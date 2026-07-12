Sono solo due i set lasciati per strada da Sascha Zverev. Al primo turno, il tedesco si è trovato sulla sua strada l’ergente belga Blockx battuto in quattro set. Poi la netta vittoria contro il francese Valentin Royer e quella contro lo statunitense Giron. Qualche intoppo nel match contro Jiri Lehecka che si è giocato in due giorni dopo l’interruzione serale con Sascha che ha avuto la meglio in 4 set. Nei quarti di finale spezzata la maledizione contro lo statunitense Fritz (6-4, 6-4, 6-2). E in semifinale Zverev ha spezzato anche il solo della favola di casa Arthur Fery.