale rapidamente sul 40-0 ma poi commette una serie di errori che riaprono il game e lo portano ai vantaggi dove Jannik non sbaglia più nulla e tiene la battuta
Game a zero anche per Struff
Risponde subito presente Sinner, che tiene il proprio turno di battuta senza perdere un 15
Parte bene Struff, che fa male col servizio e sfrutta un errore di Sinner per tenere la battuta a 30
Si parte con Struff al servizio
Sinner e Struff hanno fatto il loro ingresso sul Campo n°1. Qualche minuto di riscaldamento e il match potrà avere inizio
Oggi Sinner va a caccia della semifinale a Wimbledon, dove dopo le delusioni dell’Australian Open e, soprattutto, del Roland Garros l’azzurro insegue il suo primo titolo slam del 2026
Quella di oggi sarà la quarta sfida in carriera tra Sinner e Struff, con i tre precedenti che si sono tenuti tutti nel 2024 e sono stati tutti conquistati da Jannik:
Arrivato a sorpresa ai quarti di finale di Wimbledon, durante il suo percorso Struff ha faticato contro tutti gli avversari, tranne con quello più temibile sulla carta, ovvero Daniil Medvedev:
Percorso in crescendo a Wimbledon per Sinner, che dopo le fatiche dell’esordio contro Kecmanovic si è sbarazzato dei suoi avversari senza più perdere un set:
Obiettivo semifinale di Wimbledon per Jannik Sinner, che dopo le belle vittorie su Jenson Brooksby e Shintaro Mochizuki affronta una delle sorprese del torneo, Jan Lennard Struff, esperto giocare che esprime il proprio miglior tennis sull’erba e che conquistato il suo primo quarto di finale a livello slam in carriera si presenta alla sfida consapevole di non avere nulla da perdere
Sentieri panoramici, percorsi bike, spa e attività per famiglieLEGGI
ULTIME NOTIZIE