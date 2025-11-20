Virgilio Sport
CALCIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026 LIVE

Diretta Live sorteggio spareggi Qualificazioni Mondiali 2026: le avversarie dell'Italia

La Nazionale di Gennaro Gattuso, tra pochi minuti, conoscerà il rispettivo destino. Tra i maggiori pericoli Svezia e Polonia

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Le Squadre europee coinvolte negli spareggi

  • Fascia 1: Italia; Danimarca; Ucraina; Turchia
  • Fascia 2: Polonia; Galles; Repubblica Ceca; Slovacchia
  • Fascia 3: Irlanda; Albania; Bosnia; Kosovo
  • Fascia 4: Svezia; Macedonia del Nord; Irlanda del Nord; Romania

Abbinamenti Spareggi Qualificazioni Mondiali 2026

Percorso A A-B
C-D
Percorso B A-B
C-D
Percorso C A-B
C-D
Percorso D A-B
C-D

Ogni percorso prevede due partite di semifinale (partita secca). Le vincitrici si sfidano in una partita secca di spareggio.

Date Spareggi

  • Semifinali: 26 marzo
  • Finali: 31 marzo

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Il ranking aggiornato

    Ecco, il ranking aggiornato. Italia fuori dalla top-10 e dietro anche al Marocco. Al primo posto resta saldamente la Spagna, seguita da Argentina e Francia, queste tre le favorite per la vittoria finale del prossimo Mondiale. Al quinto vagone il Brasile dell’italiano Carlo Ancelotti, quarto gradino per l’Inghilterra che può vantare due finali consecutive (entrambe perse) agli Europei. 

    12:40
  2. Pre
    Haiti presente!

    Dilaniato dalla guerra civile dal 2021, Haiti si è qualificato al prossimo Mondiale dopo 52 anni dall’ultima volta. A causa della guerra, la squadra centroamericana non ha mai potuto giocare in casa. L’ultima partita casalinga si è svolta nel luglio 2021. Insomma un’altra impresa sportiva, di un gioco che continua a stupire. 

    12:37
  4. Pre
    Le squadre qualificate

    Queste, attualmente, le Nazionali che sono già sicure di essere presenti al prossimo Mondiale negli Stati Uniti. 

     

    12:29
  5. Pre
    FBL-WC-2026-AFR-DRC-NIG Fonte:Getty
    Nigeria eliminata, il Suriname sogna

    Chi non ci sarà al prossimo Mondiale è la Nigeria di Lookman e Osimhen, eliminata quasi a sorpresa nella finale contro il Congo. La formazione africana, insieme all’Iran, è già sicure di essere in finale nel torneo intercontinentale che si disputerà il prossimo Marzo. Nuova Caledonia, Bolivia, Soriname e Giamaica, invece, dovranno sudarsi il posto per accedere all’ultimo atto. 

    12:22
  6. Pre
    World Cup 2026 Qualifiers ConcacafCuracao v Barbados Fonte:Getty
    La favola Curacao

    Se l’Italia attende di conoscere il rispettivo destino, Curacao pochi giorni fa ha riscritto la geografia del calcio mondiale. La piccola isola caraibica, 150mila abitanti appena, è diventata la nazionale più piccola di sempre a qualificarsi ai Mondiali 2026 e lo ha fatto con uno 0-0 di ferro contro la Giamaica che è valsa una pagina di storia. Un traguardo che profuma di impresa e che accende l’orgoglio di un Paese intero, trascinato dalla mano esperta di Dick Advocaat, il tecnico che ha trasformato un sogno in realtà. 

    12:15
  7. Pre
    Il regolamento

    Le 16 squadre saranno distribuiti in quattro urne diverse: teste di serie dalla prima alla quarta posizione; teste di serie dalla quinta all’ottava posizione; teste di serie dalla nona alla dodicesima posizione; migliori Nations League dalla 13esima alla 16esima posizione.
    In semifinale giocano la prima contro la quarta e la seconda contro terza. Il sorteggio darà quindi vita a quattro tabelloni con due semifinali e una finale da disputare, tutte in gara secca. Chi vince, va al Mondiale in programma la prossima estate tra Stati Uniti, Canada e Messico. 

    12:10
  8. Pre
    Un format spietato

    ll format non ammette tregua: semifinale il 26 marzo, finale il 31 marzo, entrambe giocate in gara secca. In palio non c’è solo la qualificazione, ma anche la serenità di un movimento che ha bisogno come il pane di ritrovare il Mondiale dopo due assenze consecutive. L’Italia sa che potrebbe giocare sia semifinale che finale in casa, ma tutto dipenderà dalle combinazioni che usciranno dall’urna.

    12:00
  10. Pre
    Le fasce
    • Fascia 1: Italia; Danimarca; Ucraina; Turchia
    • Fascia 2: Polonia; Galles; Repubblica Ceca; Slovacchia
    • Fascia 3: Irlanda; Albania; Bosnia; Kosovo
    • Fascia 4: Svezia; Macedonia del Nord; Irlanda del Nord; Romania
    11:57
  11. Pre
    Italia, testa di serie

    Gli azzurri arrivano al sorteggio in fascia 1, un vantaggio non secondario ma nemmeno decisivo. Il lotto delle avversarie potenziali non consente distrazioni: Svezia, Romania, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord. Quattro storie diverse, quattro identità tattiche precise, tutte squadre che al play-off – per definizione – diventano ostacoli insidiosi. I fantasmi del 2017 contro la Svezia e 2022 con la Macedonia del Nord restano impressi nella memoria: oggi non sarà dentro il pallone estratto, ma aleggerà inevitabilmente in sala.

    11:50

  13. È il giorno del sorteggio, quello che può indirizzare mesi di lavoro, speranze e tensioni. L’Italia di Gennaro Gattuso entra nell’ora della verità: oggi a Zurigo, alle ore 13.00, prende forma il tabellone dei play-off che assegneranno gli ultimi pass per il Mondiale 2026. Un appuntamento che pesa come una semifinale mondiale vera e propria, perché il margine d’errore è ridotto a zero e il cammino, da questo pomeriggio, avrà confini precisi.

Diretta Live sorteggio spareggi Qualificazioni Mondiali 2026: le avversarie dell'Italia Fonte: Getty

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio