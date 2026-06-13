Diretta live Superbike GP Emilia Romanga a Misano Gara 1

La Superbike torna in pista per Gara 1 del GP dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Nicolò Bulega (372 pt.)
- Iker Lecuona (264 pt.)
- Sam Lowes (142 pt.)
- Alex Lowes (132 pt.)
- Yari Montella (131 pt.)
Nicolò Bulega continua a scrivere il proprio nome nella storia della Superbike. Al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” il pilota Aruba.it Racing – Ducati centra la sua ottava pole position consecutiva, precedendo di 227 millesimi il compagno di box Iker Lecuona e con Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) a completare la prima fila. Montella in 1’32.053 realizza il quarto crono in una seconda fila tutta italiana dato che alle sue spalle partiranno Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) e Alberto Surra (Motocorsa Racing) che continua a essere protagonista.
Gara 1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna si disputa sul Circuito di Misano. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 15.30 di sabato 13 giugno 2026. Questa la griglia di partenza delle prime file, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
- Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’31.343
- Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.227
- Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.657
- Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.710
- Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +0.875
- Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.962