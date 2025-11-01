Virgilio Sport
Sinner-Zverev diretta live Parigi Atp semifinale: Jannik fino alla fine per riprendersi il numero 1

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Riassunto dell'evento

ATP Parigi – Cemento – Defense Arena

Semifinale – Live dalle 17.00

Sinner (ITA)
Zverev (GER)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Sinner al servizio

    Il primo servizio è di Zverev, Jannik in risposta dopo il sorteggio. Sinner sembra più tranquillo di Zverev che ha un atteggiamento molto più concentrato, il volto non lascia trapelare emozioni.

    17:06
  2. Pre
    Qualche minuto di ritardo

    Solo un leggero ritardo, pochi minuti al via della partita tra Sinner e Zverev che hanno iniziato il riscaldamento dopo l’ingresso tra gli applausi

    17:03
  4. Pre
    Sinner riparte da Cahill

    Coppia solida, collaudata, vincente. Eppure nell’ultimo match a Parigi contro Shelton, Sinner ha avuto un battibecco con il coach Cahill, accusato di “supporto carente” nel secondo set. La situazione si è poi risolta con un abbraccio chiarificatore.

    17:00
  5. Pre
    Confronto con le strisce storiche di vittorie indoor

    Se battesse Zverev, Sinner eguaglierebbe i 25 successi consecutivi di Sampras ed Edberg. Davanti a lui resterebbero:

    • Lendl (32)
    • Federer (33)
    • Djokovic (35)
    • McEnroe (47) – record assoluto.
    16:50
  6. Pre
    L'indoor di Jannik

    Numeri impressionanti nelle ultime 24 partite indoor

    • Ha vinto 47 set e ne ha persi solo 3.

    Nella vittoria contro Raonic (Rotterdam 2024), il croato si ritirò sul secondo set, quindi Sinner non ha perso un match da allora.

    16:46
  7. Pre
    Prestazioni su cemento indoor: dominio assoluto

    Sinner è imbattuto da due anni su questa superficie.

    • Striscia aperta di 24 vittorie consecutive su cemento indoor.
    • Ultima sconfitta: finale delle ATP Finals 2023 contro Djokovic.
    16:43
  8. Pre
    Nuovo record di semifinali ATP per un italiano

    Jannik Sinner ha raggiunto 43 semifinali ATP in carriera, superando il precedente primato italiano di Adriano Panatta (42).

    • Bilancio complessivo in semifinale: 31 vittorie e 11 sconfitte.

    • In caso di vittoria contro Zverev, arriverebbe a 32 finali disputate in carriera.

    16:39
  10. Pre
    Il ritorno del campione in carica

    Zverev è alla quarta semifinale in carriera nel Masters francese, traguardo raggiunto in passato solo da leggende del calibro di Federer, Safin e Sampras. Lo scorso anno si è imposto n finale sul francese Humbert con un doppio 6-2.

    16:34
  11. Pre
    Zverev, vittoria di carattere contro Medvedev

    Nei quarti, il tedesco ha salvato due match point e ribaltato la partita contro Daniil Medvedev (2-6, 6-3, 7-6), interrompendo una serie negativa di cinque sconfitte consecutive contro il russo.

    16:25
  12. Pre
    Condizioni di gioco diverse

    Rispetto ai campi veloci di Vienna, la semifinale del Masters 1000 di Parigi si disputa in condizioni più lente, un fattore che potrebbe incidere sull’equilibrio tattico del match.

    16:21
  13. Pre
    Auger-Aliassime primo finalista

    Il canadese Auger-Aliassime è il primo finalista di Parigi: battuto Bublik al termine di due set equilibrati, 7-6 6-4 per un’ora e 37 minuti di gioco.

    16:17
  14. Pre
    Equilibrio nei precedenti

    Sinner e Zverev si sono affrontati otto volte (4-4). Dopo quattro vittorie consecutive di Zverev, l’azzurro ha ribaltato la tendenza vincendo gli ultimi tre scontri diretti, incluso quello nella finale di Vienna. Alexander Zverev e Jannik Sinner tornano uno di fronte all’altro pochi giorni dopo la finale austriaca, vinta dall’azzurro.

    Il tedesco accoglie la rivincita con entusiasmo: è un altro Zverev, la migliore versione del tedesco da parecchi mesi a questa parte. In Austria Sinner l’ha spuntata al terzo set dopo una partita in rimonta: 3-6, 6-3, 7-5

    16:14
  16. Pre
    Semifinale dal valore doppio per Sinner

    Oltre all’accesso alla finale del Masters 1000 di Parigi, la sfida con Zverev pesa nella corsa al numero 1 del ranking ATP, con Alcaraz ancora in testa ma il distacco in calo

    16:09
  17. Pre
    Zverev ritrova fiducia

    Il tedesco, campione in carica del torneo, ha superato Carabelli, Davidovich Fokina e Medvedev con solidità e aggressività, dimostrando di essere tornato competitivo ai massimi livelli.

    13:16
  18. Pre
    Percorso impeccabile di Sinner

    Jannik ha dominato tutti i match a Parigi (Bergs, Cerundolo e Shelton) senza perdere set, mostrando autorità e grande adattamento ai campi indoor della nuova sede del torneo.

    13:16

  20. Jannik Sinner e i numeri: il percorso tennistico dell’altoatesino sta diventando un duello con la statistica che delinea i tratti delle imprese dell’azzurro. Stavolta dalla lotteria si pescano il 43 (altro record italiano) e il 13: 43 sono le semifinali Atp raggiute da Sinner che nel 400esimo incontro della carriera nel circuito maggiore ha superato Fognini e Panatta; 13 le semifinali complessive di Jannik in un Master 1000.

    L’obiettivo è chiaro: tornare numero uno al mondo, anche solo per una settimana. Per riuscirci dovrà vincere il Masters 1000 di Parigi, affrontando prima Zverev, reduce dal successo su Medvedev. Il percorso di Sinner influisce anche sulla corsa di Musetti alle ATP Finals: il carrarino ha solo 90 punti di vantaggio su Auger-Aliassime. Quest’ultimo resta in corsa e potrebbe eliminare Musetti in caso di vittoria a Parigi.

Sinner-Zverev diretta live Parigi Atp semifinale: Jannik fino alla fine per riprendersi il numero 1 Fonte: IPA

