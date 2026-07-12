Wimbledon, Campo Centrale, Finale
LIVE dalle ore 17.00
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Wimbledon, Campo Centrale, Finale
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Zverev lungo con il rovescio, brutta risposta di dritto di Sinner. 15-15
La replica di Sinner è perfetta: ace, poi Zverev è indotto all’errore in due occasioni al termine di scambi dalla linea. 40-0. Pallonetto di Jannik che tiene la battuta a zero.
Ottima prima di Zverev che si prende il primo 15 e prende il largo dopo tre dritti lunghi di Sinner. Jannik a zero nel game.
Primo 15 di Sinner, buona seconda di servizio, Zverev a rete con il dritto. Scambio lungo e intenso che porta Zverev sul 15-15 con un colpo a campo aperto.
Sinner lungo con il dritto, poi Jannik recupera bene con il primo ace. 30-30.
Tre net consecutivi per Sinner che poi piazza un servizio vincente che induce Zverev all’errore. 40-30. Jannik tiene il game con il secondo errore consecutivo di Zverev con il dritto.
Vince il sorteggio Zverev che sceglie di rispondere. Sinner al servizio per primo.
Qualche scambio tra i due, ora provano il servizio.
Zverev precede Sinner: i due finalisti si accingono a calcare l’erba del centrale attraversando il lunghissimo corridoio che porta al campo. Facce inscalfibili, si legge tensione ma entrambi hanno messo su la maschera. Li accoglie un applauso molto intenso. Cominciano le fasi di riscaldamento, Zverev più lungo di Jannik nei preparativi.
Per Zverev una vittoria significherebbe seconda vittoria Slam consecutiva e seconda posizione nel ranking mondiale a scapito di Alcaraz, che lunedì scenderà alla posizione numero tre perdendo i 1200 punti della finale giocata e persa proprio qui contro Sinner nel 2025.
Una eventuale vittoria porterebbe Sinner a cinque titoli Slam, di cui due consecutivi a Wimbledon, confermando i 2000 punti della vittoria dell’anno scorso e rafforzando la sua leadership in vista dell’attacco ai master 1000 di Montreal e Cincinnati di agosto.
Se Zverev arriva a Wimbledon con la fiducia conquistata grazie al primo Slam, Sinner sembra possedere qualcosa di ancora più prezioso: la capacità di alzare il livello proprio nelle partite che contano di più. È questa la qualità che potrebbe fare la differenza anche nella finale dei Championships.
Finale conquistata perdendo appena due set, vittoria convincente su Taylor Fritz e prova di autorità in semifinale. Per la prima volta Zverev sembra aver trovato continuità anche sull’erba, la superficie che storicamente gli aveva creato più difficoltà.
Sinner potrebbe anche puntare con continuità sul diritto di Zverev, considerato il suo colpo più vulnerabile e soggetto a errori, sfruttando anche eventuali discese a rete. Il diritto di Sinner, invece, è un’arma di altissimo livello. Zverev sta migliorando, ma resta meno affidabile.
Per Sinner il tema tattico è chiaro: sull’erba e con il caldo ci saranno meno scambi e il servizio peserà più del solito. Zverev è tra i migliori battitori del circuito e proprio dalla battuta potrebbe passare una parte decisiva della finale.
Il ritmo imposto da Sinner da fondo campo potrebbe essere l’arma capace di disinnescare il tennis del tedesco. Togliere tempo a Zverev significa impedirgli di preparare i colpi nelle condizioni che preferisce, mettendo sotto pressione anche le sue nuove certezze.
Per anni Alexander Zverev è stato considerato uno dei grandi talenti incompiuti del tennis. Poi sono arrivati il gravissimo infortunio alla caviglia, tre finali Slam perse e, infine, il trionfo al Roland Garros.
Più che un titolo, una liberazione. A Wimbledon il tedesco arriva con una convinzione nuova: quella di appartenere finalmente al gruppo dei campioni capaci di vincere gli Slam.
Nel Royal Box spicca la presenza di Kate Middleton, principessa del Galles, arrivata insieme ai figli George e Charlotte. Tra gli ospiti d’onore figurano anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz, gli ambasciatori Fabio Cassese e Fabrizio Saggio – consigliere diplomatico della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Previste le presene del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio e del ministro dello sport, Andrea Abodi. Ancora: gli attori Nicole Kidman e Dustin Hoffman, il sindaco di Londra Sadiq Khan e Anna Wintour, storica direttrice di Vogue.
In tribuna anche diversi campioni che hanno scritto la storia di Wimbledon, tra cui Stefan Edberg, Lleyton Hewitt, Jan Kodeš, Richard Krajicek e Stan Smith.
Il punto di svolta della stagione di Jannik Sinner non coincide con una vittoria, ma con il Roland Garros. Tra il malore accusato durante il torneo e la finale persa, l’azzurro ha scelto di analizzare i propri limiti invece di ignorarli.
A Wimbledon quella ricostruzione è diventata evidente: il servizio è tornato devastante, il tennis dominante e la semifinale contro Djokovic ha certificato la maturazione di un campione ancora più completo.
Sinner e il suo staff hanno introdotto alcuni cambiamenti tecnici e tattici. Il numero uno del mondo racconta che le modifiche stanno dando risultati e fanno parte di un percorso di crescita destinato a renderlo ancora più completo.
Uno dei progressi più evidenti di Sinner riguarda la battuta. Quello che in passato era considerato un punto migliorabile è diventato uno dei colpi più affidabili del suo repertorio, soprattutto sull’erba, permettendogli di gestire le partite con maggiore tranquillità.
I numeri sorridono nettamente a Sinner, ma il numero uno del mondo invita a non farsi ingannare. “Quello che è successo in passato appartiene al passato”. In una finale Slam, sostiene l’azzurro, ogni partita costruisce una storia completamente nuova.
La semifinale contro Novak Djokovic ha mostrato un Sinner diverso: meno frenetico, più lucido nella gestione delle energie e devastante nei momenti decisivi. Non serve dominare ogni scambio: basta colpire quando conta davvero.
Il Roland Garros ha cambiato Alexander Zverev. Il primo Slam conquistato ha cancellato il blocco mentale che lo accompagnava nelle grandi occasioni e lo ha trasformato in un giocatore più aggressivo e convinto. Anche Sinner lo riconosce: “È un altro giocatore”.
Sinner e Alcaraz snobbati da Safin, il coach di Rublev al veleno: “Altro che Nadal e Djokovic. Sembra quasi ridicolo”.
Alla vigilia della finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev a sollevare un nuovo polverone ci pensa un po’ a sorpresa Marat Safin che demolisce senza mezzi termini la rivalità tra Jannik e Carlos Alcaraz.
PER APPROFONDIRE: “Ai tempi di Nadal e Djokovic non sarebbero mai stati numero 1 e 2”
Al vincitore di Wimbledon andranno 4,2 milioni di euro, quasi un milione e 400mila euro in più rispetto allo scorso anno. Lo sconfitto incasserà un assegno di poco più di due milioni di euro.
Nove vittorie consecutive contro Alexander Zverev e un bilancio di 10-4 nei confronti diretti, tutto vero. Ma oggi non bastano per autorizzare Jannik a sentirsi tranquillo. La finale di Wimbledon propone un avversario profondamente diverso da quello battuto negli ultimi mesi, capace di arrivare a Londra con una nuova consapevolezza.
Sono ben 14 i precedenti tra Jannik Sinner e Sascha Zverev con l’azzurro che è nettamente in vantaggio per 10-4. Il primo confronto diretto nel 2024 quando a sorpresa Jannik ha la meglio al Roland Garros in quattro set. Poi tutte affermazioni del tedesco. Dal 2024 però la musica cambia completamente con Jannik che ha vinto i nove confronti diretti di cui gli ultimi 4 nel 2026 con le vittorie in semifinale a Indian Wells, Miami e Montecarlo e la vittoria in finale a Madrid.
Sono solo due i set lasciati per strada da Sascha Zverev. Al primo turno, il tedesco si è trovato sulla sua strada l’ergente belga Blockx battuto in quattro set. Poi la netta vittoria contro il francese Valentin Royer e quella contro lo statunitense Giron. Qualche intoppo nel match contro Jiri Lehecka che si è giocato in due giorni dopo l’interruzione serale con Sascha che ha avuto la meglio in 4 set. Nei quarti di finale spezzata la maledizione contro lo statunitense Fritz (6-4, 6-4, 6-2). E in semifinale Zverev ha spezzato anche il solo della favola di casa Arthur Fery.
Jannik Sinner arriva in finale con qualche dubbio in più rispetto alle altre edizioni. L’azzurro ha dato la sensazione di essere meno dominante rispetto ad altri tornei cominciando la sua avventura con la vittoria in rimonta in cinque set contro il croato Kecmanovic. Poi percorso netto per il numero 1 del mondo che pur senza brillare particolarmente ha superato il portoghese Borges, lo statunitense Brooksby, il giapponese Mochizuki e il tedesco Struff. Triplo 6-4 a Nole Djokovic in semifinale, quando si è rivisto un Sinner padrone della partita.
Jannik Sinner contro Sascha Zverev. Tutto pronto la finale di Wimbledon 2026 con il numero 1 al mondo che sfida il suo nuovo diretto inseguitore in classifica. Per l’azzurro è caccia al secondo titolo consecutivo sull’erba inglese, mentre il tedesco dopo aver rotto la maledizione slam vincendo il Roland Garros cerca di fare bis, un’impresa che non era mai riuscita in passato. Una sfida apertissima e tutta da vivere.
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