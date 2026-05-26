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TENNIS ROLAND GARROS LIVE

Sinner-Tabur, diretta live Roland Garros: Jannik straripante nel 1°set, francese inerme

Inizia l'avventura parigina di Jannik Sinner, che al debutto al Roland Garros punta ad allungare la sua serie di vittorie contro la wild card francese Clement Tabur

Ultimo aggiornamento:

Matteo Morace

Matteo Morace

Live Sport Specialist

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

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Riassunto dell'evento

Roland Garros, Philippe Chatrier, 1°turno

Inizio match non prima delle 20:15

Sinner (ITA) 6 5
Tabur (FRA) 1 3

Cronaca in diretta

  1. 2° set
    Sinner-Tabur 5-3

    Tabur più in palla in questo frangente di match. Il francese rischia di più e trova soluzioni interessanti alle quali Sinner non può opporre resistenza, tenendo la battuta a 15

    21:42
  2. 2° set
    Sinner-Tabur 5-2

    Game a zero di Sinner, che torna a tenere agevolmente un proprio turno di battuta dopo essere stato obbligato ai vantaggi nel precedente

    21:36
  4. 2° set
    Sinner-Tabur 4-2

    Tabur sale sul 40-15, poi si fa rimontare e viene obbligato ai vantaggi, dove tiene la battuta senza offrire palla break grazie a una palla corta millimetrica

    21:34
  5. 2° set
    Sinner-Tabur 4-1

    Sinner sale rapidamente sul 40-15, poi però si fa rimontare a causa di un errore sotto rete. Ai vantaggi poi Jannik tiene conquista il game al terzo tentativo complessivo

    21:26
  6. 2° set
    Sinner-Tabur 3-1: BREAK JANNIK!

    Dal risultato di 30-30 Sinner si procura una palla break grazie a un rovescio bellissimo che spiazza Tabur, il quale poi sbaglia malamente col dritto e cede la batttuta a Jannik che si porta avanti anche in questo secondo set

    21:18
  7. 2° set
    Sinner-Tabur 2-1

    Altro game a zero anche per Sinner, graziato in un’occasione da Tabur che a campo spalancato ha tirato il dritto in rete

    21:12
  8. 2° set
    Sinner-Tabur 1-1

    Novità assoluta in questo match con Tabur che tiene la battuta a zero

    21:10
  10. 2° set
    Sinner-Tabur 1-0

    Si riprende sulla falsariga della fine del primo set, con Sinner che vince altri quattro punti consecutivi e tiene la battuta a zero in avvio di secondo parziale

    21:08
  11. 1° set
    Sinner-Tabur 6-1: BREAK E SET JANNIK!

    Niente da fare per Tabur, che non riesce a reggere il ritmo dello scambio di Sinner, il quale strappa nuovamente la battuta a zero e conquista un parziale dominato

    21:06
  12. 1° set
    Sinner-Tabur 5-1

    Sinner perde il primo punto ritrovandosi per la prima volta sotto in un proprio turno di servizio, poi però non sbaglia più nulla e, anche grazie a un bel punto vinto dopo un net molto favorevole a Tabur, tiene la battuta a 15

    21:00
  13. 1° set
    Sinner-Tabur 4-1: DOPPIO BREAK DI JANNIK!

    Sinner sale rapidamente sullo 0-40 e si procura tre palle break, Tabur annulla alla grande le prime due, ma sulla terza sbaglia malamente una volée comoda sul serve&volley

    20:57
  14. 1° set
    Sinner-Tabur 3-1

    Altro ottimo game al servizio per Sinner, che commette un solo errore su una volée e tiene la battuta a 15

    20:51
  16. 1° set
    Sinner-Tabur 2-1: Jannik non sfrutta due palle break

    Muove il risultato Tabur, che viene obbligato ai vantaggi, dove cancella due palle break per poi andare a conquistare il suo primo game

    20:48
  17. 1° set
    Sinner-Tabur 2-0

    Otto punti consecutivi per Sinner, che tiene la battuta a zero e consolida il break ottenuto in avvio

    20:38
  18. 1° set
    Sinner-Tabur 1-0: BREAK JANNIK!

    Super partenza di Sinner, che dal 15-15 va a segno con due dritti fulminanti e poi con il rovescio obbliga Tabur a un complicato passante che non riesce, ottenendo quindi il break in avvio

    20:37
  19. 1° set
    Match iniziato

    Si parte con Tabur al servizio

    20:33
  20. Pre
    Giocatori in campo

    Sinner e Tabur fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Qualche minuto di riscaldamento e il match potrà avere inizio

    20:24
  22. Pre
    I precedenti

    Quella di oggi sarà la prima sfida tra Sinner e Tabur, alla sua seconda partecipazione a uno slam dopo quella dell’anno passato sempre al Roland Garros

    20:12
  23. Pre
    Incognita caldo

    Il rivale più temibile per Sinner in questo Roland Garros potrebbe essere il forte caldo presente in questi giorni a Parigi, aspetto che in passato aveva più volte dato fastidio all’azzurro, che però – come sotto ogni altro aspetto – ha evidenziato grandi miglioramenti anche dal punto di vista della resistenza

    20:11
  24. Pre
    Sinner può emulare la miglior stagione sul rosso di Nadal

    Essendo l’unico slam mancante nel suo palmares, e vista anche la cocente sconfitta nella finale della passata stagione contro Alcaraz, il Roland Garros è l’obiettivo principale della stagione per Sinner – come da lui stesso dichiarato -, che trionfando a Parigi diventerebbe il secondo giocatore di sempre a conquistare tutti i Masters 1000 sulla terra e il French Open dopo Rafael Nadal, che ci riuscì nel 2010

    20:02
  25. Pre
    Come arriva Sinner a Parigi

    Non ci si poteva augurare un’avvicinamento al Roland Garros migliore per Sinner, imbattuto da 29 partite e vincitore dei primi cinque Masters 1000 consecutivi, compresi anche i tre sulla terra rossa, presentandosi a Parigi come assoluto favorito

    19:58

  27. Dopo aver dominato i tornei Masters 1000 di Montecarlo, Madrid e Internazionali d’Italia per Sinner è arrivato il momento di iniziare la sua avventura al Roland Garros, obiettivo stagionale dichiarato da tempo. Il primo ostacolo verso la conquista dell’ultimo slam mancante in bacheca per Jannik sarà Clement Tabur, alla seconda presenza in carriera in un tabellone principale di un Major.

Sinner-Tabur, diretta live Roland Garros: Jannik straripante nel 1°set, francese inerme Fonte: Ansa

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