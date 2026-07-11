Sempre e solo Nicolò Bulega. La Superbike apre il week end di Donington con la Gara 1 del GP del Regno Unito, ottavo appuntamento del Mondiale 2026. Bulegas, ancora a punteggio pieno e a caccia del 26° successo consecutivo in WorldSBK si è confermato con la nona pole consecutiva.
- Nicolò Bulega (434 pt.)
- Iker Lecuona (313 pt.)
- Yari Montella (170 pt.)
- Alex Lowes (156 pt.)
- Sam Lowes (148 pt.)
Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) detta legge anche a Donington Park centrando nella Superpole la sua nona pole position consecutiva, mettendosi alle spalle il compagno di box Iker Lecuona e la Ducati Indipendente di Yari Montella (Barni Spark Racing Team). Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), aprirà la seconda fila mentre la miglior Yamaha è quella di Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), quinto. Sesto tempo per Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven).
Gara 1 del Gran Premio del Regno Unito si disputa sul Circuito di Donington. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 16.30 di sabato 11 luglio 2026. Questa la griglia di partenza delle prime file, sulla base dei risultati maturati in Superpole:
- Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’24.410
- Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.052
- Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.198
- Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.298
- Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) +0.830
- Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +0.904