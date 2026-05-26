Sinner-Tabur, diretta live Roland Garros: Jannik straripante nel 1°set, francese inerme

Essendo l’unico slam mancante nel suo palmares, e vista anche la cocente sconfitta nella finale della passata stagione contro Alcaraz, il Roland Garros è l’obiettivo principale della stagione per Sinner – come da lui stesso dichiarato -, che trionfando a Parigi diventerebbe il secondo giocatore di sempre a conquistare tutti i Masters 1000 sulla terra e il French Open dopo Rafael Nadal, che ci riuscì nel 2010