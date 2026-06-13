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Diretta live Superbike GP Emilia Romanga a Misano Gara 1

Il racconto in diretta della Gara 1 del GP dell'Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike. Si corre sul Circuito di Misano. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 15.30 di sabato 13 giugno 2026

Ultimo aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. Dalla Gara 1 di Sbk é tutto, appuntamento alla prossima sfida di domani!

    16:06

  2. Gara incredibile di Bulega che domina a Misano, dando sei secondi a Lecuona. Terzo Montella, quarto Bassani, cade Baldassarri.

    16:05

  4. VINCE BULEGA! Lecuona secondo, terzo Montella!

    16:04

  5. ULTIMO GIRO! Bulega verso la vittoria, Lecuona secondo davanti a Montella.

    16:01

  6. GIRO 20. Caduta per Gardner, che deve dire addio alla gara.

    16:00

  7. GIRO 19. Tre giri alla fine, gara che sembra abbastanza avviata verso la vittoria di Bulega.

    15:59

  8. GIRO 18. Lowes ormai staccato da Bassani, sembrano abbastanza sicuri almeno tre i italiani tra i primi quattro.

    15:58

  10. GIRO 17. Bulega con 10 secondi sul terzo, Montella, quasi 15 sul quarto. Pazzesca gara per l'italiano.

    15:56

  11. GIRO 16. Bene Olivera, ottavo, anche lui non ancora al 100%.

    15:54

  12. GIRO 15. Bassani ha staccato Lowes, é piú veloce di Montella ma il vantaggio del secondo é abbastanza rassicurante.

    15:53

  13. GIRO 14. Bautista, in undicesima posizione, sta faticando molto anche per il piede rotto, che gli dá molto fastidio in una pista con molte curve a destra.

    15:51

  14. GIRO 13. Poco da aggiungere su Bulega, che continua a martellare tempi inimmaginabili per gli altri.

    15:51

  16. GIRO 12.Bassani in quarta posizione sta spingendo per porvare ad aprisi una possibilitá di podio.

    15:49

  17. GIRO 11. Bulega veramente di un altro pianeta, quattro secondi di vantaggio, Lecuona non é riuscito nel piano di tenerlo dietro dopo la partenza ed ora puó solo inseguire.

    15:47

  18. GIRO 10. Montella molto tranquillo al terzo posto, troppo lontano per prendere Lecuona, ma al sicuro dal ritorno dei quarti.

    15:46

  19. GIRO 9. Bulega con un ritmo impossibile per gli altri, ora sono piú di due i secondi su Lecuona.

    15:43

  20. GIRO 8. Bassani ora in battaglia con Lowes, sorpasso dell'italiano.

    15:41

  22. GIRO 7. Che ritmo per Bulega: ora il vantaggio su Lecuona supera il secondo.

    15:40

  23. GIRO 6. CADUTA PER BALDASSARRI! Il pilota italiano scivola in curva, perdendo il quarto posto!

    15:38

  24. GIRO 5. Bulega giá con sei decimi su Lecuona, che fatica a mantenere il ritmo del leader del Mondiale.

    15:37

  25. GIRO 4. Bassani in sesta posizione prova ad attaccare Lowes.

    15:36

  26. GIRO 3. Baldassarri ora davanti a Alex Lowes, nel frattempo record della pista di Bulega.

    15:34

  28. GIRO 2. Lecuona ora in scia di Bulega, che potrebbe giá andarsene. Terzo Montella, leggermente arretrato.

    15:33

  29. GIRO 1. Nemmeno mezzo giro per Lecuona in testa, Bulega si riprende la prima posizione.

    15:32

  30. PARTITI! Lecuona all'interno di Bulega, lo spagnolo passa in vantaggio!

    15:31

  31. Warm up in corso, tutto pronto per la partenza.

    15:28

  32. Si ripete il duello tra Bulega e Lecuona, con lo spagnolo ancora ad inseguire l'italiano, vero dominatore di questa Superbike.

    15:28

  34. Pole position per Bulega, che firma anche il record nella Superpole. Alle sue spalle Leucuona e Alex Lowes. Alle loro spalle Montella, Baldassarri e Surra, in una Misano dipinta di verde bianco e rosso.

    15:16

  35. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della Gara 1 di questo Gran Premio di Emilia Romagna delle Superbike.

    15:15

La Superbike torna in pista per Gara 1 del GP dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Nicolò Bulega (372 pt.)
  2. Iker Lecuona (264 pt.)
  3. Sam Lowes (142 pt.)
  4. Alex Lowes (132 pt.)
  5. Yari Montella (131 pt.)

Nicolò Bulega continua a scrivere il proprio nome nella storia della Superbike. Al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” il pilota Aruba.it Racing – Ducati centra la sua ottava pole position consecutiva, precedendo di 227 millesimi il compagno di box Iker Lecuona e con Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) a completare la prima fila. Montella in 1’32.053 realizza il quarto crono in una seconda fila tutta italiana dato che alle sue spalle partiranno Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) e Alberto Surra (Motocorsa Racing) che continua a essere protagonista.

Gara 1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna si disputa sul Circuito di Misano. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 15.30 di sabato 13 giugno 2026. Questa la griglia di partenza delle prime file, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

  1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’31.343
  2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.227
  3. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.657
  4. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.710
  5. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +0.875
  6. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.962
Diretta live Superbike GP Emilia Romanga a Misano Gara 1 Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. Nicolo Bulega
    Aruba.it Racing - Ducati
    00:32:40.418
  2. Iker Lecuona
    Aruba.it Racing - Ducati
    +00:00:06.117
  3. Yari Montella
    Barni Spark Racing Team
    +00:00:13.823
  4. Axel Bassani
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    +00:00:17.626
  5. Alexander Lowes
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    +00:00:20.746
  6. Alberto Surra
    Motocorsa Racing
    +00:00:24.702
  7. Andrea Locatelli
    PATA Maxus Yamaha
    +00:00:26.442
  8. Miguel Oliveira
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    +00:00:27.847
  9. Alvaro Bautista
    Barni Spark Racing Team
    +00:00:29.285
  10. Stefano Manzi
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
    +00:00:30.448
  11. Tarran Mackenzie
    MGM Optical Express Racing
    +00:00:30.882
  12. Xavier Vierge
    PATA Maxus Yamaha
    +00:00:33.185
  13. Thomas Bridewell
    Superbike Advocates
    +00:00:36.540
  14. Garrett Gerloff
    Kawasaki WorldSBK Team
    +00:00:36.602
  15. Somkiat Chantra
    Honda HRC
    +00:00:44.842
  16. Bahattin Sofuoglu
    Motoxracing WorldSBK Team
    +00:00:49.544
  17. Mattia Rato
    Motoxracing WorldSBK Team
    +00:01:11.157
  18. Michael Van der Mark
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    RITIRATO
  19. Remy Gardner
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
    RITIRATO
  20. Ryan Vickers
    Honda HRC
    RITIRATO
  21. Sam Lowes
    ELF Marc VDS Racing Team
    RITIRATO
  22. Lorenzo Baldassarri
    Team GoEleven
    RITIRATO
Emilia Romagna Round - Misano World Circuit Marco Simoncelli 13/06/2026
Misano World Circuit Marco Simoncelli

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:30
  • Circuito: Misano World Circuit Marco Simoncelli
  • Città: Misano Adriatico
  • Nazione: Italia
  • Numero di giri: 21
  • Lunghezza giro: 4.226 KM
  • Lunghezza gara: 88.746 KM

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