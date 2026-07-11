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Superbike diretta live Gara 1 GP Regno Unito a Donnington

Il racconto in diretta della Gara 1 del GP del Regno Unito, ottavo appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike. Si corre sul Circuito di Donington. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 16.30 di sabato 11 luglio 2026

Ultimo aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. Appuntamento ora alla Gara 2, domani: da vedere la reazione di Bulega dopo il successo del compagno - rivale.

    17:06

  2. Lecuona trova il successo il Superbike dopo 25 vittorie consecutive di Bulega, che arriva secondo: ottimo lo spagnolo che si é difeso bene dagli attacchi dell'italiano, trovando il successo.

    17:06

  4. VINCE LECUONA! Lo spagnolo rompe il dominio di Bulega e trova la prima vittoria! Dopo 25 gare, é il turno dello spagnolo!

    17:05

  5. ULTIMO GIRO! Bulega all'attacco, Lecuona si difende: tutto dipende da questi ultimi metri.

    17:03

  6. GIRO 22. BULEGA PASSA! RISPONDE LECUONA! Ecco il primo tentativo dell'italiano, ma lo spagnolo risponde perfettametne!

    17:02

  7. GIRO 21. Con tre giri alla fine, tutta l'attenzione é su Bulega e Lecuona: l'attacco é sicuro, da capire in che giro l'italiano decida di provarci.

    17:01

  8. GIRO 20. Ancora non arriva l'attacco di Bulega: Lecuona ha il merito di tenere un ottimo ritmo, simile a quello dell'italiano.

    17:00

  10. GIRO 19. Lecuona resiste, Bulega aspetta: alle loro spalle, attenzione a Baldassarri che passa in sesta posizione.

    16:58

  11. GIRO 18. Ci sono due gare: i primi due e poi gli altri, a ben 5 secondi dalla vetta. Un vantaggio per Lecuona e Bulega che dimostra le differenti possiblitá in questa Superbike.

    16:57

  12. GIRO 17. Lecuona addirittura prende vantaggio: ottima occasione per lo spagnolo per prendersi la prima vittoria di questa stagione.

    16:55

  13. GIRO 16. Bulega con un altro errore: l'italiano forse nervoso per non riuscire ad attaccare Lecuona.

    16:54

  14. GIRO 15. Leggero lungo di Bulega, che lascia respirare, ancora, Lecuona.

    16:52

  16. GIRO 14. Bulega sempre in scia, ma non attacca: forse il problema non é come, ma quando arriverá il sorpasso.

    16:51

  17. GIRO 13. Bulega con il giro veloce: l'italiano ha sicuramente il ritmo migliore della pista.

    16:51

  18. GIRO 12. La sensazione é che Bulega si mostri a Lecuona senza voler affondare, aspettando il momento giusto. Per ora continua lo spagnolo a gestire la gara.

    16:48

  19. GIRO 11. Giro veloce di Bulega, che peró non trova ancora lo spazio per il sorpasso. Da dire, che gara di Lecuona.

    16:47

  20. GIRO 10. Altra ottima difesa di Lecuona sugli attacchi di Bulega, lo spagnolo ha il ritmo giusto per tenere alle spalle l'italiano.

    16:46

  22. GIRO 9. MONTELLA! Tutti concentrati sul duello di testa, ma Yari supera i Lowes e si porta in terza posizione.

    16:44

  23. GIRO 8. Lecuona sente la pressione, guida meno sicura: Bulega sta mettendo grande pressione allo spagnolo.

    16:43

  24. GIRO 7. Lecuona chiude benissimo, per ora Bulega attende: é una gara lunga, l'italiano non deve avere fretta.

    16:41

  25. GIRO 6. Sempre piú vicino Bulega a Lecuona, ci si prepara all'attacco.

    16:40

  26. GIRO 5. Lecuona fatica con la pressione di Bulega, leggero errore dello spagnolo che avvicina l'italiano.

    16:38

  28. GIRO 4. Battaglia anche alle spalle dei primi: Montella all'attacco di Lowes, terzo, Baldassarri in bagarre con Bassani.

    16:37

  29. GIRO 3. Subito bagarre tra Lecuona e Bulega: l'italino ha un ritmo migliore e cerca di passare.

    16:34

  30. GIRO 2. Come spesso sta accandendo in questa Superbike, la sfida é a due: Lecuona e Bulega giá scappano dal gruppo, che non tiene il loro ritmo

    16:33

  31. PARTITI! Lecuona passa Bulega prendendosi la prima posizione ed evitando il solito assolo dell'italiano!

    16:31

  32. Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questa Gara 1!

    16:29

  34. Attenzione a Lecuona, che si é posizionato a pochi millesimi da Bulega: per lo spagnolo potrebbe essere l'occasione giusta per trovare il primo successo.

    16:23

  35. Nel classico circuito di Donington Park, saranno 23 i giri da compiere: favorito, ovviamente, un Bulega che sta dimostrando di valere palcoscenici importantissimi.

    16:16

  36. Nessuna vera novitá nelle qualifiche, con Bulega che si prende la pole davanti a Lecuona, terzo Montella: Lowes quarto, buon sesto posto per Baldassarri.

    16:09

  37. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della Gara 1 del gran Premio di Gran Bretagna, a Donington Park continua la sfida tra Bulega e Lecuona.

    16:08

Sempre e solo Nicolò Bulega. La Superbike apre il week end di Donington con la Gara 1 del GP del Regno Unito, ottavo appuntamento del Mondiale 2026. Bulegas, ancora a punteggio pieno e a caccia del 26° successo consecutivo in WorldSBK si è confermato con la nona pole consecutiva.

  1. Nicolò Bulega (434 pt.)
  2. Iker Lecuona (313 pt.)
  3. Yari Montella (170 pt.)
  4. Alex Lowes (156 pt.)
  5. Sam Lowes (148 pt.)

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) detta legge anche a Donington Park centrando nella Superpole la sua nona pole position consecutiva, mettendosi alle spalle il compagno di box Iker Lecuona e la Ducati Indipendente di Yari Montella (Barni Spark Racing Team). Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), aprirà la seconda fila mentre la miglior Yamaha è quella di Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), quinto. Sesto tempo per Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven).

Gara 1 del Gran Premio del Regno Unito si disputa sul Circuito di Donington. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 16.30 di sabato 11 luglio 2026. Questa la griglia di partenza delle prime file, sulla base dei risultati maturati in Superpole:

  1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’24.410
  2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.052
  3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.198
  4. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.298
  5. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) +0.830
  6. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +0.904
Superbike diretta live Gara 1 GP Regno Unito a Donnington Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. Iker Lecuona
    Aruba.it Racing - Ducati
    00:32:58.594
  2. Nicolo Bulega
    Aruba.it Racing - Ducati
    +00:00:00.165
  3. Yari Montella
    Barni Spark Racing Team
    +00:00:06.711
  4. Sam Lowes
    ELF Marc VDS Racing Team
    +00:00:11.668
  5. Thomas Bridewell
    Superbike Advocates
    +00:00:14.272
  6. Lorenzo Baldassarri
    Team GoEleven
    +00:00:16.830
  7. Alexander Lowes
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    +00:00:17.269
  8. Garrett Gerloff
    Kawasaki WorldSBK Team
    +00:00:22.662
  9. Axel Bassani
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    +00:00:24.127
  10. Xavier Vierge
    PATA Maxus Yamaha
    +00:00:26.842
  11. Miguel Oliveira
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    +00:00:28.689
  12. Remy Gardner
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
    +00:00:30.693
  13. Andrea Locatelli
    PATA Maxus Yamaha
    +00:00:30.866
  14. Alvaro Bautista
    Barni Spark Racing Team
    +00:00:33.631
  15. Danilo Petrucci
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    +00:00:36.349
  16. Stefano Manzi
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
    +00:00:38.226
  17. Bahattin Sofuoglu
    Motoxracing WorldSBK Team
    +00:00:40.228
  18. Jake Dixon
    Honda HRC
    +00:00:40.995
  19. Mattia Rato
    Motoxracing WorldSBK Team
    +00:00:47.244
  20. Somkiat Chantra
    Honda HRC
    +00:00:58.659
  21. Jonathan Rea
    Honda HRC
    RITIRATO
United Kingdom Round - Donington Park Circuit 11/07/2026
Donington Park Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 16:30
  • Circuito: Donington Park Circuit
  • Città: Derby
  • Nazione: Great Britian
  • Numero di giri: 23
  • Lunghezza giro: 4.023 KM
  • Lunghezza gara: 92.529 KM

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