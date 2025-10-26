ATP Vienna, Sinner riesce a battere anche i crampi: la battaglia con Zverev è epica. Quarto titolo del 2025

ATP 500 Vienna – Cemento
Finale ore 14
|Sinner (ITA)
|3
|6
|7
|Zverev (GER)
|6
|3
|5
Ultimo aggiornamento:
Partita splendida quella che vede di fronte Sinner e Zverev nell’ATP 500 di Vienna. L’azzurro perde il primo set dimostrando anche un po’ di nervosismo, poi si rimette in corsa con uno splendido secondo parziale. Al terzo ne viene fuori una vera e propria battaglia con Sinner che patisce anche qualche problema fisico ma nei momenti decisivo, l’azzurro tira fuori tutto il suo talento e porta a casa il quarto titolo stagionale.
Il primo punto per Sinner arriva con un servizio vincente (15-0). Poi ancora con il servizio ad aprirsi il campo (30-0). Ancora il servizio e poi il diritto vincente (40-0). Errore di Zverev e trofeo a Sinner.
Zverev comincia subito con un bel servizio, ma Sinner reagisce con due punti dopo degli scambi prolungati (15-30). Ma è ancora il servizio a dare un vantaggio a Zverev (40-30). Poi un nastro aiuta l’azzurro col game che va ai vantaggi. Poi un errore di rovescio del tedesco dà il break a Sinner.
Bene la prima di Sinner (15-0). Poi ancora un errore di rovescio con Sinner che continua a tenersi la gamba sinistra. Sinner però si tira fuori dai guai con tre servizi vincenti.
Sinner riesce a fare un mezzo miracolo in risposta e stavolta arriva l’errore di Zverev (15-0) ma l’azzurro non sfrutta ancora l’occasione nel punto successivo (15-15). L’ace di Zverev (30-15). Ancora un’ottima prima di Zverev (40-15). Ancora il servizio a chiudere il game.
Errore in risposta di Zverev (15-0). Poi Jannik si apre bene il campo per chiudere col diritto vincente (30-0). E arriva anche l’ace (40-0). E ancora un servizio a chiudere i conti.
Errore di rovescio di Sinner che dà una mano a Zverev (15-0). Poi un clamoroso pallonetto di Jannik (15-15) che poi spreca col diritto (30-15). Prima vincente del tedesco con Sinner che sembra accusare qualche problema fisico.
Siamo nelle fasi calde del match, il servizio di Sinner è meno efficace del primo set ma anche il tedesco ora sembra stanco (30-15). Jannik si porta avanti sul 40-15. E chiude con un ace.
Scambio durissimo nel primo 15 chiuso da un errore di rovescio di Zverev (0-15). Poi grave errore del tedesco con il diritto (0-30). Poi il tedesco è bravo a reagire (15-30). Errore col rovescio di Sascha (15-40). Il tedesco trova ancora un grande servizio (30-40). Scambio durissimo con Zverev che però riesce a portare il game ai vantaggi. Sembra essere il momento decisivo. Il servizio aiuta il tedesco che vince il game.
Sinner comincia il suo turno con un ace (15-0). Poi il tedesco è un po’ sfortunato con il diritto (30-0). La palla corta vincente vale il 40-0. E sul rovescio sbagliato di Zverev arriva il game.
Sinner approfitta della prima occasione per attaccare (0-15). Ma arriva un brutto errore col rovescio (15-15). Ancora un doppio fallo del tedesco (15-30). Brutto errore di Sinner che spreca una grande occasione (30-30). Zverev si aiuta col servizio (40-30). Poi ancora un errore dell’azzurro che dà una mano al tedesco.
Servizio vincente per Sinner in apertura (15-0). Poi è bravissimo il tedesco ad aprirsi il campo con il rovescio (15-15). Bellissimo diritto vincente di Jannik (30-15). Ma il tedesco alla prima occasione spinge e Zverev trova il vincente (30-30). La prima dà una mano (40-30). Ma ancora una splendido rovescio del tedesco ribalta il punto e si va ai vantaggi. Il rovescio vincente di Sinner chiude i conti.
Subito il tedesco a comandare il gioco (15-0). Ancora una prima di Zverev (30-0). Errore non forzato di Sinner con il diritto (40-0). E l’ace chiude i conti.
Sinner si apre il campo con il servizio e poi chiude a rete (15-0). Errore di rovescio del tedesco (30-0). Stavolta sbaglia Jannik (30-15). Il diritto vincente e un ace chiudono il secondo set.
Zverer comincia con due prime devastanti (30-0). E arriva anche la terza (40-0). Sull’errore di rovescio di Sinner si chiude un game piuttosto veloce.
Errore di rovescio di Zverev (15-0). Poi l’azzurro si aiuta con una bella prima di servizio (30-0). Gran diritto di Sinner che va segno (40-0). Jannik non controlla il diritto (40-15). E chiude con un gran punto nonostante la super difesa di Zverev.
La prima del tedesco costringe Sinner all’errore (30-0). Poi il tedesco costruisce bene il punto (40-0). E arriva un turno di Zverev al servizio molto veloce.
Sinner comincia bene anche il quinto game anche approfittando di un po’ di imprecisione del suo avversario ma commette un brutto errore di diritto (30-15). Jannik prova a darsi una mano con l’ace (40-15). Il tedesco trova un super passante (40-30) e poi Jannik sbaglia ancora una palla corta e si va ai vantaggi. Sinner è bravissimo a cavarsi di impaccio in un momento delicato.
Sui game di Zverev si torna a giocare di più. Il servizio del tedesco continua a essere molto incisivo ma ora Sinner sembra più in palla quando si entra nello scambio anche se commette un brutto errore di diritto. Zverev con due prime risolve un turno al servizio molto complicato.
Un diritto di Zverev fuori misura dà una mano a Sinner (15-0). Poi un servizio vincente (30-0). Ancora il servizio ad aprirsi il campo (40-0). E Sinner chiude il game con relativa facilità.
Zverev cede il primo 15 ma risponde ancora con una prima di servizio clamorosa. E a dare una mano al tedesco arriva anche un gratuito di diritto (30-15). Sinner riesce a conquistarsi un’altra palla break ma anche in questa circostanza viene cancellata. Ma ai vantaggi arriva il tanto desiderato break.
Sinner prova a invertire la marcia nel secondo set conquistando subito il primo punto. Poi è Zverev che prova ad accorciare lo scambio (30-0). Errore di scarsa attenzione di Sinner (30-15). La prima dà una mano all’azzurro che conquista il game.
Zverev continua a spingere con il servizio (15-0). Poi una risposta di Sinner mette in difficoltà il tedesco (15-15). Arriva ancora l’ace di Sascha. Jannik prova a rimanere agganciato e il game si prolunga ai vantaggi ma il tedesco chiude la pratica.
Sinner prova a rimanere agganciato al primo set anche se dà la sensazione di non essere al meglio. Nell’ottavo game tiene a 0 il turno di battuta e spunta anche un mezzo sorriso.
Il servizio del tedesco continua a fare la differenza. Jannik prova a rispondere da posizione più arretrata ma anche nello scambio non riesce a essere incisivo. Zverev scappa sul 5-2.
Sinner continua a sbagliare molto, cerca una palla corta per provare a mettere fine allo scambio. L’azzurro sembra particolarmente stanco. Ancora un errore di Sinner (0-30). Jannik continua a provare palle corte, la prima va bene, la seconda no e arrivano altre occasioni per il break. L’atteggiamento dell’azzurro che sembra già a corto di fiato è preoccupante anche se riesce a vincere il game.
Zverev continua a giocare bene andando avanti sul 15-0, Sinner però prova a reagire e si porta sul 15-30. Ancora con la risposta l’altoatesino si conquista due palle break. Zverev però ricorre al servizio (30-40). E il tedesco cancella anche la seconda occasione. Ai vantaggi i due si danno battaglia ma è il tedesco ad avere la meglio.
Sinner comincia benissimo il suo turno al servizio andando subito avanti sul 40-0 ma prima un doppio fallo poi un seconda tenera permettono a Zverev di riaprire il game. E arriva anche un errore di rovescio che manda il game ai vantaggi. E alla seconda palla break arriva il game per il tedesco.
L’azzurro comincia bene anche il terzo game andando avanti sullo 0-30. Il tedesco però continua a servire benissimo e si riporta subito sul 30-30. Bravo il tedesco con il diritto (40-30). E sull’errore di Sinner arriva il game per Zverev.
Sinner comincia bene con una seconda velenosa (15-0). L’azzurro costruisce bene l’attacco costringendo l’avversario all’errore. E arriva un game molto agevole.
Zverev comincia come aveva finito con Musetti, dominando al servizio. Ma esagera anche trovando subito il primo doppio fallo (15-15). Poi ancora un servizio vincente del tedesco (30-15). La reazione di Sinner arriva con un super dritto (30-30). Una risposta un po’ fortunata dell’azzurro porta subito alla prima palla break ma è il servizio che permette al tedesco di tirarsi fuori dai guai.
E’ il momento dell’ingresso in campo tra i due giocatori, grande attesa a Vienna con il centrale che sold-out.
Ancora qualche minuto prima di scendere in campo, Sinner e Zverev daranno vita alla finale dopo il consueto riscaldamento prepartita.
Sinner e Zverev potrebbero tornare a incrociarsi anche nel prossimo Masters di Parigi ma non in finale. I due tennisti sono infatti inseriti nella stessa porzione di tabellone e potrebbero incontrarsi solo in semifinale.
I precedenti tra Sinner e Zverev vedono il tedesco davanti per 4-3. Primo confronto che risale al 2020 con la vittoria un po’ a sorpresa di Jannik nei sedicesimi del Roland Garros. Ma da quel momento sono arrivate quattro vittorie di fila per il tedesco che ha vinto a Colonia (semifinale), agli Us Open del 2021 e del 2023 e poi nei quarti di finale di Monaco nel 2022. Nelle ultime due stagioni due confronti: la semifinale a Cincinnati con vittoria di Sinner in tre set e la finale fagli ultimi Australian Open.
Sascha Zverev ha lasciato per strada sol un set nel suo cammino a Vienna e proprio nei sedicesimi contro il britannico Fearnley (6-4, 1-6, 7-6). Poi la vittoria piuttosto netta nei confronti di Arnaldi (6-4, 6-4). Il tedesco non è sceso in campo per i quarti in virtù del forfait dell’olandese Griekspoor. In semifinale grande prestazione contro Musetti battuto con il punteggio di 6-4, 7-5.
Jannik Sinner arriva alla finale del torneo di Vienna senza aver perso neanche un set. Nel match dei sedicesimi vittoria molto netta nei confronti del tedesco Altmaier. Poi il derby con Cobolli vinto da Jannik con il punteggio di 6-2, 7-6. Nei quarti la sfida al kazako Bublik battuto con un duplice 6-4, poi la semifinale contro l’australiano De Minaur (6-3, 6-4).
Ottava finale stagione per Jannik Sinner che cerca il quarto titolo del suo 2025. Non sarà un impegno semplice per l’azzurro che sfida il tedesco Alexander Zverev che a Vienna è sembrato in grandissima forma e che in semifinale ha giocato una partita eccezionale senza mai concedere neanche una chance a Lorenzo Musetti.
