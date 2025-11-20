Diretta Live sorteggio spareggi Qualificazioni Mondiali 2026: le avversarie dell'Italia

Le Squadre europee coinvolte negli spareggi
- Fascia 1: Italia; Danimarca; Ucraina; Turchia
- Fascia 2: Polonia; Galles; Repubblica Ceca; Slovacchia
- Fascia 3: Irlanda; Albania; Bosnia; Kosovo
- Fascia 4: Svezia; Macedonia del Nord; Irlanda del Nord; Romania
Abbinamenti Spareggi Qualificazioni Mondiali 2026
|Percorso A
|A-B
|C-D
|Percorso B
|A-B
|C-D
|Percorso C
|A-B
|C-D
|Percorso D
|A-B
|C-D
Ogni percorso prevede due partite di semifinale (partita secca). Le vincitrici si sfidano in una partita secca di spareggio.
Date Spareggi
- Semifinali: 26 marzo
- Finali: 31 marzo