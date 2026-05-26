Sinner-Tabur, diretta live Roland Garros: Jannik straripante nel 1°set, francese inerme

Roland Garros, Philippe Chatrier, 1°turno
Inizio match non prima delle 20:15
|Sinner (ITA)
|6
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|Tabur (FRA)
|1
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Ultimo aggiornamento:
Roland Garros, Philippe Chatrier, 1°turno
Inizio match non prima delle 20:15
|Sinner (ITA)
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|Tabur (FRA)
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Tabur più in palla in questo frangente di match. Il francese rischia di più e trova soluzioni interessanti alle quali Sinner non può opporre resistenza, tenendo la battuta a 15
Game a zero di Sinner, che torna a tenere agevolmente un proprio turno di battuta dopo essere stato obbligato ai vantaggi nel precedente
Tabur sale sul 40-15, poi si fa rimontare e viene obbligato ai vantaggi, dove tiene la battuta senza offrire palla break grazie a una palla corta millimetrica
Sinner sale rapidamente sul 40-15, poi però si fa rimontare a causa di un errore sotto rete. Ai vantaggi poi Jannik tiene conquista il game al terzo tentativo complessivo
Dal risultato di 30-30 Sinner si procura una palla break grazie a un rovescio bellissimo che spiazza Tabur, il quale poi sbaglia malamente col dritto e cede la batttuta a Jannik che si porta avanti anche in questo secondo set
Altro game a zero anche per Sinner, graziato in un’occasione da Tabur che a campo spalancato ha tirato il dritto in rete
Novità assoluta in questo match con Tabur che tiene la battuta a zero
Si riprende sulla falsariga della fine del primo set, con Sinner che vince altri quattro punti consecutivi e tiene la battuta a zero in avvio di secondo parziale
Niente da fare per Tabur, che non riesce a reggere il ritmo dello scambio di Sinner, il quale strappa nuovamente la battuta a zero e conquista un parziale dominato
Sinner perde il primo punto ritrovandosi per la prima volta sotto in un proprio turno di servizio, poi però non sbaglia più nulla e, anche grazie a un bel punto vinto dopo un net molto favorevole a Tabur, tiene la battuta a 15
Sinner sale rapidamente sullo 0-40 e si procura tre palle break, Tabur annulla alla grande le prime due, ma sulla terza sbaglia malamente una volée comoda sul serve&volley
Altro ottimo game al servizio per Sinner, che commette un solo errore su una volée e tiene la battuta a 15
Muove il risultato Tabur, che viene obbligato ai vantaggi, dove cancella due palle break per poi andare a conquistare il suo primo game
Otto punti consecutivi per Sinner, che tiene la battuta a zero e consolida il break ottenuto in avvio
Super partenza di Sinner, che dal 15-15 va a segno con due dritti fulminanti e poi con il rovescio obbliga Tabur a un complicato passante che non riesce, ottenendo quindi il break in avvio
Si parte con Tabur al servizio
Sinner e Tabur fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Qualche minuto di riscaldamento e il match potrà avere inizio
Quella di oggi sarà la prima sfida tra Sinner e Tabur, alla sua seconda partecipazione a uno slam dopo quella dell’anno passato sempre al Roland Garros
Il rivale più temibile per Sinner in questo Roland Garros potrebbe essere il forte caldo presente in questi giorni a Parigi, aspetto che in passato aveva più volte dato fastidio all’azzurro, che però – come sotto ogni altro aspetto – ha evidenziato grandi miglioramenti anche dal punto di vista della resistenza
Essendo l’unico slam mancante nel suo palmares, e vista anche la cocente sconfitta nella finale della passata stagione contro Alcaraz, il Roland Garros è l’obiettivo principale della stagione per Sinner – come da lui stesso dichiarato -, che trionfando a Parigi diventerebbe il secondo giocatore di sempre a conquistare tutti i Masters 1000 sulla terra e il French Open dopo Rafael Nadal, che ci riuscì nel 2010
Non ci si poteva augurare un’avvicinamento al Roland Garros migliore per Sinner, imbattuto da 29 partite e vincitore dei primi cinque Masters 1000 consecutivi, compresi anche i tre sulla terra rossa, presentandosi a Parigi come assoluto favorito
Dopo aver dominato i tornei Masters 1000 di Montecarlo, Madrid e Internazionali d’Italia per Sinner è arrivato il momento di iniziare la sua avventura al Roland Garros, obiettivo stagionale dichiarato da tempo. Il primo ostacolo verso la conquista dell’ultimo slam mancante in bacheca per Jannik sarà Clement Tabur, alla seconda presenza in carriera in un tabellone principale di un Major.
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