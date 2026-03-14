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Diretta Live Sinner-Zverev semifinale Indian Wells: Jannik cerca la prima finale dell'anno

Sinner e Zverev si affrontano l'undicesima volta, i precedenti sono a vantaggio di Jannik che prima della semifinale di Indian Wells conduce per 6-4. Il vincitore sfida uno tra Alcaraz e Medvedev

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

Indian Wells ATP, Cemento

Semifinale – Campo centrale – Live dalle ore 21.30

Sinner (ITA)
Zverev (GER)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    I precedenti

    I precedenti tra Sinner e Zverev vedono il numero 2 del mondo in vantaggio per 6-4 nei 10 incontri che hanno già disputato l’uno contro l’altro. Un margine che sembra ristretto che però nel corso delle ultime due stagioni si è andato ribaltando. Il primo confronto risale al 2020 con il successo anche un po’ a sorpresa di Sinner negli ottavi del Roland Garros. Poi da quel momento sono arrivati 4 successi del tedesco con l’ultimo agli ottavi degli US Open. Dal 2024 comincia la striscia vincente di Sinner che ha conquistato gli ultimi 5 confronti diretti (l’ultimo nel round robin delle ATP Finals di Torino).

    21:06
  2. Pre
    Una rivalità che cresce

    Quella tra Sinner e Zverev è ormai una sfida diventata abituale nelle fasi finali dei tornei più importanti. I due si conoscono bene e ogni loro confronto ha sempre regalato battaglie intense, fatte di scambi lunghi e ritmo altissimo. Proprio per questo la semifinale di Indian Wells promette equilibrio e spettacolo, con margini sottilissimi tra vittoria e sconfitta.

    20:46
  4. Pre
    Zverev, esperienza e potenza

    Dall’altra parte della rete ci sarà Alexander Zverev, giocatore abituato ai grandi palcoscenici. Il tedesco arriva alla semifinale con un percorso altrettanto solido e con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque quando il servizio e il rovescio iniziano a funzionare. Il suo obiettivo è chiaro: tornare protagonista in un Masters 1000 e interrompere la corsa dell’azzurro.

    20:37
  5. Pre
    Il cammino di Sinner

    Sinner ha cominciato il suo percorso sul cemento americano battendo al primo turno il ceco Dalibor Svricina con un doppio 6-1. Poi è stata la volta del confronto con il canadese Shapovalov ed è arrivata un’altra affermazione netta (6-3, 6-2). Decisamente più equilibrata la sfida con il brasiliano Joao Fonseca che si è arreso in due set combattutissimi ed entrambi decisi al tiebreak. Poi anni è stato protagonista di una prova di forza contro lo statunitense Learner Tien.

    20:34

  7. Jannik Sinner sfida Alex Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro, numero 2 del mondo, cerca la prima finale del 2026 dopo il ko con Djokovic agli Australian Open e la sconfitta a sorpresa con Mensik a Doha. L’altoatesino ha dimostrato un ottimo stato di forma nel corso del torneo australiano ma ora si trova di fronte uno dei tennisti più esperti del circuito con il tedesco che vuole riscattare le sconfitte subite negli ultimi scontri diretti.

Diretta Live Sinner-Zverev semifinale Indian Wells: Jannik cerca la prima finale dell'anno Fonte: Ansa

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